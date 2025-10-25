Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Ενα τηλεφώνημα και μια… παγίδα
Καυτό παρασκήνιο 96 ωρών στο τρίγωνο Μέγαρο Μαξίμου – Βουλή - Πεντάγωνο • Ολο το παρασκήνιο μιας ιστορίας, που ακόμα «γράφεται»
- Κραυγή αγωνίας από VW, Toyota, Honda μετά τη «δήμευση» της Nexperia στην Ολλανδία
- Καταρρίπτεται ο αστικός μύθος για το «κουνούπι του λονδρέζικου μετρό»
- Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν με τη δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα
- Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα
Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:
• Ολα ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου, όταν ο Πρωθυπουργός τηλεφώνησε στον υπουργό Αμυνας
• Η ιδέα για την εμπλοκή του Στρατού στο μνημείο ήταν του Ακη Σκέρτσου και η υπόθεση άρχισε να πλέκεται με αρκετή δόση ίντριγκας
Πώς αναλύουν τις νέες δημοσκοπήσεις
Στο Μαξίμου διαβάζουν ανάποδα
• Οι πραγματικοί στόχοι, αυτοί που επικοινωνούνται προς τα έξω και ο γρίφος των εδρών
Διονύσης Σαββόπουλος
«Θα είμαι εκεί να σας θυμίζω τις μέρες τις παλιές»
Φάκελος 1 – Εθνικά
Πώς συνδέονται το SAFE, οι AOZ και τα κατεχόμενα
• Η αόρατη γραμμή Αθήνας, Αγκυρας, Ουάσιγκτον
Φάκελος 2 – Γαλλία
Εθνικά δράματα, φαρσοκωμωδίες και απελπισία μαζί
• Πώς ο «Απελπισμένος» του Κουρμπέ συνοψίζει την εικόνα
Φάκελος 3 – Φούσκα
16 εταιρείες με κεφαλαιοποίηση όσο το ΑΕΠ των ΗΠΑ
• Η ΑΙ εκτινάσσει αξίες χωρίς αντίκρισμα στα έσοδα
- Κολωνάκι: Τι είδαν οι μεσίτες που πουλούσαν το σπίτι της Ελένης Παπαδοπούλου
- Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο», δηλώνει ο Μαδούρο
- Κολωνάκι: «Ο ιδιοκτήτης δεν με ενημέρωσε ότι απανθρακώθηκε γυναίκα στο σπίτι που πουλάμε»
- Ουκρανία: «Επιδεινώνεται η κατάσταση στην Πόκροφσκ για τα ουκρανικά στρατεύματα»
- Πάτρα: «Θα την βρω στη φυλακή να μου πει γιατί το έκανε» λέει η γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου
- Κολωνάκι: «Κλειδιά είχαν και φίλοι μου όταν έλειπα» – Όσα αποκαλύπτει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου
