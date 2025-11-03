Γνωρίστε το τρομερό δίδυμο Τάκη και Μπούμπη και κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη σήμερα

Είναι Κυριακή απόγευμα και ο Τάκης χαλαρώνει στον καναπέ του σπιτιού του, με τον Μπούμπη, τον αιώνιο σκεπτικιστή, τον φιλόσοφο με την ουρά στα πόδια του να δείχνει λίγο ανήσυχος.

«Γιατί ξεφυσάς καλέ μου Μπούμπη;» τον ρωτάει, χαμογελώντας με την προβληματισμένη φάτσα του σκύλου του.

«Σκέφτομαι τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε αύριο που ξεκινάει η εβδομάδα, Τάκη. Έχεις και διάφορες εκκρεμότητες με την Τράπεζα να δεις. Πώς ξέρει κανείς πού πρέπει να απευθυνθεί και με ποιο τρόπο κάθε φορά; Είναι σαν να προσπαθείς να πιάσεις την ουρά σου – γυρνάς σε κύκλους μέχρι να ζαλιστείς.»

Ο Τάκης χαμογελά, βάζοντας την κούπα κάτω. «Μπούμπη, φίλε μου, ξέχνα τους κύκλους. Πλέον, όλα γίνονται απλά & ανθρώπινα. Θέλεις να μάθεις πώς;»

Ο Μπούμπης, αν και φύσει επιφυλακτικός, τον ακούει με ενδιαφέρον. Αυτή είναι άλλωστε η ιστορία τους: ένας άνθρωπος που έχει απλοποιήσει την καθημερινότητά του και ένας σκύλος που, με την αφοπλιστική ειλικρίνειά του, του δίνει την ευκαιρία να εξηγήσει πώς.

Ο Μπούμπης κούνησε το κεφάλι του με ύφος «φυσικά».

«Θυμάσαι πριν από λίγες εβδομάδες, που ήθελες να ανοίξεις ένα καινούργιο λογαριασμό; Παραλίγο να τρέξουμε στο κατάστημα μες στη βροχή. Θυμάσαι γιατί δεν πήγαμε;» ρωτάει ο Τάκης κοιτάζοντας όλο νόημα τον Μπούμπη.

«Γιατί άνοιξες το κινητό σου και μίλησες με τη Σοφία!» θυμήθηκε ο Μπούμπης.

«Ακριβώς. Δεν χρειάζεται πλέον πολλή σκέψη και άγχος», του αποκρίθηκε ο Τάκης, κοιτάζοντάς τον με αγάπη. «Όπως σου είπα, όλα γίνονται απλά & ανθρώπινα. Έχω τη Σοφία, όνομα και πράγμα. Είναι η νέα ψηφιακή σύμβουλος της Εθνικής. Είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα στο chatbot. Την ρωτάω ό,τι θέλω: από την ασφάλεια συναλλαγών, τα δάνεια, τις κάρτες, τους λογαριασμούς, για τα πάντα. Μου απαντάει απλά, κατανοητά και, αν χρειαστεί, μου κλείνει και ραντεβού στο κατάστημα.»

(Κλικ ΕΔΩ για να δεις πόσο απλή είναι η λύση με τη Σοφία, την ψηφιακή AI βοηθό)

«ΟΚ, κατάλαβα. Αυτό όμως που με αγχώνει πιο πολύ, γιατί καταλαβαίνεις ότι κρίνονται οι κροκέτες μου από αυτό, αν χρειαστείς για το μαγαζί μία σοβαρή συμβουλή, μία στρατηγική σε περίπτωση κάποιας κρίσης, τι κάνουμε; Τρέχουμε; Γιατί, μεταξύ μας, μου φαίνεται ολίγον δύσκολο το να πρέπει να βρω τον κατάλληλο άνθρωπο, τη στιγμή ακριβώς που τον χρειάζομαι, για να με καθοδηγήσει σχετικά με την επιχείρησή μου.» ρώτησε ο Μπούμπης πέφτοντας με το κεφάλι στα μπροστινά του πόδια, με μία θεατρική διάθεση.

«Δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι. Κάνω βίντεο κλήση με τον RM και τα λύνουμε όλα» απάντησε γελώντας ο Τάκης.

«Τον ‘RM’ σου;» αναρωτήθηκε φωναχτά ο Μπούμπης, σηκώνοντας το κεφάλι, φανταζόμενος κάποιον μυστικό πράκτορα σε κατασκοπική ταινία.

«Επαγγελματικό Σύμβουλο», διευκρίνισε ο Τάκης. «Είναι ο άνθρωπος που είναι δίπλα στην επιχείρησή μου, ο άνθρωπος που μιλάμε τακτικά, μέσω βιντεοκλήσης, από το σπίτι ή από το γραφείο. Ο RM για να καταλάβεις με βοηθάει να επιλέξω την κατάλληλη χρηματοδότηση, να κάνω τη μετάβαση της επιχείρησής μου στον ψηφιακό κόσμο, να καλύψω τις καθημερινές μου ανάγκες, να ξεπεράσω πιθανές δυσκολίες, με βοηθάει τελικά στη συνολική σχέση μου με την Τράπεζα, για ό,τι χρειαστώ. Είναι σαν να έχω έναν μόνιμο σύμβουλο στο γραφείο μου, ώστε η επιχείρηση μου να εξελίσσεται, απλά και ανθρώπινα.»

(Μάθε ΕΔΩ πώς ο Εξειδικευμένος Επαγγελματικός Σύμβουλος (RM) μπορεί να γίνει ο συνεργάτης που εμπιστεύεσαι)

«ΟΚ, τα ακούω όλα αυτά για τα προγραμματισμένα», λέει ο Μπούμπης, πλησιάζοντας τον Τάκη με περιέργεια. «Υπάρχουν όμως στη ζωή και τα απρογραμμάτιστα. Πριν από δύο μήνες, θυμάσαι, που μείναμε με το αμάξι στο δρόμο για το βουνό και χρειαζόσουν άμεσα μετρητά για την επείγουσα επισκευή του; Δεν προβληματίστηκες τότε; Δεν έτρεξες στο κατάστημα, περιμένοντας ημέρες για την έγκριση;»

«Θυμάσαι να καθυστέρησαν οι διακοπές μας;», ρώτησε ο Τάκης.

«Χμμ, όχι είναι η αλήθεια.» εξομολογήθηκε ο Μπούμπης.

«Αυτό γιατί μπήκα στο app και έκανα αίτηση για Δάνειο ΕΞΠΡΕΣ μέχρι 6.000 ευρώ και έτσι επισκευάσαμε το αμάξι. Χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα, χωρίς αναμονή για κάποιο ραντεβού. Επέλεξα το ποσό, ακολούθησα τα βήματα στην οθόνη – είσοδος, επιβεβαίωση στοιχείων, επιλογή ποσού, αποδοχή όρων – και σε λίγη ώρα είχα την απάντηση. Τα χρήματα ήταν εκεί ακριβώς τη στιγμή που τα χρειαζόμουν. Ήταν τόσο απλό που μάλλον ξέχασα να αγχωθώ.» σημείωσε ο Τάκης με την ικανοποίηση ενός σουτέρ που μόλις έβαλε τρίποντο.

(Δες τώρα ΕΔΩ πώς μπορείς να κάνεις αίτηση online για το Δάνειο ΕΞΠΡΕΣ μέχρι €6.000)

Ο Μπούμπης πήρε μια βαθιά ανάσα. Η ιδέα ότι οι πιο αγχωτικές καθημερινές ανάγκες μπορούν να επιλυθούν με λίγα κλικ φαίνεται να τον ηρεμεί. «Άρα, βασικά, ‘όλα γίνονται απλά & ανθρώπινα’ δεν είναι απλά μια ωραία φράση; Είναι πραγματικότητα;»

«Ακριβώς!» επιβεβαίωσε ο Τάκης. «Σημαίνει ότι οι ψηφιακές λύσεις είναι φτιαγμένες στα μέτρα μας: είναι εύκολες, γρήγορες και κατανοητές. Και πίσω από αυτές, υπάρχουν πάντα άνθρωποι – όπως η ομάδα που έφτιαξε τη Σοφία, ο RM μου, οι υπάλληλοι στα καταστήματα – έτοιμοι να βοηθήσουν αν χρειαστεί. Δεν είσαι ποτέ μόνος σου, απλά δεν χρειάζεται πάντα να βρίσκεσαι με φυσική παρουσία δίπλα τους.»

Ο Μπούμπης ανασηκώθηκε και έκανε μερικές βόλτες στη βεράντα, ανακεφαλαιώνοντας τα όσα μόλις είχε ακούσει. «Λοιπόν, Τάκη, από σήμερα θα σε λέω «Γκουρού της απλότητας». Μου έλυσες τα χέρια με τη σοφή Σοφία, μου έδωσες τον RM για να πάει το μαγαζί μπροστά και μου βρήκες λύση για να αντιμετωπίσω κάτι απρόσμενο με το Δάνειο ΕΞΠΡΕΣ.»

«Όχι εγώ Μπούμπη μου αλλά η Εθνική Τράπεζα. Ο συνδυασμός της προηγμένης τεχνολογίας με την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία των ανθρώπων της. Είναι η υποστήριξή μου, πιο άμεση και εύκολη από ποτέ.» απάντησε ο Τάκης χαμογελώντας, για να συνεχίσει «…και από αύριο Μπούμπη, ξεκινάμε και αποταμίευση. Θέλω να σε πάω ταξίδι σε χώρες μακρινές.»

Ο Μπούμπης τίναξε κεφάλι με έκπληξη «Εσύ αποταμίευση;»

«Ω, ναι εγώ. Όχι μόνος μου βέβαια, με την απαιτούμενη βοήθεια. Για δες», του είπε ο Τάκης μοστράροντας την οθόνη του κινητού του, με το Money Box, έναν ατομικό λογαριασμό ταμιευτηρίου που λειτουργεί σαν ψηφιακός κουμπαράς.

Ο Μπούμπης ξεκίνησε να χοροπηδάει γιατί κατάλαβε ότι για πρώτη φορά ο Τάκης πράγματι αποταμιεύει.

«Τάκη αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό και από ένα μπισκότο», φώναξε όλο χαρά ο Μπούμπης.

Ο Τάκης γέλασε με την καρδιά του. «Πολύ πιο σημαντικό, Μπούμπη μου. Παρόλα αυτά νομίζω ήρθε η ώρα για εκείνα τα απογευματινά μπισκότα. Χωρίς περίπλοκες διαδικασίες.»

Ανακαλύψτε πώς όλα γίνονται πραγματικά απλά & ανθρώπινα.

Επισκεφτείτε σήμερα την ιστοσελίδα της Εθνικής Τράπεζας www.nbg.gr ή ανοίξτε την εφαρμογή για να γνωρίσετε τη Σοφία, το Δάνειο ΕΞΠΡΕΣ και τον εξατομικευμένο επαγγελματικό σας σύμβουλο (RM). Με ένα κλικ ΕΔΩ.