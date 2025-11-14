Νεκρός βρέθηκε σήμερα το πρωί ένας 48χρονος κρατούμενος των φυλακών του Αγίου Στεφάνου, της Πάτρας.

Απαγχονισμένος εντοπίστηκε ο 48χρονος στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας, ο οποίος εξέτιε ποινή φυλάκισης για ληστεία, βρέθηκε απαγχονισμένος από συγκρατούμενό του μέσα σε χώρο της Β΄ πτέρυγας του σωφρονιστικού ιδρύματος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Έρευνες για το περιστατικό διενεργεί το τμήμα Ασφαλείας της Δυτικής Αχαΐας.