Ευοίωνες είναι κατά την Τράπεζα της Ελλάδος οι προοπτικές διατήρησης σε υψηλά επίπεδα των ρυθμών πιστωτικής επέκτασης στην εγχώρια αγορά τα επόμενα χρόνια, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές προβλέψεις των επιχειρησιακών σχεδίων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η νομισματική αρχή, στην τελευταία έκθεσή της για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, καταγράφει τη θετική πορεία των δανείων κατά την εφετινή χρονιά, τόσο στη λιανική τραπεζική, όσο και στην επιχειρηματική πίστη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το 2025 έχουν σημειωθεί ρεκόρ 15ετίας και στους δύο τομείς, καθώς ο όγκος των εκταμιεύσεων έχει αυξηθεί σημαντικά.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ

Συγκεκριμένα:

– Το Μάιο του 2025 η ετήσια αύξηση της χρηματοδότησης προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) διαμορφώθηκε στο 17,4%.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2009, πριν δηλαδή τη χρεοκοπία του ελληνικού δημοσίου και την πολυετή περιπέτεια στην οποία εισήλθε η οικονομία και ο τραπεζικός κλάδος.

– Τον Ιούνιο του 2025 η πιστωτική επέκταση στα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα έγινε θετική για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια και παρέμεινε πάνω από το μηδέν μέχρι και τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η εξέλιξη αυτή στηρίχθηκε μεν στη μεγέθυνση των τραπεζικών χαρτοφυλακίων στην καταναλωτική πίστη, δεν θα ήταν ωστόσο δυνατή εάν δεν είχε επιβραδυνθεί σημαντικά ο ρυθμός υποχώρησης των υπολοίπων στα στεγαστικά δάνεια.

Στα τελευταία, ανήλθε σε μόλις -0,8% τον περασμένο Αύγουστο, που αποτελεί επίσης την καλύτερη επίδοση από το 2010 και πλέον οδεύει ολοταχώς σε θετικό έδαφος.

Η ΤτΕ εκτιμά ότι οι καλές ημέρες θα συνεχιστούν στο μέτωπο των χορηγήσεων, εάν δεν υπάρξει κάποια σοβαρή επιδείνωση του κλίματος διεθνώς

Θετικότερη εικόνα στα καταναλωτικά δάνεια

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η θετικότερη εικόνα στα καταναλωτικά δάνεια σε όρους πιστωτικής επέκτασης, σχετίζεται εν μέρει με το μεγαλύτερο κύμα αποενοποίησης στη συγκεκριμένη κατηγορία κατά τη φάση εξυγίανσης των συστημικών ομίλων.

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο μειώθηκαν σημαντικά οι αποπληρωμές από παλαιά δάνεια και με χαμηλές σχετικά νέες εκταμιεύσεις, σημειώνονται θετικοί ρυθμοί μεταβολής των υπολοίπων σε ετήσια βάση.

Από την άλλη στα στεγαστικά δάνεια, το ποσοστό των παλαιών οφειλών που παρέμεινε στους τραπεζικούς ισολογισμούς ήταν μεγαλύτερο, διατηρώντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο τα επίπεδα των αποπληρωμών σε επίπεδα, τα οποία προς το παρόν δεν έχουν υπερκεραστεί από τις νέες χορηγήσεις.

Η επόμενη ημέρα

Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι οι καλές ημέρες θα συνεχιστούν στο μέτωπο των χορηγήσεων, εάν δεν υπάρξει κάποια σοβαρή επιδείνωση του κλίματος διεθνώς.

Συγκεκριμένα, στην τελευταία της έκθεση επισημαίνει τα εξής:

– Η αναμενόμενη άνοδος του ΑΕΠ το 2025 εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη διατήρηση ικανοποιητικού ρυθμού αύξησης των τραπεζικών πιστώσεων προς τις ΜΧΕ, οι οποίες θα δουν τις προοπτικές τους να βελτιώνονται. Θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας βλέπει και για το 2026.

– Το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης μετά τη μετακύλιση των μειώσεων των βασικών δεικτών της ΕΚΤ στα τραπεζικά επιτόκια αναμένεται να επιδράσει θετικά στη ζήτηση.

Τούτη τη βελτίωση πιστοποιεί η εξέλιξη του δείκτη κόστους δανεισμού των ΜΧΕ στην Ελλάδα (composite cost-of-borrowing indicator for NFCs), ο οποίος υποχώρησε στο οκτάμηνο του 2025 κατά 108 μονάδες βάσης έναντι πτώσης του κατά 90 μονάδες βάσης στην Ευρωζώνη.

Με τον τρόπο αυτό μειώθηκε η ψαλίδα με την Ευρώπη, με βάση το συγκεκριμένο δείκτη, σε 45 μονάδες βάσης τον περασμένο Αύγουστο από 63 μονάδες βάσης το Δεκέμβριο του 2024.

Ο λόγος του χρέους νοικοκυριών και επιχειρήσεων ως προς το ΑΕΠ παραμένει πολύ χαμηλότερος σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη

– Προβλέπεται περαιτέρω βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών των εγχώριων τραπεζών, οι οποίες διαθέτουν σήμερα άπλετη ρευστότητα για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

– Θετικά θα συμβάλλουν και νέες πρωτοβουλίες για τη δημιουργία σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. νέα προγράμματα με σκοπό την παροχή συγχρηματοδοτούμενων δανείων, εγγυήσεων, μικροπιστώσεων και συνεπενδύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2021-27, προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κ.ά.).

– Για το υπόλοιπο του έτους αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση του ρυθμού μεταβολής των στεγαστικών δανείων, τροφοδοτούμενη εν μέρει από τις εκταμιεύσεις του προγράμματος “Σπίτι μου ΙΙ”.

– Ο λόγος του χρέους νοικοκυριών και επιχειρήσεων ως προς το ΑΕΠ παραμένει πολύ χαμηλότερος σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ειδικά στις ΜΧΕ ανήλθε τον περασμένο Ιούνιο σε μόλις 32,1% καταγράφοντας μικρή μόνο άνοδο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και με το τέλος του 2024.

Άρα τα περιθώρια μεγέθυνσης των δανειακών χαρτοφυλακίων είναι υψηλά.

Πηγή ΟΤ