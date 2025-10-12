newspaper
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Τράπεζες: Προϋπολογισμός για υψηλές πτήσεις στην πιστωτική επέκταση το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 12 Οκτωβρίου 2025

Τράπεζες: Προϋπολογισμός για υψηλές πτήσεις στην πιστωτική επέκταση το 2026

Οι τράπεζες καταστρώνουν το budget του 2026 για τις νέες εκταμιεύσεις με βάση τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού για την ανάπτυξη

Αγης Μάρκου
Αγης Μάρκου
A
A
Vita.gr
Άκρως υποστηρικτικό για τις τραπεζικές εργασίες στις χρηματοδοτήσεις θα είναι το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα το 2026, με βάση τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι θα καταγραφεί επιτάχυνση των ρυθμών μεγέθυνσης του ΑΕΠ στο 2,4% από 2,2% εφέτος, ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και της αύξησης των επενδύσεων, δημόσιων και ιδιωτικών.

Οι τράπεζες και η πορεία της ελληνικής οικονομίας

Όπως σημειώνουν τραπεζικές πηγές, στη βάση και αυτών των εκτιμήσεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, θα σχεδιαστεί το budget του 2026, ως προς τι νέες εκταμιεύσεις.

Όπως λένε, «στην επιχειρηματική πίστη είναι σίγουρα πιο ασφαλής η διατύπωση προβλέψεων, καθώς γνωρίζουμε πάνω – κάτω τα μεγάλα έργα που θα χρειαστούν χρηματοδότηση, αλλά τις ανάγκες των πελατών μας».

Το στοίχημα

Το μεγάλο στοίχημα, κατά τους ίδιους κύκλους, είναι η περαιτέρω ανάκαμψη των εργασιών στη λιανική τραπεζική, ώστε να συμβάλλει και αυτός ο τομέας μετά από περίπου 15 χρόνια στην πιστωτική επέκταση.

Σύμφωνα με αναλυτή, αναμφίβολα τα δάνεια των ιδιωτών επηρεάστηκαν περισσότερο από την άνοδο του κόστους χρήματος στην ευρωζώνη τη διετία 2023 – 2024.

«Επίσης, δεν στηρίχθηκαν από δημόσιες δράσεις στον ίδιο βαθμό με την επιχειρηματική πίστη, η οποία έτρεξε ταχύτερα χάρη στους φθηνούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και των λοιπών αναπτυξιακών προγραμμάτων», προσθέτει η ίδια πηγή.

Όπως λέει, το πρόγραμμα «Σπίτι Μου» ναι μεν πρόσφερε σε νοικοκυριά πρόσβαση σε φθηνότερο χρήμα, ωστόσο ο προϋπολογισμός του για τις τράπεζες στον πρώτο κύκλο δεν ήταν τόσο μεγάλος για να κάνει τη διαφορά, ενώ στο δεύτερο η έλλειψη προσφοράς κατάλληλων ακινήτων καθυστερεί την υλοποίηση του προγράμματος.

Τα νέα δεδομένα

Πλέον όμως, μετά την υποχώρηση των παρεμβατικών δεικτών της ΕΚΤ στο ήμισυ των υψηλών τους κατά την περίοδο αυστηροποίησης της νομισματικής της πολιτικής, ανοίγει ο δρόμος για την ταχύτερη ανάκαμψη των χορηγήσεων της κατηγορίας.

Οι τάσεις είναι θετικές ήδη από εφέτος. Τον περασμένο Αύγουστο ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των υπολοίπων στα στεγαστικά δάνεια διαμορφώθηκε στο -0,8% για πρώτη φορά τα τελευταία 16 χρόνια και πλέον είναι μία ανάσα από το να περάσει σε θετικό έδαφος.

Σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά η μεγάλη άνοδος των νέων εκταμιεύσεων εφέτος, οι οποίες στο οκτάμηνο έφτασαν τα 1,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 320 εκατ. ευρώ ή 36% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Με τα σημερινά δεδομένα, το 2025 θα κλείσει στα 1,8 – 1,9 δισ. ευρώ περίπου, επίπεδο οριακά χαμηλότερα των αποπληρωμών από το υφιστάμενο στοκ χορηγήσεων.

Οι προβλέψεις

Για το 2026, σημειώνει τραπεζικό στέλεχος, «τα πλάνα μας θα προβλέπουν εκταμιεύσεις στη στεγαστική πίστη άνω των 2 δισ. ευρώ, στόχος που αν επιτευχθεί θα οδηγήσει την κατηγορία σε θετικούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης».

Όπως επισημαίνει, «πρόκειται για μία απολύτως εφικτή στόχευση, δεδομένου του μακροοικονομικού και νομισματικού περιβάλλοντος».

Συγκεκριμένα, από τη μία πλευρά ενισχύεται το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, του βασικού κριτηρίου αξιολόγησης των αιτημάτων χρηματοδότησης και από την άλλη η μείωση των επιτοκίων οδηγεί σε χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις».

Έτσι, διευκολύνονται οι εγκρίσεις των αιτήσεων, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θεωρητικά μπορούν να λάβουν μεγαλύτερα ποσά δανείων.

Αύξηση του εισοδήματος

Αναλυτικότερα, οι βασικές προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, δείχνουν νέα αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών:

  • Η διαρθρωτική αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας εισοδήματος αναμένεται να επιφέρει στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς ελάφρυνση ύψους 1,2 δισ. ευρώ το 2026 και επιπλέον 400 εκατ. ευρώ το 2027
  • Η απασχόληση εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά το 2026 κατά 0,4% σε ετήσια εθνικολογιστική βάση, αντικατοπτρίζοντας συγκριτικά μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των μισθωτών κατά 0,6%.
  • Λαμβανομένης υπόψη της νέας αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού από τον ερχόμενο Απρίλιο και εν μέσω αυξημένης απασχόλησης, ο ονομαστικός μέσος μισθός αναμένεται να ενισχυθεί το 2026 κατά 3,7%, όσο και το 2025.
  • Αυξήσεις θα δουν δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και συνταξιούχοι, βάση των προγραμματισμένων προς τα πάνω αναπροσαρμογών στις απολαβές τους.

Πηγή ΟΤ

Τράπεζες
Τράπεζες: Προϋπολογισμός για υψηλές πτήσεις στην πιστωτική επέκταση το 2026

Τράπεζες: Προϋπολογισμός για υψηλές πτήσεις στην πιστωτική επέκταση το 2026

Σύνταξη
Επίδομα θέρμανσης: Στις αρχές Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα – Από 1,11 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου
Αναλυτικά στοιχεία 12.10.25

Αρχές Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης - Από 1,11 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης ανοίγει στις αρχές Νοεμβρίου - Τα κριτήρια Οι πρώτες καταβολές αναμένονται στα μέσα Δεκεμβρίου,

Σύνταξη
Αγοραστική δύναμη: Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα – Δεύτερη φτωχότερη χώρα μετά τη Βουλγαρία
Άδειο το πορτοφόλι 12.10.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα σε αγοραστική δύναμη - Δεύτερη φτωχότερη χώρα μετά τη Βουλγαρία

Το «κενό» στην αγοραστική δύναμη των Ελλήνων - Η σύγκλιση με τον μέσο Ευρωπαίο απαιτεί ενδεχομένως και μία 15ετία, ενώ πρέπει παράλληλα να καταγράφονται υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης άνω του 2%

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κρίση ανεργίας των νέων – Τι κάνουμε λάθος όταν μιλάμε μόνο για τους πτυχιούχους
Financial Times 12.10.25

Κρίση ανεργίας των νέων – Τι κάνουμε λάθος όταν μιλάμε μόνο για τους πτυχιούχους

Η ανεργία πλήττει τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ανεξάρτητα από το επίπεδο των ακαδημαϊκών τους γνώσεων. Μια σειρά από παράγοντες ευθύνονται για την επιδείνωση του προβλήματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πολιτικοί σεισμοί ταράζουν τις αγορές
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Πολιτικοί σεισμοί ταράζουν τις αγορές

Η πολιτική ήταν ο καταλύτης για την εικόνα που καταγράφεται στις αγορές – Η οικονομική ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε. Από τις ΗΠΑ και την Κίνα, έως τη Γαλλία και την Ευρώπη.

Τζούλη Καλημέρη
Ασήμι: Το short squeeze στο Λονδίνο και οι μνήμες του ’80
Έλλειψη ρευστότητας 11.10.25

Ασήμι: Το short squeeze στο Λονδίνο και οι μνήμες του ’80

Η αναταραχή στην αγορά του Λονδίνου και η εκτόξευση της τιμής του πολύτιμου μετάλλου πάνω από τα 50 δολάρια - Η πρόσφατη άνοδος για το ασήμι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα κύμα επενδύσεων

Τζούλη Καλημέρη
Νόμος και Τάξη από Μητσοτάκη μετά τον Ρούτσι: Στο υπ. Άμυνας η φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη – «Δεν μπορεί να γίνεται χώρος διαδηλώσεων»
Μήνυμα καταστολής 12.10.25

Νόμος και Τάξη από Μητσοτάκη μετά τον Ρούτσι: Στο υπ. Άμυνας η φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη – «Δεν μπορεί να γίνεται χώρος διαδηλώσεων»

Μήνυμα καταστολής από τον κ. Μητσοτάκη ο οποίος αφού αναφέρθηκε στην απόφαση για τον Πάνο Ρούτσι, προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία η φύλαξη Αγνώστου Στρατιώτη περνάει στο υπ. Άμυνας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Θρίλερ με δεκαέξι πτώματα σε ποτάμια – Φουντώνουν ξανά οι θεωρίες για ομάδα κατά συρροή δολοφόνων
«Smiley Face Killers» 12.10.25

Θρίλερ με δεκαέξι πτώματα σε ποτάμια των ΗΠΑ - Φουντώνουν ξανά οι θεωρίες για ομάδα κατά συρροή δολοφόνων

Μυστήριο καλύπτει τους πνιγμούς σε ποτάμια στο Χιούστον των ΗΠΑ, με τις σορούς να αυξάνονται φέροντας στο προσκήνιο τα σενάρια για τους «Smiley Face Killers» - Τι βλέπουν οι ερευνητές

Σύνταξη
Η Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίση ψυχικής υγείας – Οι ρίζες της φτάνουν στις οικονομικές συνθήκες
Social Europe 12.10.25

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίση ψυχικής υγείας – Οι ρίζες της φτάνουν στις οικονομικές συνθήκες

Επείγουσα είναι η ανάγκη για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές συνθήκες που σχετίζονται με την έκρηξη προβλημάτων που προκαλούν κρίση ψυχικής υγείας. Οι ανάγκες ξεπερνούν την υγειονομική περίθαλψη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η ηγετική επανεμφάνιση Τσίπρα «παγώνει» την συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Η ηγετική επανεμφάνιση Τσίπρα «παγώνει» την συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς

Πως οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ναρκοθετούν» τη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Τα νέα δεδομένα μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και το κλίμα σε Κουμουνδούρου και Πατησίων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;
Marketing rules 12.10.25

Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;

Το νέο βιβλίο «The Making of an Icon» του Νταγκ Γούνταμ εξετάζει τον καλλιτέχνη Ζαν Μισέλ Μπασκιά, του οποίου τα έργα έχουν γίνει σχεδόν πανταχού παρόντα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μια «σκοτεινή ψηφιακή εποχή»: Οι άνθρωποι που διασώζουν ξεχασμένη γνώση παγιδευμένη σε παλιές δισκέτες
H «σκοτεινή ψηφιακή εποχή» 12.10.25

Οι άνθρωποι που διασώζουν ξεχασμένη γνώση παγιδευμένη σε παλιές δισκέτες

Από τις διαλέξεις του Στίβεν Χόκινγκ μέχρι τις επιστολές του Βρετανού πολιτικού Νιλ Κίνοκ… Ένας αγώνας δρόμου, ενάντια στο χρόνο, για να σωθούν οι ιστορικοί θησαυροί που είναι κλειδωμένοι σε παλιές δισκέτες…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σύνταξη
Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)

Ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί στον αέρα θέλοντας να εκφράσει με… επικίνδυνο τρόπο την χαρά του για το διπλό που πήρε η Αλβανία κόντρα στη Σερβία – Δείτε εικόνες

Σύνταξη
Διασωληνωμένο νοσηλεύεται μωρό ενός έτους – Ο πατέρας του κάπνιζε ναρκωτικά δίπλα του
Ασύλληπτη ανευθυνότητα 12.10.25

Διασωληνωμένο νοσηλεύεται μωρό ενός έτους - Ο πατέρας του κάπνιζε ναρκωτικά δίπλα του

Το κοριτσάκι δίνει μάχη για τη ζωή του καθώς φέρεται να υπέστη σοβαρή ζημιά όταν ο πατέρας του κάπνισε ναρκωτικά δίπλα του - Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο βρήκαν το μωρό αναίσθητο

Σύνταξη
Μιχάλης Γρηγορίου: Πέθανε ο συνθέτης και στοχαστής που χάρισε ψυχή στον ήχο και φωνή στη σιωπή
Θλίψη 12.10.25

Μιχάλης Γρηγορίου: Πέθανε ο συνθέτης και στοχαστής που χάρισε ψυχή στον ήχο και φωνή στη σιωπή

Σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός αποχαιρετά έναν αληθινό διανοούμενο των ήχων, έναν άνθρωπο που έζησε με πάθος για την τέχνη και άφησε ένα αποτύπωμα βαθύ, ουσιαστικό, ανεξίτηλο

Σύνταξη
Η Ίντερ Μαϊάμι έριξε 4αρα αλά… Μπαρτσελόνα και τίμησε τον Άλμπα (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Η Ίντερ Μαϊάμι έριξε 4αρα αλά… Μπαρτσελόνα και τίμησε τον Άλμπα (vids)

Σε μια βραδιά που θύμισε… Μπαρτσελόνα, η Ίντερ Μαϊάμι σκόρπισε με τεσσάρα την Ατλάντα Γιουνάιτεντ και παρέμεινε στην 3η θέση της βαθμολογίας – Τίμησε τον Ζόρντι Άλμπα, που σκόραρε μαζί με Μέσι (2) και Σουάρες…

Σύνταξη
«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον
«Αστεία, ευάλωτη, φωτεινή» 12.10.25

«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον

«Η Νταϊάν Κίτον πέθανε. Ήταν 79», έγραψε χθες το βράδυ το People και το internet γέμισε «αντίο» σε μια απο τις πιο σπουδαίες ηθοποιούς που πέρασαν ποτέ από τον κόσμο τούτο

Σύνταξη
Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων
Κόσμος 12.10.25

Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων

Πριν μεταβεί στην Αίγυπτο για τη σύνοδο για τη Γάζα, ο Τραμπ θα κάνει μια στάση στο Ισραήλ, όπου είναι προγραμματισμένο να απευθύνει ομιλία στα μέλη της Κνεσέτ

Σύνταξη
