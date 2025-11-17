newspaper
Ήταν κάποτε το σπίτι του Μακρυγιάννη
Ελλάδα 17 Νοεμβρίου 2025

Ήταν κάποτε το σπίτι του Μακρυγιάννη

Γιατί 43 χρόνια μετά τον χαρακτηρισμό του ως διατηρητέου, το σπίτι του Μακρυγιάννη είναι σε ερειπιώδη κατάσταση και κινδυνεύει να αποχαρακτηριστεί

Κατερίνα Ροββά
Οι μετά θάνατον περιπέτειες του στρατηγού Μακρυγιάννη συνεχίζονται… Ηταν το 1982 όταν μια ταπεινή διώροφη οικία χτισμένη στο Αργος στις αρχές του 19ου αιώνα χαρακτηριζόταν από το κράτος ως διατηρητέο κτίριο. Στους τοίχους του κουβαλούσε, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, βαριά Ιστορία: «Κατά τήν τοπική προφορική παράδοση καί τίς διαβεβαιώσεις τοῦ ἰστοριοδίφη Τάσου Τσακόπουλου, στό σπίτι αὐτό κατοίκησε ὁ στρατηγός Μακρυγιάννης, ὅταν ἔµενε στό Άργος καί εκεί έγραψε µέρος τῶν «Αποµνηµονευµάτων» του» ανέφερε η σχετική απόφαση.

«Το θέμα της οικίας Μακρυγιάννη είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα του πώς εν Ελλάδι προστατεύονται η πολιτιστική κληρονομιά και η Ιστορία»

«Πρός την πλευρά τοῦ κήπου, πού χωρίζεται ἀπό τόν δρόµο µε ψηλή µάντρα, ἔχει ἕνα ὡραιότατο ξύλινο χαγιάτι τὸ ὁποῖο καταρρέει ὅπως καί ἡ στέγη του. Τό κτίριο ἔχει ἀξία ὄχι µόνο ἀπό ἱστορική άποψη ἀλλά καί διότι ἐκφράζει ἔµµεσα τήν ἰδιουγκρασία τοῦ ἰδιοκτήτη του ὅπως καί τήν τοπική άρχιτεκτονική τοῦ Άργους». Ηταν η αρχή μιας θυελλώδους διαδρομής: Οι προσπάθειες αποχαρακτηρισμού του κτιρίου από τους ιδιοκτήτες του ξεκίνησαν αμέσως και δεν σταμάτησαν ποτέ. Από την άλλη πλευρά βρέθηκαν άνθρωποι που θέλησαν να υπερασπιστούν τον ιστορικό του χαρακτήρα.

Τοπικοί φορείς, κάτοικοι και ερευνητές αποδύθηκαν σε μια πολυετή συζήτηση ιστορικού και φιλολογικού περιεχομένου για το αν πράγματι το σπίτι της οδού Γούναρη ήταν αυτό στο οποίο έζησε ο Μακρυγιάννης από το 1829 ως το 1831. Στο μεταξύ το σπίτι κατέρρεε – είναι εντυπωσιακό ότι στα 40 χρόνια αμφισβήτησης του χαρακτηρισμού του ως διατηρητέου υπέστη τόση φθορά όση δεν είχε υποστεί τα προηγούμενα 160 χρόνια της ύπαρξής του… Οι αιτιάσεις του ιδιοκτήτη απορρίφθηκαν από το ΣτΕ, στη συνέχεια, όμως, οι μελέτες αποκατάστασης πάγωσαν, μέχρι που σήμερα, 43 χρόνια μετά, το Σπίτι του Μακρυγιάννη ετοιμάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να αποχαρακτηριστεί. Το κτίσμα βρίσκεται πλέον σε ερειπιώδη κατάσταση, αφού όλα αυτά τα χρόνια, και παρά το καθεστώς προστασίας στο οποίο είχε υπαχθεί, ουδείς από τους εκ του νόμου υπευθύνους δεν ενδιαφέρθηκαν για τη διάσωσή του.

Η απόφαση του ΣτΕ

Οι τελευταίες εξελίξεις εγείρουν έντονες αντιδράσεις. «Σαράντα τρία χρόνια μετά το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα των Τρίτση – Κων. Καραμανλή το υπουργείο Περιβάλλοντος ετοιμάζεται να αποχαρακτηρίσει αυτό το σπίτι. Το ωραίο είναι ότι μόλις την περασμένη Τετάρτη το ΣτΕ με την απόφασή του 2043/2025 επιβάλλει στο κράτος την αναστήλωση αυτού και άλλων ιστορικών κτιρίων του Αργους, πράγμα που ανοίγει μια νέα νομολογία προστασίας των διατηρητέων κτιρίων» λέει ο δικηγόρος Βασίλης Δωροβίνης, ο οποίος έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών με το θέμα. Ο ίδιος όπως και άλλοι υπέρμαχοι του χαρακτηρισμού του κτιρίου ως διατηρητέου επικαλούνται τοπογραφικά της εποχής του Καποδίστρια, ιστορικές πηγές αλλά και σκίτσα της εποχής που φυλάσσονται σε αρχειακούς φορείς του εξωτερικού.

Ο ιδιοκτήτης κάνει λόγο για πλάνη υποστηρίζοντας ότι «η οικία στην οποία διέμενε ο στρατηγός Μακρυγιάννης καταστράφηκε ολοσχερώς κατά τις εχθροπραξίες του 1831, μεταξύ των επιχειρούντων εντός της πόλεως του Αργους αντίπαλων ένοπλων στρατευμάτων με την υποστήριξη κανονιών, κατά τις οποίες ισοπεδώθηκε η οικία» και επικαλείται αναφορά του Ισίδωρου Κακούρη, προϊσταμένου της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, σύμφωνα με την οποία «η Υπηρεσία, η οποία έψαξε τόσο τα ΓΑΚ όσο και στο υφιστάμενο ιστοριοδιφικό υλικό, δεν μπόρεσε να καταλήξει με βεβαιότητα εάν το σπίτι αυτό είναι το σπίτι στο οποίο διέμεινε ο στρατηγός Μακρυγιάννης όσο ήταν στο Αργος ή όχι». Υποστηρίζει επίσης ότι «η ταπεινότητα όγκου και εμφάνισης δεν εισφέρει μορφολογικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία πρόσφορα να στηρίξουν τον χαρακτηρισμό ενός οικοδομήματος ως διατηρητέου» και ότι «η χρήση ωμόπλινθων για την κατασκευή της τοιχοποιίας, ξυλείας για τα πατώματα, τις πόρτες, τα παράθυρα και το χαγιάτι, καθώς και τη στήριξη της κεραμοσκεπούς στέγης (…) δεν προσδίδουν κανένα στοιχείο αντιπροσωπευτικής λαϊκής αρχιτεκτονικής του Αργους στο κτίριο».

Από την άλλη πλευρά, τρεις καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη, ο Μάνος Μπίρης και ο Γιώργος Σαρηγιάννης, υποστηρίζουν ότι το εν λόγω κτίριο είναι το σπίτι του Στρατηγού Μακρυγιάννη και το 2012 είχαν καταθέσει αναλυτικό υπόμνημα στο υπουργείο Πολιτισμού ζητώντας να μην κατεδαφιστεί. «Δυστυχώς το υπουργείο Περιβάλλοντος ετοιμάζεται να εισηγηθεί τον αποχαρακτηρισμό του κτιρίου δεχόμενο άκριτα τις αιτιάσεις του ιδιοκτήτη και βασίζεται σε ανακρίβειες, παρερμηνείες, ακόμη και ιστορικά αστήρικτα συμπεράσματα και ερμηνείες κειμένων του Μακρυγιάννη» λέει στα «ΝΕΑ» ο ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Γιώργος Σαρηγιάννης. «Πράγματι, στα «Απομνημονεύματά» του, ο Μακρυγιάννης αναφέρει ότι «ο Καλλέργης εις τ’ Άργος και οι σύντροφοί του δεν μ’ άφησαν ούτε στάχτη εις το σπίτι μου. Και μας καταδίκασαν όλους εις θάνατον (..)», όμως είναι άλλο η φράση «έγινε στάχτη» και άλλο το «δεν έμεινε στάχτη».

Η μεν υποδηλοί πυρπόληση και η άλλη ολοσχερή λεηλασία. Το σπίτι δεν κάηκε» λέει ο Σαρηγιάννης. «Επίσης, υπάρχει η μαρτυρία του γνωστού ιστοριοδίφη του Αργους Τάσου Τσακόπουλου, ο οποίος γεννήθηκε το 1875, ότι το σπίτι του Μακρυγιάννη βρίσκεται πίσω από τον Αϊ-Γιάννη και ο ίδιος το είχε υποδείξει σε ανύποπτο χρόνο σε Αργείους. Σε παλαιότερους χάρτες, και κυρίως στο τοπογραφικό του 1831, πίσω από τον Αϊ-Γιάννη υπάρχει μόνο ένα σπίτι, αυτό που χαρακτηρίστηκε ως το Σπίτι του Μακρυγιάννη, ενώ το ίδιο εμφανίζεται πίσω ακριβώς από το ιερό του Αϊ-Γιάννη και σε σκίτσο του Χριστανού Χάνσεν που φιλοτεχνήθηκε το 1833 και φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Τεχνών της Κοπεγχάγης». Σύμφωνα με τους τρεις ομότιμους καθηγητές του ΕΜΠ, «το θέμα της οικίας Μακρυγιάννη είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα του πώς εν Ελλάδι προστατεύονται η πολιτιστική κληρονομιά και η Ιστορία».

Πολυτεχνείο: Με την πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ κορυφώνονται οι εκδηλώσεις – Πλήθος κόσμου στον ιστορικό χώρο
52 χρόνια από τον ξεσηκωμό 17.11.25

Πολυτεχνείο: Με την πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ κορυφώνονται οι εκδηλώσεις – Πλήθος κόσμου στον ιστορικό χώρο

Πλήθος κόσμου, δηλώνει «παρών» στις εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο οι οποίες κορυφώνονται με την μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία στην αμερικανική πρεσβεία - Οι πύλες στον ιστορικό χώρο στην Πατησίων σήμερα θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τη 1 το μεσημέρι

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πολυτεχνείο: Με την πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ κορυφώνονται οι εκδηλώσεις – Πλήθος κόσμου στον ιστορικό χώρο
52 χρόνια από τον ξεσηκωμό 17.11.25

Πολυτεχνείο: Με την πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ κορυφώνονται οι εκδηλώσεις – Πλήθος κόσμου στον ιστορικό χώρο

Πλήθος κόσμου, δηλώνει «παρών» στις εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο οι οποίες κορυφώνονται με την μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία στην αμερικανική πρεσβεία - Οι πύλες στον ιστορικό χώρο στην Πατησίων σήμερα θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τη 1 το μεσημέρι

Σύνταξη
Η δήλωση Τασούλα που ενόχλησε το ΠΑΣΟΚ, τα «πυρά» Χριστοδουλάκη κατά Τσίπρα και η «μάχη» του κέντρου  
Πολιτική Γραμματεία 17.11.25

Η δήλωση Τασούλα που ενόχλησε το ΠΑΣΟΚ, τα «πυρά» Χριστοδουλάκη κατά Τσίπρα και η «μάχη» του κέντρου  

Πώς η τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας προκάλεσε την ενόχληση του ΠΑΣΟΚ. Οι σχέσεις Δούκα-Χριστοδουλάκη και η παράμετρος του Αλέξη Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εβδομάδα φραπέ και χασάπη στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Πότε παίρνουν σειρά οι πολιτικοί
Πολιτική Γραμματεία 17.11.25

Εβδομάδα φραπέ και χασάπη στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Πότε παίρνουν σειρά οι πολιτικοί

Ειδικά για την περίπτωση του Γιώργου Ξυλούρη, (φραπέ) οι εργασίες έχουν αναδείξει ερωτήματα που θα πρέπει ν’ απαντηθούν, για τις συνεχείς επισκέψεις του στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τις οχλήσεις του σε υψηλόβαθμα στελέχη για τον έλεγχο των υποθέσεών του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η ΕΕ προσκάλεσε την Ουκρανία να γίνει «μέλος του κλαμπ» – Θα συμβεί ποτέ αυτό;
Κόσμος 17.11.25

Η ΕΕ προσκάλεσε την Ουκρανία να γίνει «μέλος του κλαμπ» – Θα συμβεί ποτέ αυτό;

Από τα χαρακώματα και τα καταφύγια της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι επιμένει ότι η θυσία του λαού του δεν αφορά μόνο την άμυνα απέναντι στη Ρωσία, αλλά και «τον αγώνα για το μέλλον της χώραςς μέσα στην ΕΕ»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
O Μόργκαν Φρίμαν δεν σκοπεύει να βγει στη σύνταξη σύντομα – Το μυστικό του για μια ζωή χωρίς «φρένο»
Shhh 17.11.25

O Μόργκαν Φρίμαν δεν σκοπεύει να βγει στη σύνταξη σύντομα – Το μυστικό του για μια ζωή χωρίς «φρένο»

Παρά τα 87 του χρόνια, ο Μόργκαν Φρίμαν δηλώνει έτοιμος για νέες προκλήσεις και αποκαλύπτει ότι το «κλειδί» για να μένει δραστήριος είναι να μην σταματά ποτέ να κινείται — ούτε στη ζωή ούτε στη δουλειά

Σύνταξη
Πυρηνικά όπλα: «Παιχνίδια» πυραύλων σε έναν κόσμο γεωπολιτικής αστάθειας – Το δάχτυλο πάνω από το κόκκινο κουμπί
Κόσμος 17.11.25

«Παιχνίδια» πυραύλων σε έναν κόσμο γεωπολιτικής αστάθειας - Με το δάχτυλο πάνω από το κόκκινο κουμπί

Η Μόσχα και η Ουάσιγκτον επαναφέρουν τα πυρηνικά όπλα σε μια επίδειξη δύναμης και στρατηγικού ανταγωνισμού εγκαινιάζοντας μια νέα τρομακτική εποχή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Νίκι Μινάζ «φλερτάρει» με τον Τραμπ και οι ΛΟΑΤΚΙ+ θαυμαστές της αντιδρούν
«Επιτεύγματα» 17.11.25

Η Νίκι Μινάζ «φλερτάρει» με τον Τραμπ και οι ΛΟΑΤΚΙ+ θαυμαστές της αντιδρούν

Η Νίκι Μινάζ δέχθηκε σφοδρή κριτική μετά από μια ανάρτησή της στο X, στην οποία εξέφραζε «βαθιά ευγνωμοσύνη» προς τον Τραμπ για την υποστήριξή του προς τους χριστιανούς της Νιγηρίας.

Σύνταξη
Αντί να φοβόμαστε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κλέψει τις δουλειές, μήπως πρέπει απλά να συνεργαστούμε;
Ευρώπη 17.11.25

Αντί να φοβόμαστε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κλέψει τις δουλειές, μήπως πρέπει απλά να συνεργαστούμε;

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι καναδικές επιχειρήσεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, που περιλαμβάνει τους εργαζομένους τους. Ποιες χώρες πρωτοστατούν στην Ευρώπη;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ περικόπτει πάνω από 6 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2026
Αναμένεται η διπλή έγκριση 17.11.25

Η ΕΕ περικόπτει πάνω από 6 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2026

Σημαντική μείωση στην πολιτική συνοχής και ενίσχυση κονδυλίων για μετανάστευση, σύνορα, άμυνα και καινοτομία - Προτεραιότητα στον προϋπολογισμό η ασφάλεια, τα σύνορα και η άμεση αντίδραση σε κρίσεις

Γεώργιος Μαζιάς
Η Ευρώπη μπροστά την ακροδεξιά – Είναι μάχη του φωτός ενάντια στο σκοτάδι, αλλά μπορεί να κερδηθεί
Αντίσταση στους «νταήδες» 17.11.25

Η Ευρώπη μπροστά την ακροδεξιά – Είναι μάχη του φωτός ενάντια στο σκοτάδι, αλλά μπορεί να κερδηθεί

Η Ευρώπη καλείται να δείξει ενεργητική άμυνα ενάντια στην ενισχυόμενη ακροδεξιά. Η νίκη του Ρομπ Γέτεν στην Ολλανδία, αλλά και του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι παραδείγματα που δίνουν ελπίδα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ, οι σπάνιες γαίες και η Κεντρική Ασία ως γεωπολιτικό «νέο σύνορο» των ΗΠΑ
«Διπλωματία των πόρων» 17.11.25

Ο Τραμπ, οι σπάνιες γαίες και η Κεντρική Ασία ως γεωπολιτικό «νέο σύνορο» των ΗΠΑ

Υπό την κυβέρνηση Τραμπ 2.0, οι ΗΠΑ στοχεύουν τις σπάνιες γαίες της Κεντρικής Ασίας, αναδιαμορφώνοντας την περιφερειακή ισχύ έναντι της Κίνας, ενώ η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει με… άδεια χέρια

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τα δύο πρόσωπα της ελληνικής οικονομίας
Στοιχεία Eurostat 17.11.25

Τα δύο πρόσωπα της ελληνικής οικονομίας

Η Ελλάδα παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη, αλλά το επενδυτικό κενό παραμένει σημαντικό - Μεγάλο το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Η αναζήτηση της «τεχνητής μήτρας»: Τεχνολογική πρόοδος ή ένα βήμα προς την δυστοπία της παραγωγής ανθρώπων
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 17.11.25

Η αναζήτηση της «τεχνητής μήτρας»: Τεχνολογική πρόοδος ή ένα βήμα προς την δυστοπία της παραγωγής ανθρώπων

Τι θα γινόταν αν η κύηση μπορούσε να εξωτερικευθεί μέσω μίας «τεχνητής μήτρας»; Μια τέτοια τεχνολογία απέχει ακόμη πολύ από το να είναι εφικτή, αλλά οι έρευνες φαίνεται να προσπαθούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ισημερινός: Οι πολίτες ψήφισαν κατά της επιστροφής των ξένων στρατιωτικών βάσεων
Ισημερινός 17.11.25

«Οχι» των πολιτών στην επιστροφή των ξένων στρατιωτικών βάσεων

Ως καθαρή ήττα για τον πρόεδρο του Ισημερινού ερμηνεύεται το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που διενεργήθηκε χθες και στο οποίο οι πολίτες απέρριψαν την επιστροφή των ξένων στρατιωτικών βάσεων.

Σύνταξη
Χιλή: Ακροδεξιό πλεονέκτημα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών δείχνει ο πρώτος γύρος
Στον δεύτερο γύρο 17.11.25

Προς ακροδεξιό πρόεδρο η Χιλή για πρώτη φορά μετά τη χούντα του Πινοτσέτ

Πλεονέκτημα στον ακροδεξιό υποψήφιο για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Χιλή δείχνουν τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του πρώτου γύρου που διεξήχθη χθες Κυριακή.

Σύνταξη
Ισραήλ: Αντίθετος σε οποιοδήποτε παλαιστινιακό κράτος ο Νετανιάχου έπειτα από ακροδεξιά πυρά
Νετανιάχου 17.11.25

Σκοτώνει με ακροδεξιά πυρά κάθε ιδέα για παλαιστινιακό κράτος

Την αντίθεσή του σε οποιοδήποτε παλαιστινιακό κράτος εξέφρασε ο Νετανιάχου μετά την επίθεση που δέχτηκε από τους ακροδεξιούς κυβερνητικούς εταίρους του, οι οποίοι έκαναν λόγο για «πολιτική ντροπή».

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς και άλλες οργανώσεις απορρίπτουν τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ
Αίτημα στην Αλγερία 17.11.25

Η Χαμάς και άλλες οργανώσεις απορρίπτουν τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ

Κοινή ανακοίνωση κυκλοφόρησαν οι παλαιστινιακές οργανώσεις, ανάμεσά τους και η Χαμάς ενάντια στην ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Γάζα - Τι ζητούν από την Αλγερία

Σύνταξη
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
