Halloween: Η τιμή του κακάο επηρεάζει το έθιμο – Τα κεράσματα στα παιδιά θα έχουν λιγότερη σοκολάτα

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, στις ΗΠΑ και σε πάρα πολλές χώρες της Δύσης γιορτάζουν τα Halloween. Μια γιορτή που συνδέεται με τη γιορτή των Αγίων Πάντων και τη μνήμη των νεκρών. Τα παιδιά γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι, μασκαρεμένα με «τρομακτικά» κοστούμια, και με την απειλή «κέρασμα ή φάρσα», μαζεύουν γλυκά.

Συνήθως, τα κεράσματα είναι σοκολάτες και σοκολατάκια. Φέτος όμως, μάλλον θα γεμίσουν τα σακούλια τους με περισσότερες καραμέλες.

Αιτία, η τιμή του κακάο, που έχει εκτοξεύσει και την τιμή της σοκολάτας σε όλο τον κόσμο.

Η αλλαγή με αριθμούς

Πέρυσι, το 52% του συνολικού όγκου των γλυκών που πωλήθηκαν για το Halloween στις ΗΠΑ ήταν φτιαγμένα από σοκολάτα.

Φέτος, τα γλυκά από σοκολάτα αντιπροσωπεύουν το 44%.

Οι παγκόσμιες τιμές του κακάο υπερτετραπλασιάστηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2023 και Ιανουαρίου 2025 λόγω των κακών συγκομιδών στη Δυτική Αφρική, όπου παράγεται το 70% του κακάο. Αλλά και εξαιτίας των χρηματιστηριακών παιχνιδιών στην αγορά παραγώγων. Συνεπώς, τα σοκολατένια γλυκά είναι πολύ πιο ακριβά.

Στις ΗΠΑ, τα σοκολατένια γλυκά για το Halloween κοστίζουν κατά μέσο όρο 8,02 δολάρια ανά λίβρα, την περίοδο των 12 εβδομάδων πριν από τις 5 Οκτωβρίου. Αντίστοιχα, τα μη σοκολατένια γλυκά κοστίζουν κατά μέσο όρο 5,77 δολάρια ανά λίβρα.

Να σημειωθεί ότι το 2024, οι Αμερικανοί δαπάνησαν 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε γλυκά για το Halloween, σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Ζαχαροπλαστών. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 18% όλων των πωλήσεων γλυκών πέρυσι.

Το Ιανουάριο η τιμή ανά μετρικό τόνο κακάο ήταν 10.710 δολάρια, η υψηλότερη όλων των εποχών. Οι τιμές του κακάο έχουν μειωθεί από τότε, αλλά θα χρειαστούν μήνες για να δουν οι καταναλωτές τον αντίκτυπο αυτών των χαμηλότερων τιμών.