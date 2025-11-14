Πάτρα: Απαγχονισμένος εντοπίστηκε κρατούμενος των φυλακών του Αγίου Στεφάνου
Χωρίς της αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας 48χρονος κρατούμενος στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου
Νεκρός βρέθηκε σήμερα το πρωί ένας 48χρονος κρατούμενος των φυλακών του Αγίου Στεφάνου, της Πάτρας.
Απαγχονισμένος εντοπίστηκε ο 48χρονος στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας, ο οποίος εξέτιε ποινή φυλάκισης για ληστεία, βρέθηκε απαγχονισμένος από συγκρατούμενό του μέσα σε χώρο της Β΄ πτέρυγας του σωφρονιστικού ιδρύματος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Έρευνες για το περιστατικό διενεργεί το τμήμα Ασφαλείας της Δυτικής Αχαΐας.
