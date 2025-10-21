Μια ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο έχει αναπτύξει μια συσκευή που ονομάζεται picoRing. Πρόκειται για ένα τύπου ασύρματο ποντίκι υπολογιστή, σε σχήμα δαχτυλιδιού, εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, που χρησιμοποιεί μια καινοτόμο μέθοδο. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι μπορεί να αντέξει πάνω από ένα μήνα συνεχούς χρήσης χωρίς επαναφόρτιση.

Αν και είναι ακόμη πρωτότυπο, το picoRing θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία

Τα παλαιότερα «έξυπνα δαχτυλίδια» συχνά αντιμετώπιζαν προβλήματα με τη μικρή διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η οποία συνήθως διαρκούσε μόνο 1-10 ώρες λόγω της κατανάλωσης ενέργειας από πρωτόκολλα ασύρματης επικοινωνίας όπως το Bluetooth Low Energy (BLE).

Το εμπόδιο που ξεπεράστηκε

Για να ξεπεράσουν αυτόν τον περιορισμό, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα σύστημα δύο μερών: ένα δαχτυλίδι (βάρους μόλις 5 γραμμαρίων) που φοριέται στο δάχτυλο και ένα βραχιόλι που λειτουργεί ως αναμεταδότης σήματος. Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει στο δαχτυλίδι να λειτουργεί με μόλις 30-500 μικροβάτ.

Η μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας οφείλεται σε ένα μοναδικό σύστημα ενέργειας που ονομάζεται ημι-παθητική επαγωγική τηλεμετρία (semi-PIT), το οποίο συνδέει το δαχτυλίδι με ένα βραχιόλι που λειτουργεί ως ενδιάμεσος πομπός μεταξύ του δαχτυλιδιού και της συσκευής που ελέγχει.

Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι αυτή η ρύθμιση επιτρέπει στο picoRing να λειτουργεί για περίπου 600 (8 ώρες ενεργής χρήσης ανά ημέρα) έως 1.000 (4 ώρες ενεργής χρήσης ανά ημέρα) ώρες με μία μόνο φόρτιση χρησιμοποιώντας μια μπαταρία 27 mAh. Αυτό μεταφράζεται σε πάνω από ένα μήνα χρήσης με μέτρια καθημερινή χρήση.

Πρόσθετα στοιχεία

Αν και βρίσκεται ακόμα στο πρώιμο στάδιο οι τεχνικοί που δουλεύουν στο project το προορίζουν αρχικά ως υποψήφιο ελεγκτή για συστήματα επαυξημένης (AR) και εικονικής πραγματικότητας (VR) καθώς προσφέρει πλεονέκτημα έναντι των συνηθισμένων συσκευών εισόδου.

Η λειτουργικότητά του θα μπορούσε επίσης να βελτιωθεί με αισθητήρες υγείας. Η ομάδα προσπαθεί τώρα να βελτιώσει τις δυνατότητες εισαγωγής δεδομένων, καθώς και να ενισχύσει την άνεση και την αξιοπιστία του.