Μήνυμα σοκ στον Καμέγιο της Ράγιο: «Να πάθεις καρκίνο και να πέσεις νεκρός στο γήπεδο»!

Είναι γνωστό εδώ και χρόνια οτι η κατάσταση στο διαδίκτυο έχει… ξεφύγει με τα μηνύματα. Δυστυχώς αρκετοί είναι εκείνοι που πίσω από την «ανωνυμία» ενός προφίλ και λόγω απόστασης θεωρούν ότι μπορούν να γράφουν ότι θέλουν. Θύμα ενός τέτοιου απαράδεκτου χρήστη έπεσε και ο Σέρτζιο Καμέγιο της Ράγιο Βαγιεκάνο επειδή η ομάδα του δεν κατάφερε να κερδίσει στην έδρα της ουραγού της Primera Division Οβιέδο!

Μιλάμε για απίστευτα πράγματα καθώς ο 24χρονος επιθετικός δέχθηκε ακραίες ύβρεις και ευχές για… θάνατο (!) επειδή σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι που δεν έκρινε τίποτα (καθώς βρισκόμαστε μόλις στην 13η αγωνιστική) το αποτέλεσμα έμεινε στο 0-0.

Ο Καμέγιο αποφάσισε να δημοσιεύσει το εν λόγω μήνυμα που ανέφερε: «Σκουπίδι, κάθαρμα! Πόσο δύσκολο είναι το να κλωτσήσεις την μπάλα προς την εστία; Να πάθεις καρκίνο και να πέσεις νεκρός στο γήπεδο».

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση του Καμέγιο με το μήνυμα