Μπότες: Το απόλυτο fashion staple για τα πρώτα κρύα

Ο χειμώνας είναι μια υποτιμημένη εποχή. Αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι κάνει κρύο και ότι προτιμάμε να μείνουμε μέσα, η διαμόρφωση της χειμερινής γκαρνταρόμπας πρόκειται για μια εξαιρετικά δημιουργική και διασκεδαστική διαδικασία, γεμάτη χρώματα, υφές και πολλά layers. Και οι μπότες αποτελούν το center piece της χειμερινής μόδας.

Προσφέρουν πρακτικότητα και ευελιξία για στυλ που δεν στερείται χαρακτήρα αλλά ούτε και άνεση. Αποτελούν ιδανική επιλογή μόλις η θερμοκρασία υποχωρήσει, διατηρώντας τα πόδια σου ζεστά και στεγνά σε περίπτωση βροχής. Και οι συνδυασμοί που μπορείς να δημιουργήσεις; Αμέτρητοι, καθώς είναι μια κομψή επιλογή που μπορεί να συνδυαστεί με διάφορα ρούχα για διαφορετικές περιστάσεις από το πρωί έως το βράδυ.

Ας δούμε λοιπόν, τις κορυφαίες τάσεις που θα βλέπουμε παντού τον φετινό χειμώνα:

Μπότες statement δυναμισμού

Μπορεί να σου φέρνουν αναμνήσεις από το μακρινό 2016, όμως οι μπότες πάνω από το γόνατο έχουν κάνει δυναμικό comeback ήδη από πέρυσι και συνεχίζουν. Το συγκεκριμένο στυλ είναι ιδανικό για τη μετάβαση από το φθινόπωρο στο χειμώνα. Ταιριάζουν με τα πάντα, από μίνι φούστες μέχρι oversized πουλόβερ, δημιουργώντας ένα κομψό look.

Για να τις συνδυάσεις μπορείς να τις φορέσεις με ένα άνετο πουλόβερ φόρεμα ή ένα κομψό παλτό για μια εκλεπτυσμένη αλλά και τολμηρή εμφάνιση, ιδανική για μια βραδινή έξοδο.

Για western looks

Αν θέλεις να αναδείξεις την εσωτερική σου Beyoncé, τότε από την γκαρνταρόμπα σου δεν πρέπει να λείπουν οι cowboy μπότες. Αυτές οι μπότες είναι ιδανικές, καθώς συνδυάζουν άνεση και κομψότητα.

Μπορείς να συνδυάσεις τις cowboy μπότες με καρό φούστες ή denim jackets για να δημιουργήσεις ένα κομψό και πιο western χαρακτήρα. Μην ξεχάσεις να προσθέσεις αξεσουάρ με μεταλλικές λεπτομέρειες.

Cozy και άνετη όπου κι αν είσαι

Οι UGG μπότες είναι το απόλυτο σύμβολο του χειμερινού comfort wear. Ενώ πολλοί τις προτιμούν για παντόφλες στο σπίτι, ακόμα περισσότεροι συμφωνούν ότι είναι ακριβώς αυτό που χρειάζονται για να παραμείνουν ζεστοί όταν βγαίνουν έξω τους χειμερινούς μήνες. Ανάλογα με το στυλ σου, μπορείς να επιλέξεις και διαφορετικές, από τις slipper μέχρι τις platform.

Συνδύασέ τις με κολάν και το αγαπημένο σου φούτερ και ένα oversized πουλόβερ για ένα casual look για το Σαββατοκύριακο ή την μονοήμερη απόδραση, παρέα με φίλους.

Διαχρονικά κομψή

Χωρίς εξαίρεση, οι μπότες ιππασίας καταφέρνουν να επιστρέφουν δυναμικά κάθε χρόνο χάρη στην λειτουργικότητα, την ευελιξία και την διαχρονική κομψότητα που προσφέρουν σε κάθε σύνολο. Με το σωστό styling, μπορούν να αποτελέσουν το center piece για τα μεταβατικά look του φθινοπώρου. Για μια χαλαρή εμφάνιση, συνδύασέ τις με ένα άνετο κολάν, το αγαπημένο σου πουλόβερ, ένα κασμιρένιο κασκόλ και μια χιαστί τσάντα. Εάν θέλεις ένα elevated look, συνδύασε τις μπότες ιππασίας με μια μίνι φούστα, t-shirt και δερμάτινο μπουφάν.

Sleek και μοντέρνο look

Θυμάσαι τις μπότες τύπου κάλτσα; Αν έχεις ένα ζευγάρι στην ντουλάπα σου, ήρθε η ώρα να το ξαναφορέσεις. Κομψές και εξαιρετικά ευέλικτες, αποτελούν statement κομμάτι και φοριούνται ιδανικά με mini φορέματα, oversized πουκάμισο και jean καμπάνα ή ακόμα και με μακριά πουλόβερ.

Από το Après-ski έως το Power Suit

Οι μπότες χιονιού δεν είναι μόνο για σκι ή για τις βόλτες στο χιόνι. Μπορείς να τις συνδυάσεις με ένα κλασικό υφασμάτινο παντελόνι και σακάκι για μια ανατρεπτική και τολμηρή εμφάνιση, που θα τραβήξει τα βλέμματα. Θυμήσου να βάλεις το παντελόνι σου μέσα από τις μπότες για ένα κομψό look που θα συνοδεύσει με άνεση από την αίθουσα συσκέψεων μέχρι τα after work drinks.

