Η ΑΕΚ προηγείται στην Φλωρεντία με γκολ του Γκατσίνοβιτς (1-0, vid)
Η ΑΕΚ παίρνει τα ηνία του αγώνα με τη Φιορεντίνα χάρη στο γκολ που πέτυχε ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.
Μετά το γκολ της Φιορεντίνα που ακυρώθηκε, η ΑΕΚ κατάφερε να βγάλει αντίδραση και μάλιστα να γίνει εκείνη η ομάδα που προηγήθηκε στο «Αρτέμιο Φράνκι».
Δράστης για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος στο 35ο λεπτό της συνάντησης μπόρεσε να γράψει το 1-0.
Συγκεκριμένα, η Ένωση βγήκε από τα αριστερά, έγινε η σέντρα, ο Πήλιος βρήκε την μπάλα με το κεφάλι και ο Σέρβος μέσος την έστειλε στα δίχτυα των Ιταλών.
Δείτε το γκολ:
