Alibaba: Έχασε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη αλλά έδειξε αντοχή στην ΑΙ

Η Alibaba ανακοίνωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι καθοριστική για την επέκταση της επιχείρησής της στον τομέα του cloud computing, καθώς παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη στον τομέα αυτό, παρά το γεγονός ότι οι ευρύτερες δραστηριότητές της δεν πληρούσαν τις εκτιμήσεις εσόδων των αναλυτών.

Τα έσοδα από τον τομέα του cloud της Alibaba αυξήθηκαν κατά 26%, φτάνοντας τα 33,40 δισεκατομμύρια γιουάν (4,67 δισεκατομμύρια δολάρια), ξεπερνώντας την αναμενόμενη αύξηση του 18,4%. Ωστόσο, αυτή η επιτυχία επισκιάστηκε από την ασθενέστερη ανάπτυξη στην επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου, με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα να είναι 2% κάτω από τις εκτιμήσεις.

Alibaba και ΑΙ

Η Alibaba έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο επιθετικούς παίκτες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, παρουσιάζοντας αναβαθμίσεις σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση. Στους τελευταίους τέσσερις μήνες, η εταιρεία έχει επενδύσει συνολικά πάνω από 100 δισεκατομμύρια γιουάν σε υποδομές και έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων AI, όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Έντι Γου, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές. «Οι επενδύσεις μας στην AI αρχίζουν να αποδίδουν απτά αποτελέσματα», δήλωσε ο Γου, προσθέτοντας ότι «βλέπουμε έναν ολοένα και πιο σαφή δρόμο για την AI να οδηγήσει στην ισχυρή ανάπτυξη της Alibaba».

Για το σύνολο της εταιρείας, τα συνολικά έσοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου ανήλθαν σε 247,65 δισεκατομμύρια γιουάν, κάτω από τη μέση εκτίμηση των 252,92 δισεκατομμυρίων γιουάν.

Αυτή είναι και η πρώτη φορά που η Alibaba ανακοινώνει έσοδα από την Κίνα E-commerce Group, η οποία περιλαμβάνει τις πλατφόρμες Taobao και Tmall, τη νέα επιχείρηση άμεσων πωλήσεων, την εφαρμογή παράδοσης φαγητού Ele.me και το ταξιδιωτικό πρακτορείο Fliggy. Η ομάδα αυτή παρουσίασε αύξηση 10% στα έσοδα.

Η Alibaba ανακοίνωσε επίσης ότι τα έσοδα από τις διεθνείς εμπορικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 19%, κυρίως λόγω της επέκτασης σε βασικές αγορές όπως η Ευρώπη και η Μέση Ανατολή. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προχώρησε σε επαναγορά μετοχών της λογιστικής μονάδας Cainiao από την Fosun International, αξίας 349,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: ΟΤ