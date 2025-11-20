Βήμα-βήμα η διαδικασία για το Επίδομα Ασθενείας μέσω του 1555

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Ένας αριθμός που κάνει την καθημερινότητά μας πιο εύκολη και ένας πολύτιμος σύμμαχος για όλους τους εργαζόμενους.

Μια ασθένεια, μικρή ή μεγάλη, μπορεί να ανατρέψει την καθημερινότητά μας. Ακόμη, και οι πιο απλές δραστηριότητες γίνονται πιο απαιτητικές, ενώ το πιο σημαντικό είναι να αφιερωθούμε στην ξεκούραση και στην ανάρρωσή μας.

Ευτυχώς, η διαδικασία για τη λήψη Επιδόματος Ασθενείας είναι απλή, αρκεί να γνωρίζουμε τα βασικά βήματα. Το επίδομα αυτό χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ σε ασφαλισμένους που απουσιάζουν από την εργασία τους για περισσότερες από τέσσερις ημέρες λόγω ασθένειας και διαθέτουν την απαραίτητη ιατρική βεβαίωση.

Το πρώτο βήμα είναι να ενημερώσουμε τον εργοδότη μας και να επισκεφθούμε τον θεράποντα ιατρό, ο οποίος αξιολογεί την κατάστασή μας και εκδίδει το πιστοποιητικό ασθενείας μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί το απαραίτητο δικαιολογητικό για την επίσημη αναγνώριση της ασθένειας και για την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης του επιδόματος από τον ασφαλιστικό μας φορέα.

Στη συνέχεια, ως ασφαλισμένοι, πρέπει να υποβάλουμε ηλεκτρονική αίτηση για το Επίδομα Ασθενείας μέσω της σχετικής υπηρεσίας στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ ή στο Gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς μας κωδικούς TaxisNet.

Αφού ολοκληρώσουμε την αίτηση, ο εργοδότης μας λαμβάνει ειδοποίηση και οφείλει να επιβεβαιώσει ηλεκτρονικά την απουσία μας λόγω ασθένειας, μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί με την υποβολή όλων των απαραίτητων στοιχείων μέσα σε οκτώ μήνες από την ημερομηνία που δηλώθηκε η αναρρωτική άδεια.

Έτσι, με λίγα απλά βήματα, εξασφαλίζεται η ορθή καταχώριση και επεξεργασία της αίτησης για το Επίδομα Ασθενείας, ώστε οι ασφαλισμένοι να λαμβάνουν έγκαιρα την παροχή που δικαιούνται.

Για οποιαδήποτε απορία προκύψει ή χρειάζεστε καθοδήγηση για τη διαδικασία, μπορείτε να καλείτε και το 1555, το Ενιαίο Τηλεφωνικό Κέντρο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Με ένα μόνο τηλεφώνημα λαμβάνετε άμεση, δωρεάν και αξιόπιστη ενημέρωση για κάθε βήμα της διαδικασίας.

Το Επίδομα Ασθενείας είναι ένα από τα πιο συχνά θέματα για τα οποία απευθύνονται οι πολίτες στο 1555. Τον Οκτώβριο, τα ερωτήματα που σχετίζονταν με το Επίδομα Ασθενείας, ανήλθαν στο 70,7% των σχετικών κλήσεων που αφορούσαν σε θέματα παροχών και υγείας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της υπηρεσίας για τους εργαζομένους και τους ασφαλισμένους.

Το 1555 ενημερώνει καθημερινά χιλιάδες πολίτες για εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά ζητήματα, με ελάχιστο χρόνο αναμονής, άμεσες απαντήσεις και ανθρώπινη προσέγγιση. Έτσι, εξοικονομούμε χρόνο, αποφεύγουμε περιττές διαδικασίες και έχουμε πάντα την πληροφόρηση που χρειαζόμαστε.

Η υπηρεσία εξελίσσεται συνεχώς, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των πολιτών και ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση. Τώρα, οι πολίτες με προβλήματα ακοής μπορούν να εξυπηρετούνται στη νοηματική γλώσσα, μέσω βιντεοκλήσης με εξειδικευμένους εκπροσώπους.

Η διαδικασία είναι απλή:  Μπαίνουμε στην Ψηφιακή Εξυπηρέτηση του 1555, επιλέγουμε «Αίτημα ραντεβού βιντεοκλήσης στη νοηματική γλώσσα», συνδεόμαστε με τους προσωπικούς μας κωδικούς TaxisNet, ορίζουμε ημερομηνία, ώρα και θεματολογία, και μόλις δεσμευθεί το ραντεβού, λαμβάνουμε ενημερωτικό email με τον σύνδεσμο συμμετοχής. Η υπηρεσία λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00–17:00.

Το 1555 δεν είναι απλώς μια τηλεφωνική γραμμή· είναι ένας σύγχρονος δίαυλος επικοινωνίας του πολίτη με το κράτος, που προσφέρει πληροφόρηση, υποστήριξη και λύσεις με τρόπο απλό, αξιόπιστο και ανθρώπινο.

Ένας αριθμός που κάνει την καθημερινότητά μας πιο εύκολη και ένας πολύτιμος σύμμαχος για όλους τους εργαζόμενους, προσφέροντας καθοδήγηση μέσα από απλά βήματα.

Και αφού η ασθένεια από μόνη της δυσκολεύει αρκετά τη ζωή μας, ας μην μας ταλαιπωρεί και η διαδικασία για το Επίδομα Ασθενείας: με την υποστήριξη του 1555, όλα γίνονται εύκολα και ξεκάθαρα.

Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους
Φράνκενσταϊν 20.11.25

Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους

Σύμφωνα με ερευνητές στην Ελβετία, οι βιολογικοί υπολογιστές που κατασκευάζονται από ανθρώπινα εγκεφαλικά κύτταρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν το μέλλον της ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας – και ήδη έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»
Εξεταστική επιτροπή 20.11.25

Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»

Βουλευτές της αντιπολίτευσης μετά από την άρνηση του «Φραπέ» να καταθέσει στην εξεταστική ζήτησαν την βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αντιπολίτευσης, επίσης έκανε λόγο για προσχηματική επιλογή της ΝΔ να στείλει την υπόθεση στη δικαιοσύνη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης
Σφοδρά πυρά 20.11.25

ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης

«Ο Φραπές, ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική για να μείνουν κλειστά τα στόματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Περιστέρι: «Εγώ έδωσα το βίντεο στη δημοσιότητα» λέει ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλικη
Στο Περιστέρι 20.11.25

«Το βίντεο το έδωσα εγώ στη δημοσιότητα» - Ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλική της

«Βρήκα μέσω του διαδικτύου τα ανήλικα που έκαναν την καταγραφή και όταν τους είπα ότι θα πάω στην Αστυνομία, άρχισε το ένα να τα ρίχνει στο άλλο» λέει ο πατέρας του ανήλικου θύματος στο Περιστέρι

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Το HRW κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου λόγω του αναγκαστικού εκτοπισμού κατοίκων
Αποκαλυπτική έκθεση 20.11.25

Το HRW κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου λόγω του αναγκαστικού εκτοπισμού κατοίκων στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ συνεχίζει τις αιματηρές επιθέσεις του στη Δυτική Όχθη - Γιατί το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας

Σύνταξη
Τέλος η αισχροκέρδεια στα εισιτήρια: Η Βρετανία απαγορεύει τις εξωφρενικές τιμές μεταπώλησης
Culture Live 20.11.25

Τέλος η αισχροκέρδεια στα εισιτήρια: Η Βρετανία απαγορεύει τις εξωφρενικές τιμές μεταπώλησης

Από τα sold-out της Σουίφτ και των Oasis μέχρι τις πλατφόρμες τύπου Viagogo, η νέα ρύθμιση απαγορεύει κάθε μεταπώληση πάνω από την ονομαστική αξία και βάζει πλαφόν στις προμήθειες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στρίβειν δια του υπομνήματος ο Φραπές: Επικαλείται δικαίωμα σιωπής και δεν καταθέτει στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Στρίβειν δια του υπομνήματος ο Φραπές: Επικαλείται δικαίωμα σιωπής και δεν καταθέτει στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος ως «Φραπές», δεν θα εμφανιστεί σήμερα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής που έχει συσταθεί για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
COP31: Αντιδράσεις για την πραγματοποίηση της επόμενης συνόδου για το κλίμα στην Τουρκία
Ούτε τους συμβολισμούς 20.11.25

Αντιδράσεις για την πραγματοποίηση της επόμενης Συνόδου για το κλίμα στην Τουρκία

Η επόμενη Σύνοδος COP31 για το κλίμα θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία - Νησιά του Ειρηνικού που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή αντιδρούν στην απόφαση

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι όροι που απαιτεί το σχέδιο ΗΠΑ, Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου – Τα «αγκάθια» για το Κίεβο
Στριμωγμένος ο Ζελένσκι 20.11.25

Οι όροι που απαιτεί το σχέδιο ΗΠΑ, Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου - Τα «αγκάθια» για το Κίεβο

Το σχέδιο των 28 σημείων που εκπόνησαν κρυφά Στιβ Γουίτκοφ και Κιρίλ Ντμιτρίεφ ανησυχεί την Ουκρανία - Στο Κίεβο οι πλέον υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ από την αρχή του πολέμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι
Στα 15 της 20.11.25

«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι

Στις 12 Νοεμβρίου, η συντηρητική, Αμερικανίδα δημοσιογράφος Μέγκιν Κέλι αμφισβήτησε ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν παιδεραστής, διότι όπως είπε του άρεσαν «μόνο κορίτσια στην εφηβεία». Η Μελίσα Γκίλμπερτ απάντησε στα σχόλιά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο, σε επιφυλακή οι Αρχές – Κατολισθήσεις, απεγκλωβισμοί, πλημμύρες
Μεγάλα ύψη βροχής 20.11.25

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο, σε επιφυλακή οι Αρχές - Κατολισθήσεις, απεγκλωβισμοί, πλημμύρες

Πότε θα αρχίσει να υποχωρεί η κακοκαιρία που έπληξε με σφοδρότητα Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Τζουμέρκα και Ζαγοροχώρια - Στα 155 χιλιοστά το ύψος της βροχής στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας

Σύνταξη
Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;
Art 20.11.25

Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;

Κρυμμένο για δεκαετίες και φορτισμένο με ιστορία λεηλασίας, μνήμης και σπάνιας προέλευσης, το πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Κλιμτ έφτασε τα 236,4 εκατ. δολάρια στη δημοπρασία του Sotheby’s

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
