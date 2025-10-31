Super Giveaway: Η Betsson σε στέλνει στη συναυλία του ΛΕΞ!
Η Betsson δίνει την ευκαιρία στους φίλους της να ζήσουν από κοντά τη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Ως χορηγός της πολυαναμενόμενης εμφάνισης του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη, προσφέρει μέσω ενός μεγάλου giveaway 5 διπλές προσκλήσεις για το sold out live στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου.
Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή:
- Ακολουθήστε την Betsson
- Κάντε like στο σχετικό post
- Κάντε tag τον φίλο/τη φίλη που θέλετε να μοιραστείτε τη συναυλία μαζί του/της
Το giveaway ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου, στις 22:00 το βράδυ.
Υπενθυμίζεται ότι στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μόνο άτομα άνω των 21 ετών.
Η Betsson σας προσκαλεί να γίνετε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας και να ζήσετε από κοντά τον ΛΕΞ στη σκηνή.
👉 Δείτε περισσότερα και συμμετέχετε στο προφίλ της Betsson: Κλικ εδώ.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
