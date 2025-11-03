Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
Μικρά τελετουργικά για cozy στιγμές στο σπίτι
Τα Νέα της Αγοράς 03 Νοεμβρίου 2025 | 16:39

Μικρά τελετουργικά για cozy στιγμές στο σπίτι

Οι φθινοπωρινές στιγμές στο σπίτι δεν χάνουν ποτέ την μαγεία τους - ειδικά όταν συνοδεύονται από ζεστά ροφήματα, απαλά υφάσματα και την θαλπωρή των αναμμένων κεριών.

Overthinking: «Φρέναρε» την υπερανάλυση σε λιγότερο από 60"

Overthinking: «Φρέναρε» την υπερανάλυση σε λιγότερο από 60”

Spotlight

Αν και η θερμοκρασία ακόμα δεν έχει υποχωρήσει, οι βροχές του φθινοπώρου μας ξυπνούν την ανάγκη για άνεση, ζεστασιά και θαλπωρή. Είναι η εποχή που το μέσα αποτελεί τον καλύτερο προορισμό, μιας και το σπίτι αναδεικνύεται σε μοναδικό καταφύγιο χαλάρωσης και ηρεμίας.

Μάλιστα, υπάρχουν μικρά τελετουργικά που αν τα βάλεις στην καθημερινότητά σου, θα μεταμορφώσεις τους χώρους σου και θα δημιουργήσεις μια αίσθηση θαλπωρής που θα σε αγκαλιάζει κάθε στιγμή. Από ένα κερί με άρωμα σαν την ακαταμάχητη απαλότητα μιας αφράτης κουβέρτας μέχρι μια χαλαρωτική playlist που παίζει χαμηλά στο ηχείο, οι λεπτομέρειες κάνουν την διαφορά.

Και στο SHOPFLIX.GR θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για αυτά τα μικρά αλλά πολύτιμα cozy τελετουργικά, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία σε πάνω από 11 εκατομμύρια προϊόντα. Θα τα παραλάβεις όλα εύκολα, στην πόρτα σου, στην ώρα τους χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας αλλά και σε μία μόνο παράδοση χάρη στην καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

Μια κούπα ηρεμίας, ζεστασιάς και άνεσης

Αυτός είναι ο ιδανικός τρόπος για να ξεκινάς κάθε φθινοπωρινή μέρα. Μια τσαγιέρα σε καλεί στην κουζίνα και είναι έτοιμη να σου προσφέρει την πιο απολαυστική κούπα τσάι, ακριβώς όπως την έχεις φανταστεί.

Για έξτρα άνεση στην καθημερινότητά σου, μπορείς να επιλέξεις και έναν ανοξείδωτο βραστήρα για να προετοιμάζεις, εκτός από το τσάι σου, και άλλη ροφήματα όπως τον καφέ σου, ακριβώς στην ιδανική θερμοκρασία.

Βραδινή ιεροτελεστία θαλπωρής

Επειδή η άνεση το βράδυ είναι κομβικής σημασίας για έναν ξεκούραστο και αναζωογονητικό ύπνο, μην διστάσεις να γεμίσεις το κρεβάτι σου αλλά και τον καναπέ με μαλακά ριχτάρια, βελουτέ κουβέρτες αλλά και μαξιλάρες, που θα σε κρατούν ζεστό όσο ξεκουράζεσαι.

Για έξτρα πολυτέλεια και χαλάρωση, τοποθέτησε ένα θερμαινόμενο υπόστρωμα κάτω από το σεντόνι του κρεβατιού. Λίγο πριν ξαπλώσεις, ρύθμισέ το στην ιδανική για εσένα θερμοκρασία και θα κοιμηθείς σαν… βασιλιάς.

Για cozy ατμόσφαιρα στο σπίτι χωρίς υγρασία

Ενώ οι βροχές συνθέτουν το πιο φθινοπωρινό σκηνικό, οι χώροι μας γεμίζουν με υγρασία. Ένας αφυγραντήρας θα σου προσφέρει καθαρό αέρα, απαλλαγμένο όχι μόνο από υγρασία, αλλά και από ρύπους και μικροοργανισμούς, για να απολαμβάνεις μονάχα τη ζεστασιά και την θαλπωρή στην ατμόσφαιρα.

Με λειτουργίες, όπως η έξυπνη αφύγρανση, αφυγραντήρας επιλέγει αυτόματα τα ιδανικά επίπεδα υγρασίας του χώρου ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και άριστες συνθήκες για τους χώρους σου.

Θρεπτικές φθινοπωρινές λιχουδιές

Από κέικ κολοκύθας μέχρι γεμιστές γλυκοπατάτες, η φριτέζα αέρος θα γίνει ο «σύμμαχός» σου στην κουζίνα, για να έχεις εύκολα και γρήγορα θρεπτικές και χαμηλές σε λιπαρά επιλογές.

Χάρη στις προηγμένες της λειτουργίες, έχεις την δυνατότητα να ρυθμίζεις τη λειτουργία της συσκευής από το smartphone, κάνοντας έτσι την εποχική μαγειρική πιο άνετη από ποτέ.

Μικρές εμπειρίες χαλάρωσης

Το φθινόπωρο είναι γεμάτο από αυτές – και εσύ μπορείς να τις ενσωματώσεις στην καθημερινότητά σου, για να «ρίξεις» ρυθμούς και να απολαμβάνεις περισσότερο. Μια μάσκα προσώπου καθώς ετοιμάζεις το βραδινό σου και μια καλή ταινία στην τηλεόραση ή στον προτζέκτορα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά, μιας και στα μικρά κρύβεται όλη η ουσία.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το «δεξί» και με +1,4% στο Νοέμβριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το «δεξί» και με +1,4% στο Νοέμβριο

Vita.gr
Overthinking: «Φρέναρε» την υπερανάλυση σε λιγότερο από 60”

Overthinking: «Φρέναρε» την υπερανάλυση σε λιγότερο από 60”

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

MEGA: Σημείο αναφοράς και τον Οκτώβριο
Media 03.11.25

MEGA: Σημείο αναφοράς και τον Οκτώβριο

Και τον Οκτώβριο το MEGA επιβεβαίωσε τη ως σταθερό σημείο αναφοράς για το τηλεοπτικό κοινό, ξεχωρίζοντας με προγράμματα ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, σάτιρας και μυθοπλασίας.

Σύνταξη
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Μυστήριο στο ξενοδοχείο
Media 03.11.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Μυστήριο στο ξενοδοχείο

Το HOTΕΛ ΕΛVIRA κλείνει νέο ραντεβού τον Νοέμβριο, καθώς έρχεται στις μικρές οθόνες μας κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: Το MadWalk 2025 αποκαλύπτει το line-up του
inTickets 31.10.25

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: Το MadWalk 2025 αποκαλύπτει το line-up του

Η βραδιά της μουσικής, της μόδας και της λάμψης επιστρέφει. Το MadWalk 2025 by Three Cents θα «προσγειωθεί» στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do για ένα ακόμα φαντασμαγορικό fashion & music show.

Σύνταξη
Ο Τζον Μάλκοβιτς μοντέλο για μια μέρα στην πιο στιλάτη φωτογράφηση ως το νέο πρόσωπο του JW Anderson
Μόδα και χαρακτήρας 03.11.25

Ο Τζον Μάλκοβιτς μοντέλο για μια μέρα στην πιο στιλάτη φωτογράφηση ως το νέο πρόσωπο του JW Anderson

Ο ηθοποιός με την έντονη προσωπικότητα, Τζον Μάλκοβιτς, χαλαρώνει στην τελευταία καμπάνια του JW Anderson μέσα σε ρούχα και αξεσουάρ από τη συλλογή Resort 2026.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Αστερίσκοι Δούκα στο δρόμο προς το συνέδριο – Έξι προτάσεις για την πορεία του κόμματος
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Αστερίσκοι Δούκα στο δρόμο προς το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - Έξι προτάσεις για την πορεία του κόμματος

Επιστολή στη συνεδρίαση της της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ έστειλε ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων καταθέτει «έξι προτάσεις» και εφιστά την προσοχή για τις σημαντικές πολιτικές αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν στο Συνέδριο.

Σύνταξη
Βορίζια: Το άγνωστο επεισόδιο και οι διαπραγματεύσεις – Τι αποκαλύπτει ο «σαστάς» που μεσολάβησε να κλείσει η βεντέτα
Ελλάδα 03.11.25

Βορίζια: Το άγνωστο επεισόδιο και οι διαπραγματεύσεις – Τι αποκαλύπτει ο «σαστάς» που μεσολάβησε να κλείσει η βεντέτα

Ο «σαστάς» είναι βέβαιος πως αν την υπόθεση είχαν διαχειριστεί αποκλειστικά τα γηραιότερα μέλη των δύο οικογενειών, η κατάληξη θα ήταν διαφορετική και ο σασμός θα είχε πετύχει στα Βορίζια

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ δηλώνει «πολύ άπιστη με τους ρόλους που υποδύομαι»
66ο ΦΚΘ 03.11.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ δηλώνει «πολύ άπιστη με τους ρόλους που υποδύομαι»

Η πολυβραβευμένη και τολμηρή Ιζαμπέλ Ιπέρ είναι μια από τις μεγάλες καλεσμένες του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου θα προβληθεί και η νέα της ταινία Η πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι
On Field 03.11.25

Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι

Που θέλει ο Ισπανός τεχνικός να «χτυπήσει» ο Ολυμπιακός την Αϊντχόφεν, η ατάκα για μεγάλη προσοχή και ο κόσμος στην… εξίσωση ενός μεγάλου αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γαλλία: Τελειώνει ο χρόνος για τη ψήφιση του προϋπολογισμού – Οι κινήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης
Κόσμος 03.11.25

Τελειώνει ο χρόνος στη Γαλλία για τη ψήφιση του προϋπολογισμού - Οι κινήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια στη Γαλλία. Η εθνοσυνέλευση αναμένεται να χάσει την προθεσμία για την ψήφιση του πρώτου μέρους του προϋπολογισμού, για το 2026.

Σύνταξη
Ουκρανία: Σφοδρές μάχες και ρωσική προέλαση στο Ποκρόφσκ – «Εξολοθρεύσαμε περικυκλωμένους σχηματισμούς»
Χάρτης 03.11.25

Σφοδρές μάχες και ρωσική προέλαση στο Ποκρόφσκ - «Εξολοθρεύσαμε περικυκλωμένους ουκρανικούς σχηματισμούς»

Τα στρατεύματα της Ρωσίας προελαύνουν στην κατεστραμμένη πόλη. Σφοδρές μάχες κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό. Η Ουκρανία λέει ότι απέτρεψε προσπάθεια διακοπής της γραμμής ανεφοδιασμού.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ανδρουλάκης: Κεντρική μας επιλογή η διαφάνεια – Να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας χωρίς λόγο
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Κεντρική επιλογή μας η διαφάνεια, λέει ο Ανδρουλάκης και κάνει έκκληση ενότητας - «Να μην πυροβολούμε τα πόδια μας»

Η εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη στην Πολιτική Γραμματεία του ΠΑΣΟΚ είχε μηνύματα και προς τις διαφορετικές φωνές στο εσωτερικό. Νέα πυρά προς τον Τσίπρα

Σύνταξη
Εξεταστική: Ούτε ο Στρατάκος ήξερε, άκουσε ή είδε για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν είχα θεσμική ιδιότητα, δεν έκανα παρέμβαση για παράνομη πράξη»
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Εξεταστική: Ούτε ο Στρατάκος ήξερε, άκουσε ή είδε για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν είχα θεσμική ιδιότητα, δεν έκανα παρέμβαση για παράνομη πράξη»

Ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στρατάκος αρνήθηκε κάθε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι είπε για τον Γιώργο Ξυλούρη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«A State Film» – Τα αρχεία προπαγάνδας της Αλβανίας του Χότζα αποκαλύπτουν το πάθος για τον κινηματογράφο
Πολιτική αφήγηση 03.11.25

Τα αρχεία προπαγάνδας της Αλβανίας του Χότζα αποκαλύπτουν το πάθος για τον κινηματογράφο

Το νέο ντοκιμαντέρ «A State Film» σε σκηνοθεσία Ρόλαντ Σέικο, αντλεί από ένα τεράστιο αρχείο επίσημων βίντεο που γυρίστηκαν υπό το καθεστώς του Αλβανού ηγέτη Ενβέρ Χότζα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κίνα: Διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι κάνει πυρηνικές δοκιμές – Καλεί τις ΗΠΑ να τηρήσουν το μορατόριουμ
Μήνυμα του Πεκίνου 03.11.25

Η Κίνα διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι κάνει πυρηνικές δοκιμές - Καλεί τις ΗΠΑ να τηρήσουν το μορατόριουμ

Η Κίνα, μέσω δηλώσεων της εκπροσώπου Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της, Μάο Νινγκ αρνείται ότι πραγματοποιεί μυστικές πυρηνικές δοκιμές

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σημείο αναφοράς για την νεολαία ο Δήμος Πειραιά-Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Νέων
Γιορτή 03.11.25

Σημείο αναφοράς για την νεολαία ο Δήμος Πειραιά-Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Νέων

Το φεστιβάλ συγκέντρωσε νέους και νέες από όλη την Αττική, προσφέροντας ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, εργαστήρια, συζητήσεις, κοινωνικές και καλλιτεχνικές δράσεις.

Σύνταξη
Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του
On Field 03.11.25

Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του

Στο κάδρο και οι ξένοι διαιτητές, εκτεθειμένος ο Λανουά, αν και οι ξένοι ρέφερι την προηγούμενη σεζόν αποτέλεσαν την συνταγή για σταθερότητα στην ελληνική διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

