Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/11): Πού θα δείτε τις «μάχες» σε Europa, Conference League και μπάσκετ
Το σημερινό (27/11) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων και οι αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
Έντονο είναι το ελληνικό ενδιαφέρον στο σημερινό (27/11) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις. Συγκεκριμένα, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ρίχνονται σε άλλη μία ευρωπαϊκή «μάχη» σε Europa και Conference League. Παράλληλα, η Εθνική μας ομάδα ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη την πορεία της στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, απέναντι στη Ρουμανία.
Αναλυτικά το σημερινό (27/11) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και άλλα σπορ
07:05 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Σαουδική Αραβία, SS2 Al Faisaliyah 1
08:05 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Σαουδική Αραβία, SS3 Moon Stage 1
09:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Σαουδική Αραβία, SS4 Kuhlays 1
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ρουμανία Προκριματικοί Mundobasket
19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ομόνοια – Ντινάμο Κιέβου UEFA Conference League
19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Φέγενορντ – Σέλτικ UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Ρόμα – Μίντιλαντ UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Πόρτο – Νις UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD ΠΑΟΚ – Μπραν UEFA Europa League
22:00 ANT1 – COSMOTE SPORT 5 HD Φιορεντίνα – ΑΕΚ UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπέτις – Ουτρέχτη UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Στρασβούργο – Κρίσταλ Πάλας UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Σάλτσμπουργκ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς – Μπράγκα UEFA Europa League
