Πώς η Alibaba τίναξε την μπάνκα στον αέρα

Τα 35 δισεκατομμύρια δολάρια άγγιξαν τα τριμηνιαία έσοδα της Alibaba, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, χάρη στην ισχυρή DTC στρατηγική της, το στοίχημα της παράδοσης εντός μίας ώρας αλλά και τις επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη και την ανάπτυξη του τμήματος cloud.

Τα στοιχεία κάνουν λόγο για έσοδα 247,80 δισεκατομμυρίων γιουάν (34,97 δισεκατομμύρια δολάρια) στο δεύτερο τρίμηνο, σε σύγκριση με εκτιμήσεις για 242,65 δισεκατομμυρίων γιουάν, όπως ανέφερε η LSEG. Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 53%, αλλά εξακολουθούν να ξεπερνούν τις προσδοκίες των αναλυτών. Οι εισηγμένες στο αμερικανικό χρηματιστήριο μετοχές της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Οι προσφορές έχουν οδηγήσει σε απώλεια πάνω από 4 δισ. δολάρια σε ολόκληρο τον κλάδο μόνο το δεύτερο τρίμηνο

Η Alibaba στη μάχη του DTC

Τα αποτελέσματα της Alibaba έρχονται στο πλαίσιο μιας δαπανηρής μάχης στον τομέα του «άμεσου λιανικού εμπορίου » της Κίνας. Η ίδια η εταιρεία τον αποκαλεί «γρήγορο εμπόριο» και προφανώς πράττει ορθά καθώς όλοι οι μεγάλοι παίκτες επενδύουν δισεκατομμύρια σε υπηρεσίες παράδοσης εντός μίας ώρας για να κατακτήσουν το δικό τους μερίδιο αγοράς.

Ταυτόχρονα, η Alibaba επενδύει σε μεγάλο βαθμό στην τεχνητή νοημοσύνη, αναδεικνύοντας την εταιρεία ως έναν από τους κορυφαίους παίκτες της Κίνας στον τομέα αυτό, όπως εξάλλου επιβεβαίωση και η διοίκηση της εταιρείας.

«Έχουμε εισέλθει σε μια φάση επενδύσεων για να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμη στρατηγική αξία σε τεχνολογίες και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και σε μια πλατφόρμα κατανάλωσης που ενσωματώνει τις υπηρεσίες της καθημερινής ζωής και το ηλεκτρονικό εμπόριο», επισήμανε σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Alibaba, Eddie Wu.

Ο άμεσος πόλεμος τιμών λιανικής, που πυροδοτήθηκε από επιθετικές εκπτώσεις και προσφορές με κουπόνια από την Alibaba, την JD.com και την Meituan, έχει οδηγήσει σε μεγάλη απώλεια μετρητών. Ήδη οι αναλυτές της Nomura εκτιμούν ότι πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε ολόκληρο τον κλάδο μόνο το δεύτερο τρίμηνο, προκαλώντας ανησυχία στους επενδυτές σχετικά με τα περιθώρια κέρδους.

Η Alibaba είναι λιγότερο εκτεθειμένη από τους ανταγωνιστές της, ωστόσο βλέπει μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία, προβλέποντας ότι το άμεσο λιανικό εμπόριο θα μπορούσε να προσθέσει 1 τρισεκατομμύριο γιουάν σε ετήσια ακαθάριστη αξία εμπορευμάτων τα επόμενα τρία χρόνια.

Τα εκπτωτικά events

Η περίοδος εκπτώσεων για την Singles’ Day (σ.σ. Ημέρα των Εργένηδων) στην Κίνα – η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ, που εκτείνεται από τις αρχές Οκτωβρίου έως τις 11 Νοεμβρίου – είδε επίσης τους retailers να εφαρμόζουν μεγάλες εκπτώσεις για να ενισχύσουν τη ζήτηση, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες να φτάσουν τα 1,70 τρισεκατομμύρια γιουάν, από 1,44 τρισεκατομμύρια γιουάν πέρυσι, σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων Syntun.

Η Alibaba συνέχισε να προωθεί τη δράση της στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου διαστήματος. Ενδεικτικό είναι πως η αγορά της Taobao ξεκίνησε προσφορές για την Singles’ Day σε περισσότερες από 20 χώρες.

Η εταιρεία συνολικά σημείωσε αύξηση πωλήσεων 9,3% από την εκδήλωση, ενώ η ανταγωνίστριά της JD.com σημείωσε 8,3%, όπως ανέφερε η Analysys.

Η AI στροφή της Alibaba

Η Alibaba κάνει επιθετικές κινήσεις για να επεκταθεί στην αγορά τεχνητής νοημοσύνης καταναλωτών, έναν τομέα στον οποίο παραδοσιακά υστερούσε σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, καθώς επικεντρώθηκε σε εταιρικούς πελάτες.

Πρόσφατα, κυκλοφόρησε μια δωρεάν εφαρμογή που βασίζεται στην τελευταία έκδοση του μοντέλου μεγάλης γλώσσας Qwen, η οποία ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια λήψεις μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας της. Έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει για να φτάσει το Doubao της ByteDance, ηγέτη της αγοράς, το οποίο έχει 150 εκατομμύρια χρήστες.

Η μετατόπιση της Alibaba προς τον καταναλωτή έρχεται εν μέσω ενός εντεινόμενου πολέμου τιμών στην εγχώρια αγορά τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας, ο οποίος πυροδοτήθηκε από την εστίαση της DeepSeek στην πληροφορική χαμηλού κόστους και την ανάπτυξη εφαρμογών – μια στρατηγική που έχει αναγκάσει τους ανταγωνιστές να μειώσουν τις τιμές και να ακολουθήσουν το παράδειγμά της.

Πηγή: ΟΤ