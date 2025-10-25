Τα εκατομμύρια που εξαφανίζονται (;) στον κρατικό κορβανά

Στα 31 εκατ. ευρώ ανήλθαν έως τις 22 Οκτωβρίου τα έσοδα που έχουν συγκεντρωθεί μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Ναυτιλίας από το τέλος κρουαζιέρας, το οποίο επιβλήθηκε στις 21 Ιουλίου 2024. Την ίδια στιγμή, τα έσοδα από το τέλος ανθεκτικότητας σε ξενοδοχεία και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ανήλθαν από την αρχή του έτους έως τον Ιούλιο στα 200 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 56,57% σε σύγκριση με πέρυσι την ίδια περίοδο.

Ξενοδόχοι και εκπρόσωποι εταιρειών κρουαζιέρας, αναζητούν επιμόνως απάντηση για το πού έχουν διατεθεί ή πρόκειται να διατεθούν τα ποσά αυτά, τα οποία επιβλήθηκαν με το επιχείρημα της ανταποδοτικότητας.

Όπως καταγγέλλουν τα χρήματα από τα δύο τέλη δεν επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες, αλλά χάνονται στη μαύρη τρύπα του κρατικού προϋπολογισμού, χωρίς κανένα ορατό αποτέλεσμα σε έργα ή υποδομές. «Πού είναι οι μελέτες, πού είναι τα έργα για τη βελτίωση των υποδομών του ελληνικού τουρισμού και της κρουαζιέρας;», είναι τα ερωτήματα που τίθενται και παραμένουν αναπάντητα.

Το τέλος κρουαζιέρας και η Σαντορίνη

Όσον αφορά το τέλος κρουαζιέρας η κυβέρνηση είχε αρχικά προγραμματίσει την εφαρμογή του από τις αρχές του 2025, ωστόσο τελικά το εφάρμοσε από τις 21 Ιουλίου 2025. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Οικονομικών για το 2025 είχε προβλέψει έσοδα από το τέλος κρουαζιέρας ύψους 52 εκατ. ευρώ, βασισμένος όμως στον αρχικό προγραμματισμό για εφαρμογή από τους πρώτους μήνες του 2025. Λόγω, όμως, της σεισμικής δραστηριότητας στη Σαντορίνη, η κυβέρνηση «έκανε πίσω» και επέβαλε το τέλος από τις 21 Ιουλίου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι το τέλος κρουαζιέρας ανέρχεται, για την «υψηλή περίοδο» (1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου), σε 20 ευρώ ανά επιβάτη για τα λιμάνια της Σαντορίνης και της Μυκόνου και σε 5 ευρώ για τα υπόλοιπα λιμάνια. Για την περίοδο 1ης έως 31ης Οκτωβρίου και 1ης Απριλίου έως 31ης Μαΐου, το τέλος ανέρχεται σε 12 ευρώ για Μύκονο και Σαντορίνη και 3 ευρώ για τα υπόλοιπα λιμάνια, ενώ για το διάστημα 1ης Νοεμβρίου έως 31ης Μαρτίου σε 4 ευρώ για Μύκονο και Σαντορίνη και 1 ευρώ για τα υπόλοιπα λιμάνια.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, το ένα τρίτο (1/3) των εσόδων από το τέλος εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, για επιχορήγηση των δήμων όπου βρίσκονται οι λιμένες αποβίβασης, το ένα τρίτο (1/3) διατίθεται για έργα του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και το ένα τρίτο (1/3) εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού.

Ωστόσο, καμία μελέτη αξιοποίησης των κονδυλίων δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί, γεγονός που εντείνει τη δυσαρέσκεια των εταιρειών κρουαζιέρας. «Τα χρήματα συγκεντρώνονται, αλλά κανείς δεν γνωρίζει πού θα πάνε και πώς θα αποδώσουν στην τοπική κοινωνία ή στον τουρισμό», σημειώνουν εκπρόσωποι του κλάδου.

Τέλος ανθεκτικότητας: Οι ξενοδόχοι περιμένουν ακόμη απάντηση

Παράλληλα, αυξημένες είναι και οι εισπράξεις από το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση (πρώην φόρος διαμονής), το οποίο αντικατέστησε τον παλαιό φόρο διαμονής από την 1η Ιανουαρίου 2024 και αυξήθηκε εκ νέου από 1/1/2025.

Μόνο για τον Ιούλιο 2025, τα έσοδα έφτασαν τα 86,94 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 56,25% σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο. Συνολικά, το 2024 απέφερε 368,9 εκατ. ευρώ, ενώ στο επτάμηνο του 2025 τα έσοδα ανήλθαν σε 199,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 56,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός αύξησης, ενδέχεται να ξεπεράσουν τα προϋπολογισθέντα 582 εκατ. ευρώ.

Οι ξενοδόχοι, ωστόσο, προειδοποιούν ότι η υπερφορολόγηση πλήττει σοβαρά την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος έναντι άλλων χωρών της Μεσογείου, όπως η Τουρκία, η Ισπανία και η Κροατία. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων ζητά: μείωση του τέλους ανθεκτικότητας, ρητή πρόβλεψη ανταποδοτικότητας, διαφάνεια στη διάθεση των πόρων και διαχωρισμό των εσόδων ώστε να προκύπτει τι προέρχεται από τα ξενοδοχεία και τι από τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Οι αντιδράσεις των κλάδων

Κοινός παρονομαστής των αντιδράσεων και από τους δύο κλάδους είναι η απουσία μελετών και προγραμματισμού για την αξιοποίηση των εσόδων. Παρότι τα ποσά είναι σημαντικά — 582 εκατ. ευρώ για το τέλος ανθεκτικότητας και 52 εκατ. ευρώ για το τέλος κρουαζιέρας, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2025 — δεν έχει παρουσιαστεί συγκεκριμένος σχεδιασμός για έργα που θα ενισχύσουν τις τουριστικές υποδομές ή την περιβαλλοντική ανθεκτικότητα των προορισμών.

Τελικά, τα τέλη αυτά δεν λειτουργούν αναπτυξιακά, αλλά σε βάρος της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού, επισημαίνουν εκπρόσωποι των δύο κλάδων, ζητώντας αναθεώρηση του πλαισίου και σαφή δέσμευση για τον τρόπο αξιοποίησης των κονδυλίων.

