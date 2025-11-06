Ο Μαμντάνι αντλεί έμπνευση από το ποδόσφαιρο και τον Σεσκ Φάμπρεγας

Ο Ζοχράν Μαμντάνι γράφει ιστορία ως ο πρώτος μουσουλμάνος και ταυτόχρονα ο νεότερος δήμαρχος της Νέας Υόρκης τα τελευταία εκατό χρόνια. Γεννημένος στην Καμπάλα της Ουγκάντας το 1991 και μεγαλωμένος από επτά ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μαμντάνι ανήκει στο Δημοκρατικό Κόμμα και στην οργάνωση Δημοκρατικοί Σοσιαλιστές της Αμερικής. Σε ηλικία μόλις 34 ετών κατάφερε να κερδίσει τη δημαρχία, κόντρα στην πολιτική καμπάνια που υποστήριζε ανοιχτά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μάλιστα τον είχε αποκαλέσει «κομμουνιστή» και είχε απειλήσει με περικοπή ομοσπονδιακής χρηματοδότησης στη Νέα Υόρκη.

Η άνοδός του δεν ήταν τυχαία. Από τη θέση του βουλευτή της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για το 36ο διαμέρισμα, ο Μαμντάνι ανέδειξε κοινωνικά ζητήματα όπως η προσιτή στέγη, τα δημόσια μέσα μεταφοράς και η ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών. Μιλώντας στη BBC, τόνισε ότι «η Νέα Υόρκη είναι μια πόλη όπου ένας στους τέσσερις κατοίκους ζει στη φτώχεια και μισό εκατομμύριο παιδιά πηγαίνουν για ύπνο πεινασμένα». Το μήνυμά του βρήκε απήχηση στους νέους και στα πολυπολιτισμικά στρώματα της πόλης.

Παράλληλα, ο ίδιος δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του για το ποδόσφαιρο. Φανατικός οπαδός της Άρσεναλ, ο

Μαμντάνι θεωρεί ότι η ποδοσφαιρική του ταυτότητα διαμόρφωσε και την πολιτική του νοοτροπία. «Η Άρσεναλ υπήρξε κομμάτι της ζωής και της ταυτότητάς μου. Είναι μια εξαιρετική προετοιμασία για να είσαι σοσιαλδημοκράτης», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά. Θυμάται την ομάδα των “Invincibles” του Αρσέν Βενγκέρ της περιόδου 2003-04 και μιλά με θαυμασμό για παίκτες όπως οι Κανου, Λόρεν, Κόλο Τουρέ, Εμάνουελ Εμπουέ και Άλεξ Σονγκ. Αν τον ρωτήσεις ποιος θα ήταν ο ιδανικός του αρχηγός, απαντά χωρίς δισταγμό: ο Σεσκ Φάμπρεγας.

Η πολιτική του καμπάνια, την οποία ο ίδιος παρομοίασε με την «Λέστερ Σίτι των εκλογών», ξεκίνησε με ελάχιστη απήχηση – μόλις 1% – όμως εξελίχθηκε σε ανατροπή ιστορικών διαστάσεων. Ο Μαμντάνι συχνά εξηγεί ότι το ποδόσφαιρο τον δίδαξε αντοχή και συλλογικότητα: «Όπως και στις ομάδες που μάχονται με περιορισμένους πόρους, έτσι και στην πολιτική χρειάζεται πίστη, συνοχή και σχέδιο».

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης δεν διστάζει επίσης να μιλήσει δημόσια για την ταυτότητά του ως μουσουλμάνος, παρά τις επιθέσεις και τα στερεότυπα. Όπως είπε σε προεκλογική του ομιλία, «το να δηλώνεις ανοιχτά μουσουλμάνος σημαίνει να θυσιάζεις μέρος της ασφάλειας που προσφέρουν οι σκιές». Στο πλευρό του βρίσκεται η σύζυγός του, Ράμα Ντουουάτζι, 27χρονη Σύρια καλλιτέχνις και εικονογράφος, την οποία γνώρισε μέσω εφαρμογής γνωριμιών.

Ακόμα και μετά την εκλογή του ο Μαμντάνι συνεχίζει να χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο ως εργαλείο κοινωνικής σύνδεσης, διοργανώνοντας το ετήσιο τουρνουά «Cost of Living Classic» για φιλανθρωπικό σκοπό. Για εκείνον, το άθλημα δεν είναι απλώς πάθος, αλλά μια μορφή πολιτικής πράξης: «Το ποδόσφαιρο μου έδειξε ότι η αλληλεγγύη και το παιχνίδι στηρίζονται στην ίδια αρχή – στο να παλεύεις μαζί, για κάτι μεγαλύτερο από εσένα».