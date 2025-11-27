Η ΑΕΚ προηγείται στην Φλωρεντία με γκολ του Γκατσίνοβιτς (1-0, vid)

Μετά το γκολ της Φιορεντίνα που ακυρώθηκε, η ΑΕΚ κατάφερε να βγάλει αντίδραση και μάλιστα να γίνει εκείνη η ομάδα που προηγήθηκε στο «Αρτέμιο Φράνκι».

Δράστης για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος στο 35ο λεπτό της συνάντησης μπόρεσε να γράψει το 1-0.

Συγκεκριμένα, η Ένωση βγήκε από τα αριστερά, έγινε η σέντρα, ο Πήλιος βρήκε την μπάλα με το κεφάλι και ο Σέρβος μέσος την έστειλε στα δίχτυα των Ιταλών.

Δείτε το γκολ: