Γυμναστική: Ποιος πρέπει να «ιδρώσει» περισσότερο τη φανέλα;

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες φαίνεται να επωφελούνται περισσότερο από την γυμναστική σε σχέση με τους άνδρες, ειδικά όσον αφορά την υγεία της καρδιάς.

Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες που γυμνάζονται περίπου τέσσερις ώρες την εβδομάδα παρουσιάζουν κατά μέσο όρο 30% μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου. Οι άνδρες φαίνεται να χρειάζονται περισσότερη από την διπλάσια άσκηση για να αποκομίσουν τα ίδια οφέλη, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Cardiovascular Research.

Η στεφανιαία νόσος προκαλεί στένωση των στεφανιαίων αρτηριών, μειώνοντας την ροή αίματος και οξυγόνου προς τον καρδιακό μυ. Οι βασικοί παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν την ανθυγιεινή διατροφή, την έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και το κάπνισμα.

Διαφορετικά τα ευρήματα για γυναίκες και άνδρες

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η άσκηση θα μπορούσε να έχει προστατευτική δράση ακόμα και σε χαμηλά επίπεδα. Περίπου 2,5 ώρες μέτριας έως έντονης άσκησης την εβδομάδα αρκούν για να μειώσουν τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου κατά 22% στις γυναίκες και 17% στους άνδρες, σημειώνουν οι ερευνητές.

Τα άτομα που ήδη πάσχουν από καρδιακές παθήσεις θα μπορούσαν επίσης να επωφεληθούν από την άσκηση, επισημαίνουν οι ίδιοι. Οι γυναίκες που έκαναν γυμναστική μέτριας έως υψηλής έντασης για 51 λεπτά την εβδομάδα παρουσίασαν χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου, ενώ οι άνδρες χρειάστηκαν 85 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι για να αποκτήσουν το ίδιο πλεονέκτημα επιβίωσης, οι άνδρες φαίνεται ότι πρέπει να ασκούνται περίπου 1,7 φορές περισσότερο από τις γυναίκες.

Σε γενικές γραμμές, όσο περισσότερες ημέρες την εβδομάδα ένα άτομο είναι δραστήριο, τόσο μικρότερος ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιακής νόσου, ανεξάρτητα από το φύλο του. Το βιολογικό πλεονέκτημα των γυναικών θα μπορούσε να σχετίζεται με τις ορμόνες και τη μυϊκή δομή, εξηγούν οι ερευνητές.

Πώς θα ξεκινήσετε

Για να ξεκινήσετε την άσκηση, αρχίστε με σύντομες συνεδρίες, αφού λάβετε την έγκριση του γιατρού σας, αυξάνοντας σταδιακά τη διάρκεια και την ένταση για να αποφύγετε τραυματισμούς. Βρείτε δραστηριότητες που σας αρέσουν, εντάξτε τις στην καθημερινότητά σας και μην ξεχνάτε να κάνετε σωστή προθέρμανση και αποθεραπεία πριν και μετά από κάθε προπόνηση.

Για να δημιουργήσετε σταδιακά την νέα συνήθεια:

Ξεκινήστε σιγά-σιγά : Ξεκινήστε με σύντομες συνεδρίες 10-15 λεπτών και αυξήστε σταδιακά το χρόνο καθώς βελτιώνεται η φυσική σας κατάσταση.

: Ξεκινήστε με σύντομες συνεδρίες 10-15 λεπτών και αυξήστε σταδιακά το χρόνο καθώς βελτιώνεται η φυσική σας κατάσταση. Ζεσταθείτε και χαλαρώστε : Ξεκινήστε πάντα με λίγα λεπτά ήπιας κίνησης, όπως περπάτημα, και τελειώστε με διατάσεις για να βελτιώσετε την ευελιξία και να αποτρέψετε το μυϊκό πιάσιμο.

: Ξεκινήστε πάντα με λίγα λεπτά ήπιας κίνησης, όπως περπάτημα, και τελειώστε με διατάσεις για να βελτιώσετε την ευελιξία και να αποτρέψετε το μυϊκό πιάσιμο. Επιλέξτε δραστηριότητες που σας αρέσουν : Βρείτε δραστηριότητες που σας διασκεδάζουν, είτε πρόκειται για περπάτημα ή ποδηλασία είτε για χορό ή κηπουρική. Η συνέπεια είναι το κλειδί και είναι πιο πιθανό να επιμείνετε αν σας αρέσει.

: Βρείτε δραστηριότητες που σας διασκεδάζουν, είτε πρόκειται για περπάτημα ή ποδηλασία είτε για χορό ή κηπουρική. Η συνέπεια είναι το κλειδί και είναι πιο πιθανό να επιμείνετε αν σας αρέσει. Δεν χρειάζεται να κάνετε μια προπόνηση μεγάλης διάρκειας : Οι μικρότερες συνεδρίες που γίνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορούν να είναι εξίσου αποτελεσματικές.

: Οι μικρότερες συνεδρίες που γίνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορούν να είναι εξίσου αποτελεσματικές. Κάντε την άσκηση συνήθεια: Προγραμματίστε την προπόνησή σας για την ίδια ώρα κάθε μέρα για να δημιουργήσετε μια ρουτίνα και προσπαθήστε να βρείτε ένα workout buddy για έξτρα κίνητρο.

* Πηγή: Vita