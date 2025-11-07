Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και δη της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται στο επίκεντρο των business plan των επιχειρήσεων, ως θεμελιώδες προαπαιτούμενο για την αναγκαία προσαρμογή στα νέα δεδομένα που καθορίζουν το ράλι της εξέλιξης και του ανταγωνισμού.

Αυτό προέκυψε από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων κορυφαίων στελεχών επιχειρήσεων οι οποίοι συμμετείχαν στην πρώτη ημέρα του ΟΤ FORUM που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Μικρό Χρηματιστήριο, με θέμα «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας».

Χαρακτηριστική είναι η διατύπωση του Πρύτανη του ΕΚΠΑ Γεράσιμου Σιάσου ότι η τεχνητή νοημοσύνη «δεν είναι το αύριο αλλά το παρόν και θα πρέπει οι απόφοιτοί μας να τη χρησιμοποιούν».

Στο ίδιο μήκος κύματος από τη σκοπιά των επιχειρήσεων ο Γιώργος Μαργώνης, προέδρος και CEO της Papastratos ήταν πέρα για πέρα σαφής, εντάσσοντας στις επερχόμενες αλλαγές στην ελληνική βιομηχανία την ΑΙ: «Οι αλλαγές θα συνεχιστούν, αυτό είναι δεδομένο – έχει να κάνει με την τεχνολογική επανάσταση, με το ΑΙ που είναι επιταχυντής εξελίξεων», τόνισε.

Βρέντζος: Η AI κινητήριος δύναμη δημιουργίας αξίας

Για καταιγιστικό ρυθμό της καινοτομίας και για αλλαγές που δημιουργούν αβεβαιότητα και άγχος καθώς κλονίζουν το status quo, έκανε λόγο χαρακτηριστικά ο Γιάννης Βρέντζος, διευθύνων σύμβουλος της Alter Ego Media και προειδοποίησε ότι οι εταιρείες media που δεν θα γίνουν ενεργοί παίκτες σε αυτή την τεχνολογική μετάβαση δεν θα επιβιώσουν.

«Πλέον λειτουργούμε σε ένα νέο οικοσύστημα όπου η αξία δημιουργείται μέσα από εμπειρίες – πολλοί μιλάνε για μια νέα «οικονομία εμπειριών»- όπου περιεχόμενο, εμπόριο και πολιτισμός συγκλίνουν», ανέφερε, χαρακτηριστικά.

«Στρατηγική της Alter Ego Media είναι να σταθεί εκεί που τέμνονται η δημοσιογραφία με την ψυχαγωγία, το ψηφιακό με τη ζωντανή εμπειρία, και η ελληνική δημιουργικότητα με το διεθνές κοινό», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς για τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη και το πώς αυτή επηρεάζει τη λειτουργία των ΜΜΕ, ο κ. Βρέντζος υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις που βιώνουμε με άξονα την τεχνολογία δημιουργούν βαθιές τομές: «Είναι μονόδρομος να προσαρμοστούμε σε αυτό. Η ανάγκη μετασχηματισμού έρχεται πολύ πιο γρήγορα από αυτό που μπορούμε να φανταστούμε»

Εξήγησε μάλιστα, το πώς οι τεχνολογίες της AI μεταμορφώνουν κάθε πτυχή της λειτουργίας των ΜΜΕ: από τον τρόπο με τον οποίο το περιεχόμενο παράγεται, διανέμεται και αλληλοεπιδρά με το κοινό έως το πώς η διαφήμιση αγοράζεται και τοποθετείται γύρω από αυτό.

«Στην Alter Ego Media, αντιμετωπίζουμε την τεχνητή νοημοσύνη όχι ως μια νέα τάση, αλλά ως θεμελιώδη κινητήρια δύναμη δημιουργίας αξίας — που ενδυναμώνει τους ανθρώπους μας, ενισχύει τη δημιουργικότητα και ενδυναμώνει τη σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό και τους συνεργάτες μας».

Σε αυτό το πλαίσιο αποκάλυψε ότι με την είσοδό της η Alter Ego Media στον τομέα του Live Entertainment και τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Stages Network στοχεύει να αξιοποιήσει τις συνέργειες μεταξύ τηλεοπτικής, ψηφιακής και σκηνικής παραγωγής, να ενισχύσει την παρουσία του στη δημιουργική βιομηχανία και να συμβάλει στην ανάδειξη της ελληνικής καλλιτεχνικής παραγωγής σε ένα ευρύτερο κοινό.

Ο κλάδος του Live Entertainment αποτελεί φυσική προέκταση του οικοσυστήματος της Alter Ego Media, καθώς συνδέει τη δημιουργικότητα, την ψυχαγωγία και τη ζωντανή εμπειρία του κοινού με τη δύναμη των media και της τεχνολογίας, τόνισε ο κ. Βρέντζος.

Φουρλής: Όσοι δεν ασχολούνται με την τεχνολογία, δεν έχουν μέλλον

Ενδεικτική ήταν η τοποθέτηση του Βασίλη Φουρλή, βασικού μετόχου και προέδρου του Fourlis Group, ο οποίος με την πολυετή εμπειρία του τόνισε ότι η εξέλιξη απαιτεί να είναι οι επιχειρήσεις εναρμονισμένες με το παρόν. «Όσοι δεν ασχολούνται με την τεχνολογία, δεν έχουν μέλλον σε οτιδήποτε και να κάνουν. Δεν είναι όμως όπως την ξέραμε μέχρι τώρα – είναι μέρος της καθημερινής σκέψης», είπε χαρακτηριστικά.

Οπως εξήγησε, δίνοντς το στίγμα του προσανατολισμού των επιχειρήσεων, «παλιά λέγαμε θα κάνουμε 5 εκατομμύρια διαφήμιση αλλά η έννοια αυτή δεν υπάρχει πια. Στη θέση της βρίσκεται το προσωποποιημένο μάρκετινγκ, που απευθύνεται στοχευμένα μέσα από το διαδίκτυο στον κάθε πελάτη ξεχωριστά, και αυτό είναι ένα δείγμα τεχνολογίας. Ξέρουμε τι ψωνίζει ο πελάτης μας ηλεκτρονικά και αυτό θα μεταφερθεί και στο φυσικό κατάστημα, ώστε να υπάρχει η προσωπική επαφή. Σε κάθε περίπτωση τα πάντα κινεί πλέον η προτίμηση του πελάτη γι’ αυτό και ο τρόπος που παραγγέλνουν οι εταιρείες και σχεδιάζουν τα προϊόντα τους, θα πρέπει να είναι πιο ταχείς».

Στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Eurobank

Εκ των ων ουκ άνευ είναι για τις τράπεζες ο ψηφιακός μετασχηματισμός με επίκεντρο την ΑΙ, σύμφωνα με τον Κωστή Ψάλτη, Group Chief Transformation Officer της Eurobank.

Σε αυτό το πλαίσιο επεσήμανε ότι πρόκειται για μια ακριβή αλλά αναγκαία συνθήκη, με τις ελληνικές τράπεζες να έχουνξ λικες σχετικά προγράμματα, διαθέτοντας 500 εκατ. ευρώ στις σύγχρονες τεχνολογίες.

Κύριοι μοχλοί του μετασχηματισμού είναι οι προσδοκίες των πελατών, είπε το στέλεχος της Eurobank, οι οποίοι απαιτούν πλέον άμεσες και ψηφιακές λύσεις. Παράλληλα, όπως είπε, οι τράπεζες έρχονται αντιμέτωπες με τη σύγκλιση των κλάδων και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό τόσο από τους παραδοσιακούς παίκτες όσο και από νέες, ευέλικτες εταιρείες (fintech), όπως η Revolut. Το παράδειγμα της Revolut στην Ιρλανδία, όπου το 70% των πωλητών διατηρεί λογαριασμό, λειτουργεί ως καμπανάκι για την ανάγκη συνεχούς εγρήγορσης, σημείωσε ο κ. Ψάλτης.

Σε ό,τι αφορά την αγορά, ενώ ένα κομμάτι επιζητεί τη χρηματοδότηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, οι τράπεζες προσεγγίζουν και το πιο παραδοσιακό κομμάτι για να το ενημερώσουν και να το χρηματοδοτήσουν, διευρύνοντας έτσι το πεδίο εφαρμογής του ψηφιακού εκσυγχρονισμού.

Σύμφωνα με τον Group Chief Transformation Officer της Eurobank, μετά την ουσιαστική αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος μετά την κρίση και την ολοκλήρωση του οικονομικού εκσυγχρονισμού πριν από λίγα χρόνια, η Eurobank στράφηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω τριετών κύκλων. Ο πρώτος κύκλος επικεντρώθηκε στα ψηφιακά κανάλια και τη διευκόλυνση πρόσβασης των πελατών σε αυτά.

Στον επόμενο τριετή κύκλο ψηφιακού μετασχηματισμού η Τεχνητή Νοημοσύνη θα βρίσκεται στο επίκεντρο καθώς, όπως είπε, πρόκειται για τις πλέον μετασχηματιστικές τεχνολογίες των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με τον Κωστή Ψάλτη η AI αναμένεται να απλοποιήσει διαδικασίες, βοηθώντας τον πελάτη να βρίσκει άμεσα απαντήσεις και λύσεις, επιτρέποντας την επικοινωνία με συστήματα που κατανοούν τον χρήστη. Επιπλέον, θα συμβάλει στη διαχείριση κινδύνων και χαρτοφυλακίου.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι στον τραπεζικό κλάδο τίθεται το δίλημμα της παραγωγικότητας από τα εργαλεία ΑΙ και της ισορροπίας μεταξύ απόλυτης προσωποποίησης και απόλυτης αποπροσωποποίησης, όταν, δηλαδή, ο πελάτης επικοινωνεί μόνο με την ΑΙ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, όπως εξήγησε ο κ. Ψάλτης, παρότι οι διαδικασίες απλοποιούνται, ο κλάδος και συγκεκριμένα η Eurobank θα συνεχίσει να διατηρεί καταστήματα και ανθρώπινο προσωπικό για το είδος των υπηρεσιών που παρέχει. Ο ρόλος του ανθρώπου θα αναβαθμιστεί, με έμφαση στα πιο σύνθετα θέματα, απαιτώντας επιπλέον διαφοροποίηση του προσωπικού.

«Δεν υπάρχει δικαιολογία»

Ως εργαλείο για «να κάνεις πολύ περισσότερα με λιγότερα» παρουσίασε την τεχνητή νοημοσύνη ο κ. Μάρκος Βερέμης, εταίρος Big Pi Ventures Capital, συνιδρυτής Upstream, ερωτηθείς πώς θα μπορούσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες ειδικά σε μια εποχή που ζητούμενο για την Ελλάδα είναι η αύξηση της παραγωγικότητας.

Ο κ. Βερέμης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη η Ελλάδα να κινηθεί με την απαραίτητα ταχύτητα προς τη νέα τεχνολογία, με μια αίσθηση επείγοντος, ανταγωνισμού με άλλες χώρες για να μη μείνει πίσω και με μια διαδικασία δοκιμής και απόρριψης ή δοκιμής και εμβάθυνσης.

«Κάθε χρόνο οι υποδομές είναι πιο εύκολες και φθηνότερες άρα δεν υπάρχει δικαιολογία. Η Ελλάδα δεν θα παίξει ρόλο σε fronteer παίκτες, αλλά μπορεί να την υιοθετήσει». Εξήγησε, δε, ότι «ειδικά όπου έχουμε εμπειρία -πχ. στον τουρισμό- είναι λαμπρό πεδίο για να χτίσεις ΑΙ σε αυτόν τον τομέα. Εκεί μπορεί να δώσεις συγκεκριμένες μάχες. Το αν θα κερδίσεις τον πόλεμο θα το δούμε σε πολλά χρόνια».

Συνεχής διαδικασία η ψηφιοποίηση στην Coca Cola Τρία Εψιλον

Η ψηφιοποίηση της Coca Cola 3E είναι μια συνεχής διαδικασία που πραγματοποιείται εδώ και τρία χρόνια, είπε στο ΟΤ FORUM ο Γενικός Διευθυντής Ελλάδας και Κύπρου της Coca-Cola Τρία Έψιλον περιγράφοντας τη σημασία που έχει στη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας η σύγχρονη τεχνολογία.

Ο κ. Atanasov είπε ότι έχουν εισαγάγει ρομπότ στις διαδικασίες για να γίνονται όλα πιο γρήγορα και να καλύπτονται περισσότεροι τομείς και εργασίες. «Ο πελάτης είναι στο κέντρο και έτσι τον εξυπηρετούμε καλύτερα. Έτσι δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας».

Εξήγησε ότι η εταιρεία έχει εισάγει ψηφιακούς παρατηρητές στη μονάδα παραγωγής στο Σχηματάρι ώστε να παρακολουθείται η απόδοση της γραμμής παραγωγής διαρκώς.

Πρόσθεσε ακόμα ότι η Coca Cola χρησιμοποιεί τεχνολογία αναγνώρισης εικόνας (image recognition) και έδωσε ως παράδειγμα την χρήση τους στα ψυγεία των προϊόντων ώστε να παρέχονται πληροφορίες για τα προϊόντα, οι οποίες μεταφέρονται αμέσως στο λογισμικό «και μπορούμε να βλέπουμε διαρκώς πού βρισκόμαστε».

ΑΙ και Κλιματικός Κίνδυνος

Σημαντικός είναι ο ρόλος της AI στην ανθεκτικότητα των υποδομών απέναντι στον κλιματικό κίνδυνο, όπως πληροφορεί οπ ρόεδρος του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνος Μακέδος.

«Στην ανθεκτικότητα των υποδομών θα πρέπει να ενταχθεί και ο κλιματικός κίνδυνος», κάτι στο οποίο «σημαντικό ρόλο θα πρέπει να παίξει η ΑΙ». Αυτό θα αφορά και την ασφάλεια των εργοταξίων, καθώς «θα μπορείς να ελέγχεις σε πραγματικό χρόνο τα έργα ή τις συντηρήσεις», φέρνοντας το παράδειγμα των έξυπνων γεφυρών».

Κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τον κ. Μακέδο θα μπορεί να οδηγήσει και σε παρεμβάσεις σε πραγματικό χρόνο αλλά και με μικρότερο κόστος τελικά. Ως εκ του, οι εταιρείες θα πρέπει να εντάξουν τη Τεχνητή Νοημοσύνη «στο DNA τους, αλλά όχι να το δουν ως πανάκεια ή ως απειλή».

Σε αυτό το πλαίσιο τόνισε ότι «θα πρέπει να δώσουμε χρηματοδοτικά εργαλεία και να μπούμε να δούμε AI λύσεις και την αποτελεσματικότητά τους, προκειμένου οι εταιρείες να βγουν πιο ώριμες και έτοιμες στην αγορά», συμπληρώνοντας ότι αυτό «δεν είναι μόνο για τις μεγάλες αλλά και για τις μικρές, οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτούνται μέσω μικροπιστώσεων.

