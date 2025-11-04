Τι έγραψε ο Φιλ Τζάκσον για τον Νιλικίνα στο βιβλίο του: «Δεν ήταν για εκείνον το NBA, δεν έμαθε ποτέ να σουτάρει»

Ο Φιλ Τζάκσον αποτελεί έναν θρύλο του NBA, που ήταν προπονητής των Μάικλ Τζόρνταν και τον Κόμπι Μπράιαντ και στο βιβλίο του αναφέρθηκε στον Φρανκ Νιλικίνα. Ο 80χρονος Αμερικανός, που κατέκτησε 11 πρωταθλήματα ως προπονητής των Σικάγο Μπουλς και τον Λος Άντζελες Λέικερς άσκησε δριμεία κριτική στον Γάλλο γκαρντ που πλέον αγωνίζεται στον Ολυμπιακό.

Ο Τζάκσον ήταν πρόεδρος στους Νικς από το 2014 μέχρι το 2017. Σε αυτή του τη θητεία αναφέρεται στο νέο του βιβλίο κυκλοφορεί στις 4 Νοεμβρίου με τίτλο «Masters of the Game». Ο Τζάκσον ήταν εκείνος που επέλεξε στο Νο.8 του Draft του 2017 τον Γάλλο γκαρντ, που αγωνίζεται πλέον στον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, στο νέο του βιβλίο «Masters of the Game», που κυκλοφορεί την Τρίτη, ο 80χρονος -πλέον- «Zen Master» γράφει για τον Νιλικίνα και τον τρόπο παιχνιδιού του που δεν θεωρεί ότι ταιριάζει στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Phil Jackson critique Frank Ntilikina, qu’il avait drafté en NBA lors de son passage chez les Knicks : « Il n’a jamais su shooter » ➡️ https://t.co/f0iYdpVv4o pic.twitter.com/luU0PxEZkz — L’Équipe (@lequipe) November 2, 2025

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Φιλ Τζάκσον για τον Νιλικίνα στο βιβλίο του:

«Το παιχνίδι του NBA δεν ήταν για αυτόν», δήλωσε ευθέως. Συνέχισε, «Νόμιζα ότι θα ήταν καλός σε ένα σύστημα δύο γκαρντ… Είναι ευέλικτος, αλλά ποτέ δεν ήξερε πώς να σουτάρει». Σε τέσσερις σεζόν με τους Νικς, ο Νιλικίνα έπαιξε σε 211 παιχνίδια, ξεκινώντας βασικός σε 55. Ο Γάλλος γκαρντ έφυγε από το franchise με μέσο όρο 5.5 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ.

Ο 27χρονος σήμερα παίκτης μετά την ομάδα της Νέας Υόρκης αγωνίστηκε στους Ντάλας Μάβερικς και τους Σάρλοτ Χόρνετς προτού επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό της Παρτιζάν. Έπαιξε στην ομάδα του Βελιγραδίου μία σεζόν και φέτος αγωνίζεται στον Ολυμπιακό.