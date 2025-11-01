Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
Γυμναστική: Ποιος πρέπει να «ιδρώσει» περισσότερο τη φανέλα;
Έρευνα 01 Νοεμβρίου 2025

Γυμναστική: Ποιος πρέπει να «ιδρώσει» περισσότερο τη φανέλα;

Η γυμναστική κάνει καλό σε όλους. Ωστόσο, ποιοι πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο; Οι άνδρες ή οι γυναίκες;

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες φαίνεται να επωφελούνται περισσότερο από την γυμναστική σε σχέση με τους άνδρες, ειδικά όσον αφορά την υγεία της καρδιάς.

Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες που γυμνάζονται περίπου τέσσερις ώρες την εβδομάδα παρουσιάζουν κατά μέσο όρο 30% μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου. Οι άνδρες φαίνεται να χρειάζονται περισσότερη από την διπλάσια άσκηση για να αποκομίσουν τα ίδια οφέλη, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Cardiovascular Research.

Η στεφανιαία νόσος προκαλεί στένωση των στεφανιαίων αρτηριών, μειώνοντας την ροή αίματος και οξυγόνου προς τον καρδιακό μυ. Οι βασικοί παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν την ανθυγιεινή διατροφή, την έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και το κάπνισμα.

Διαφορετικά τα ευρήματα για γυναίκες και άνδρες

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η άσκηση θα μπορούσε να έχει προστατευτική δράση ακόμα και σε χαμηλά επίπεδα. Περίπου 2,5 ώρες μέτριας έως έντονης άσκησης την εβδομάδα αρκούν για να μειώσουν τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου κατά 22% στις γυναίκες και 17% στους άνδρες, σημειώνουν οι ερευνητές.

Τα άτομα που ήδη πάσχουν από καρδιακές παθήσεις θα μπορούσαν επίσης να επωφεληθούν από την άσκηση, επισημαίνουν οι ίδιοι. Οι γυναίκες που έκαναν γυμναστική μέτριας έως υψηλής έντασης για 51 λεπτά την εβδομάδα παρουσίασαν χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου, ενώ οι άνδρες χρειάστηκαν 85 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι για να αποκτήσουν το ίδιο πλεονέκτημα επιβίωσης, οι άνδρες φαίνεται ότι πρέπει να ασκούνται περίπου 1,7 φορές περισσότερο από τις γυναίκες.

Σε γενικές γραμμές, όσο περισσότερες ημέρες την εβδομάδα ένα άτομο είναι δραστήριο, τόσο μικρότερος ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιακής νόσου, ανεξάρτητα από το φύλο του. Το βιολογικό πλεονέκτημα των γυναικών θα μπορούσε να σχετίζεται με τις ορμόνες και τη μυϊκή δομή, εξηγούν οι ερευνητές.

Πώς θα ξεκινήσετε

Για να ξεκινήσετε την άσκηση, αρχίστε με σύντομες συνεδρίες, αφού λάβετε την έγκριση του γιατρού σας, αυξάνοντας σταδιακά τη διάρκεια και την ένταση για να αποφύγετε τραυματισμούς. Βρείτε δραστηριότητες που σας αρέσουν, εντάξτε τις στην καθημερινότητά σας και μην ξεχνάτε να κάνετε σωστή προθέρμανση και αποθεραπεία πριν και μετά από κάθε προπόνηση.

Για να δημιουργήσετε σταδιακά την νέα συνήθεια:

  • Ξεκινήστε σιγά-σιγά: Ξεκινήστε με σύντομες συνεδρίες 10-15 λεπτών και αυξήστε σταδιακά το χρόνο καθώς βελτιώνεται η φυσική σας κατάσταση.
  • Ζεσταθείτε και χαλαρώστε: Ξεκινήστε πάντα με λίγα λεπτά ήπιας κίνησης, όπως περπάτημα, και τελειώστε με διατάσεις για να βελτιώσετε την ευελιξία και να αποτρέψετε το μυϊκό πιάσιμο.
  • Επιλέξτε δραστηριότητες που σας αρέσουν: Βρείτε δραστηριότητες που σας διασκεδάζουν, είτε πρόκειται για περπάτημα ή ποδηλασία είτε για χορό ή κηπουρική. Η συνέπεια είναι το κλειδί και είναι πιο πιθανό να επιμείνετε αν σας αρέσει.
  • Δεν χρειάζεται να κάνετε μια προπόνηση μεγάλης διάρκειας: Οι μικρότερες συνεδρίες που γίνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορούν να είναι εξίσου αποτελεσματικές.
  • Κάντε την άσκηση συνήθεια: Προγραμματίστε την προπόνησή σας για την ίδια ώρα κάθε μέρα για να δημιουργήσετε μια ρουτίνα και προσπαθήστε να βρείτε ένα workout buddy για έξτρα κίνητρο.

* Πηγή: Vita

Ενέργεια
Ενέργεια: Big Oil, Big Tech και 3 υπουργοί των ΗΠΑ στην Αθήνα

Ενέργεια: Big Oil, Big Tech και 3 υπουργοί των ΗΠΑ στην Αθήνα

Fit & Run
Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/11): Δράση σε Super League, Basket League και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
Αθλητισμός & Σπορ 01.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/11): Δράση σε Super League, Basket League και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Τα ματς της Super League, το ντέρμπι «αιωνίων» στο μπάσκετ γυναικών αλλά και τα σπουδαία ματς της Premier League ξεχωρίζουν από την αθλητική δράση του Σαββάτου (1/11) - Το πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα των μεταδόσεων.

Σύνταξη
Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος
Wow 01.11.25

Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος

Η Σαγράδα Φαμίλια,  το αέναο όνειρο του μεγάλου Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, σφράγισε μία ιστορική πρωτιά, αποκτώντας το ανεπίσημο στέμμα της ψηλότερης εκκλησίας του κόσμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η επιθετικότητα του σκύλου είναι επικοινωνία – Πότε την εκδηλώνουν, οι λάθος αντιδράσεις μας
Μηχανισμός επιβίωσης 01.11.25

Επιθετικότητα σκύλου: Τα λάθη που κάνουμε - Τι λέει η επιστήμη της συμπεριφοράς

Η επιθετικότητα για τους σκύλους είναι μία φυσιολογική αντίδραση και υπάρχει πάντα δικαιολογία. Εμείς είμαστε σε θέση να την κατανοήσουμε και να την επιλύσουμε;

Τζούλη Τούντα
Βρετανία: Έξω από το παλάτι αλλά όχι χωρίς χρήματα – Πόσα θα παίρνει από τον Κάρολο ο πρώην πρίγκιπας Άντριου
Κόσμος 01.11.25

Έξω από το παλάτι αλλά όχι χωρίς χρήματα - Πόσα θα παίρνει από τον βασιλιά Κάρολο ο πρώην πρίγκιπας Άντριου

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου παραμένει υπό έλεγχο καθώς το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ολοκληρώνει τα σχέδιά του για το μέλλον του ως απλός πολίτης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Διέλυσε τους Γκρίζλις ο Ντόντσιτς με 44 πόντους – Οι Μπουλς το 5/5 στη σεζόν (vids)
NBA 01.11.25

Διέλυσε τους Γκρίζλις ο Ντόντσιτς με 44 πόντους – Οι Μπουλς το 5/5 στη σεζόν (vids)

Στο 4-2 ανέβασαν το ρεκόρ τους στο ΝΒΑ οι Λος Άντζελες Λέικερς με τον Ντόντσιτς να «καθαρίζει» τους Γκρίζλις με 44 πόντους, την ώρα που οι Σικάγο Μπουλς έκαναν το 5/5 στο ξεκίνημα της σεζόν για πρώτη φορά μετά την εποχή Τζόρνταν.

Σύνταξη
Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge
English edition 01.11.25

Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge

According to data from INSETE, 2025 began with strong growth. In January, 213,000 listings were recorded, up from 190,000 a year earlier.

Σύνταξη
Για την τρίτη επί Μπενίτεθ νίκη ο Παναθηναϊκός στον Βόλο – Αθηναϊκή μάχη στο Περιστέρι
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Για την τρίτη επί Μπενίτεθ νίκη ο Παναθηναϊκός στον Βόλο – Αθηναϊκή μάχη στο Περιστέρι

Να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του στην εποχή Μπενίτεθ και να «αγγίξει» την τετράδα της βαθμολογίας θέλει στον Βόλο ο Παναθηναϊκός – Στο Περιστέρι, Ατρόμητος και Κηφισιά ψάχνουν την τρίτη τους νίκη.

Σύνταξη
Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη
Αρκετά! 01.11.25

Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη

Η ηθοποιός και σεναριογράφος Έμα Τόμσον είπε στον παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής Στίβεν Κόλμπερτ ότι δεν συμφωνούσε διόλου με την πρόταση της Microsoft Copilot να ξαναγράψει τα σενάριά της αντί για εκείνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ηράκλειο: Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία – Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα
Στην Κρήτη 01.11.25

Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο - Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα (βίντεο)

Ο δεύτερος νεκρός φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο που δυσκολεύει την ταυτοποίηση - Οι πρώτες ενδείξεις για τη φωτιά - Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών στο Ηράκλειο το μαχαίρι και το σακουλάκι με ίχνη αίματος

Σύνταξη
Τι σκότωσε στ’ αλήθεια τον στρατό του Ναπολέοντα; Νέα μελέτη αποκάλυψε τι εξόντωσε τις γαλλικές δυνάμεις
1812 01.11.25

Τι σκότωσε στ’ αλήθεια τον στρατό του Ναπολέοντα; Νέα μελέτη αποκάλυψε τι εξόντωσε τις γαλλικές δυνάμεις

Η εκστρατεία του Ναπολέοντα στη Ρωσία το 1812 αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές τραγωδίες της ιστορίας, με τον στρατό του να πλήττεται όχι μόνο από τις μάχες, αλλά και από θανατηφόρες ασθένειες

Σύνταξη
