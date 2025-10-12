Άκρως υποστηρικτικό για τις τραπεζικές εργασίες στις χρηματοδοτήσεις θα είναι το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα το 2026, με βάση τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι θα καταγραφεί επιτάχυνση των ρυθμών μεγέθυνσης του ΑΕΠ στο 2,4% από 2,2% εφέτος, ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και της αύξησης των επενδύσεων, δημόσιων και ιδιωτικών.

Οι τράπεζες και η πορεία της ελληνικής οικονομίας

Όπως σημειώνουν τραπεζικές πηγές, στη βάση και αυτών των εκτιμήσεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, θα σχεδιαστεί το budget του 2026, ως προς τι νέες εκταμιεύσεις.

Όπως λένε, «στην επιχειρηματική πίστη είναι σίγουρα πιο ασφαλής η διατύπωση προβλέψεων, καθώς γνωρίζουμε πάνω – κάτω τα μεγάλα έργα που θα χρειαστούν χρηματοδότηση, αλλά τις ανάγκες των πελατών μας».

Το στοίχημα

Το μεγάλο στοίχημα, κατά τους ίδιους κύκλους, είναι η περαιτέρω ανάκαμψη των εργασιών στη λιανική τραπεζική, ώστε να συμβάλλει και αυτός ο τομέας μετά από περίπου 15 χρόνια στην πιστωτική επέκταση.

Σύμφωνα με αναλυτή, αναμφίβολα τα δάνεια των ιδιωτών επηρεάστηκαν περισσότερο από την άνοδο του κόστους χρήματος στην ευρωζώνη τη διετία 2023 – 2024.

«Επίσης, δεν στηρίχθηκαν από δημόσιες δράσεις στον ίδιο βαθμό με την επιχειρηματική πίστη, η οποία έτρεξε ταχύτερα χάρη στους φθηνούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και των λοιπών αναπτυξιακών προγραμμάτων», προσθέτει η ίδια πηγή.

Όπως λέει, το πρόγραμμα «Σπίτι Μου» ναι μεν πρόσφερε σε νοικοκυριά πρόσβαση σε φθηνότερο χρήμα, ωστόσο ο προϋπολογισμός του για τις τράπεζες στον πρώτο κύκλο δεν ήταν τόσο μεγάλος για να κάνει τη διαφορά, ενώ στο δεύτερο η έλλειψη προσφοράς κατάλληλων ακινήτων καθυστερεί την υλοποίηση του προγράμματος.

Τα νέα δεδομένα

Πλέον όμως, μετά την υποχώρηση των παρεμβατικών δεικτών της ΕΚΤ στο ήμισυ των υψηλών τους κατά την περίοδο αυστηροποίησης της νομισματικής της πολιτικής, ανοίγει ο δρόμος για την ταχύτερη ανάκαμψη των χορηγήσεων της κατηγορίας.

Οι τάσεις είναι θετικές ήδη από εφέτος. Τον περασμένο Αύγουστο ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των υπολοίπων στα στεγαστικά δάνεια διαμορφώθηκε στο -0,8% για πρώτη φορά τα τελευταία 16 χρόνια και πλέον είναι μία ανάσα από το να περάσει σε θετικό έδαφος.

Σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά η μεγάλη άνοδος των νέων εκταμιεύσεων εφέτος, οι οποίες στο οκτάμηνο έφτασαν τα 1,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 320 εκατ. ευρώ ή 36% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Με τα σημερινά δεδομένα, το 2025 θα κλείσει στα 1,8 – 1,9 δισ. ευρώ περίπου, επίπεδο οριακά χαμηλότερα των αποπληρωμών από το υφιστάμενο στοκ χορηγήσεων.

Οι προβλέψεις

Για το 2026, σημειώνει τραπεζικό στέλεχος, «τα πλάνα μας θα προβλέπουν εκταμιεύσεις στη στεγαστική πίστη άνω των 2 δισ. ευρώ, στόχος που αν επιτευχθεί θα οδηγήσει την κατηγορία σε θετικούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης».

Όπως επισημαίνει, «πρόκειται για μία απολύτως εφικτή στόχευση, δεδομένου του μακροοικονομικού και νομισματικού περιβάλλοντος».

Συγκεκριμένα, από τη μία πλευρά ενισχύεται το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, του βασικού κριτηρίου αξιολόγησης των αιτημάτων χρηματοδότησης και από την άλλη η μείωση των επιτοκίων οδηγεί σε χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις».

Έτσι, διευκολύνονται οι εγκρίσεις των αιτήσεων, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θεωρητικά μπορούν να λάβουν μεγαλύτερα ποσά δανείων.

Αύξηση του εισοδήματος

Αναλυτικότερα, οι βασικές προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, δείχνουν νέα αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών:

Η διαρθρωτική αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας εισοδήματος αναμένεται να επιφέρει στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς ελάφρυνση ύψους 1,2 δισ. ευρώ το 2026 και επιπλέον 400 εκατ. ευρώ το 2027

Η απασχόληση εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά το 2026 κατά 0,4% σε ετήσια εθνικολογιστική βάση, αντικατοπτρίζοντας συγκριτικά μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των μισθωτών κατά 0,6%.

Λαμβανομένης υπόψη της νέας αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού από τον ερχόμενο Απρίλιο και εν μέσω αυξημένης απασχόλησης, ο ονομαστικός μέσος μισθός αναμένεται να ενισχυθεί το 2026 κατά 3,7%, όσο και το 2025.

Αυξήσεις θα δουν δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και συνταξιούχοι, βάση των προγραμματισμένων προς τα πάνω αναπροσαρμογών στις απολαβές τους.

