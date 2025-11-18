sports
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Δορυφόροι στην υπηρεσία της αυτοκίνησης
Αυτοκίνητο 18 Νοεμβρίου 2025 | 19:01

Δορυφόροι στην υπηρεσία της αυτοκίνησης

Η χρήση δορυφόρων χαμηλής τροχιάς αποτελεί το νέο πεδίο δραστηριότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας προκειμένου να διασφαλίσει απρόσκοπτη σύνδεση στο Internet με ορίζοντα την αυτόνομη οδήγηση

Νατάσσα Κοντογιάννη
A
A
Vita.gr
Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

Spotlight

Αν και η κάλυψη του δικτύου 5G εξακολουθεί να επεκτείνεται παγκοσμίως, υπάρχουν ακόμα πολλές περιοχές κυρίως στην ύπαιθρο όσο και στα ορεινά όπου προφανώς δεν υπάρχει δίκτυο.

Αν και πρόκειται για μια αναμενόμενη κατάσταση, η ελλιπής κάλυψη του δικτύου αποτελεί μείζον πρόβλημα για τις αυτοκινητοβιομηχανίες και κυρίως για τα σχέδιά τους που άπτονται των συστημάτων πλήρους αυτόνομης οδήγησης αλλά και των συστημάτων και υπηρεσιών που βασίζονται σε δεδομένα.

Προκειμένου να καταστεί εφικτή η ενσωμάτωση αντίστοιχων υπηρεσιών και συστημάτων θα χρειαστεί μια ευρεία και μακροπρόθεσμη συνεργασία σε όλο το φάσμα παραγόντων και εταιρειών που άπτεται της συνδεσιμότητας των αυτοκινήτων και το οποίο είναι εξαιρετικά ευρύ.

Κάπως έτσι οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ήδη ξεκινήσει να επιστρατεύουν δορυφόρους προκειμένου να επιτύχουν την κάλυψη δικτύου και τη συνδεσιμότητα που επιθυμούν. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα οι πωλήσεις αυτοκινήτων με συνδεσιμότητα μέσω δορυφόρου αναμένεται να ανέλθουν σε 30 εκατομμύρια έως το 2034 και στη συνέχεια να αυξάνονται με ρυθμό 32% από το 2027 και εφεξής.

Αν και πρόκειται για μια σχετικά νέα δραστηριότητα, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από τις αυτοκινητοβιομηχανίες και ιδίως από τους Κινέζους ­–η Geely έχει ήδη διερευνά δυναμικά το πεδίο- ενώ δεν λείπουν και οι Ευρωπαίοι οι οποίοι πειραματίζονται με τις συνδέσεις μέσω δορυφόρου.

Μεταξύ αυτών και η BMW η οποία εξερευνά το πεδίο των μη επίγειων τεχνολογιών δικτύου ως το επόμενο σύνορο που επιθυμεί να διαβεί προκειμένου να λύσει το πρόβλημα των «νεκρών σημείων» όπου το 5G και τα παραδοσιακά δίκτυα δεν μπορούν να καλύψουν.

«Σήμερα, ένα αυτοκίνητο χωρίς συνδεσιμότητα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Υπάρχει ολοένα αυξανόμενη εξάρτηση από τη συνδεσιμότητα εξ ου και αγωνιζόμαστε να ελαχιστοποιήσουμε τις περιπτώσεις που ένα αυτοκίνητο δεν μπορεί να συνδεθεί με το διαδίκτυο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Olaf Eckart, επικεφαλής έρευνας και εξέλιξης στον τομέα των συνεργασιών της BMW με άλλες εταιρείες.

Όπως εξηγεί ο ίδιος «η διαδικασία πλοήγησης δεν πραγματοποιείται στο αυτοκίνητο αλλά στο cloud από όπου και προέρχονται τα δεδομένα για τις κυκλοφοριακές συνθήκες και οι ενημερώσεις για το οδικό δίκτυο. Κατ΄επέκταση το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συνδεδεμένο για να λειτουργήσει το σύστημα πλοήγησης».

Η πλοήγηση είναι μόνο από τα δεκάδες συστήματα και εφαρμογές που απαιτούν μόνιμη σύνδεση στο διαδίκτυο για να λειτουργήσουν. «Αν θέλει κανείς να ακούσει Spotify και βρεθεί σε ένα μεγάλο “νεκρό σημείο” όπου δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου θα εκνευριστεί».

Εκτός από τις υπηρεσίες και εφαρμογές που αφορούν την εμπειρία του χρήστη, η συνδεσιμότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όσο και κρίσιμη και για τις αυτοκινητοβιομηχανίες όσο και για την αξιοπιστία των προϊόντων τους. Οι περισσότερες premium αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η BMW ανταλλάσσουν συνεχώς δεδομένα με τους στόλους αυτοκινήτων τους, διατηρώντας ουσιαστικά ψηφιακά αντίτυπά τους και ψηφιακά ίχνη προκειμένου να διαχειρίζονται τις αναβαθμίσεις, να κάνουν διαγνωστικούς ελέγχους και να συγκεντρώνουν δεδομένα προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν προβλήματα.

Ο βαυαρικός όμιλος ήδη συνεργάζεται με προμηθευτές τηλεπικοινωνιών, την κατασκευαστές ημιαγωγών όπως η Qualcomm και νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους δορυφόρους όπως η Viasat Tech και η Skylo προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα αυτοκίνητά του θα έχουν συνεχή σύνδεση με το διαδίκτυο προκειμένου να έχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες πλοήγησης, τις αυτόματες αναβαθμίσεις αλλά και να λειτουργούν σωστά τα συστήματα υποβοήθησης και ασφάλειας ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Δορυφορικά και επίγεια δίκτυα σε συνεργασία 

Τον περασμένο Μάιο, η 5G Automotive Association (5GAA) πραγματοποίησε μια επίδειξη τεχνολογιών διασυνδεδεμένων οχημάτων, αξιοποιώντας το Εθνικό Δίκτυο Ελέγχου για επείγουσες κλήσεις και το 5G-V2X Direct, καταδεικνύοντας πώς τα δορυφορικά και τα επίγεια δίκτυα μπορούν να λειτουργήσουν παραπληρωματικά.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η BMW και η Viasat ανακοίνωσαν ότι για πρώτη φορά οχήματα που κινούνται σε δημόσιους δρόμους χρησιμοποίησαν μη επίγειο δίκτυο μέσω δορυφόρου για αποστολή μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης και υπηρεσιών προειδοποίησης κινδύνου.

Στην ίδια διοργάνωση ο όμιλος Stellantis απέδειξε πώς τα αυτοκίνητα μπορούν να επικοινωνούν τόσο μέσω δορυφόρων όσο και μέσω παραδοσιακών κινητών δικτύων. Σύμφωνα με τον Οδικό Χάρτη 2030 της 5GAA, η πρώτη εμπορική εφαρμογή δορυφορικής συνδεσιμότητας στα οχήματα αναμένεται έως το 2027.

«Θα χρειαστεί χρόνος, γιατί πολλά πράγματα πρέπει να συνδυαστούν για να γίνει πραγματικότητα», κατέληξε ο Ο. Eckart.

Η πρόκληση για τις εγκρίσεις τύπου

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι οι μακροχρόνιες διαδικασίες που απαιτούνται για τις διαδικασίες έγκρισης τύπου και ενσωμάτωση του απαραίτητου υλικολογισμικού (hardware). Σε αντίθεση με την αγορά ηλεκτρονικών συσκευών, όπου τα νέα microchips μπορούν να κυκλοφορήσουν γρήγορα, οι ημιαγωγοί για τα οχήματα απαιτούν χρόνια δοκιμών και πιστοποίησης πριν ενσωματωθούν στην παραγωγή.

«Στη βιομηχανία κινητών συσκευών, η τεχνολογία των chips είναι διαθέσιμή πολύ πιο γρήγορα. Στα αυτοκίνητα, χρειάζονται συνήθως τρία έως τέσσερα χρόνια περισσότερο για να ενσωματωθούν», τονίζει ο O. Eckart.

Τον Μάρτιο του 2025, η Viasat πραγματοποίησε δοκιμή δορυφορικής επικοινωνίας (D2D) για συνδεδεμένα οχήματα στη Βραζιλία.

Ο Kevin Cohen, αντιπρόεδρος στρατηγικής D2D της Viasat, υπογράμμισε ότι πέρα από την ασφάλεια, οι υπηρεσίες infotainment αποτελούν το επόμενο μεγάλο πεδίο ανάπτυξης για την εμπλοκή δορυφόρων, με την Cubic3 να εξετάζει δυνατότητες όπως φωνητικές κλήσεις εντός του οχήματος και ζωντανές ενημερώσεις καιρού σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η χρησιμότητα δορυφόρων χαμηλής τροχιάς

Υπηρεσίες όπως video streaming, πρόσβαση στο διαδίκτυο και φωνητικές κλήσεις ή βιντεοκλήσεις θα γίνουν πραγματικότητα μόλις αναπτυχθούν δορυφορικοί σχηματισμοί χαμηλής τροχιάς, συμβατοί με 5G-NR.

«Η αξιόπιστη, αδιάκοπη ροή δεδομένων είναι κρίσιμη για τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στα αυτόνομα οχήματα να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους ανάλογα με την κυκλοφορία, τις καιρικές και τις οδικές συνθήκες», τόνισε ο K. Cohen.

Η συνεχής συλλογή δεδομένων μέσω δορυφορικής και κυψελωτής συνδεσιμότητας μπορεί επίσης να ενισχύσει την προγνωστική συντήρηση, αποτρέποντας βλάβες και βελτιώνοντας την ασφάλεια.

Κατά τον K. Cohen, η ιδανική υβριδική αρχιτεκτονική του οχήματος του μέλλοντος περιλαμβάνει απρόσκοπτη ενσωμάτωση δορυφορικών και επίγειων κυψελωτών δικτύων, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης κάλυψη και ανθεκτικότητα. Με την επεξεργασία δεδομένων πιο κοντά στην πηγή, μειώνεται η ανάγκη αποστολής τους σε κεντρικούς cloud servers.

«Αυτό θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά την καθυστέρηση σε εφαρμογές που απαιτούν άμεση απόκριση, όπως οι αποφάσεις αυτόνομης οδήγησης και οι προειδοποιήσεις κινδύνου σε πραγματικό χρόνο», σημείωσε.

Οι εξελίξεις στην Κίνα

Οι πρόσφατες αντίστοιχες πρωτοβουλίες αυτοκινητοβιομηχανιών στην Κίνα δείχνουν το υψηλό ενδιαφέρον που υπάρχει αλλά και την πρόοδο στο συγκεκριμένο τομέα. Στα τέλη του καλοκαιριού, η Geespace, θυγατρική του ομίλου Geely, μητρικής της Volvo μεταξύ πολλών άλλων, έθεσε σε τροχιά 11 δορυφόρους στο πλαίσιο δημιουργίας ενός δορυφορικού σχηματισμού χαμηλής τροχιάς.

Τα Zeekr 007 και 001 FR συγκαταλέγονται μεταξύ των μοντέλων που υποστηρίζουν δορυφορική συνδεσιμότητα στην Κίνα, επιτρέποντας την αποστολή μηνυμάτων και δεδομένων τοποθεσίας όταν το όχημα βρίσκεται εκτός εμβέλειας δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Προκειμένου να επεκτείνει την τεχνολογία και σε άλλα μοντέλα της η Geely σχεδιάζει να αποκτήσει τον δικό της δορυφορικό στόλο, εξασφαλίζοντας συνεχή συνδεσιμότητα στα οχήματά της.

Η εταιρεία αναφέρει ότι το νέο δίκτυο συνδεσιμότητας θα βελτιώσει σημαντικά τις δυνατότητες των συστημάτων υποβοήθησης προάγοντας σημαντικά την ασφάλεια και την αξιοπιστία των μετακινήσεων.

Το μέλλον της δορυφορικής συνδεσιμότητας

Ο K. Cohen εκτιμά ότι μέσα στα επόμενα πέντε-δέκα χρόνια, η δορυφορική συνδεσιμότητα θα αποτελέσει το next big thing στον τομέα της αυτοκίνησης και των μεταφορών.

«Η μεγαλύτερη επίδραση της δορυφορικής συνδεσιμότητας στα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι στην οδική ασφάλεια», υπογράμμισε.

Όραμά του είναι νέες εφαρμογές που θα επιτρέπουν αποστολή μηνυμάτων και φωνητικών κλήσεων από οδηγούς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή όταν το όχημα παρουσιάζει βλάβη. «Πιστεύουμε ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να σώσει ζωές από την πρώτη κιόλας μέρα», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Μακροπρόθεσμα το στέλεχος της Viasat εκτιμά ότι θα γίνουν ευρέως διαθέσιμες υπηρεσίες μεγαλύτερου όγκου και κατανάλωσης δεδομένων όπως οι βιντεοκλήσεις, η πλοήγηση στο διαδίκτυο και όσα μπορούν να προσφέρουν τα προηγμένα συστήματα infotainment.

«Αργότερα θα δούμε συστήματα ‘vehicle-to-everything’ (V2X), όπου αυτοματοποιημένα μέσα μεταφοράς και ίσως οχήματα χωρίς οδηγό θα συνδέονται αδιάκοπα με δορυφορικά, κυψελωτά και κεντρικά συστήματα διαχείρισης μεταφορών», κατέληξε ο ίδιος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη με EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025

ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη με EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ναυτιλία
Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

inWellness
inTown
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream sports
Peugeot 3008: Πιο πληθωρικό και πιο προσιτό ταυτόχρονα
Αυτοκίνητο 17.11.25

Peugeot 3008: Πιο πληθωρικό και πιο προσιτό ταυτόχρονα

Σχεδιασμένο για να ξεχωρίζει, πιο γενναιόδωρο από ποτέ σε κάθε επίπεδο αλλά και πιο προσιτό το νέο 3008 με την υπερπλήρη γκάμα του έχει την απάντηση όποια και αν είναι η ερώτηση

Νατάσσα Κοντογιάννη
Αυστηρές ποινές για όσους πετούν σκουπίδια από το αυτοκίνητο – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Αυτοκίνητο 13.11.25

Αυστηρές ποινές για όσους πετούν σκουπίδια από το αυτοκίνητο – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Η ρίψη σκουπιδιών ή αντικειμένων από το παράθυρο του αυτοκινήτου θεωρείται πλέον σοβαρή παράβαση σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), με τις ποινές να ξεπερνούν το απλό πρόστιμο.

Σύνταξη
ΔΕΗ blue: Φορτίζει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης
Αυτοκίνητο 13.11.25

ΔΕΗ blue: Φορτίζει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης

Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα φέρνει τη βιώσιμη κινητικότητα πιο κοντά από ποτέ, με σύγχρονες υποδομές, ψηφιακές υπηρεσίες και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

Σύνταξη
Η ενδιαφέρουσα περίπτωση της Nexperia
Αυτοκίνητο 12.11.25

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση της Nexperia

Πώς μια μικρή συγκριτικά εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών βρέθηκε για ένα μήνα να αποτελεί επίκεντρο του ενδιαφέροντος και πηγή ανησυχίας για την αυτοκινητοβιομηχανία

Νατάσσα Κοντογιάννη
Το ταχύτερο σύστημα «φόρτισης» ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως
Αυτοκίνητο 11.11.25

Το ταχύτερο σύστημα «φόρτισης» ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως

Η κινεζική Nio εφαρμόζει ήδη σε εκτεταμένη κλίμακα τη διαδικασία αντικατάστασης της μπαταρίας αντί της φόρτισης εξασφαλίζοντας χρόνους αντίστοιχους του ανεφοδιασμού με ορυκτά καύσιμα

Νατάσσα Κοντογιάννη
Γιατί οι γαίες… σπανίζουν;
Αυτοκίνητο 11.11.25

Γιατί οι γαίες… σπανίζουν;

Οι λόγοι και ένα σύντομο χρονικό που τα πολύτιμα αυτά ορυκτά αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της καθημερινής επικαιρότητας (και) για την αυτοκίνηση

Νατάσσα Κοντογιάννη
Τα λάθη που κάνουν οι οδηγοί όταν ανανεώνουν την ασφάλεια του αυτοκινήτου τους
Αυτοκίνητο 11.11.25

Τα λάθη που κάνουν οι οδηγοί όταν ανανεώνουν την ασφάλεια του αυτοκινήτου τους

Όσα συνήθως αμελούμε συνειδητά ή ασυνείδητα κατά την ανανέωση ενός ασφαλιστήριου συμβολαίου αυτοκινήτου και τα οποία μπορεί να μας φέρουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση σε περίπτωση ατυχήματος

Νατάσσα Κοντογιάννη
Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης στην ΕΕ – Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων
Οδική Ασφάλεια 30.10.25

Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης σε όλη την ΕΕ - Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων

Η μεταρρύθμιση εντάσσεται στο Πακέτο Οδικής Ασφάλειας με το οποίο η ΕΕ επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο «Vision Zero» για μηδενικούς θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία μέχρι το 2050

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τουρκία: Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Τουρκία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG

Η Τουρκία διέψευσε τα δημοσιεύματα που την φέρουν να σταματά τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Διευκρίνισε πως εισάγει φυσικό αέριο και LNG από πολλές χώρες για μείωση του ρίσκου

Σύνταξη
LIVE: Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Ποδόσφαιρο 18.11.25

LIVE: Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη

LIVE: Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports Extra 2.

Σύνταξη
LIVE: Ισπανία – Τουρκία
Ποδόσφαιρο 18.11.25

LIVE: Ισπανία – Τουρκία

LIVE: Ισπανία – Τουρκία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ισπανία – Τουρκία για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Οι εξήντα «συνεντεύξεις» του Τόμας Τούχελ
On Field 18.11.25

Οι εξήντα «συνεντεύξεις» του Τόμας Τούχελ

Θα μπορούσε να είναι τίτλος… θεατρικού έργου που θ’ ανέβει στο Λονδίνο, αλλά είναι ο τρόπος δουλειάς του ομοσπονδιακού τεχνικού της Αγγλίας ενόψει Μουντιάλ 2026

Σύνταξη
LIVE: Σκωτία – Δανία
Ποδόσφαιρο 18.11.25

LIVE: Σκωτία – Δανία

LIVE: Σκωτία – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σκωτία – Δανία για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη
Ομολόγησε 18.11.25

Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη

Ο κατηγορούμενος είχε αγοράσει επίσης μια κάμερα σώματος για να κινηματογραφήσει την επίθεση και είχε ετοιμάσει ένα βίντεο για την ανάληψη της ευθύνης μετά την επίθεση στο φεστιβάλ

Σύνταξη
LIVE: Λευκορωσία – Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 18.11.25

LIVE: Λευκορωσία – Ελλάδα

LIVE: Λευκορωσία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λευκορωσία – Ελλάδα για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ALPHΑ.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Ο Ζόχραν Μαμντάνι ζητάει χρηματοδότηση από τους πολίτες για την μεταβατική περίοδο [βίντεο]
Λίγα από πολλούς 18.11.25

Ο Ζόχραν Μαμντάνι ζητάει χρηματοδότηση από τους πολίτες για την μεταβατική περίοδο

Ο εκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, δημοσίευσε ένα βίντεο με το οποίο ζητάει χρηματοδότηση για να καλύψει το κόστος της μετάβασης στην δημαρχία, κάτι στάνταρ στις ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ομόνοια: 44χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει το «ναρκωτικό του βιασμού» – Τι είναι το «GHB»
Ελλάδα 18.11.25

Ομόνοια: 44χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει το «ναρκωτικό του βιασμού» – Τι είναι το «GHB»

Σε έλεγχο που έκαναν αστυνομικοί στο αυτοκίνητο του 44χρονου στην Ομόνοια εντόπισαν 115,6 γραμμ. της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή, που είναι γνωστή και ως «χάπι του βιασμού»

Σύνταξη
LIVE: Μλάντοστ – Ολυμπιακός
Πόλο 18.11.25

LIVE: Μλάντοστ – Ολυμπιακός

LIVE: Μλάντοστ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μλάντοστ – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Μόσχα: Απόπειρα δολοφονίας του Σεργκέι Σοϊγκού σε νεκροταφείο – Πώς αποτράπηκε η ουκρανική επιχείρηση
Ρωσία 18.11.25

Απόπειρα δολοφονίας του Σεργκέι Σοϊγκού σε νεκροταφείο της Μόσχας - Πώς αποτράπηκε η ουκρανική επιχείρηση

Υπάλληλοι της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας απέτρεψαν απόπειρα δολοφονίας του γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού στη Μόσχα

Σύνταξη
Ανησυχία Μερτς για την ασφάλεια στις χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας – Ζήτησε ενιαία πρότυπα ασφάλειας
Κόσμος 18.11.25

Ανησυχία Μερτς για την ασφάλεια στις χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας – Ζήτησε ενιαία πρότυπα ασφάλειας

«Με ανησυχεί βαθιά το γεγονός ότι δεν μπορούμε πλέον να οργανώνουμε χριστουγεννιάτικες αγορές, ακόμη και σε μικρότερες πόλεις, χωρίς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλείας», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
Τζεφ Μπέζος: Ο ιδρυτής της Amazon στρέφει την προσοχή του στην AI
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 18.11.25

Αυτή είναι η νέα εταιρεία του ιδρυτή της Amazon - Με όνομα που παραπέμπει στον μυθικό Τιτάνα

Με κεφάλαιο ύψους περίπου 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η νεοφυής εταιρεία του Τζεφ Μπεζος φιλοδοξεί να εστιάσει σε εφαρμογές AI

Γιώργος Πολύζος
Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;
Μπρος γκρεμός και... 18.11.25

Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;

Ένα βασικό ερώτημα για τους Ευρωπαίους είναι πως θα ισορροπήσουν τη συνέχιση προμηθειών ενέργειας από έναν σημερινό εχθρό με τη μελλοντική προμήθεια από έναν ολοένα και πιο ασταθή σύμμαχο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Αποκυήματα της φαντασίας»: Αποκρούει τις βρετανικές κατηγορίες περί κατασκοπείας η Κίνα
MI5 18.11.25

«Αποκυήματα της φαντασίας»: Αποκρούει τις βρετανικές κατηγορίες περί κατασκοπείας η Κίνα

Η MI5 εξέδωσε προειδοποίηση για κατασκοπεία προς τα μέλη του βρετανικού κοινοβουλίου για να τα προειδοποιήσει «για τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση των δημοκρατικών μας θεσμών από κινεζικούς παράγοντες»

Σύνταξη
Αλέκος Φλαμπουράρης: Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη

«Κατά την άμεση κλινική εκτίμηση από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε απουσία αναπνοής και σφυγμού», αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Αλέκος Φλαμπουράρη που πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Σύνταξη
Γερμανία και Γαλλία ζητούν την «ψηφιακή απεξάρτηση» της Ευρώπης από ΗΠΑ και Κίνα
Κόσμος 18.11.25

Γερμανία και Γαλλία ζητούν την «ψηφιακή απεξάρτηση» της Ευρώπης από ΗΠΑ και Κίνα

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο πρόεδρος Εμανούελ Μακρόν συμφώνησαν από την Γερμανία που συναντήθηκαν στην ανάγκη η Ευρώπη να «απεξαρτηθεί» από τις «ψηφιακές υπερδυνάμεις»

Σύνταξη
Αν κλέψετε κάποια από τις γυναίκες μου, θα σας πυροβολήσω: Όταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα τρομοκράτησε τους Oasis
Σουρεάλ 18.11.25

Αν κλέψετε κάποια από τις γυναίκες μου, θα σας πυροβολήσω: Όταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα τρομοκράτησε τους Oasis

Τα αδέρφια Γκάλαχερ δεν έχουν κρύψει την αγάπη τους για τον Ντιέγκο Μαραντόνα, τον οποίο θεωρούν ως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Ωστόσο η πρώτη συνάντηση μαζί του το 1997 ήταν αρκετά περίεργη.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ απέλασαν 50 άτομα στην Ουκρανία – Τι αναφέρει η υπηρεσία συνοριακής φύλαξης
Κόσμος 18.11.25

Οι ΗΠΑ απέλασαν 50 άτομα στην Ουκρανία – Τι αναφέρει η υπηρεσία συνοριακής φύλαξης

Οι ΗΠΑ απέλασαν 50 πολίτες πίσω στην Ουκρανία και αναμένεται να απελάσουν άλλους 80. Πρόκειται για την πρώτη φορά που Ουκρανοί πολίτες απελαύνονται εν μέσω πολέμου από τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο