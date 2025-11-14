Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα σε δεξαμενή αποβλήτων στην Ορεστιάδα
Από δεξαμενή αποβλήτων στην Ορεστιάδα ανασύρθηκε μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μια γυναίκα από σηπτική δεξαμενή στην περιοχή Μεγάλη Δοξιπάρα, στην Ορεστιάδα.
Υπό έρευνα τι συνέβη στην Ορεστιάδα
Την γυναίκα ανέσυραν πυροσβέστες που κλήθηκαν στο σημείο, το πρωί της Παρασκευής, 14 Νοεμβρίου.
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα από σηπτική δεξαμενή στην περιοχή Μεγάλη Δοξιπάρα Ορεστιάδας. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 14, 2025
Επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η γυναίκα μέσα στην δεξαμενή αποβλήτων.
