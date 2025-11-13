newspaper
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Ελ Εριάν: Η προσιτότητα μεγάλο ζητούμενο για τα νοικοκυριά – Ο ρόλος της AI
Οικονομικές Ειδήσεις 13 Νοεμβρίου 2025

Οι εργαζόμενοι χρειάζονται τη διαβεβαίωση ότι δεν απειλείται το εισόδημά τους από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, γράφει ο Μοχάμεντ Ελ Εριάν

Την προσοχή των αγορών εφιστά ο Μοχάμεντ Ελ Εριάν, προειδοποιώντας ότι η πίεση που ασκείται στους πολιτικούς από την ανησυχία των καταναλωτών για την επάρκεια των εισοδημάτων τους θα απαιτήσει πολιτικές λύσεις.

Ο κορυφαίος οικονομολόγος, πρόεδρος του Queen’s College στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος στην Allianz, ανάγει τη λέξη «προσιτότητα» ως την ακριβέστερη για την αποτύπωση του άγχους των αμερικανών καταναλωτών και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι οι προκλήσεις της προσιτότητας μπορεί να επιταχυνθούν όσο μεγαλώνουν οι φόβοι των εργαζομένων πως η δουλειά τους μπορεί να απειληθεί από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εστίαση στις τιμές είναι κατανοητή μετά το αποτύπωμα που άφησε η πληθωριστική έξαρση του 2021-22, γράφει σε άρθρο του στους FT, προσθέτοντας πως για τους πολιτικούς, η καταπολέμηση του κόστους ζωής έχει καταστεί μια σαφής, συνοπτική και πειστική πολεμική ιαχή.
Και όταν, οι καταναλωτές διαπίστωσαν ότι η μείωση του πληθωρισμού για την οποία γίνεται λόγος δεν σημαίνει μείωση τιμών, αλλά μόνον χαμηλότερο ρυθμό ανατιμήσεων, θύμωσαν ακόμη περισσότερο, γράφει ο Ελ Εριάν.

H αποκάλυψη του προβλήματος

Ωστόσο, όπως εξηγεί, η προσέγγιση των τιμών με μέτρο την προσιτότητα, αγνοεί ένα κρίσιμο στοιχείο: τι κερδίζουν οι άνθρωποι. Και είναι το εισόδημα που βρίσκεται τώρα υπό μεγαλύτερη πίεση, εκθέτοντας την εύθραυστη οικονομική βάση πάρα πολλών νοικοκυριών, τονίζει.

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο, τις προηγούμενες δεκαετίες, η «κρίση προσιτότητας» ήταν ένα αργό, διαρθρωτικό πρόβλημα, που κρυβόταν από τον χαμηλό συνολικό πληθωρισμό. Δεν ήταν πρόβλημα, εξηγεί, ότι οι τιμές των ειδών καθημερινής ανάγκης αυξάνονταν με σοκαριστικό τρόπο, αλλά ότι το κόστος των βασικών συνιστωσών της ζωής της μεσαίας τάξης, η στέγαση, η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη, αυξανόταν σταθερά προς ανησυχητικά υψηλά επίπεδα.

Και, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η απότομη αύξηση του πληθωρισμού του 2021-22 μετέτρεψε μια χρόνια πάθηση σε μια δυνητικά πιο οξεία. Ο άμεσος αντίκτυπός της στην αγοραστική δύναμη αντισταθμίστηκε από την κρατική στήριξη την περίοδο της πανδημίας και από τις μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς, ιδίως για τα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα.

Αυτή η αύξηση του εισοδήματος τώρα εξασθενεί, και δεν είναι περίεργο που η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικεντρωθεί στη διασφάλιση χαμηλότερου κόστους για την ενέργεια, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα στεγαστικά δάνεια ειδικότερα, εξηγεί.

Ωστόσο, το άγχος για το εισόδημα αυξάνεται λόγω των ανασφαλειών που σχετίζονται με τον αντίκτυπο της AI στην αγορά εργασίας και την αύξηση των απολύσεων, όπως ανέφερε την περασμένη εβδομάδα η εταιρεία Challenger, Gray & Christmas.

Και η προσιτή τιμή δεν αφορά μόνο πραγματικές μετρήσεις. Αφορά και τη σταθερότητα όπως την αντιλαμβάνονται τα νοικοκυριά. Σε αυτό το μέτωπο, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για τα νοικοκυριά όταν αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ένα ατελείωτο τρέξιμο και εργάζονται μάταια όλο και πιο σκληρά. Αυτή η «υποχώρηση», όπου η βιωμένη εμπειρία της οικονομικής ανασφάλειας υπερισχύει των θετικών μακροοικονομικών τίτλων, ήταν ιδιαίτερα προβληματική για την κυβέρνηση Μπάιντεν, υπενθυμίζει.

Σχετική στέρηση και ανασφάλεια

Στο κάδρο προσθέτει ακόμη την τάση των νοικοκυριά να συγκρίνουν τη δική τους οικονομική κατάσταση με άλλων, με αποτέλεσμα οι σημερινές ανισότητες να ενισχύουν το αίσθημα «σχετικής στέρησης».

Αυτό, γράφει ο Ελ Εριάν, υπονομεύει το σιωπηρό κοινωνικό συμβόλαιο που χτίστηκε πάνω στην υπόσχεση της ανοδικής κινητικότητας: δουλέψτε σκληρά, τα παιδιά σας θα είναι καλύτερα από ό,τι ήσασταν εσείς και έχετε μια ευκαιρία στο αμερικανικό όνειρο.

Και όταν μια κοινωνία μεταβαίνει από μια κατάσταση συλλογικής φιλοδοξίας σε μια κατάσταση ανασφάλειας, έπονται οι πολιτικές επιπτώσεις, που συνδέονται με το βαρύ αίσθημα κυνισμού και δυσπιστίας απέναντι στο πολιτικό κατεστημένο και στις μεγάλες επιχειρήσεις.

Με αυτό το σκεπτικό, καταλήγει ο κορυφαίος οικονομολόγος, γίνεται ξεκάθαρο ότι η τρέχουσα κρίση προσιτότητας δεν θα λυθεί απλώς με τη μείωση του πληθωρισμού από το τρέχον 3% στο 2%. Αυτό που απαιτείται, επισημαίνει, είναι μια προσέγγιση που θα εξετάζει την πλευρά του εισοδήματος στην εξίσωση του κόστους της προσιτότητας. Με απλά λόγια, όχι μόνον εάν κάτι φαίνεται προσιτό από άποψη τιμής, αλλά εάν πραγματικά είναι για τα εισοδήματα των καταναλωτών, χωρίς αποκλεισμούς και, το πιο σημαντικό από όλα, με προοπτική.

Η AI

Αυτό αφορά εν μέρει μια πιο ολοκληρωμένη πολιτική εστίαση στους παραδοσιακούς μοχλούς ανάπτυξης, όπως οι υποδομές και η απορρύθμιση, αλλά οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει επίσης να επιδιώξουν να διασφαλίσουν ότι η διάδοση των όσων υπόσχεται η AI για την ενίσχυση της εργασίας δεν θα επισκιαστεί από τις αρνητικές πτυχές της για την εργασία. Και, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι κοινή ευθύνη των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών που αυτή η διασφάλιση δεν έχει ακόμη προσελκύσει την απαραίτητη προσοχή.

Μέχρι να συμβεί αυτό, η προσιτότητα θα είναι ακόμη πιο κεντρικό ζήτημα, προειδοποιεί και γράφει κλείνοντας το άρθρο του πως η μη αντιμετώπισή της θα διακινδύνευε οικονομική αστάθεια, κοινωνική ρήξη και πολιτική πόλωση, περιορίζοντας παράλληλα τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης να αυξήσει την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη.

Ανάλυση Ινστιτούτου ΕΝΑ: Η «γαλάζια ανορθογραφία» στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
To οικονομικό «θαύμα» της ΝΔ 12.11.25

Η «γαλάζια ανορθογραφία» στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει σημειώσει «άλμα» στην απασχόληση κάτι που σε κάθε ευκαιρία αναδεικνύεται από την κυβέρνηση ως άλλο ένα success story. Μόνο που σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της σειράς «Focus ENA» η μεγάλη επιτυχία δεν έχει και τόσο λαμπερά χρώματα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Levi’s: Γιατί πουλάει τζιν 300 δολαρίων – Η τάση του premium denim 
Οικονομικές Ειδήσεις 12.11.25

Γιατί η Levi’s πουλάει τζιν 300 δολαρίων;

Η Levi’s προσπαθεί να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για premium denim – Η επέκταση, οι γιορτές και μια εξαγορά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου, λέει ο Παπασταύρου
ΥΠΕΝ 12.11.25

Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου, λέει ο Παπασταύρου

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας 3 + 1 με τον Κύπριο υπουργό και με τους υπουργούς Ενέργειας της Αμερικής και του Ισραήλ

Σύνταξη
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ποιοι είναι οι 255.000 βιοπαλαιστές τρίτης ηλικίας;
Συνταξιοδοτικό 12.11.25

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ποιοι είναι οι 255.000 βιοπαλαιστές τρίτης ηλικίας;

Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι ανέρχονται πλέον σε περίπου 255.000 άτομα και αποτελούν σχεδόν το 1/10 του συνολικού αριθμού των συνταξιούχων. Πού εργάζονται και ποιο ειναι το προφίλ τους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Eurostat: Στην Ελλάδα ο δεύτερος χειρότερος μισθός πλήρους απασχόλησης το 2024
Για το 2024 12.11.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα όσον αφορά στους μισθούς πλήρους απασχόλησης - Ξεπέρασε μόνο τη Βουλγαρία

Σημαντικές αυξήσεις (15,5% - 10,2%) καταγράφηκαν στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, σύμφωνα με τη Eurostat - Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν 4,5 φορές χαμηλότερος από ό,τι στο Λουξεμβούργο

Σύνταξη
Shein – Temu: Στο Eurogroup οι δασμοί για μικροδέματα από τρίτες χώρες – Προς κατάργηση το όριο απαλλαγής
Ενίσχυση διαφάνειας 12.11.25

Στο Eurogroup οι δασμοί για Shein και Temu - Προς κατάργηση το όριο απαλλαγής για μικροδέματα από τρίτες χώρες

Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στη μεταρρύθμιση για τη δασμολογική μεταχείριση των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες, κυρίως από την Ασία - Θέσπιση εθνικού τέλους ζητεί ο εμπορικός κόσμος στην Ελλάδα

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Ποσότητα-μαμούθ λαθραίων τσιγάρων που φτάνει τα 1,7 εκατ. κατασχέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος»
Δείτε φωτογραφίες 12.11.25

Ποσότητα-μαμούθ λαθραίων τσιγάρων που φτάνει τα 1,7 εκατ. κατασχέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος»

Το φορτίο βρισκόταν σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων όταν το εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο «Ελ. Βενιζέλος» - Τα τσιγάρα ήταν σε 169 χαρτοκιβώτια που είχαν αφιχθεί από το Ντουμπάι

Σύνταξη
Αγρότες: Απλήρωτοι παραμένουν χιλιάδες δικαιούχοι – «Το λάθος ΑΦΜ που λέει το υπουργείο, δεν ισχύει»
Αναβρασμός 12.11.25

Απλήρωτοι παραμένουν χιλιάδες δικαιούχοι αγρότες - «Το λάθος ΑΦΜ που λέει το υπουργείο, δεν ισχύει»

Για τη μη καταβολή των χρημάτων που περίμεναν από το πρώτο τρίμηνο κάνουν λόγο οι αγρότες, στη σκιά της ανακοίνωσης της κυβέρνησης για αύξηση κατά 50% στα όρια επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης

Σύνταξη
Γιατί η Ελλάδα παραμένει μακριά από το «Α» στην επενδυτική βαθμίδα – Οι αποτυχίες της κυβέρνησης και τα διαρθρωτικά προβλήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 12.11.25

Γιατί η Ελλάδα παραμένει μακριά από το «Α» στην επενδυτική βαθμίδα – Οι αποτυχίες της κυβέρνησης και τα διαρθρωτικά προβλήματα

Τα σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα που κρατούν την Ελλάδα χαμηλά στην επενδυτική κλίμακα του «Β» - Έρχεται η αξιολόγηση της Fitch την Παρασκευή

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Ακρίβεια: Η έλλειψη πολιτικής βούλησης και τα μέτρα ανακούφισης που δίνουν λύσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη
Ο «σιωπηλός» πληθωρισμός στο ράφι 12.11.25

Ακρίβεια: Η έλλειψη πολιτικής βούλησης και τα μέτρα ανακούφισης που δίνουν λύσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη

Η κυβέρνηση ρίχνει όλο της το βάρος στη δημοσιονομική σταθερότητα και στην προστασία της κερδοφορίας της ελεύθερης αγοράς, αφήνοντας την ακρίβεια να επιβαρύνει δυσανάλογα στους καταναλωτές.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Λαζόπουλος πετσοκόβει Λιάγκα: «Αν ήρθες μετά από 2.500 χρόνια να καταργήσεις τον Αριστοφάνη, άργησες»
TV 13.11.25

Ο Λαζόπουλος πετσοκόβει Λιάγκα: «Αν ήρθες μετά από 2.500 χρόνια να καταργήσεις τον Αριστοφάνη, άργησες»

Ο Λάκης Λαζόπουλος απάντησε στο εξώδικο του Γιώργου Λιάγκα. «Αντίθετα από σένα, πιστεύω ότι η σάτιρα είναι ο μόνος τρόπος για να ανασαίνει μια ολόκληρη εποχή όταν περνάει δύσκολα. Η κοινωνία χρειάζεται οξυγόνο»

Σύνταξη
Ο Αλ Σάρα μίλησε για το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης, τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ
Κόσμος 13.11.25

Ο Αλ Σάρα μίλησε για το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης, τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Σε μια μεγάλη συνέντευξη στα αμερικανικά μέσα, ο Αχμέντ αλ Σάρα ο μεταβατικός πρόεδρος της Δαμασκού, μίλησε για την Συρία, το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης την Ρωσία, τις ΗΠΑ και τις σχέσεις με το Ισραήλ

Σύνταξη
Ληστεία στο Λούβρο: Αναζητώντας τα κοσμήματα του Ναπολεόντα στους διαδρόμους του υποκόσμου στην Αμβέρσα
Δίκτυο «Ροζ Διαμάντι» 13.11.25

Ληστεία στο Λούβρο: Αναζητώντας τα κοσμήματα του Ναπολεόντα στους διαδρόμους του υποκόσμου στην Αμβέρσα

Η Αμβέρσα είναι το επίκεντρο του εμπορίου πολύτιμων λίθων του πλανήτη –νόμιμου και μη. Μετά τη ληστεία στο Λούβρο, οι γαλλικές αρχές ζήτησαν τη συνεργασία του Βελγίου για τον εντοπισμό των κλοπιμαίων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Ορατό το τέλος του shutdown με τη ψήφιση νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων
Μετά από 40 ημέρες 12.11.25

Ορατό το τέλος του shutdown στις ΗΠΑ με τη ψήφιση νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων

«Ο πρόεδρος Τραμπ προσβλέπει στον τερματισμό επιτέλους αυτού του καταστροφικού shutdown από τους Δημοκρατικούς», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ

Σύνταξη
Η Χέιλι Μπίμπερ μιλά για την γονεϊκότητα – «Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι έχω βοήθεια»
«Συνεχώς εξελίσσεσαι» 12.11.25

Η Χέιλι Μπίμπερ μιλά για την γονεϊκότητα – «Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι έχω βοήθεια»

Όταν ρωτήθηκε για το αν υπήρχε κάτι που θα ήθελε να γνώριζε πριν αποκτήσει παιδί, η Χέιλι Μπίμπερ απάντησε ότι δεν «υπάρχει κάτι που μπορεί να σου πει κάποιος και που θα σε προετοιμάσει πραγματικά».

Σύνταξη
Ο Λάκης Λαζόπουλος δίνει βήμα στη νέα γενιά – Υποδέχτηκε στο Αλ Τσαντίρι Νιουζ τους Papazó, Νίκο Μερτζάνο και Νίνα Μαζάνη
TV 12.11.25

Ο Λάκης Λαζόπουλος δίνει βήμα στη νέα γενιά – Υποδέχτηκε στο Αλ Τσαντίρι Νιουζ τους Papazó, Νίκο Μερτζάνο και Νίνα Μαζάνη

Το Αλ Τσαντίρι Νιούζ μετατράπηκε για λίγο σε μια μουσική σκηνή με τρεις ξεχωριστούς καλεσμένους, εκπρόσωπους της νέας γενιάς καλλιτεχνών!

Σύνταξη
Ο Μασκ τα βαζει με την Φον ντερ Λάϊεν: Ο ηγέτης της ΕΕ πρέπει να εκλέγεται από τον λαό, όχι να διορίζεται
Ξαναχτυπά! 12.11.25

Ο Μασκ τα βαζει με την Φον ντερ Λάϊεν: Ο ηγέτης της ΕΕ πρέπει να εκλέγεται από τον λαό, όχι να διορίζεται

Ο 'Ελον Μασκ, ο οποίος τον τελευταίο καιρό έχει αποκτήσει την –μάλλον κακιά- συνήθεια να εμπλέκεται στη ευρωπαϊκή πολιτική, επιστρέφει εκφράζοντας την γνώμη του για την ΕΕ

Σύνταξη
Ανάλυση Ινστιτούτου ΕΝΑ: Η «γαλάζια ανορθογραφία» στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
To οικονομικό «θαύμα» της ΝΔ 12.11.25

Η «γαλάζια ανορθογραφία» στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει σημειώσει «άλμα» στην απασχόληση κάτι που σε κάθε ευκαιρία αναδεικνύεται από την κυβέρνηση ως άλλο ένα success story. Μόνο που σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της σειράς «Focus ENA» η μεγάλη επιτυχία δεν έχει και τόσο λαμπερά χρώματα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τζακ Σλόσμπεργκ: Είναι επίσημο – Ο εγγονός του προέδρου Κένεντι θα διεκδικήσει μια έδρα στη Βουλή των ΗΠΑ
Έχει τύχη; 12.11.25

Είναι επίσημο - Ο εγγονός του προέδρου Κένεντι θα διεκδικήσει μια έδρα στη Βουλή των ΗΠΑ

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ θα διεκδικήσει την έδρα του Τζέρι Νάντλερ, ο οποίος αποχωρεί από την πολιτική έπειτα από 30 χρόνια στα έδρανα της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Οι επιστήμονες παρατηρούν για πρώτη φορά την γέννηση ενός σουπερνόβα [βίντεο]
Διάστημα 12.11.25

Οι επιστήμονες παρατηρούν για πρώτη φορά την γέννηση ενός σουπερνόβα

Για πρώτη φορά η επιστημονική κοινότητα κατάφερε να καταγράψει τα πολύ πρώιμα στάδια ενός σουπερνόβα από έναν ερυθρό γίγαντα 500 φορές μεγαλύτερο από τον Ήλιο, αποκτώντας πολύτιμη γνώση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε στο Αλ Τσαντίρι Νιούζ την Μίρκα Παπακωνσταντίνου και την Παρθένα Χοροζίδου – Η ξεκαρδιστική «ιστορία» από τα παλιά
TV 12.11.25

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε στο Αλ Τσαντίρι Νιούζ την Μίρκα Παπακωνσταντίνου και την Παρθένα Χοροζίδου – Η ξεκαρδιστική «ιστορία» από τα παλιά

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε στη σκηνή του Αλ Τσαντίρι Νιούζ τις ηθοποιούς Μίρκα Παπακωνσταντίνου και Παρθένα Χοροζίδου

Σύνταξη
Σέρρες: Εξέγερση και επεισόδια στη δομή μεταναστών στη Σιντική – 29 συλλήψεις μετά από επέμβαση της Αστυνομίας
Ελλάδα 12.11.25

Σέρρες: Εξέγερση και επεισόδια στη δομή μεταναστών στη Σιντική – 29 συλλήψεις μετά από επέμβαση της Αστυνομίας

Η ένταση ξεκίνησε ως διαμαρτυρία για τις συνθήκες διαβίωσης στη κλειστή δομή φιλοξενίας μεταναστών στις Σέρρες και ακολούθησαν σοβαρά επεισόδια με φωτιές, απόπειρα απόδρασης και δύο τραυματίες αστυνομικούς

Σύνταξη
Ο Καναδάς θέλει να εμβαθύνει τις σχέσεις με την Ευρώπη – Και εξετάζει τη συμμετοχή του στη Eurovision
Πολιτική κίνηση 12.11.25

Ο Καναδάς θέλει να εμβαθύνει τις σχέσεις με την Ευρώπη – Και εξετάζει τη συμμετοχή του στη Eurovision

Ο προϋπολογισμός του Καναδά για το 2026 αποκάλυψε τα σχέδιά του για συμμετοχή στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. «Πρόκειται για την προστασία της ταυτότητάς μας», είπε ο υπουργός Οικονομικών.

Σύνταξη
Λας Πάλμας – Ολυμπιακός 3-0 σετ: Αποκλεισμός από το Champions League, συνεχίζει στο CEV Cup
CEV Champions League 12.11.25

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Λας Πάλμας (3-0 σετ) και θα συνεχίσει στο CEV Cup

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στην Ισπανία απέναντι στη Λας Πάλμας (ήττα με 3-0 σετ), αποκλείστηκε από τα προκριματικά του Champions League και θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία μέσω του CEV Cup.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Λαζόπουλος: 14 μήνες φυλακή σε φοιτητή για ένα γκράφιτι και Σεμερτζίδου, «Φραπές» δεν πάνε πουθενά – Αυτό είναι δικαιοσύνη;
TV 12.11.25

Λαζόπουλος: 14 μήνες φυλακή σε φοιτητή για ένα γκράφιτι και Σεμερτζίδου, «Φραπές» δεν πάνε πουθενά – Αυτό είναι δικαιοσύνη;

«Ποιος δεν καταλαβαίνει; Απείραχτοι όλοι οι ΟΠΕΚΕΠΕδες. Να μην τους καλέσουμε να τους ακουμπήσουμε και μην τους πειράζει ο εισαγγελέας» είπε όλο νόημα ο Λάκης Λαζόπουλος

Σύνταξη
Το «ιπτάμενο παλάτι» του Κριστιάνο Ρονάλντο – Το Bombardier Global Express 6500 των 50 εκατομμυρίων ευρώ
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Το «ιπτάμενο παλάτι» του Κριστιάνο Ρονάλντο – Το Bombardier Global Express 6500 των 50 εκατομμυρίων ευρώ

Η πιο ακριβή αγορά στη ζωή του Πορτογάλου σούπερ σταρ είναι ένα ιδιωτικό αεροσκάφος που συνδυάζει την τεχνολογία, την άνεση και την πολυτέλεια ενός πεντάστερου ξενοδοχείου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
