Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Alibaba: Έχασε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη αλλά έδειξε αντοχή στην ΑΙ
Διεθνής Οικονομία 31 Αυγούστου 2025

Alibaba: Έχασε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη αλλά έδειξε αντοχή στην ΑΙ

Η Alibaba έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο επιθετικούς παίκτες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα

Η Alibaba ανακοίνωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι καθοριστική για την επέκταση της επιχείρησής της στον τομέα του cloud computing, καθώς παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη στον τομέα αυτό, παρά το γεγονός ότι οι ευρύτερες δραστηριότητές της δεν πληρούσαν τις εκτιμήσεις εσόδων των αναλυτών.

Τα έσοδα από τον τομέα του cloud της Alibaba αυξήθηκαν κατά 26%, φτάνοντας τα 33,40 δισεκατομμύρια γιουάν (4,67 δισεκατομμύρια δολάρια), ξεπερνώντας την αναμενόμενη αύξηση του 18,4%. Ωστόσο, αυτή η επιτυχία επισκιάστηκε από την ασθενέστερη ανάπτυξη στην επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου, με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα να είναι 2% κάτω από τις εκτιμήσεις.

Alibaba και ΑΙ

Η Alibaba έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο επιθετικούς παίκτες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, παρουσιάζοντας αναβαθμίσεις σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση. Στους τελευταίους τέσσερις μήνες, η εταιρεία έχει επενδύσει συνολικά πάνω από 100 δισεκατομμύρια γιουάν σε υποδομές και έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων AI, όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Έντι Γου, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές. «Οι επενδύσεις μας στην AI αρχίζουν να αποδίδουν απτά αποτελέσματα», δήλωσε ο Γου, προσθέτοντας ότι «βλέπουμε έναν ολοένα και πιο σαφή δρόμο για την AI να οδηγήσει στην ισχυρή ανάπτυξη της Alibaba».

Για το σύνολο της εταιρείας, τα συνολικά έσοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου ανήλθαν σε 247,65 δισεκατομμύρια γιουάν, κάτω από τη μέση εκτίμηση των 252,92 δισεκατομμυρίων γιουάν.

Αυτή είναι και η πρώτη φορά που η Alibaba ανακοινώνει έσοδα από την Κίνα E-commerce Group, η οποία περιλαμβάνει τις πλατφόρμες Taobao και Tmall, τη νέα επιχείρηση άμεσων πωλήσεων, την εφαρμογή παράδοσης φαγητού Ele.me και το ταξιδιωτικό πρακτορείο Fliggy. Η ομάδα αυτή παρουσίασε αύξηση 10% στα έσοδα.

Η Alibaba ανακοίνωσε επίσης ότι τα έσοδα από τις διεθνείς εμπορικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 19%, κυρίως λόγω της επέκτασης σε βασικές αγορές όπως η Ευρώπη και η Μέση Ανατολή. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προχώρησε σε επαναγορά μετοχών της λογιστικής μονάδας Cainiao από την Fosun International, αξίας 349,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Γαλλία: Έξαλλοι με τον Μπαϊρού οι συνταξιούχοι – «Δε φταίνε οι παππούδες κι οι γιαγιάδες για το δημόσιο χρέος»
Γαλλία 30.08.25

Μην πυροβολείτε τους συνταξιούχους - Οργή με τις δηλώσεις Mπαϊρού ότι «φταίνε οι boomers» για το χρέος

Οργισμένοι με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού είναι οι Γάλλοι συνταξιούχοι, μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του ότι για το δημοσιονομικό έλλειμμα φταίει... «η άνεση των boomers».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δεν έχετε πτυχίο πανεπιστημίου; Eναλλακτικές επαγγελματικές διαδρομές που μπορεί να φέρουν 6ψήφιες αποδοχές
ΗΠΑ 30.08.25

Δεν έχετε πτυχίο πανεπιστημίου; Eναλλακτικές επαγγελματικές διαδρομές που μπορεί να φέρουν 6ψήφιες αποδοχές

Ένα πτυχίο πανεπιστημίου δεν είναι πλέον ένα σίγουρο εισιτήριο για μια καλά αμειβόμενη δουλειά. Ωστόσο, σύμφωνα με μία νέα μελέτη, ορισμένοι εργαζόμενοι μπορούν να κερδίσουν 6ψήφια ποσά σε επαγγέλματα χωρίς πτυχίο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;
«Αλμυρό» πρώτο κουδούνι 30.08.25

Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;

Καθώς τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, οι οικογένειες στην Ευρώπη προετοιμάζονται και πάλι για έναν πολύ ακριβό Σεπτέμβριο, με τα έξοδα εκπαίδευσης να αυξάνονται για σχολικά είδη και βιβλία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Νετάνιαχου, αν ο γιος μου επιστρέψει σε σάκο…» – Μητέρα ομήρου προειδοποιεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό
Κόσμος 31.08.25

«Νετάνιαχου, αν ο γιος μου επιστρέψει σε σάκο…» – Μητέρα ομήρου προειδοποιεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό

Η μητέρα ενός Ισραηλινού ομήρου που κρατείται στη Λωρίδα της Γάζας για σχεδόν 23 μήνες απείλησε σήμερα τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι θα ασκήσει εις βάρος του δίωξη για «δολοφονία» αν ο γιος της δεν απελευθερωθεί ζωντανός. «Νετάνιαχου, αν ο Ματάν μου επιστρέψει σε σάκο πτωμάτων (…), θα φροντίσω προσωπικά ότι θα κατηγορηθείς για φόνο», […]

Σύνταξη
Μακρόν και Μερτς θέλουν, αλλά μπορούν;
Deutsche Welle 31.08.25

Μακρόν και Μερτς θέλουν, αλλά μπορούν;

Για μια ακόμα φορά ακούστηκε ότι η γαλλογερμανική μηχανή «πήρε μπροστά», αλλά η εσωτερική κατάσταση και στις δύο χώρες προκαλεί ερωτηματικά και για το αν και πόσο γρήγορα μπορεί αυτή να κινηθεί.

Σύνταξη
Συγκλονίζει η κτηνίατρος Έφη Ρόζη: Αποχαιρετά τη φίλη της Αλεξάνδρα Νικολαΐδου και δίνει το όνομά της στο παιδί που περιμένει
Fizz 31.08.25

Συγκλονίζει η κτηνίατρος Έφη Ρόζη: Αποχαιρετά τη φίλη της Αλεξάνδρα Νικολαΐδου και δίνει το όνομά της στο παιδί που περιμένει

Η φίλη της αδικοχαμένης Αλεξάνδρας αποκάλυψε ότι θα δώσει το όνομά της στην κόρη της, ώστε «να μείνει άλλο ένα κομμάτι της κοντά μας».

Σύνταξη
Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)

Μεγάλη νίκη για τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 2-0 επί του Άρη, χάρη στα γκολ των Αγκίρε (65′) και Άλεξιτς (87′) – Έντονες αποδοκιμασίες κατά ομάδας και Καρυπίδη από τον κόσμο.

in.gr Team
Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς
Culture Live 30.08.25

Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει για αναθεώρηση εκθεμάτων που αναφέρονται στη δουλεία και στις φυλετικές ανισότητες, προκαλώντας έντονη κριτική ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την αμερικανική ιστορία

Σύνταξη
Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»
Κόσμος 30.08.25

Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»

Η Φινλανδία αποφάσισε να αποσύρει τη σβάστικα από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας, παρότι το σύμβολο δεν έχει καμία σχέση με το ναζιστικό καθεστώς, για να σταματήσουν οι «άβολες» στιγμές

Σύνταξη
