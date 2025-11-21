Μια νύχτα μόνο: Όλα όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια

Προσωπικές και επαγγελματικές ισορροπίες δοκιμάζονται, καθώς πυροδοτούνται εντάσεις και ζήλια σε φιλίες και σχέσεις. Οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με πρόσωπα από το παρελθόν τους και αναγκάζονται να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις. Στα επόμενα επεισόδια της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», Κυριακή με Τρίτη, στις 21:00.

Ο Οδυσσέας γνωρίζει από κοντά τον Πετράκη, ο οποίος όμως δείχνει να «προτιμά» τον Σταύρο.

Η Άσπα μεταφέρεται στην αίθουσα τοκετού, ενώ ο Σάββας περνά τη νύχτα στο σπίτι της Μίνας.

Η Αρετή θα συγκινηθεί από τα συναισθήματα του Οδυσσέα, σε μια εντελώς απρόσμενη πρόταση γάμου.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν Κυριακή 23 με Τρίτη 25 Νοεμβρίου από το MEGA:

Επεισόδιο 13 (Κυριακή 23 Νοεμβρίου)

Η Κατερίνη επισκέπτεται την ERGAN για να βεβαιωθεί ότι η γιορτή της εταιρείας θα ανακτήσει την χαμένη της αίγλη, κάνοντας πρόταση στην Αρετή, να γίνει μέλος του ΔΣ του φιλανθρωπικού Ιδρύματος για παιδιά με καρκίνο. Ο Οδυσσέας γνωρίζει για πρώτη φορά από κοντά τον Πετράκη, ενώ γίνεται πλέον ξεκάθαρο ανάμεσα σε εκείνον και τον Σταύρο, ότι ενδιαφέρονται και οι δύο για την καρδιά της Αρετής.

Ο Πετράκης δείχνει πιο άνετος με τον Σταύρο, γεγονός που πληγώνει τον Οδυσσέα, αν και προσπαθεί να μην το δείξει. Ο Νταγιάννος ξεδιπλώνει το σχέδιο του στον Σάββα, για το πώς θα εκμεταλλευτούν τη θέση της Αρετής στην κατασκευαστική και ο Πωλ αρχίζει σιγά σιγά να δείχνει τις προθέσεις του σε σχέση με την εταιρεία. Η Άσπα απαιτεί από τον Άλκη να φύγει από το σπίτι, γιατί η απερίσκεπτη συμπεριφορά και τα ξενύχτια του δεν αρμόζουν στην οικογένεια.

Δεν γνωρίζει όμως, πως ο Άλκης έχει ως «σύμμαχο» πλέον τον Σάββα, τον οποίο εκβιάζει. Η Ελένη ταράζεται από την απρόσμενη εμφάνιση της αδελφής της, Μιρέλλας. Ο Σάββας περνάει τη νύχτα του με την Μίνα, ενώ σπάνε τα νερά της Άσπας. Την ίδια νύχτα είναι το πάρτι της ERGAN κι ενώ η Αρετή δεν έχει σκοπό να παρευρεθεί, η Ελένη της τηλεφωνεί απελπισμένη ότι τη χρειάζεται.

Επεισόδιο 14 (Δευτέρα 24 Νοεμβρίου)

Το πάρτι της εταιρείας γίνεται η ιδανική αφορμή, για να επιχειρήσει ο Σταύρος να έρθει πιο κοντά με την Αρετή. Ο χορός τους, όμως, θα ξυπνήσει τη ζήλια του Οδυσσέα και της Ελένης, προκαλώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση, που θα διαταράξει όχι μόνο τη σχέση του Σταύρου με τον Οδυσσέα, αλλά και τη φιλία της Ελένης με την Αρετή.

Την ίδια στιγμή, η Άσπα μεταφέρεται εσπευσμένα στην αίθουσα τοκετού, αναζητώντας τον άντρα της, ο οποίος όμως είχε αποκοιμηθεί στο διαμέρισμα της Μίνας. Ο Άλκης καλείται να τον καλύψει, ενώ η Μίνα σοκαρισμένη ανακαλύπτει, πως τόσο καιρό ο Σάββας της έκρυβε την εγκυμοσύνη της γυναίκας του και την άφηνε να ελπίζει, πως θα την αφήσει για χάρη της.

Παράλληλα, ο Νταγιάννος καταστρώνει το σχέδιο για ένα μεγάλο επαγγελματικό χτύπημα, την ώρα που ο μικρός Πετράκης εκφράζει για πρώτη φορά την επιθυμία να γνωρίσει τον παππού του. Από την άλλη, ο Οδυσσέας, μετά από αφόρητη συναισθηματική πίεση, παίρνει μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

Επεισόδιο 15 (Τρίτη 25 Νοεμβρίου)

Η Ελένη ζητάει συγγνώμη από την Αρετή για τη συμπεριφορά της, ενώ παράλληλα βρίσκει το θάρρος να αντιμετωπίσει τη Μιρέλλα και να βάλει κάποια πράγματα στη θέση τους. Ο Σάββας ανησυχεί, βλέποντας την αποστασιοποιημένη στάση της Άσπας σε σχέση με το νεογέννητο και μένει άφωνος όταν μαθαίνει από τον Νταγιάννο για το ποσοστό της ERGAN που είναι προς πώληση.

Το δώρο του Σταύρου προς την Αρετή μονοπωλεί το ενδιαφέρον στην εταιρεία, ενώ η Αρετή συγκινείται από τον χείμαρρο των συναισθημάτων του Οδυσσέα, όταν της ανοίγει την καρδιά του σε μία τελείως απρόσμενη πρόταση γάμου.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΤΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 21:00

#MiaNyxtaMono