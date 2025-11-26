Η Ελβετία αυξάνει την οικονομική βοήθεια προς τη Γάζα
Η ελβετική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αύξηση της παρεχόμενης βοήθειας προς τη Γάζα, σε υποστήριξη του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ
Η ελβετική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα διαθέσει 23 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (28,5 εκατομμύρια δολάρια) για να υποστηρίξει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα.
H οικονομική βοήθεια της Ελβετίας ανεβάζει τη συνολική ανθρωπιστική συνεισφορά της στην περιοχή σε 150 εκατομμύρια φράγκα από τον Οκτώβριο του 2023.
Το κυβερνών Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι 17,5 εκατομμύρια φράγκα θα διατεθούν για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και για τις ανάγκες των παιδιών, και άλλα 5,5 εκατομμύρια φράγκα για την ενίσχυση των παλαιστινιακών θεσμών, κυρίως μέσω της Παλαιστινιακής Αρχής, σύμφωνα με το Reuters.
Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο δήλωσε ότι, παρά την αύξηση της βοήθειας μετά την κατάπαυση του πυρός στις 10 Οκτωβρίου, οι ανάγκες στη Γάζα παραμένουν «τεράστιες», σημειώνοντας ότι οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί εξακολουθούν να περιορίζουν την πρόσβαση του πληθυσμού σε βασικά αγαθά.
