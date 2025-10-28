Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Μπότες: Το απόλυτο fashion staple για τα πρώτα κρύα
Μπότες: Το απόλυτο fashion staple για τα πρώτα κρύα

Είσαι έτοιμη να υποδεχτείς τον χειμώνα με στυλ; Αυτές είναι οι κορυφαίες τάσεις στις μπότες που θα βλέπουμε παντού - από τα street looks των it-girls μέχρι τα viral post στα social.

Πρωινό: Το σημαντικότερο γεύμα της μέρας μας

Πρωινό: Το σημαντικότερο γεύμα της μέρας μας

Ο χειμώνας είναι μια υποτιμημένη εποχή. Αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι κάνει κρύο και ότι προτιμάμε να μείνουμε μέσα, η διαμόρφωση της χειμερινής γκαρνταρόμπας πρόκειται για μια εξαιρετικά δημιουργική και διασκεδαστική διαδικασία, γεμάτη χρώματα, υφές και πολλά layers. Και οι μπότες αποτελούν το center piece της χειμερινής μόδας.

Προσφέρουν πρακτικότητα και ευελιξία για στυλ που δεν στερείται χαρακτήρα αλλά ούτε και άνεση. Αποτελούν ιδανική επιλογή μόλις η θερμοκρασία υποχωρήσει, διατηρώντας τα πόδια σου ζεστά και στεγνά σε περίπτωση βροχής. Και οι συνδυασμοί που μπορείς να δημιουργήσεις; Αμέτρητοι, καθώς είναι μια κομψή επιλογή που μπορεί να συνδυαστεί με διάφορα ρούχα για διαφορετικές περιστάσεις από το πρωί έως το βράδυ.

Ας δούμε λοιπόν, τις κορυφαίες τάσεις που θα βλέπουμε παντού τον φετινό χειμώνα:

Μπότες statement δυναμισμού

Μπορεί να σου φέρνουν αναμνήσεις από το μακρινό 2016, όμως οι μπότες πάνω από το γόνατο έχουν κάνει δυναμικό comeback ήδη από πέρυσι και συνεχίζουν.  Το συγκεκριμένο στυλ είναι ιδανικό για τη μετάβαση από το φθινόπωρο στο χειμώνα. Ταιριάζουν  με τα πάντα, από μίνι φούστες μέχρι oversized πουλόβερ, δημιουργώντας ένα κομψό look.

Για να τις συνδυάσεις μπορείς να τις φορέσεις με ένα άνετο πουλόβερ φόρεμα ή ένα κομψό παλτό για μια εκλεπτυσμένη αλλά και τολμηρή εμφάνιση, ιδανική για μια βραδινή έξοδο.

Για western looks

Αν θέλεις να αναδείξεις την εσωτερική σου Beyoncé, τότε από την γκαρνταρόμπα σου δεν πρέπει να λείπουν οι cowboy μπότες. Αυτές οι μπότες είναι ιδανικές, καθώς συνδυάζουν άνεση και κομψότητα.

Μπορείς να συνδυάσεις τις cowboy μπότες με καρό φούστες ή denim jackets για να δημιουργήσεις ένα κομψό και πιο western χαρακτήρα. Μην ξεχάσεις να προσθέσεις αξεσουάρ με μεταλλικές λεπτομέρειες.

Cozy και άνετη όπου κι αν είσαι

Οι UGG μπότες είναι το απόλυτο σύμβολο του χειμερινού comfort wear. Ενώ πολλοί τις προτιμούν για παντόφλες στο σπίτι, ακόμα περισσότεροι συμφωνούν ότι είναι ακριβώς αυτό που χρειάζονται για να παραμείνουν ζεστοί όταν βγαίνουν έξω τους χειμερινούς μήνες. Ανάλογα με το στυλ σου, μπορείς να επιλέξεις και διαφορετικές, από τις slipper μέχρι τις platform.

Συνδύασέ τις  με κολάν και το αγαπημένο σου φούτερ και ένα oversized πουλόβερ για ένα casual look για το Σαββατοκύριακο ή την μονοήμερη απόδραση, παρέα με φίλους.

Διαχρονικά κομψή

Χωρίς εξαίρεση, οι μπότες ιππασίας  καταφέρνουν να επιστρέφουν δυναμικά κάθε χρόνο χάρη στην λειτουργικότητα, την ευελιξία και την διαχρονική κομψότητα που προσφέρουν σε κάθε σύνολο. Με το σωστό styling, μπορούν να αποτελέσουν το center piece για τα μεταβατικά look του φθινοπώρου. Για μια χαλαρή εμφάνιση, συνδύασέ τις με ένα άνετο κολάν, το αγαπημένο σου πουλόβερ, ένα κασμιρένιο κασκόλ και μια χιαστί τσάντα. Εάν θέλεις ένα elevated look, συνδύασε τις μπότες ιππασίας με μια μίνι φούστα, t-shirt και δερμάτινο μπουφάν.

Sleek και μοντέρνο look

Θυμάσαι τις μπότες τύπου κάλτσα; Αν έχεις ένα ζευγάρι στην ντουλάπα σου, ήρθε η ώρα να το ξαναφορέσεις. Κομψές και εξαιρετικά ευέλικτες, αποτελούν statement κομμάτι και φοριούνται ιδανικά με mini φορέματα, oversized πουκάμισο και jean καμπάνα ή ακόμα και με μακριά πουλόβερ.

Από το Après-ski έως το Power Suit

Οι μπότες χιονιού δεν είναι μόνο για σκι ή για τις βόλτες στο χιόνι. Μπορείς να τις συνδυάσεις με ένα κλασικό υφασμάτινο παντελόνι και σακάκι για μια ανατρεπτική και τολμηρή εμφάνιση, που θα τραβήξει τα βλέμματα. Θυμήσου να βάλεις το παντελόνι σου μέσα από τις μπότες για ένα κομψό look που θα συνοδεύσει με άνεση από την αίθουσα συσκέψεων μέχρι τα after work drinks.

Θα τις βρεις όλες και ακόμα περισσότερες,  σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε γυναικεία παπούτσια ενώ θα τις παραλάβεις εύκολα στην πόρτα σου, στην ώρα τους χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, όπου κι αν βρίσκεσαι.

Τράπεζες
Τράπεζες: Έρχεται νέα «ανάκριση» των αναλυτών στις τραπεζικές διοικήσεις

Τράπεζες: Έρχεται νέα «ανάκριση» των αναλυτών στις τραπεζικές διοικήσεις

Wall Street: Το roller coaster των 100 δισ. δολ.

Wall Street: Το roller coaster των 100 δισ. δολ.

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Από soul μελωδίες και συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες μέχρι viral trends και αξέχαστα live: η Νίνα Μαζάνη φωτίζει τη νέα ελληνική μουσική
Από soul μελωδίες και συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες μέχρι viral trends και αξέχαστα live: η Νίνα Μαζάνη φωτίζει τη νέα ελληνική μουσική

Η Νίνα Μαζάνη έχει ήδη καταφέρει να κερδίσει το κοινό της τόσο δισκογραφικά όσο και μέσα από τις ζωντανές της εμφανίσεις

«Η γη της ελιάς»: Ανατροπές και μία σημαντική αποκάλυψη στα νέα επεισόδια στο ΜΕGA
«Η γη της ελιάς»: Ανατροπές και μία σημαντική αποκάλυψη στα νέα επεισόδια στο ΜΕGA

Η επιστροφή προσώπων από το παρελθόν, ένα σχέδιο εκδίκησης που παίρνει σάρκα και οστά ανατρέπουν εκ νέου τις ζωές των ηρώων, στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς».

Θα είχε μεγαλύτερη πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς Μποντ: Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά στις φήμες για το αν θα γίνει το επόμενο κορίτσι του 007
Θα είχε μεγαλύτερη πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς Μποντ: Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά στις φήμες για το αν θα γίνει το επόμενο κορίτσι του 007

Μετά από τέσσερις μήνες, όταν άρχισαν να ακούγονται για πρώτη φορά οι φήμες, η σταρ του Euphoria Σίντνεϊ Σουίνι απάντησε για πρώτη αν θα είναι το επόμενο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ.

Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: Ο λαός είπε «ΟΧΙ» στην υποταγή, δεν υπολόγισε «διεθνείς συσχετισμούς»
Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: Ο λαός είπε «ΟΧΙ» στην υποταγή, δεν υπολόγισε «διεθνείς συσχετισμούς»

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, επισήμανε πως «εκείνο το ΟΧΙ στην Υποταγή, ήταν ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία! Γιατί αυτό μάθαμε να κάνουμε. Κι άλλο δεν ξέρουμε».

Στον ΟΦΗ ο Κόντης
Στον ΟΦΗ ο Κόντης

Σε συμφωνία με τον ΟΦΗ για την ανάληψη της τεχνικής του ηγεσίας ως το 2027 έχει έρθει ο Χρήστος Κόντης.

Ζελένσκι: Δηλώνει έτοιμος για ειρηνευτικές συνομιλίες αλλά ζητά την οικονομική στήριξη της ΕΕ για τρία χρόνια
Έτοιμος για ειρηνευτικές συνομιλίες δηλώνει ο Ζελένσκι, αλλά ζητά την οικονομική στήριξη της ΕΕ για τρία χρόνια

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους που δημοσιεύονται σήμερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι οι συνομιλίες μπορούν να γίνουν οπουδήποτε εκτός Ρωσίας και Λευκορωσίας

Κουτσούμπας: Οι νέες λαμπρές σελίδες της Ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό
Κουτσούμπας: Οι νέες λαμπρές σελίδες της Ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό

«Που ορθώνει το ανάστημα του, υπερασπίζεται τη ζωή και τις ανάγκες του και παλεύει με κάθε τρόπο για να επιβάλει το δίκιο του», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Στέλαν Σκάρσγκαρντ – Αποδίδει το εγκεφαλικό επεισόδιο στο ότι «έζησε μια άτακτη ζωή»
Στέλαν Σκάρσγκαρντ - Αποδίδει το εγκεφαλικό επεισόδιο στο ότι «έζησε μια άτακτη ζωή»

Ο 74χρονος ηθοποιός, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, λέει ότι ζει «με παράταση» από τότε που έπαθε εγκεφαλικό, πριν από τρία χρόνια, μεταξύ των γυρισμάτων των ταινιών Dune του Ντενί Βιλνέβ.

Διαδρομές της ουτοπίας
Διαδρομές της ουτοπίας

Ένα πρόσφατο βιβλίο συζητά τους στοχαστές που είδαν με θετικό τρόπο την έννοια της ουτοπίας

Η ανθρωπότητα εκτός του επιθυμητού κλιματικού στόχου, ανέφερε ο επικεφαλής του ΟΗΕ – «Ας αναγνωρίσουμε την αποτυχία μας»
Η ανθρωπότητα εκτός του επιθυμητού κλιματικού στόχου, ανέφερε ο επικεφαλής του ΟΗΕ – «Ας αναγνωρίσουμε την αποτυχία μας»

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι τα κράτη δεν κατάφεραν να φτάσουν στον επιθυμητό κλιματικό στόχο, κάνοντας λόγο για πιθανές καταστροφικές συνέπειες

Άντριου: Γουάινσταϊν, Μάξγουελ και Έπσταϊν καλοπερνούσαν στο Royal Lodge μετά το ένταλμα σύλληψης
Οικοδεσπότης δημοσία δαπάνη - Όταν ο Άντριου υποδέχτηκε στο Royal Lodge Γουάινσταϊν, Μάξγουελ και Έπσταϊν

Νέες αποκαλύψεις για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου που υποδεχόταν με πάρτι τους διαβόητους φίλους του στην πολυτελή κατοικία που του είχε παραχωρηθεί σχεδόν δωρεάν

Συγκλονίζει 95χρονος που βίωσε τον πόλεμο του '40: Μάθαμε την ανάποδη γλώσσα για να μην μας καταλαβαίνουν
Συγκλονίζει 95χρονος που βίωσε τον πόλεμο του ’40: Μάθαμε την ανάποδη γλώσσα για να μην μας καταλαβαίνουν

Αυτό το κάναμε για να μην μας καταλαβαίνουν γιατί είχαν και ρουφιάνους οι Γερμανοί», είπε ο 95χρονος Σταύρος Κολτσάκης, που ήταν χρόνων όταν κηρύχθηκε ο ελληνοϊταλικός πόλεμος

28η Οκτωβρίου: Σε εξέλιξη η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη – Ολοκληρώθηκε η μαθητική στην Αθήνα
Σε εξέλιξη η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου - Ολοκληρώθηκε η μαθητική στην Αθήνα

Υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία οι μαθητικές παρελάσεις σε Αθήνα και Πειραιά, καθώς και η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Κωστούλας: «Θα υποστηρίζω τον Ολυμπιακό για όλη μου τη ζωή, πέτυχα τον στόχο μου πριν φύγω»
Κωστούλας: «Θα υποστηρίζω τον Ολυμπιακό για όλη μου τη ζωή, πέτυχα τον στόχο μου πριν φύγω»

Ο Μπάμπης Κωστούλας... άνοιξε λογαριασμό με το πρώτο του γκολ στην Premier League και νωρίτερα μίλησε για τη μεταγραφή-ρεκόρ από τον Ολυμπιακό στη Μπράιτον, δηλώνοντας πως ήταν δύσκολο να φύγει μεν, αλλά το έκανε έχοντας πετύχει τους στόχους του με τους «ερυθρόλευκους».

Χανιά: Σήμερα η απολογία του 22χρονου για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου – Το μεσημέρι η κηδεία του 52χρονου
Σήμερα η απολογία του 22χρονου για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου - Το μεσημέρι η κηδεία του 52χρονου

Τι λένε οι δικηγόροι του δράστη της δολοφονίας στα Χανιά - Τι δήλωσαν η κόρη και η σύζυγος του θύματος - Δράστης και θύμα είχαν διαφορές

Σεισμός στην Τουρκία: Απανωτοί μετασεισμοί μετά τη δόνηση 6,1 Ρίχτερ – Πάνω από 20 τραυματίες
Απανωτοί μετασεισμοί μετά τα 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Κατάρρευση κτιρίων και πάνω από 20 τραυματίες

Ο σεισμός 6,1 Ρίχτερ με μικρό εστιακό βάθος στην περιοχή Σιντίργκι στην Τουρκία προκάλεσε πανικό στους κατοίκους - Ήταν η δεύτερη ισχυρή δόνηση μέσα σε 2,5 μήνες

