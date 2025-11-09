Λέτο: «Αν δώσεις στον Ολυμπιακό 2-3 μέτρα, μπορεί να σε καταστρέψει»

Ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Νίκαια, επικρατώντας με 3-1 της Κηφισιάς για την 10η αγωνιστική της Super League, με τον Σεμπάστιαν Λέτο να αποθεώνει τον Ολυμπιακό για την ποιότητα που έχει ως ομάδα, λέγοντας πως αυτή έκρινε και την αναμέτρηση.

Ο Αργεντινός τεχνικός τόνισε πως η ομάδα του ήταν συμπαγής στο δεύτερο ημίχρονο, σκόραρε, αλλά η ομάδα του ηττήθηκε τελικά από τον Νταμπλούχο Ελλάδας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σεμπάστιαν Λέτο:

«Ήταν δύσκολο το έργο μας. Το πλάνο μας ήταν να μην τους αφήσουμε να παίξουν, κάτι που δεν είναι τόσο εύκολο απέναντι στον Ολυμπιακό. Όταν τα καταφέραμε και ήμασταν πιο συμπαγείς σταματώντας την μεταβίβαση της μπάλας του Ολυμπιακού, τότε έκανε τη διαφορά η ατομική ποιότητα των αντιπάλων. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν συμπαγείς, σκοράραμε, είχαμε κι άλλη ευκαιρία, αλλά αν αφήσεις στον Ολυμπιακό ένα-δυο μέτρα περιθώριο, τότε μπορεί να σε καταστρέψει.

Όπως βλέπετε με κάθε αντίπαλο προσπαθούμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Δεν θα βγαίνει συνεχώς σε καλό, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε στο ίδιο στυλ ποδοσφαίρου. Όσον αφορά στην κίτρινη κάρτα, δεν ξέρω αν την πήρα εγώ. Θα δούμε».