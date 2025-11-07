Συνταγή: Χούμους κολοκύθας

Είναι το λαχανικό σύμβολο του Οκτωβρίου, καθώς έχει την τιμητική του τη βραδιά του Χάλογουιν. Ωστόσο η κολοκύθα αποτελεί και ένα superfood του Οκτωβρίου, ενώ μας «χαρίζει» μερικά πεντανόστιμα πιάτα. Όπως η συνταγή που ακολουθεί: χούμους κολοκύθας. Ένα ντιπ μεταξένια, «ζεστό» και αρωματικό.

Τι πρέπει να ξέρεις για την κολοκύθα

– Είναι πλούσια σε νερό, κάτι που την καθιστά εξαιρετική για την ενυδάτωση του οργανισμού

– Είναι μια εξαιρετική επιλογή για να νιώσετε χορτάτοι χωρίς να προσθέσετε πολλές θερμίδες στη διατροφή σας.

– Περιέχει βιταμίνη Α και β-καροτίνη, οι οποίες προστατεύουν τα μάτια σας από τις επιπτώσεις της ηλικίας και συμβάλλουν στην υγεία του δέρματος.

– Η υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες A και C ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, βοηθώντας το σώμα να αμυνθεί απέναντι σε ιούς και λοιμώξεις.

Τα υλικά

200 γρ. ρεβίθια μουλιασμένα και βρασμένα

200 γρ. ψητή ή βρασμένη κολοκύθα

2 κ.σ. ταχίνι

Χυμός από 1 λεμόνι

1 μικρή σκελίδα σκόρδο

3 κ.σ. ελαιόλαδο

1/2 κ.γ. κύμινο

1/4 κ.γ. κανέλα (προαιρετικά)

1-2 κ.σ. νερό ή ζωμό λαχανικών (για πιο κρεμώδη υφή)

Αλάτι, πιπέρι

Κολοκυθόσπορος και πάπρικα ή καπνιστό αλάτι για το σερβίρισμα

Η διαδικασία

Για τη συνταγή, πολτοποιούμε στο μπλέντερ τα ρεβίθια με την κολοκύθα, το ταχίνι, το λεμόνι, το σκόρδο, το ελαιόλαδο, το κύμινο προσθέτοντας, αν θέλουμε πιο «ζεστή» γεύση και άρωμα, και λίγη κανέλα, μέχρι να αποκτήσουμε ένα λείο, ομοιογενές μείγμα.

Αν μας φανεί ότι χρειάζεται, προσθέτουμε λίγο νερό ή ζωμό για πιο απαλή υφή. Δοκιμάζουμε και προσαρμόζουμε τη γεύση στις προτιμήσεις μας με αλάτι, πιπέρι και χυμό λεμονιού.

Σερβίρουμε το χούμους κολοκύθας γαρνίροντας με λίγο ελαιόλαδο, σπόρους κολοκύθας και πάπρικα ή καπνιστό αλάτι.

* Πηγή: Vita