Τρέπτσα – ΠΑΟΚ 75-77: Ένα ακόμη βήμα πρόκρισης για τον δικέφαλο

Ο ΠΑΟΚ νίκησε δύσκολα 77-75 την Τρέπτσα το Κόσοβο για την τέταρτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup και με 3-1 ρεκόρ βρίσκεται κοντά στους «16» της διοργάνωσης.

Κορυφαίος για τον «Δικέφαλο» στο -κακό ποιοτικά- ματς ήταν ο Κλίβελαντ Μέλβιν (20 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ), ενώ ξεχώρισαν και οι Στίβεν Μπράουν (12 πόντοι, 3 ασίστ), Κέι Τζέι Τζάκσον (11 πόντοι, 6 ασίστ).

Πρώτος σκόρερ για την Τρέπτσα, η οποία παραμένει χωρίς νίκη στον 6ο όμιλο, ήταν ο Μουσταφά Άμζιλ (17 πόντοι, 6 ριμπάουντ).

Με… ορεξάτο τον Μπράουν και τον Μέλβιν να στηρίζει την προσπάθειά του, ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκε στο 6’ με +4 (10-14). Απόσταση που στο 12’ έστειλε στο +6 (12-24) και στο 15’ στο +7 (23-30).

Η Τρέπτσα, με κινητήριους μοχλούς τους Αρσλάναγκιτς, Τούνα, «απάντησε» με επιμέρους 13-4 και πήρε κεφάλι στο σκορ με +2 (36-34), δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος.

Στο δίλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου, με τους Μουρ, Περσίδη, Ντίμσα να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, ο «Δικέφαλος» ανέτρεψε το εις βάρος του σκηνικό και απέκτησε «αέρα» 5 πόντων (40-45), διαφορά που είχε και στο 28’ (50-55).

Στο 31’, με τον Κόνιαρη να εκτελεί και να δημιουργεί, οι «ασπρόμαυροι» πήγαν στο +8 (54-62) και δύο λεπτά αργότερα στο +9 (59-68).

Η δράση του Άμζιλ και ένα δίποντο από τον Πέιν, επέτρεψαν στην Τρέπτσα να πλησιάσει στο καλάθι στο 36’ (70-72), αναγκάζοντας τον Γιούρι Ζντοβτς να καλέσει τάιμ άουτ.

Νευρικές και άστοχες στην επιστροφή τους στο παρκέ αμφότερες οι ομάδες, με τον Τούνα στο 38’, «βομβαρδίζοντας» από τα 6.75 να στέλνει την Τρέπτσα στο 73-72.

Ο ΠΑΟΚ έγινε εκ νέου «αφεντικό» στο ματς στο 39’, έχοντας πόντους από τους Μέλβιν, Τζάκσον (73-76). Με 2/2 βολές και 6’’ πριν το φινάλε ο Πέιν «έγραψε» το 75-76 και ελάχιστα αργότερα με 1/2 βολές από τον Τζάκσον οι Θεσσαλονικείς πήγαν στο 75-77, το οποίο αποτέλεσε το τελικό σκορ, καθώς ο Πέιν, στα 5’’ πριν το τελευταίο διαιτητικό σφύριγμα, αστόχησε σε τρίποντο.

Διαιτητές: Γιλμάζ (Τουρκία), Γκριγκιόνι (Ιταλία), Μπαλούν (Τσεχία)

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 38-37, 54-57, 75-77

ΤΡΕΠΤΣΑ (Αζίζ Μπεκίρ): Πέιν 12 (1), Αρσλάναγκιτς 12 (1), Τούνα 14 (4), Χαρίζι 3, Τζόουνς 6, Μπράουν 11, Άμζιλ 17 (1), Καπίτι .

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 20 (4), Κόνιαρης 8 (2), Ζάρας, Τζάκσον 11 (1), Τζόουνς 3, Περσίδης 4 (1), Ιατρίδης 1, Μπράουν 12 (1), Μουρ 9, Ντίμσα 9 (1).