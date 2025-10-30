Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
Σημαντική είδηση:
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Autumn fun: Φθινοπωρινές βραδιές με επιτραπέζια στο σπίτι
Τα Νέα της Αγοράς 30 Οκτωβρίου 2025 | 13:17

Autumn fun: Φθινοπωρινές βραδιές με επιτραπέζια στο σπίτι

Καλή παρέα, ζεστή ατμόσφαιρα και δυνατά γέλια... Οι βραδιές με επιτραπέζια στο σπίτι γράφουν ιστορία!

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το «ταπεινό» λαχανικό που προστατεύει το έντερο

Το «ταπεινό» λαχανικό που προστατεύει το έντερο

Spotlight

Τα επιτραπέζια παιχνίδια δεν χάνουν ποτέ την μαγεία τους. Από γενιά σε γενιά χαρίζουν άφθονο γέλιο, μικρές… εντάσεις και αξέχαστες στιγμές. Από τα κλασικά παιχνίδια όπως το σκάκι και την Monopoly έως τα σύγχρονα και αγαπημένα όπως το Dixit, όλοι γίνονται και πάλι παιδιά μόλις ξεκινήσουν να παίζουν.

Αυτό, διότι το παιχνίδι είναι μια θεμελιώδης ανθρώπινη συμπεριφορά, διαδεδομένη σε όλες τις κουλτούρες και με πολύτιμα οφέλη. Το παιχνίδι συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων μικρών και μεγάλων. Μας επιτρέπει να εξερευνήσουμε νέες δυνατότητες, να πειραματιστούμε με διαφορετικές στρατηγικές και να μάθουμε από τις εμπειρίες μας, ανεξάρτητα από την ηλικία μας.

Τα επιτραπέζια παιχνίδια μας παρέχουν ένα ασφαλές και δομημένο περιβάλλον για να αφεθούμε και να παίξουμε. Οι κανόνες και οι στόχοι του παιχνιδιού δημιουργούν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να ασκήσουμε τη δημιουργικότητα, τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και τις δεξιότητες κριτικής σκέψης. Αυτό το στοιχείο του παιχνιδιού δεν είναι μόνο διασκεδαστικό, αλλά συμβάλλει και στην προσωπική μας εξέλιξη.

Και όλα αυτά ενώ έχουμε κοντά μας τους αγαπημένους μας, οικογένεια και φίλους.  Σε έναν κόσμο γεμάτο οθόνες και ψηφιακές αλληλεπιδράσεις, τα επιτραπέζια παιχνίδια προσφέρουν μια αναζωογονητική ευκαιρία για κοινωνική αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο. Είτε πρόκειται για μια συνάντηση παλιών φίλων είτε για την καθιερωμένη βραδιά παιχνιδιού, τα επιτραπέζια παιχνίδια βοηθούν τις κοινωνικές σχέσεις να ευδοκιμήσουν.

Τα καλύτερα επιτραπέζια για το φθινόπωρο

Ειδικά τώρα που οι μέρες έχουν μικρύνει και τα κρύα του φθινοπώρου μας κρατούν σπίτι, είναι η ιδανική στιγμή να οργανώσετε μια βραδιά με επιτραπέζια. Με λίγη καλή διάθεση και την κατάλληλη παρέα, το μόνο που λείπει είναι τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια – και εμείς τα έχουμε συγκεντρώσει όλα, για να διαλέξετε εκείνα που σας ταιριάζουν περισσότερο.

Θα τα βρείτε όλα, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε επιτραπέζια παιχνίδια ενώ θα παραλάβετε, εύκολα στην πόρτα σας, στην ώρα τους χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, όπου κι αν βρίσκεστε.

Αναδείξτε τον εσωτερικό σας αρχικατάσκοπο

Το συναρπαστικό Codenames προκαλεί την φαντασία και την ικανότητά σας να ερμηνεύετε στοιχεία.

Δυο αρχικατάσκοποι γνωρίζουν τις μυστικές ταυτότητες 25 πρακτόρων. Οι υπόλοιποι παίκτες γνωρίζουν τους πράκτορες μόνο από τις Κωδικές Ονομασίες τους. Οι ομάδες συναγωνίζονται για να δουν ποια θα έρθει πρώτη σε επαφή με όλους τους πράκτορες της. Οι Αρχικατάσκοποι δίνουν μονολεκτικά στοιχεία που μπορεί να συνδέονται με πολλές λέξεις στο τραπέζι. Οι συμπαίκτες τους προσπαθούν να μαντέψουν τις σωστές λέξεις, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγουν αυτές που ανήκουν στην αντίπαλη ομάδα. Και όλοι προσπαθούν να αποφύγουν τον εκτελεστή.

Γρήγορο και στρατηγικό

Απλοί κανόνες, φορητότητα και στρατηγικό βάθος – Το Kluster είναι ένα γρήγορο και διασκεδαστικό παιχνίδι επιδεξιότητας για 1-4 παίκτες, ιδανικό για διασκεδαστικές στιγμές παιχνιδιού, ταξίδια ή βραδιές με φίλους. Το παιχνίδι περιλαμβάνει 24 μαγνητικές πέτρες, ένα κορδόνι που ορίζει την περιοχή παιχνιδιού, ένα σακουλάκι για την αποθήκευση και το κουτί του, καθώς και τις οδηγίες παιχνιδιού.

Οι παίχτες παίρνουν  μαγνητικές πέτρες και στη σειρά τους τοποθετούν μία πέτρα μέσα στο σχηματισμένο κύκλο από κορδόνι· αν δύο ή περισσότερες πέτρες “kluster-άρουν” την ίδια στιγμή, ο παίχτης τις μαζεύει πίσω στην κατοχή του. Νικητής είναι αυτός που θα ξεφορτωθεί πρώτος όλες τις πέτρες του.

Πόσο καλή είναι η ισορροπία σας;

Το παιχνίδι Twister από την εταιρία Hasbro είναι ένα από τα πιο διάσημα και διασκεδαστικά επιτραπέζια παιχνίδια που υπάρχουν.

Με το Twister, οι παίκτες θα βρεθούν να τεντώνονται, να ισορροπούν και να κρατιούνται σε διάφορες θέσεις πάνω στον πλαστικό τάπητα, ενώ προσπαθούν να μην πέσουν έξω από το παιχνίδι! Κάθε παίκτης ακολουθεί τις οδηγίες του διαιτητή, ο οποίος υποδεικνύει το μέρος του σώματος και το χρώμα στον οποίο πρέπει να τοποθετηθεί, όπως «αριστερό πόδι, μπλε» ή «δεξί χέρι, κίτρινο». Ο στόχος είναι να κρατηθείς όσο πιο πολύ μπορείς, χωρίς να πέσεις έξω από τους κύκλους. Οι παίκτες πρέπει να είναι ευέλικτοι και να βρίσκουν τρόπους για να διατηρήσουν την ισορροπία τους, προκαλώντας ταυτόχρονα γέλιο και διασκέδαση σε όλους τους συμμετέχοντες. Kατάλληλο για 2+ παίκτες ηλικίας 6+ ετών.

Σε όλους μας συμβαίνουν άσχημα γεγονότα…

Και εσείς μπορείτε να τα ταξινομήσετε… ανάλογα με το πόσο θλιβερά είναι! Ένα έγκαυμα τρίτου βαθμού είναι ΚΑΛΥΤΕΡΟ ή ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ από το να δεις τον πατέρα σου γυμνό; Κάθε ατυχής κατάσταση βαθμολογείται από το 1 έως το 100, χρησιμοποιώντας τον ΔΕΙΚΤΗ ΜΙΖΕΡΙΑΣ. Οι παίκτες προσπαθούν να ταξινομήσουν αυτές τις καταστάσεις σύμφωνα με αυτό τον δείκτη. Αν έχεις δίκιο, κρατάς την κάρτα! Κατάλληλο για 2+ παίκτες 18+ ετών.

Φαντασία και δημιουργικότητα

Το Dixit ανοίγει το παραθυράκι για φαντασία και δημιουργικότητα! Παρουσιάζει πέντε μοναδικές εικόνες και μια μυστηριώδη πρόταση, αφήνοντας τους παίκτες να ερμηνεύσουν και να μαντέψουν ποια εικόνα ανήκει στον αφηγητή. Οι συμμετέχοντες πρέπει να βασιστούν στη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους για να βρουν την επιλογή του αφηγητή, αποφεύγοντας παγίδες που θέτουν οι συμπαίκτες τους.

Ένα παιχνίδι από την εταιρία Kaissa που ξεχωρίζει για την ευχάριστη αλλά και συναρπαστική ατμόσφαιρα που προσφέρει σε παρέες και οικογένειες. Με διαφορετικές εκδοχές, αυτό το παιχνίδι ανοίγει τον δρόμο για ατελείωτες ώρες διασκέδασης. Κατάλληλο για 3-8 παίκτες 8+ ετών.

Σκίτσα για… γέλια και για κλάματα!

Ζωγράφισε το καλύτερο σκίτσο του κόσμου! Τουλάχιστον προσπάθησε. Μόλις το υπέροχο σκίτσο σας περάσει από όλους τους περίεργους φίλους σας, θα καταλάβετε ότι κάτι πάει πολύ στραβά. Εσύ τι θα σκεφτείς μόλις δεις τα σκίτσα των φίλων σου; Θα καταλάβεις άραγε τι πραγματικά δείχνουν; Σε αυτό το παιχνίδι, όλοι οι παίκτες παίζουν ταυτόχρονα!

Σε κάθε γύρο, αφού ζωγραφίσουν το θέμα της κάρτας τους, καλούνται να μαντέψουν τι ζωγράφισε ο προηγούμενος, έπειτα να ζωγραφίσουν αυτό που μάντεψε ο προηγούμενος κοκ, μέχρι να φτάσει στα χέρια τους η καρτέλα που αρχικά χρησιμοποιήσαν!

Κάτι σαν σπασμένο τηλέφωνο αλλά με ζωγραφιές! Αποκαλύψτε με τη σειρά την εξέλιξη του αρχικού σκίτσου σας. χμμμ, δεν πήγε και τόσο καλά, ε; Το απόλυτο παιχνίδι για βραδιές επιτραπεζίων! Κατάλληλο αυστηρώς για ενηλίκους.

Ποιος είναι ο memeloard της παρέας;

Δημιουργήστε τα καλύτερα MEMES, συνδυάζοντας την πιο αστεία λεζάντα με τη φωτογραφία! Κάθε παίκτης τραβάει 7 Caption Cards (λεζάντες) και ο κριτής του κάθε γύρου επιλέγει μία Photo Card. Ποια από τις 7 λεζάντες σου θα προκαλέσει περισσότερο γέλιο συνδυαστικά με τη φωτογραφία; Επίλεξέ τη!

Ο κριτής θα αποφασίσει ποιο είναι το πιο αστείο MEME, γι’ αυτό επίλεξε λεζάντα που να ταιριάζει στο χιούμορ του για να κερδίσεις τη φωτογραφία! Παίξτε μέχρι να πεινάσετε! Παραγγείλτε πίτσες και μετά συνεχίστε! Ο παίκτης με τις περισσότερες φωτογραφίες στο τέλος του παιχνιδιού, είναι ο memeloard της παρέας! Ιδανικό παιχνίδι για party και game nights! Κατάλληλο για 3+ παίκτες 18+ Ετών.

Πώς θα τα πάτε ενάντια στους νόμους της βαρύτητας;

Δοκιμάστε το κλασικό παιχνίδι Jenga με την ισορροπία από τουβλάκια για την δημιουργία ενός πύργου.  Για να ξεκινήσετε, στοιβάξτε τα γνήσια ξύλινα τουβλάκια σε ένα σταθερό πύργο χρησιμοποιώντας την βολική θήκη στοίβαξης. Στη συνέχεια, αποσπάστε τα τουβλάκια ένα-ένα και τοποθετήστε τα στην κορυφή της στοίβας. Είναι η δεξιότητα σας επαρκής για να αποσπάσει το τελευταίο τουβλάκι πριν ο πύργος καταρρεύσει;

Κάθε κίνηση μετράει σε αυτό το παιχνίδι στρατηγικής. Αρχίζετε από το κάτω μέρος, το πάνω ή το μέσο; Στοιβάξτε και ισορροπήστε τα τουβλάκια για να κρατήσετε το ξύλινο πύργο ώστε να μην καταρρεύσει. Κατάλληλο για 6+ ετών.

Για τα ζευγάρια

Το επιτραπέζιο παιχνίδι Μέθυσε Ποιός? έχει δημιουργηθεί ειδικά για ζευγάρια, με στόχο να προσφέρει διασκέδαση και να ενισχύσει τη συντροφική και ερωτική τους ζωή. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται δύο τράπουλες: μία για εκείνον και μία για εκείνη. Οι κάρτες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις «Προσταγές» και τα «Διλήμματα».

Είναι σημαντικό να μην προχωράτε σε καμία ενέργεια που περιγράφεται στο παιχνίδι αν δεν την επιθυμείτε ή δεν νιώθετε άνετα. Ο βασικός σκοπός είναι η απόλαυση και η διασκέδασή σας. Παίξτε υπεύθυνα και απολαύστε!

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Λαγκάρντ: Πώς συμφώνησαν «γεράκια και περιστέρια» στην ΕΚΤ

Λαγκάρντ: Πώς συμφώνησαν «γεράκια και περιστέρια» στην ΕΚΤ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το «ταπεινό» λαχανικό που προστατεύει το έντερο

Το «ταπεινό» λαχανικό που προστατεύει το έντερο

Business
Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Plus
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Νέα μπερδέματα
Media 30.10.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Νέα μπερδέματα

Η κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA επιστρέφει απόψε στις μικρές οθόνες, με ένα επεισόδιο γεμάτο μυστήριο. Στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
Μπότες: Το απόλυτο fashion staple για τα πρώτα κρύα
Τα Νέα της Αγοράς 28.10.25

Μπότες: Το απόλυτο fashion staple για τα πρώτα κρύα

Είσαι έτοιμη να υποδεχτείς τον χειμώνα με στυλ; Αυτές είναι οι κορυφαίες τάσεις στις μπότες που θα βλέπουμε παντού - από τα street looks των it-girls μέχρι τα viral post στα social.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Μπάγερν Μονάχου κατέρριψε ρεκόρ διάρκειας 32 ετών που κρατούσε η Μίλαν (pic, vid)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Η Μπάγερν Μονάχου κατέρριψε ρεκόρ διάρκειας 32 ετών που κρατούσε η Μίλαν (pic, vid)

Ένα ιστορικό ρεκόρ «έσπασε» η Μπάγερν Μονάχου στην Κολωνία με 14 συνεχόμενες νίκες από την έναρξη της σεζόν. Στις 13 σερί νίκες είχε σταματήσει η Μίλαν του Φάμπιο Καπέλο τη σεζόν 1992-93.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Καρέ καρέ η διαδρομή των δραστών και οι στάσεις που έκαναν μέχρι το κάμπινγκ στη Φοινικούντα
Ελλάδα 30.10.25

Μεσσηνία: Καρέ καρέ η διαδρομή των δραστών και οι στάσεις που έκαναν μέχρι το κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τα σημεία από τα οποία πέρασαν οι δύο 22χρονοι με το σκούτερ μέχρι να φτάσουν στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα όπου σκότωσαν τους δύο άνδρες

Σύνταξη
Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»
1793 30.10.25

Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»

Ο «Θάνατος του Μαρά» δεν είναι απλώς η απεικόνιση μιας δολοφονίας στην μπανιέρα. Είναι η στιγμή που ένας επαναστάτης μετατρέπεται σε μάρτυρα και η τέχνη σε πολιτική προπαγάνδα, μέσα στην πιο σκοτεινή περίοδο της Τρομοκρατίας.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK – Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας
Κλιμάκωση 30.10.25

Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK - Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος, καθώς οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μπλοκάρισμα στην πληρωμή ενισχύσεων και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έρχονται να προστεθούν στα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σύνταξη
Ο Σπαλέτι και το τατουάζ για τη Νάπολι πυροδοτεί αντιδράσεις στη Γιουβέντους (pic)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Ο Σπαλέτι και το τατουάζ για τη Νάπολι πυροδοτεί αντιδράσεις στη Γιουβέντους (pic)

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι έτοιμος να αναλάβει τη τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους, όμως το τατουάζ της Νάπολι στο μπράτσο του προκαλεί ήδη αντιδράσεις στους οπαδούς της ομάδας.

Σύνταξη
Κοντά σε λύση για την εξασφάλιση επάρκειας νερού το Πόρτο Χέλι
Έργο υποδομής 30.10.25

Κοντά σε λύση για την εξασφάλιση επάρκειας νερού το Πόρτο Χέλι

Εξασφάλισε την απαιτούμενη χρηματοδότηση ο δήμος Ερμιονίδας για την κατασκευή νέας μονάδας αφαλάτωσης που πιστεύεται ότι θα εξαλείψει τον κίνδυνο εμφάνισης του φαινομένου της λειψυδρίας.

Σύνταξη
Μελβούρνη: Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ – Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό
Στη Μελβούρνη 30.10.25

Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ - Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό

Το παιδί έκανε προπόνηση σε γήπεδο στη Μελβούρνη με χειροκίνητη συσκευή εκτόξευσης - Φορούσε κράνος αλλά όχι το προστατευτικό λαιμού, με αποτέλεσμα να μείνει εκτεθειμένος στο χτύπημα της μπάλας

Σύνταξη
Ολλανδία: Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν
Προηγείται το D66 30.10.25

Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν

Το κόμμα του Ρομπ Γέτεν προηγείται με πάνω από 15.000 ψήφους λίγο πριν από την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών στην Ολλανδία

Σύνταξη
Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Τα ονόματα που συμμετέχουν στο επιστημονικό συμβούλιο ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Τσίπρα. Μεταξύ των ονομάτων περιλαμβάνεται ο Κώστας Γαβρόγλου, ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο Νίκος Βαφέας αλλά και η Ζωρζέττα Λάλη. Συντονίστρια η Ευγενία Φωτονιάτα. Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
Βαγγέλης Δαούσης: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ιμπραΐμοβιτς και τη Ματίνα Μανταρινάκη»
Buongiorno 30.10.25

Βαγγέλης Δαούσης: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ιμπραΐμοβιτς και τη Ματίνα Μανταρινάκη»

Ο Βαγγέλης Δαούσης, ο τηλεοπτικός Ηλίας Δρόσος του HOTΕΛ ΕΛVIRA, έκατσε στον καναπέ του Buongiorno και μίλησε για την αυτοπεποίθηση, τον Οδυσσέα Παπασπηλιώπουλο και φυσικά νέα σειρά του MEGA.  

Σύνταξη
Γάζα: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ
Αιματοκύλισμα 30.10.25

Σφαγή αμάχων: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Συγκλονίζουν τα στοιχεία για τα θύματα των τελευταίων αεροπορικών επιδρομών

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο