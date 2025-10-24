Πειραιάς: 18χρονος έκλεψε κινητό από επιβάτη στο μετρό και τον χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι για να διαφύγει
Ο νεαρός ταυτοποιήθηκε ως δράστης και σε άλλη ληστεία ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα
Συνελήφθη, βραδινές ώρες της 20-10-2025 στην περιοχή του Πειραιά, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 18χρονος και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου για ληστεία κατ’ εξακολούθηση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 19-10-2025 ο 18χρονος που επέβαινε σε συρμό μετρό με έτερο συνεργό του, ο οποίος αναζητείται, αφαίρεσε από νεαρό επιβάτη κινητό τηλέφωνο και εξήλθε από τον Σταθμό Μετρό Δημοτικού Θεάτρου ενώ ο νεαρός επιβάτης τον ακολούθησε.
Τον χτύπησε στο κεφάλι
Στην προσπάθεια του νεαρού να ανακτήσει το κινητό τηλέφωνο από τον 18χρονο δράστη, ο 18χρονος τον χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τον και διέφυγε.
Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. βραδινές ώρες της 20-10-2025 εντόπισαν τον 18χρονο στην περιοχή του Πειραιά και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ληστείας.
Επιπλέον ταυτοποιήθηκε ως δράστης και έτερης ληστείας σε βάρος ανήλικου στη Στάση Μετρό Αγίας Βαρβάρας όπου του αφαίρεσε γυαλιά ηλίου.
Σημειώνεται ότι ο 18χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
