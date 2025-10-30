Η γη της ελιάς: Αποκαλύψεις και αλήθειες

Απόψε, στη δραματική σειρά Η γη της ελιάς, η Αλεξάνδρα ανακαλύπτει την αλήθεια για τη Χριστιάνα, ενώ ταυτόχρονα έρχεται αντιμέτωπη με τον πόνο της απόρριψης από την ίδια της την κόρη.

Κι ενώ οι χαρακτήρες προσπαθούν να βρουν τη θέση τους μέσα σε ένα θολό τοπίο συναισθημάτων και αντιφάσεων, οι εξελίξεις προμηνύουν συγκρούσεις και ανατροπές, με την ένταση να ανεβαίνει στα προσωπικά μέτωπα και τις σχέσεις να δοκιμάζονται.

Απόψε, στις 22:20, στο MEGA.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Η γη της ελιάς

Η Αλεξάνδρα από τη μία χαίρεται, γιατί συνειδητοποιεί ότι η Χριστιάνα ζει, από την άλλη είναι σε σοκ, καθώς η κόρη της δεν θέλει καμία επαφή με την οικογένεια. Η Μαργαρίτα ενημερώνεται για το γεγονός και αποφασίζει να πάεις στην Κρήτη για να συμπαρασταθεί στη φίλη της.

Ο Κωνσταντίνος εξακολουθεί να είναι ανυποχώρητος ως προς τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, ενώ ο Λυκούργος και ο Στάθης προσπαθούν να κατευνάσουν τα πνεύματα. Ο Παυλής νιώθει ότι η Δάφνη τον παραμελεί για χάρη του μωρού και βάζει τους όρους του. Ο Μιχάλης συνεχίζει ακάθεκτος να ψάχνει τα πράγματα της Μαρουσώς και, αυτή τη φορά, βρίσκει τον φάκελο με τα μετρητά.

Ο Μανώλης κι η Ερωφίλη φτάνουν στη Μάνη και ο Στάθης ζητά από την Ερωφίλη να μείνει στο σπίτι του. Ο Στέφανος κάνει πρόταση γάμου στη Βασιλική, αλλά τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα περίμενε.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

