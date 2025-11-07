Συνταγή: Χούμους κολοκύθας
Μια συνταγή για ένα αρωματικό και φθινοπωρινό ντιπ.
- Πατέρας μαχαίρωσε στον λαιμό την κόρη του - Στο νοσοκομείο το θύμα
- Η αστυνομία έλαβε κλήση για ένα λιοντάρι που στην πραγματικότητα ήταν σκύλος και το φώναζαν ποντίκι
- Άνδρας έπιασε φωτιά μετά από υπερθέρμανση φορητού φορτιστή - «Το οξύ της μπαταρίας πετάχτηκε παντού»
- Ένας νεκρός από σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ στο Διδυμότειχο
Είναι το λαχανικό σύμβολο του Οκτωβρίου, καθώς έχει την τιμητική του τη βραδιά του Χάλογουιν. Ωστόσο η κολοκύθα αποτελεί και ένα superfood του Οκτωβρίου, ενώ μας «χαρίζει» μερικά πεντανόστιμα πιάτα. Όπως η συνταγή που ακολουθεί: χούμους κολοκύθας. Ένα ντιπ μεταξένια, «ζεστό» και αρωματικό.
Τι πρέπει να ξέρεις για την κολοκύθα
– Είναι πλούσια σε νερό, κάτι που την καθιστά εξαιρετική για την ενυδάτωση του οργανισμού
– Είναι μια εξαιρετική επιλογή για να νιώσετε χορτάτοι χωρίς να προσθέσετε πολλές θερμίδες στη διατροφή σας.
– Περιέχει βιταμίνη Α και β-καροτίνη, οι οποίες προστατεύουν τα μάτια σας από τις επιπτώσεις της ηλικίας και συμβάλλουν στην υγεία του δέρματος.
– Η υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες A και C ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, βοηθώντας το σώμα να αμυνθεί απέναντι σε ιούς και λοιμώξεις.
Τα υλικά
200 γρ. ρεβίθια μουλιασμένα και βρασμένα
200 γρ. ψητή ή βρασμένη κολοκύθα
2 κ.σ. ταχίνι
Χυμός από 1 λεμόνι
1 μικρή σκελίδα σκόρδο
3 κ.σ. ελαιόλαδο
1/2 κ.γ. κύμινο
1/4 κ.γ. κανέλα (προαιρετικά)
1-2 κ.σ. νερό ή ζωμό λαχανικών (για πιο κρεμώδη υφή)
Αλάτι, πιπέρι
Κολοκυθόσπορος και πάπρικα ή καπνιστό αλάτι για το σερβίρισμα
Η διαδικασία
Για τη συνταγή, πολτοποιούμε στο μπλέντερ τα ρεβίθια με την κολοκύθα, το ταχίνι, το λεμόνι, το σκόρδο, το ελαιόλαδο, το κύμινο προσθέτοντας, αν θέλουμε πιο «ζεστή» γεύση και άρωμα, και λίγη κανέλα, μέχρι να αποκτήσουμε ένα λείο, ομοιογενές μείγμα.
Αν μας φανεί ότι χρειάζεται, προσθέτουμε λίγο νερό ή ζωμό για πιο απαλή υφή. Δοκιμάζουμε και προσαρμόζουμε τη γεύση στις προτιμήσεις μας με αλάτι, πιπέρι και χυμό λεμονιού.
Σερβίρουμε το χούμους κολοκύθας γαρνίροντας με λίγο ελαιόλαδο, σπόρους κολοκύθας και πάπρικα ή καπνιστό αλάτι.
* Πηγή: Vita
- Σημαντική ενίσχυση σε εξοπλισμό για εθελοντές διασώστες της Πελοποννήσου
- ΗΠΑ: Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε σε στρατιωτική βάση – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μέλη του προσωπικού
- Το «Πρώτα η Αμερική» φαίνεται να «έπιασε», αλλά με ποιό τίμημα;
- «Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών
- Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 79χρονος με τραύματα από μαχαίρι – Προσήχθη η κόρη του
- Επισκέψεις στον κτηνίατρο με τον σκύλο μας χωρίς άγχος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις