Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 16:03
Διαταραχή εξπρές με βροχές, καταιγίδες αλλά και 30αρια
Τα εκατομμύρια που εξαφανίζονται (;) στον κρατικό κορβανά
Οικονομικές Ειδήσεις 25 Οκτωβρίου 2025 | 20:44

Τι καταγγέλουν οι εκπροσώποι της φιλοξενίας και της κρουαζιέρας για τα τέλη κρουαζιέρας και ανθεκτικότητας

Λάμπρος Καραγεώργος
ΡεπορτάζΛάμπρος Καραγεώργος
Vita.gr
Στα 31 εκατ. ευρώ ανήλθαν έως τις 22 Οκτωβρίου τα έσοδα που έχουν συγκεντρωθεί μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Ναυτιλίας από το τέλος κρουαζιέρας, το οποίο επιβλήθηκε στις 21 Ιουλίου 2024. Την ίδια στιγμή, τα έσοδα από το τέλος ανθεκτικότητας σε ξενοδοχεία και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ανήλθαν από την αρχή του έτους έως τον Ιούλιο στα 200 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 56,57% σε σύγκριση με πέρυσι την ίδια περίοδο.

Ξενοδόχοι και εκπρόσωποι εταιρειών κρουαζιέρας, αναζητούν επιμόνως απάντηση για το πού έχουν διατεθεί ή πρόκειται να διατεθούν τα ποσά αυτά, τα οποία επιβλήθηκαν με το επιχείρημα της ανταποδοτικότητας.

Όπως καταγγέλλουν τα χρήματα από τα δύο τέλη δεν επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες, αλλά χάνονται στη μαύρη τρύπα του κρατικού προϋπολογισμού, χωρίς κανένα ορατό αποτέλεσμα σε έργα ή υποδομές. «Πού είναι οι μελέτες, πού είναι τα έργα για τη βελτίωση των υποδομών του ελληνικού τουρισμού και της κρουαζιέρας;», είναι τα ερωτήματα που τίθενται και παραμένουν αναπάντητα.

Το τέλος κρουαζιέρας και η Σαντορίνη

Όσον αφορά το τέλος κρουαζιέρας η κυβέρνηση είχε αρχικά προγραμματίσει την εφαρμογή του από τις αρχές του 2025, ωστόσο τελικά το εφάρμοσε από τις 21 Ιουλίου 2025. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Οικονομικών για το 2025 είχε προβλέψει έσοδα από το τέλος κρουαζιέρας ύψους 52 εκατ. ευρώ, βασισμένος όμως στον αρχικό προγραμματισμό για εφαρμογή από τους πρώτους μήνες του 2025. Λόγω, όμως, της σεισμικής δραστηριότητας στη Σαντορίνη, η κυβέρνηση «έκανε πίσω» και επέβαλε το τέλος από τις 21 Ιουλίου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι το τέλος κρουαζιέρας ανέρχεται, για την «υψηλή περίοδο» (1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου), σε 20 ευρώ ανά επιβάτη για τα λιμάνια της Σαντορίνης και της Μυκόνου και σε 5 ευρώ για τα υπόλοιπα λιμάνια. Για την περίοδο 1ης έως 31ης Οκτωβρίου και 1ης Απριλίου έως 31ης Μαΐου, το τέλος ανέρχεται σε 12 ευρώ για Μύκονο και Σαντορίνη και 3 ευρώ για τα υπόλοιπα λιμάνια, ενώ για το διάστημα 1ης Νοεμβρίου έως 31ης Μαρτίου σε 4 ευρώ για Μύκονο και Σαντορίνη και 1 ευρώ για τα υπόλοιπα λιμάνια.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, το ένα τρίτο (1/3) των εσόδων από το τέλος εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, για επιχορήγηση των δήμων όπου βρίσκονται οι λιμένες αποβίβασης, το ένα τρίτο (1/3) διατίθεται για έργα του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και το ένα τρίτο (1/3) εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού.

Ωστόσο, καμία μελέτη αξιοποίησης των κονδυλίων δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί, γεγονός που εντείνει τη δυσαρέσκεια των εταιρειών κρουαζιέρας. «Τα χρήματα συγκεντρώνονται, αλλά κανείς δεν γνωρίζει πού θα πάνε και πώς θα αποδώσουν στην τοπική κοινωνία ή στον τουρισμό», σημειώνουν εκπρόσωποι του κλάδου.

Τέλος ανθεκτικότητας: Οι ξενοδόχοι περιμένουν ακόμη απάντηση

Παράλληλα, αυξημένες είναι και οι εισπράξεις από το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση (πρώην φόρος διαμονής), το οποίο αντικατέστησε τον παλαιό φόρο διαμονής από την 1η Ιανουαρίου 2024 και αυξήθηκε εκ νέου από 1/1/2025.

Μόνο για τον Ιούλιο 2025, τα έσοδα έφτασαν τα 86,94 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 56,25% σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο. Συνολικά, το 2024 απέφερε 368,9 εκατ. ευρώ, ενώ στο επτάμηνο του 2025 τα έσοδα ανήλθαν σε 199,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 56,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός αύξησης, ενδέχεται να ξεπεράσουν τα προϋπολογισθέντα 582 εκατ. ευρώ.

Οι ξενοδόχοι, ωστόσο, προειδοποιούν ότι η υπερφορολόγηση πλήττει σοβαρά την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος έναντι άλλων χωρών της Μεσογείου, όπως η Τουρκία, η Ισπανία και η Κροατία. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων ζητά: μείωση του τέλους ανθεκτικότητας, ρητή πρόβλεψη ανταποδοτικότητας, διαφάνεια στη διάθεση των πόρων και διαχωρισμό των εσόδων ώστε να προκύπτει τι προέρχεται από τα ξενοδοχεία και τι από τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Οι αντιδράσεις των κλάδων

Κοινός παρονομαστής των αντιδράσεων και από τους δύο κλάδους είναι η απουσία μελετών και προγραμματισμού για την αξιοποίηση των εσόδων. Παρότι τα ποσά είναι σημαντικά — 582 εκατ. ευρώ για το τέλος ανθεκτικότητας και 52 εκατ. ευρώ για το τέλος κρουαζιέρας, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2025 — δεν έχει παρουσιαστεί συγκεκριμένος σχεδιασμός για έργα που θα ενισχύσουν τις τουριστικές υποδομές ή την περιβαλλοντική ανθεκτικότητα των προορισμών.

Τελικά, τα τέλη αυτά δεν λειτουργούν αναπτυξιακά, αλλά σε βάρος της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού, επισημαίνουν εκπρόσωποι των δύο κλάδων, ζητώντας αναθεώρηση του πλαισίου και σαφή δέσμευση για τον τρόπο αξιοποίησης των κονδυλίων.

Πηγή: ΟΤ

World
ΗΠΑ: Οι κίνδυνοι πίσω από το 1 τρισ. κεφαλαιουχικών δαπανών της εταιρικής Αμερικής

ΗΠΑ: Οι κίνδυνοι πίσω από το 1 τρισ. κεφαλαιουχικών δαπανών της εταιρικής Αμερικής

Vita.gr
Markets
JP Morgan: Οι δασμοί ξαναγράφουν τα εγχειρίδια των αγορών

JP Morgan: Οι δασμοί ξαναγράφουν τα εγχειρίδια των αγορών

Ελεγκτικό Συνέδριο: Μαύρα σύννεφα για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις
Ελεγκτικό Συνέδριο 25.10.25

Μαύρα σύννεφα για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις

Το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα ενδέχεται να αντιμετωπίσει «σοβαρό δημσιονομικο κίνδυνο», διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Θηλιά το δημογραφικό. Τι λύσεις προτείνει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το κραχ του 1929: Από τη Μαύρη Πέμπτη στη Μαύρη Τρίτη και το πάρτι με σαμπάνιες στις 25 Οκτωβρίου
Απληστία και ψευδαισθήσεις 25.10.25

Το κραχ του 1929: Από τη Μαύρη Πέμπτη στη Μαύρη Τρίτη και το πάρτι με σαμπάνιες στις 25 Οκτωβρίου

Το μεγάλο κραχ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης αποδόθηκε σε κερδοσκόπους. Μέσα σε ελάχιστες ημέρες, στα τέλη του 1929, τεράστιες αξίες σε μετοχές έκαναν φτερά και ο κόσμος δεν ήταν ποτέ πια ίδιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η κρυφή αστεγία και οι αόρατοι φτωχοί της διπλανής πόρτας
Ερευνητικά έργα 25.10.25

Η κρυφή αστεγία και οι αόρατοι φτωχοί της διπλανής πόρτας

Οι σύγχρονοι φτωχοί δεν θυμίζουν τον Γιάννη Αγιάννη στους «Αθλίους». Είναι οι άνθρωποι της διπλανής ή της δικής μας πόρτας. Νέες έρευνες καταγράφουν την κρυφή αστεγία και τις αόρατες ευαλωτότητες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση – Μόνη λύση είναι ο ρεαλιστικός φεντεραλισμός
«Σημείο καμπής» 25.10.25

Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση – Μόνη λύση είναι ο ρεαλιστικός φεντεραλισμός

Ο Μάριο Ντράγκι υποστηρίζει ότι ρεαλιστικός φεντεραλισμός είναι αυτός που θα οικοδομηθεί από «“συνασπισμούς των προθύμων” γύρω από κοινά στρατηγικά συμφέροντα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Pay Rules for Greece’s October 28 National Holiday
Οικονομικές Ειδήσεις 25.10.25

Pay Rules for Greece’s October 28 National Holiday

October 28 is among the mandatory public holidays. On such days, employment is prohibited, as is business operation, except for companies that are legally allowed to open on Sundays and official holidays.

Σύνταξη
Μπύρα ως απάντηση στη μοναξιά; Ο παράγοντας που παραβλέπεται στη δημόσια συζήτηση για το αλκοόλ
Εις υγείαν! 25.10.25

Μπύρα ως απάντηση στη μοναξιά; Ο παράγοντας που παραβλέπεται στη δημόσια συζήτηση για το αλκοόλ

Την κοινωνική πτυχή της κατανάλωσης αλκοόλ τονίζουν οι ειδικοί του χώρου, την ώρα που ο ΠΟΥ έχει εντείνει την εκστρατεία κατά της μέτριας κατανάλωσης

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Μέχρι πότε θα την έχουν λάβει οι δικαιούχοι – Προϋποθέσεις
Στεγαστικό 25.10.25

Πλησιάζει η ώρα της επιστροφής του ενός ενοικίου - Προϋποθέσεις και δικαιούχοι

Η επιστροφή ενοικίου καταβάλλεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια - Πώς αντλούνται τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να γίνει διασταύρωση

Σύνταξη
Εύκολες διορθώσεις για να μην μπλοκάρουν περιουσίες
Κτηματολόγιο 25.10.25

Εύκολες διορθώσεις για να μην μπλοκάρουν περιουσίες

Οδηγός 10 ερωτήσεων-απαντήσεων για τη διόρθωση των προδήλων σφαλμάτων - Ποια είναι η διαδικασία για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» - Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την αλλαγή γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών

Προκόπης Γιόγιακας
«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων
Φαρμακοβιομηχανία 25.10.25

«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων

Ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα νοσοκομεία και υπέρογκο clawback βάζουν εμπόδια σε νέες, αλλά και παλαιότερες θεραπείες - Πρόταση για συμψηφισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ο Γιέσπερ Γκρόνκγιαερ έγινε οικοδόμος!
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο Γιέσπερ Γκρόνκγιαερ έγινε οικοδόμος!

Ο πρώην εξτρέμ της Τσέλσι και της Ατλέτικο, Γιέσπερ Γκρόνκγιαερ, βρήκε στην ανακαίνιση κατοικιών την ηρεμία που δεν κατάφερε να του προσφέρει το ποδόσφαιρο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αμείλικτο σχέδιο εξόντωσης του Άντριου πριν τη διαδοχή – «Είναι αγκάθι»
«Εξυγίανση» 25.10.25

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αμείλικτο σχέδιο εξόντωσης του Άντριου πριν τη διαδοχή – «Είναι αγκάθι»

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγος του Κέιτ Μίντλετον είναι αποφασισμένοι να «εξοντώσουν» τον πρίγκιπα Άντριου πριν γίνει το μεγάλο αγκάθι στη νέα μοναρχία τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;
Αλλαγή ώρας την Κυριακή 25.10.25

Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;

Αλλαγή ώρας για ακόμη μία φορά. Οι επιστήμονες επισημαίνουν τις αρνητικές συνέπειες στον οργανισμό από την αλλαγή στη θερινή την άνοιξη. Η επιστροφή στη χειμερινή μπορεί να είναι εν μέρει ευεργετική.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Θα τους σκοτώσουμε» λέει ο Τραμπ για τους «εμπόρους ναρκωτικών» [βίντεο]
Ουκρανικό 25.10.25 Upd: 23:00

«Δεν θα χάνω τον καιρό μου με τον Πούτιν» λέει ο Τραμπ - Για ποιους είπε «θα τους σκοτώσουμε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε δημοσιογράφους ανέφερε πως δεν χρειάζεται κάποια άδεια ή «χαρτιά» για να είναι επίσημο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΟΦΗ-Ατρόμητος 1-3: Χρυσές αλλαγές για τους φιλοξενούμενους οι Καραμάνης και Οζέγκοβιτς, αποδοκιμάστηκαν οι Κρητικοί
Ποδόσφαιρο 25.10.25

ΟΦΗ-Ατρόμητος 1-3: Χρυσές αλλαγές για τους φιλοξενούμενους οι Καραμάνης και Οζέγκοβιτς, αποδοκιμάστηκαν οι Κρητικοί

Ο Ατρόμητος, που είχε και δοκάρι, έφυγε με νίκη από το Ηράκλειο, νικώντας τον ΟΦΗ με ανατροπή. Πρόβλημα στο ημιαυτόματο οφσάιντ, καθώς μετά από 6’ μέτρησε το 1-2. Αποδοκιμάστηκε ο ΟΦΗ που... βυθίστηκε στη βαθμολογία.

Σύνταξη
Στα σκαριά ψήφισμα στον ΟΗΕ για πολυεθνική δύναμη στη Γάζα
Μάρκο Ρούμπιο 25.10.25

Στα σκαριά ψήφισμα στον ΟΗΕ για πολυεθνική δύναμη στη Γάζα

Οι ΗΠΑ και συμμαχικές τους χώρες συντάσσουν ψήφισμα στον ΟΗΕ που να επιτρέπει την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στη Γάζα. Ανεπιθύμητη η UNRWA για τις ΗΠΑ, νέα παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ

LIVE: Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Λούβρο: Αυτός είναι ο μυστηριώδης άνδρας που έχει εξάψει τη φαντασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (εικόνα)
Φωτογραφία 25.10.25

Λούβρο: Αυτός είναι ο μυστηριώδης άνδρας που έχει εξάψει τη φαντασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο τρόπος που έγινε η ληστεία στο Λούβρο, η κριτική για τα μέτρα ασφαλείας, οι αποκαλύψεις ότι τα κοσμήματα δεν ήταν ασφαλισμένα και λίγο η φαντασία, έκαναν το διαδίκτυο να ξυπνήσει.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 4-2: Έχει πάρει… φόρα η ομάδα του Αμορίμ (vid)
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 4-2: Έχει πάρει… φόρα η ομάδα του Αμορίμ (vid)

Χτίζει ψυχολογία η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που νίκησε και την Μπράιτον με 4-2, σκαρφαλώνοντας στην 4η θέση της Premier League. Πέτυχε το πρώτο του γκολ με τους «γλάρους» ο Κωστούλας

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν θα αφήσουμε τα ονόματα των δικών μας να σβηστούν», λένε συγγενείς για τον Άγνωστο Στρατιώτη
«Συνεχίζουμε κανονικά» 25.10.25

Τέμπη: «Δεν θα αφήσουμε τα ονόματα των δικών μας να σβηστούν», λένε συγγενείς για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Αποφασισμένοι να ξαναγράψουν τα ονόματα των ανθρώπων τους, που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, μέχρι τη δικαίωση, δηλώνουν οι συγγενείς τους, μετά την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Σύνταξη
Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – Χτυπημένο και το 4χρονο αγοράκι τους
Κορωπί 25.10.25

Αποσωληνώθηκε η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – Χτυπημένο και το 4χρονο αγοράκι τους

Ο 50χρονος σύντροφος του θύματος και πατέρας των παιδιών αρνείται τα πάντα ωστόσο σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και για σωματική βλάβη σε βάρος του παιδιού

Σύνταξη
«Τοξικοί, εθισμένοι, ναρκισσιστές»: Η κόρη του Άλεκ Μπάλντουιν και της Κιμ Μπέισινγκερ για την οικογένεια της
Ξεκαθάρισμα 25.10.25

«Τοξικοί, εθισμένοι, ναρκισσιστές»: Η κόρη του Άλεκ Μπάλντουιν και της Κιμ Μπέισινγκερ για την οικογένεια της

Δεκαοκτώ χρόνια αφότου ο πατέρας της, Άλεκ Μπάλντουιν, την αποκάλεσε «άμυαλο, μικρό γουρούνι» σε ένα διαβόητο ηχητικό μήνυμα, η κόρη του, Άιρλαντ, ξεκαθαρίζει τη σχέση με την οικογένεια της

Σύνταξη
Συνελήφθη απατεώνας που παρίστανε τον υδραυλικό και άδειαζε σπίτια ηλικιωμένων – Τι λέει ένα από τα θύματά του
Ελλάδα 25.10.25

Συνελήφθη απατεώνας που παρίστανε τον υδραυλικό και άδειαζε σπίτια ηλικιωμένων – Τι λέει ένα από τα θύματά του

Θύμα κλοπής περιγράφει στο MEGA πώς ένας πολύ ευγενικός και εξυπηρετικός υποδυόμενος τον υδραυλικό και κατάφερε να του κλέψει χιλιάδες ευρώ.

Σύνταξη
Πανιώνιος – Άρης Betsson 73-90: Πρώτη νίκη των «κιτρίνων», στο βυθό οι «κυανέρυθροι»
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Πανιώνιος – Άρης Betsson 73-90: Πρώτη νίκη των «κιτρίνων», στο βυθό οι «κυανέρυθροι»

Ο Άρης Betsson πήρε το ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL απέναντι στον Πανιώνιο με 90-73 και πανηγγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, αφήνοντας τελευταίους τους «κυανέρυθρους».

Σύνταξη
