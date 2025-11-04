Εμιλιάν, ο 22χρονος εγκέφαλος της Ευρώπης – Με 2.5 εκατ. είναι ο μεγαλύτερος νικητής τηλεπαιχνιδιού στην ιστορία

«Μπορώ να κάνω κουίζ για 17 ώρες τη μέρα!» λέει ο 22χρονος εγκέφαλος της Γηραιάς Ηπείρου, Εμιλιάνμ στον The Guardian. Το μυστικό του Γάλλου φοιτητή που νίκησε επί 647 συνεχόμενες φορές στην τηλεόραση; Η ακατάπαυστη περιέργεια.

Το θέαμα ήταν σουρεαλιστικό: ένα αυτοκίνητο να επιβραδύνει στη μέση του δρόμου, ένας άγνωστος να φωνάζει «Πρωτεύουσα του Μπρουνέι;» και ο Εμιλιάν, ένας 22χρονος φοιτητής Ιστορίας, να απαντά ακαριαία προτού το όχημα απομακρυνθεί. Αυτή είναι η περίεργη φήμη του αδιαμφισβήτητου πρωταθλητή τηλεπαιχνιδιών της Ευρώπης, του νεαρού Γάλλου που, μέσα σε σχεδόν δύο χρόνια, όχι μόνο έγινε ο πρώτος πολυεκατομμυριούχος της Γαλλίας από τηλεπαιχνίδια αλλά και ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ για τις περισσότερες συνεχόμενες εμφανίσεις σε εκπομπή γνώσεων.

Τη στιγμή που η Γαλλία είδε τέσσερις πρωθυπουργούς να έρχονται και να φεύγουν, ο 22χρονος φοιτητής Ιστορίας από την Τουλούζη, αποτέλεσε μία σπάνια σταθερά για το γαλλικό κοινό.

Με απανωτές εμφανίσεις στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι Les Douze Coups de Midi (Οι Δώδεκα Κτύποι του Μεσημεριού), ο Εμιλιάν κατάφερε να μετατρέψει την αγάπη του για τις γενικές γνώσεις σε μία αμύθητη περιουσία, καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ και κερδίζοντας ένα μυθικό έπαθλο άνω των 2,5 εκατ. ευρώ. Το ερώτημα βέβαια, είναι ένα: Πώς τα κατάφερε;

Ο Εμιλιάν, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μόνο με το μικρό του όνομα, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο δημοφιλές γαλλικό τηλεπαιχνίδι γενικών γνώσεων τον Σεπτέμβριο του 2023, φορώντας αταίριαστες κάλτσες για γούρι, με μοναδικό σκοπό να περάσει στον επόμενο γύρο. Η πρώτη του ερώτηση -«Σε ποιον έδωσε το όνομά του ο Αμερικανός μηχανικός αεροδιαστημικής Έντουαρντ Μέρφι;»-, απαντήθηκε με ευκολία από τον φοιτητή.

«Στον νόμο του Μέρφι» είπε ο νεαρός εξηγώντας το κλασικό παράδειγμα για τη φέτα ψωμιού που αναπόφευκτα πέφτει με τη βουτυρωμένη πλευρά προς τα κάτω.

Καθώς οι κανόνες της εκπομπής επιτρέπουν στον νικητή κάθε ημέρας να επιστρέφει την επομένη, ο Εμιλιάν απλώς δεν σταμάτησε να κερδίζει.

Απαντώντας σχεδόν στα πάντα, από τη ζωγραφική του 16ου αιώνα μέχρι τους γαλλικούς πυρηνικούς σταθμούς, τους μύθους της Ελλάδας, τη γαλλική ραπ και τις συνταγές κοκτέιλ, κανείς αντίπαλος δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Επέστρεφε μέρα με τη μέρα για τον εκπληκτικό αριθμό των 647 συνεχόμενων εμφανίσεων σε διάστημα σχεδόν δύο ετών.

Σταθερά μίας χώρας σε κρίση

Το θρυλικό σερί του Εμιλιά έληξε τον Ιούλιο, μετά από 21 μήνες, όταν σε έναν γύρο 60 δευτερολέπτων «κόλλησε» στην ερώτηση για το ποια ποδοσφαιρική ομάδα της Βρετάνης ανέβαινε στην πρώτη κατηγορία (Ligue 1) την επόμενη σεζόν.

Βέβαια, ήδη είχε γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της Γαλλίας. Ο Εμιλιάν είχε εκτοξεύσει την τηλεθέαση σε πάνω από 7 εκατομμύρια θεατές και πυροδότησε ένα κύμα ενδιαφέροντος για τις γενικές γνώσεις μεταξύ των νέων.

Οι καθημερινές του εμφανίσεις είχαν εξελιχθεί σε μία σπάνια δύναμη σταθερότητας σε μία χώρα που δοκιμαζόταν από την πολιτική κρίση: όσο εκείνος βρισκόταν στην εκπομπή, η Γαλλία άλλαξε τέσσερις πρωθυπουργούς σημειώνει ο The Guardian.

O Εμιλιάν ζει σε ένα λιτό, αραιά επιπλωμένο διαμέρισμά του σε έναν απλό δρόμο στα περίχωρα της Τουλούζης. Εκεί σπούδαζε Ιστορία, αλλά αναγκάστηκε να παγώσει τις σπουδές του λόγω του εξαντλητικού προγράμματος των γυρισμάτων. Μόνο μία ολοκαίνουργια, αστραφτερή φρυγανιέρα στον πάγκο της κουζίνας, που μοιάζει εμφανώς με τηλεοπτικό έπαθλο, προδίδει τη φήμη του.

Κανείς δεν θα μάντευε ότι έχει παραλάβει μία γιγαντιαία χάρτινη επιταγή με ποσό άνω των 2,5 εκατ. ευρώ, ένα σύνολο επάθλων σχεδόν δύο ετών που τον έκανε τον πρώτο πολυεκατομμυριούχο της Γαλλίας από τηλεπαιχνίδι.

Όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην εκπομπή ήταν 20 ετών και είχε πάρει το δίπλωμα οδήγησης με δανεικό αυτοκίνητο λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν.

Μέσα σε μία εβδομάδα, κέρδισε ένα Ford Fiesta. Μέχρι τη λήξη του σερί του, οι γνώσεις του σε γεωγραφία, ιστορία και νικητές της Γιουροβίζιον του είχαν χαρίσει συνολικά 23 αυτοκίνητα, για να μην αναφέρουμε δεκάδες ηλεκτρικές σκούπες, καλάθια τροφίμων, βαφλιέρες, τηλεοράσεις, μουσικά όργανα, κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών και επιτραπέζια παιχνίδια -καθώς και ένα άλμα με αλεξίπτωτο και ένα ταξίδι στη Λαπωνία.

«Χρειάστηκε να νοικιάσω ένα βαν για να παραλάβω τα βραβεία από το στούντιο και να τα βάλω όλα σε αποθήκη», λέει. Κέρδισε επίσης 40 κιλά γλυκά, τα οποία δώρισε σε ένα σχολείο. Πολλά από τα έπαθλα, άλλωστε, τα έχει ήδη πουλήσει ή χαρίσει.

«Τώρα, αν είμαι στο σούπερ μάρκετ, δεν χρειάζεται να ανησυχώ για το αν θα πληρώσω 50 λεπτά του ευρώ παραπάνω για ένα επώνυμο προϊόν, κάτι που δεν θα έκανα ποτέ πριν», λέει ο Εμιλιάν που συνεχίζει να ζει με τον συνηθισμένο, λιτό, τρόπο του.

«Ποτέ δεν είχε να κάνει με τα βραβεία», λέει ο 22χρονος στην Angelique Chrisafis. «Ο βασικός στόχος ήταν πάντα να απαντώ στις ερωτήσεις. Αυτό είναι που λατρεύω. Έχω πραγματικό πάθος για τα κουίζ».

Αφοσιωμένος στη γνώση

Ο Εμιλιάν μεγάλωσε σε ένα μικρό χωριό στη Βαντέ της δυτικής Γαλλίας. Η μητέρα του ήταν βοηθός υγείας και ο πατριός του οικοδόμος. Ως παιδί ρωτούσε διαρκώς – στην εκπομπή, ο παρουσιαστής τον αποκαλούσε «κινητή εγκυκλοπαίδεια». Στο σαλόνι του δεν υπάρχουν στοίβες από ογκώδη βιβλία γνώσεων, παρά μόνο μία αυτοβιογραφία της Γαλλίδας τραγουδίστριας Barbara, την οποία διαβάζει αυτήν την περίοδο.

Αντίθετα, η μέθοδός του είναι η κατάρτιση ενός ασυνήθιστου εγγράφου στο Google Docs με δεδομένα, τα οποία έχει βελτιώσει, δοκιμάσει και ενημερώσει μέσω διαδικτυακών κουίζ γενικών γνώσεων. «Μπορώ να κάθομαι και να απαντώ σε κουίζ για 16–17 ώρες τη μέρα χωρίς να κάνω τίποτα άλλο», εξηγεί.

Εξίσου σημαντική, όμως, είναι και η συμμετοχή του σε συναντήσεις κλαμπ κουίζ στην Τουλούζη, όπου αγωνίζεται και θέτει ερωτήσεις σε μία αίθουσα του δημαρχείου – κυρίως με παρέα συνταξιούχων αλλά πλέον τα μέλη γίνονται όλο και νεότερα, καθώς τα κουίζ γενικών γνώσεων κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος στη Γαλλία, και ο Εμιλιάν έχει να κάνει με αυτό.

«Απλώς λατρεύω να μαθαίνω», λέει. Ως παιδί, είχε «καταβροχθίσει» δεκάδες βιβλία για παγκόσμια ρεκόρ και ενδιαφέροντα γεγονότα. «Τα μάθαινα απ’ έξω, έτσι ξεκίνησαν όλα». Όταν τον ρώτησαν στην εκπομπή να ονομάσει το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο του κόσμου, ήξερε ότι ήταν στην Ατλάντα επειδή το είχε διαβάσει σε ένα βιβλίο παγκόσμιων ρεκόρ όταν ήταν 10 ετών.

Ο Εμιλιάν άρχισε να παρακολουθεί το Les Douze Coups de Midi με τους παππούδες του από την ηλικία των επτά, και σύντομα κρατούσε σημειώσεις.

Ήταν η γιαγιά του, η Ιβόν, μία συνταξιούχος παιδαγωγός, που τον ενθάρρυνε να συνεχίσει να περνά από δοκιμαστικά για την εκπομπή – είχε δοκιμάσει για πρώτη φορά όταν ήταν 18, αλλά κρίθηκε υπερβολικά ντροπαλός. Όταν τελικά μπήκε στο παιχνίδι, η Ιβόν πήγαινε στο Παρίσι για μερικά από τα γυρίσματα ή εμφανιζόταν μέσω βίντεο ενθαρρύνοντάς τον. Πλέον είναι και η ίδια μια διαδημότητα αναγνωρίσιμη στο δρόμο.

Ήταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού όταν ο Εμιλιάν αποφάσισε να αφοσιωθεί ακόμη περισσότερο στο χόμπι και πάθος του. Βρισκόταν στην τελευταία χρονιά του σχολείου και περνούσε πολλές ώρες στο δωμάτιό του κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

«Άρχισα να παρακολουθώ και να ξαναβλέπω τηλεοπτικά κουίζ σε επανάληψη, σε συνεχή λούπα», λέει. «Το λάτρεψα. Παρατήρησα ότι μερικές φορές οι ίδιες ερωτήσεις επανέρχονταν και είχα απομνημονεύσει την απάντηση. Σκέφτηκα ότι αν συνέχιζα να παρακολουθώ, θα είχα περισσότερες απαντήσεις και έτσι έζησα ένα είδος γνωσιακής χιονοστιβάδας. Εκείνη τη στιγμή μπήκα για τα καλά στη συνθήκη, εθίστηκα».

Ο 22χρονος υπολογίζει ότι έχει παρακολουθήσει και σχολιάσει τόσα πολλά κουίζ που πρέπει να έχει περάσει από εκατοντάδες χιλιάδες ερωτήσεις, σημειώνοντας απαντήσεις με λεκτικές υπενθυμίσεις στο Google Doc του, το οποίο μετράει πλέον περίπου 180 σελίδες. Μπορεί να κάθεται για ώρες, να μελετά και να δοκιμάζει τη μνήμη του.

Η δύναμη της παρατήρησης

Τα πράγματα που επιλέγει να σημειώσει συνδέονται συχνά με θέματα που είναι δημοφιλή.

«Αν μια ερώτηση είναι ‘Ποιος Φινλανδός κλασικός συνθέτης…’ υπάρχει μόνο ένας Φινλανδός κλασικός συνθέτης που εμφανίζεται στον κόσμο των κουίζ: ο Ζαν Σιμπέλιους. Τον σημείωσα λοιπόν πριν από μερικά χρόνια και έχει εμφανιστεί τόσο συχνά που τώρα δεν χρειάζεται να κοιτάξω τις σημειώσεις μου».

Τι γίνεται με τις ερωτήσεις για το ποδόσφαιρο; Παρακολουθεί αθλητικά κανάλια; Φαίνεται έκπληκτος. «Δεν μαθαίνω τη σύνθεση των ομάδων, για παράδειγμα της Παρί Σεν Ζερμέν, που θα ενδιέφερε έναν οπαδό. Μαθαίνω παλαιότερες πληροφορίες που ένας φίλαθλος δεν θα είχε ή δεν θα ενδιαφερόταν απαραίτητα». Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ίντριγκες και τα στατιστικά της ιστορίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου και του Ballon d’Or.

Ωστόσο, όσο και αν προσπαθήσεις να καλύψεις το εύρος της θεματολογίας, δεν θα τα καταφέρεις μόνο με ένα Google Doc, όσο επικαιροποιημένο και αν είναι, ειδικά όταν τα τηλεπαιχνίδια γενικών γνώσεων καλύπτουν πλέον ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα ερωτήσεων, από μεσαιωνικούς μονάρχες έως νικητές του Drag Race France. Ο Εμιλιάν πιστεύει ότι δεν υπάρχει κάποια ιεραρχία καλύτερων ή χειρότερων «άχρηστων» πληροφοριών – ο Μπετόβεν και τα Pokémon έχουν ακριβώς την ίδια αξία στα πλαίσια ενός τηλεπαιχνιδιού. Πώς τα καταφέρνει;

«Όλα έχουν να κάνουν με την ακρόαση» λέει ο 22χρονος εγκέφαλος της Ευρώπης.

Αν όταν συνομιλείς με κάποιον αφοσιωθείς σε όσα λέει, αν ακούσεις εξαιρετικά προσεκτικά ό,τι λέει, ο οποιοσδήποτε, θα μάθεις πράγματα, θα ενημερωθείς για γεγονότα που μπορείς να σημειώσεις, λέει, κάτι που κάνει τη ζωή αρκετά απολαυστική και τις συζητήσεις πολύ διαφωτιστικές.

«Είναι απλό», λέει. «Σε οποιαδήποτε καθημερινή συζήτηση με οποιονδήποτε για οτιδήποτε, η συζήτηση μπορεί να στραφεί στο ‘Α, δεν το ήξερες αυτό;’ Και θα πάω και θα το σημειώσω. Μπορεί να γίνει αναφορά σε ένα γεγονός που με ενδιαφέρει και θα βγάλω το τηλέφωνό μου και θα πω ‘περίμενε ένα δευτερόλεπτο, το σημειώνω’. Υπάρχουν τόσα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα παντού γύρω μας».

Το μυστικό της επιτυχίας του είναι τελικά η προσοχή. «Συνειδητοποίησα ότι όταν δίνεις πολύ μεγάλη προσοχή σε νέα πράγματα, ακόμη και σε νέες λέξεις που έχεις παραλείψει όταν διαβάζεις ένα βιβλίο, είναι σαν να κάνεις νέες ανακαλύψεις για πρώτη φορά. Η περιέργεια είναι η αφετηρία για τα πάντα στη ζωή. Πάντα μου άρεσε να μαθαίνω πράγματα και νομίζω ότι η περιέργεια είναι η βάση για όποιον ενδιαφέρεται για τα κουίζ» λέει.

Αυτή η ικανότητα του να αφοσιώνεται, να ακούει με προσοχή και να είναι συγκεντρωμένος τον έκανε να μοιάζει με έναν φωτεινό παντογνώστη, έναν ήρωα με υπερφυσικές δυνάμεις στην οθόνη.

Μια φορά, ο παρουσιαστής ξεκίνησε μια ερώτηση. «Σε ποια θάλασσα…» είπε όταν ο Εμιλιάν τον διέκοψε, χωρίς περιστροφές. «Στη Θάλασσα της Ηρεμίας». Είχε δώσει τη σωστή απάντηση, η ερώτηση αφορούσε την προσελήνωση του Απόλλων 11, και το πλατό πάγωσε, Πώς ήταν δυνατόν κάτι τέτοιο;

«Γενικά, όταν κάποιος ρωτάει, ‘σε’ ποια θάλασσα, αντί για ‘μέσα’ σε ποια θάλασσα, η απάντηση είναι μια θάλασσα στη Σελήνη», εξηγείο Εμιλιάν. «Οπότε από άποψη πιθανότητας ήταν πιθανό να είναι αυτή και σε κλάσμα του δευτερολέπτου αποφάσισα να το δοκιμάσω».

Τα γυρίσματα του τηλεπαιχνιδιού ήταν έξαντλητικά. Ο Εμιλιάν συμμετείχε σε εξαντλητικά γυρίσματα αρκετών εβδομάδων με πέντε έως έξι συνεχόμενα επεισόδια την ημέρα, όπου οι διαγωνιζόμενοι έμεναν σε ξενοδοχείο κοντά στο στούντιο έξω από το Παρίσι.

Μεταξύ των γυρισμάτων, ο Εμιλιά είχε διάλειμμα συχνά μεγαλύτερο του ενός μήνα, επιστρέφοντας στην Τουλούζη για να μελετά στο σπίτι κάθε μέρα για 16–17 ώρες. «Θα μπορούσες να γυρίσεις 75 επεισόδια σε τρεις εβδομάδες», λέει. «Μου αρέσει να το συγκρίνω με εξετάσεις… Το γύρισμα ενός κουίζ είναι σαν να δίνει δύο έως τρεις εξετάσεις την ημέρα».

Για να αντιμετωπίσει το άγχος («Το οποίο κορυφωνόταν λίγο πριν βγω στον αέρα και συνεχιζόταν σε όλο το επεισόδιο» λέει), ο νεαρός είχε έναν απαράβατο κανόνα.

«Χρειάζομαι 10 έως 11 ώρες ύπνο κάθε βράδυ», τονίζει. Μια φορά, μετά από καθυστέρηση του τρένου, έφτασε στο ξενοδοχείο του στις 2 τα ξημερώματα πριν από το γύρισμα και κοιμήθηκε μόνο πέντε ώρες. Το μυαλό του «περιπλανήθηκε» για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου κατά τη διάρκεια μιας ερώτησης για τη γαλλική πόλη Αλμπερβίλ στη Σαβοΐα – πράγμα που σήμαινε ότι έχασε ένα κρίσιμο μέρος της ερώτησης. Την απάντησε σωστά από εικασία, αλλά ήταν αγχωτικό.

Υπήρχαν τελετουργικά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, μικρές προλήψεις για να τον βοηθήσουν. «Πάντα έτρωγα μία κομπόστα φρούτων πριν από κάθε επεισόδιο. Αν δεν είχα χρόνο να το κάνω, δεν ένιωθα ιδιαίτερα σίγουρος» λέει.

Επίσης έμπαινε πάντα στο σκηνικό από την ίδια πόρτα και έβαζε το μπουκάλι με το νερό του στο ίδιο σημείο. Στην ερώτηση αν έτρωγε ειδικές τροφές για τον εγκέφαλό του ο Εμιλιάν μοιάζει μπερδεμένος. «Ειλικρινά, θα ήμουν ο τελευταίος που θα έδινε διατροφικές συμβουλές… Δεν έπινα αρκετό νερό, έτρωγα ένα μπέργκερ το βράδυ και ένα σάντουιτς κατά τη διάρκεια της ημέρας και αυτό ήταν» λέει.

Πλούτος ζωής

Και τώρα, χωρίς κουίζ, τι κάνει με όλο αυτό τον πλούτο γνώσεων που έχει συγκεντρώσει. Του προσφέρουν ακόμα χαρά; Ο Εμιλιάν απαντάει ξεκάθαρα ναι και αυτό γιατί κάποιες από τις απαντήσεις στο εκτενές Google Doc απαντώνται και στην καθημερινότητα του, την πραγματική ζωή εκτός πλατό.

«Δεν ήξερα τίποτα για τη βοτανική όταν άρχισα να κάνω κουίζ», λέει. «Και δημιούργησα μια τεράστια θεωρητική γνώση. Αν μου έδινες το όνομα ενός φυτού, μπορούσα να σου πω από ποια οικογένεια ήταν. Αλλά παρόλο που μπορούσα να κατηγοριοποιήσω ένα γαρύφαλλο, δεν μπορούσα στην πραγματικότητα να αναγνωρίσω ένα γαρύφαλλο εκεί έξω, σε ένα παρτέρι Έτσι, τώρα άρχισα να δίνω πολύ μεγαλύτερη προσοχή στα δέντρα και τα λουλούδια, και τις προάλλες αναγνώρισα ένα φυτό στρελίτσια σε έναν κήπο και ήμουν τόσο χαρούμενος. Δεν χρειάζονται πολλά για να με κάνουν χαρούμενο».

Ο Εμιλιάν παίρνει κίνητρο από τις ερωταπαντήσεις για να πλουτίσει το πολιτιστικό του θησαυροφυλάκιο. Προφανώς και οι παίκτες σε τηλεπαιχνίδια γνωρίζουν πολλά για ταινίες που δεν έχουν δει στην πραγματικότητα. Ο Εμιλιάν αποφάσισε να παρακολουθήσει το γαλλικό αριστούργημα του Λουί Μαλ από τη δεκαετία του 1950, Ασανσέρ για Δολοφόνους, επειδή εμφανιζόταν τόσο συχνά στις ερωτήσεις. Το λάτρεψε. Το ίδιο συνέβη και με την Αβάσταχτη Ελαφρότητα του Είναι του Μίλαν Κούντερα που είναι πλέον το αγαπημένο του βιβλίο. Το διάβασε επειδή εμφανιζόταν τόσο συχνά σε κουίζ.

Αυτήν την περίοδο παίρνει ένα έτος άδειας πριν ενδεχομένως συνεχίσει τις σπουδές του στην Ιστορία, συμμετέχοντας σε διαδικτυακές συναντήσεις γενικών γνώσεων με τον επιδραστικό Γάλλο streamer και παίκτη Étoiles, και διερευνώντας αν θα μπορούσε να έχει μέλλον ως streamer κουίζ ή ως δημιουργός ερωτήσεων.

Επίσης εξακολουθεί να πηγαίνει στις τακτικές συναντήσεις του κλαμπ κουίζ της Τουλούζης αλλά δεν είναι κάποιος σταρ. «Δεν έχει αλλάξει τίποτα μόνο και μόνο επειδή ήμουν στην τηλεόραση», λέει. «Είμαστε όλοι εκεί για να απαντήσουμε σε κουίζ, να μοιραζόμαστε ερωτήσεις, να μαθαίνουμε πράγματα, να διασκεδάσουμε. Αυτό είναι όλο».

Ο Εμιλιάν είναι ακόμα περίεργος για τα πάντα, εξακολουθεί να προσθέτει δεδομένα και πληροφορίες στο Google Doc του και αναρωτιέται σίγουρα για κάτι αυτή τη στιγμή που γράφω αυτό το άρθρο. Θα σημειώσει την απάντηση και θα πέσει για ύπνο, ικανοποιημένος που μια ακόμη ψηφίδα γνώσης τοποθετήθηκε στο ιδιότυπο αλμανάκ της ζωής του.