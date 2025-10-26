Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες

Η Κίνα, «το μεγάλο εργοστάσιο του κόσμου», συνεχίζει να αναπτύσσεται αν και υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που προκαλούν αν όχι την ανησυχία, τουλάχιστον το ενδιαφέρον επενδυτών και αναλυτών :

Η οικονομία της Κίνας σημείωσε αύξηση 4,8% το τρίτο τρίμηνο του 2025, διατηρώντας την πορεία της προς την επίτευξη του στόχου του 5% για το τρέχον έτος, καθώς οι ισχυρές εξαγωγές και οι επενδύσεις σε εργοστάσια αντιστάθμισαν την αδύναμη καταναλωτική δαπάνη και την επιβράδυνση των επιχειρηματικών επενδύσεων.

Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 6,5% τον Σεπτέμβριο, ο ταχύτερος ρυθμός σε τρεις μήνες και πάνω από τις προβλέψεις, αλλά η αύξηση των λιανικών πωλήσεων επιβραδύνθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των δέκα μηνών, στο 3%.

Η αγορά κατοικιών παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο, με πτώση των τιμών των κατοικιών, συρρίκνωση των πωλήσεων και εγκατάλειψη έργων από τους κατασκευαστές εν μέσω μιας ευρύτερης ύφεσης στον τομέα των ακινήτων. Ενώ οι ισχυρές εξαγωγές συνεχίζουν να τροφοδοτούν την ανάπτυξη, η μεγάλη εξάρτηση της Κίνας από την εξωτερική ζήτηση, ειδικά εν μέσω των αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα της ανάκαμψης.

Λιανικές πωλήσεις και κατανάλωση

Τα τελευταία στοιχεία δημοσιεύονται την ώρα που οι κορυφαίοι ηγέτες συγκεντρώνονται στο Πεκίνο για την τέταρτη σύνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος, προκειμένου να χαράξουν τα οικονομικά σχέδια μέχρι το 2030.

Οι κυβερνήσεις και οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή για να δουν αν ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα προωθήσει πολιτικές που θα μετατοπίσουν την ανάπτυξη προς την εγχώρια κατανάλωση – μια κίνηση που θεωρείται καθοριστική για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών ανισορροπιών στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Κίνα: Το μεγάλο εργοστάσιο

Στοιχεία από την κινεζική στατιστική υπηρεσία δείχνουν επίσης ότι κατά τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους, η συνολική προστιθέμενη αξία των βιομηχανικών επιχειρήσεων της Κίνας , αυξήθηκε κατά 6,2% σε ετήσια βάση. Τον Σεπτέμβριο, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 6,5% σε ετήσια βάση, με τους τομείς της μεταποίησης και των ορυχείων να σημειώνουν ταχεία ανάπτυξη.

Ο Βρετανός οικονομολόγος, πρωην ανωτατο στελεχος στο δήμο του Λονδίνου, σημείωσε – σε συνέντευξη του στο κινεζικό πρακτορειο ειδήσεων Xinhua – ότι ο μεταποιητικός τομέας της Κίνας παραμένει βασικός μοχλός ανάπτυξης, με την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας να αυξάνεται ραγδαία.

Η ανάπτυξη του μεταποιητικού τομέα της Κίνας καθοδηγείται όλο και περισσότερο από προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως ηλεκτρικά οχήματα, ηλιακοί συλλέκτες και drones, ανέφερε.

