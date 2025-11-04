Η γη της ελιάς: Ανατροπές και ένταση
Η δραματική σειρά Η γη της ελιάς επιστρέφει με ένα συγκλονιστικό επεισόδιο. Απόψε, στις 22.20, στο MEGA.
Στη δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», οι εξελίξεις γεννούν ανατροπές και ένταση.
Η εμφάνιση της Χριστιάνας, ύστερα από δέκα χρόνια σιωπής, φέρνει αναστάτωση και ξυπνά βαθιά θαμμένα συναισθήματα, αποκαλύπτοντας πως το παρελθόν δεν έχει ακόμη τελειώσει.
Απόψε, στις 22.20, στο MEGA.
Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Η γη της ελιάς
Ο Κωνσταντίνος υποχωρεί στην απόφαση της Ισμήνης να γίνει παρένθετη μητέρα, όμως μέσα του υποφέρει και προσπαθεί να κρύψει τη θλίψη του. Η Ερωφίλη συναντά για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια τη Χριστιάνα, αλλά η ψυχρή της στάση την πληγώνει βαθιά, καθώς η Χριστιάνα δεν δίνει καμία εξήγηση για την εξαφάνισή της.
Ο Λυκούργος εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την απόφαση της Ισμήνης, θεωρώντας ότι ο ρόλος της ως παρένθετη μητέρα, θα φέρει περισσότερα προβλήματα απ’ όσα θα λύσει. Ο Τζον βρίσκει ευκαιρία να επισκεφθεί την Αθηνά στο γραφείο της. Η Άννα περνά από το καφενείο και προσκαλεί τον Πότη στο σπίτι της για φαγητό, γεγονός που τον κάνει να χαμογελάσει μετά από πολύ καιρό.
Με αποφασιστικότητα, ο Στέφανος πηγαίνει στη Χάιδω και τον Λυκούργο και τους ανακοινώνει ότι σκοπεύει να κάνει πρόταση γάμου στη Βασιλική. Την ίδια ώρα, ένας μυστηριώδης άντρας φτάνει στην Αρεόπολη και αρχίζει να ψάχνει τη Φρύνη. Η ένταση κορυφώνεται όταν η Αλεξάνδρα καταφθάνει στην Αρεόπολη για να δει τη Χριστιάνα κι εκείνη την υποδέχεται ουρλιάζοντας με οργή, διώχνοντάς τη από μπροστά της.
Δείτε το trailer:
Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου
Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη
Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος
Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης
Και οι:
Στέλα Φυρογένη
Κούλλης Νικολάου
Βάσια Παναγοπούλου
Μάριος Αθανασίου
Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού
Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA
#GiTisElias
