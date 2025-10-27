To MEGA Stories ανοίγει τον φάκελο της ευθανασίας: Υπάρχει το δικαίωμα σε έναν αξιοπρεπή θάνατο;

Ανθρώπινο δικαίωμα που οι φιλελεύθερες κοινωνίες οφείλουν, όχι μόνο να θέσουν προς συζήτηση, αλλά και να θεσμοθετήσουν ή δείγμα ηθικού αδιεξόδου; Σε όποια σχολή σκέψης κι αν τοποθετεί κανείς τον εαυτό του, το ζήτημα της ευθανασίας παραμένει ταμπού για την πολιτεία, την Εκκλησία και κυρίως την κοινωνία. Η εκπομπή MEGA Stories ανοίγει τη συζήτηση για ένα ευαίσθητο ζήτημα, που εξακολουθεί να πολώνει και διχάζει μέσα από την ιστορία της Ευαγγελίας Παπαϊωάννου.

Το 2006 η Ευαγγελία διαγνώστηκε με τη νόσο του κινητικού νευρώνα, γνωστότερη ως ALS. Είκοσι χρόνια μετά συνεχίζει να μάχεται καθημερινά με μία μη αναστρέψιμη εκφυλιστική ασθένεια, που της στερεί ακόμα και τα αυτονόητα.

Η Δώρα Αναγνωστοπούλου συναντά την Ευαγγελία στο σπίτι της και με τη διαμεσολάβηση μιας συσκευής, που μπορεί να μετατρέπει την κίνηση του ματιού σε λόγο, συνομιλούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, τον αγώνα που δίνει εδώ και μια εικοσαετία, τη φθίνουσα ποιότητα της ζωής της, την απώλεια της αυτονομίας, αλλά και το ενδεχόμενο μιας αξιοπρεπούς εξόδου από την ζωή, εάν το θελήσει.

Τα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν αναφορικά με την ευθανασία και την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, εξηγούν στην εκπομπή ο καθηγητής Εφαρμοσμένης Ηθικής Ευάγγελος Πρωτοπαππαδάκης και ο καθηγητής Θεολογίας Κωνσταντίνος Κορναράκης. Για τον λόγο που μπορεί να έχουν και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν οι γιατροί σε μια τέτοια απόφαση, μιλά η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Εντατικής Θεραπείας, Μαρία Θεοδωρακάκου, ενώ το νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα και τις χώρες της Ευρώπης αναλύει η καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου Φερενίκη Παναγοπούλου.

Είναι η απόφαση του θανάτου ένα δικαίωμα που πρέπει να έχουν και μπορούν να διαχειριστούν οι πολίτες σήμερα; Η συγγραφέας Έρση Σωτηροπούλου και ο νευροεπιστήμονας Γεώργιος Παξινός αναλύουν τη φιλοσοφική σκοπιά ενός θέματος, που ακροβατεί ανάμεσα στην ζωή και το θάνατο.

Είμαστε αρκετά ώριμοι για να αποφασίζουμε για τον χρόνο και τον τρόπο του θανάτου μας ή μήπως απλώς επινοούμε τρόπους, για να αποφύγουμε τον πόνο, την ταλαιπωρία και τη σωματική πτώση, διαπράττοντας ύβρη απέναντι στην ζωή;

