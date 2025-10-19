Νίκος Παπανδρέου: Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν καθορίστηκε µόνο από την ηγεσία του – Να πάμε σε συνέδριο το συντοµότερο

Ο Νίκος Παπανδρέου τονίζει σε συνέντευξή του στα «Παραπολιτικά» ότι το ΠΑΣΟΚ ουδέποτε καθορίστηκε µόνο από την ηγεσία του και επισημαίνει ότι το κόμμα θα πρέπει να πάει σε συνέδριο το συντομότερο.

Παράλληλα κρίνει ως ανεδαφική μια συνεργασία Νέας Δημοκρατίας-ΠΑΣΟΚ στην περίπτωση που τεθεί ζήτημα συγκυβέρνησης, ενώ δηλώνει κάθετα αντίθετος στη συγκρότηση ενός ενιαίου μετώπου προοδευτικών δυνάμεων – κάλεσμα που έχει απευθυνθεί από προσωπικότητες στην Αριστερά και την Κεντροαριστερά.

Ο Νίκος Παπανδρέου σημειώνει ότι η Νέα ∆ηµοκρατία απειλείται από το διπλό φαινόµενο της αποσύνδεσης µε τους πολίτες και της αναταραχής στα δεξιά της. Σε συνθήκες επικίνδυνης ρευστοποίησης του πολιτικού σκηνικού, κάποιοι πολιτικοί αντίπαλοι του κ. Μητσοτάκη είναι σε κάποιον βαθµό και εντός της παράταξής του. Σε ό,τι αφορά την πρωτοκαθεδρία του σε σχέση µε την αντιπολίτευση, αυτό δεν είναι πρωτοφανές. Πάντοτε η κυβέρνηση στη χώρα µας έχει την πολιτική πρωτοβουλία, λόγω της πρόσβασης στα δηµόσια ταµεία.

«Τολµώ να πω ότι η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας έχει ευνοηθεί αρκετά από τις συγκυρίες. Είχε εργαλεία σηµαντικά στα χέρια της – εννοώ τα κονδύλια του Ταµείου Ανάκαµψης, που τα µοίρασε µε επιδοτήσεις στο ρεύµα και, λ.χ., για θέµατα υγείας, ιατρικές εξετάσεις και άλλα µέτρα, που εν µέρει στήριξαν τους πολίτες, οι οποίοι αλλιώς θα είχαν δείξει και µεγαλύτερη δυσαρέσκεια. Συγκρίνετε τον δηµοσιονοµικό χώρο που υπήρχε σε σχέση µε τα τελευταία 15 χρόνια. Μεγάλο µέρος της φθοράς που έχει υποστεί προκύπτει από ζητήµατα δηµοκρατικής διακυβέρνησης, αλλά τολµώ να πω και διαχειριστικής και ηθικής», προσθέτει.

Ο Νίκος Παπανδρέου υπογραμμίζει ότι όσα ακολούθησαν το τραγικό δυστύχηµα των Τεµπών έχουν κλονίσει συθέµελα την εµπιστοσύνη των πολιτών στους θεσµούς. ∆υστυχώς, αυτό συµπεριέλαβε και τη ∆ικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση προσπαθεί να συµψηφίσει τις τεράστιες ευθύνες πολλών στελεχών της. Για να το επιτύχουν, επιστρέφουν έως και 30 χρόνια πριν. Το ερώτηµα που απευθύνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι οι ευθύνες αγνώστων στο απώτατο παρελθόν, αλλά οι δικές τους επώνυµες στο παρόν. Καλό θα ήταν να επικεντρωθούν σε αυτό, ειδάλλως επιλέγουν να υπονοµεύσουν την πολιτική τάξη συνολικά, για να ξεπλύνουν τις ευθύνες τους. Αυτό είναι άτοπο και βέβαια ευνοεί την άκρα ∆εξιά.

«Κλείνω λέγοντας πως όλοι προβληµατιζόµαστε για το ότι και στις δύο περιπτώσεις αναγκάστηκε να επέµβει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας», συμπληρώνει.

Ερωτηθεί για το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει αποκτήσει μέχρι τώρα ρεύμα νίκης στην ελληνική κοινωνία, ο ίδιος απαντά πως είναι θέµα έλλειψης πειστικού λόγου, αδύναµης επικοινωνιακής στρατηγικής ή θεσµικής λειτουργίας του κόµµατος; Η κυβερνητική παράταξη έχει αποδυναµωθεί σαφώς. Ταυτόχρονα, ουδείς φαίνεται να κερδίζει από την αντιπολίτευση. Κατά την άποψή µου, αυτό δείχνει ότι υπάρχει µια απόσταση των πολιτών από τα κόµµατα. Βέβαια, αυτό δεν είναι καινούργιο φαινόµενο, αλλά το συναντούµε σε πρωτοφανή βαθµό. Η ιστορική συγκυρία, σε όρους γεωπολιτικούς, οικονοµικούς και δημογραφικούς, είναι πρωτοφανής.

«Σε αυτούς τους καιρούς, όλοι όσοι έχουν δηµόσιο λόγο και δηςµόσιο αξίωµα -όχι µόνο οι εκλεγµένοι πολιτικοί- πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις παρεµβάσεις τους. Αυτό αφορά τη δηµοκρατία µας συνολικά. Τώρα, στο θέµα το οποίο θέσατε, θα ήθελα να ξεκινήσω από το ότι το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε µια συνεκτική και φιλόδοξη πρόταση διακυβέρνησης. ∆εν έχουµε επιτύχει ακόµη να επικοινωνήσουµε βασικά στοιχεία της πρότασής µας στους πολίτες. Καθείς µπορεί να έχει τη δική του άποψη ως προς το γιατί συµβαίνει αυτό. Κατά την άποψή µου, ο καλύτερος τρόπος είναι να εκφραστούν όλες οι απόψεις µε τρόπο εποικοδοµητικό και χρήσιµο µέσα στο πλαίσιο της παράταξης», τονίζει ο ίδιος.

Γνώµη µου, σημειώνει ο Νίκος Παπανδρέου, είναι ότι πρέπει να πάµε το συντοµότερο σε συνέδριο του κόµµατος, ώστε να γίνει ακριβώς αυτό. Η δύναµη του ΠΑΣΟΚ ήταν και θα είναι η δηµοκρατική του κουλτούρα. Το ΠΑΣΟΚ ουδέποτε καθορίστηκε µόνο από την ηγεσία του, όπως συµβαίνει διαχρονικά στη Νέα ∆ηµοκρατία. ∆ύναµή του ήταν πάντα η σύνθεση απόψεων από διαφορετικά μέρη της χώρας και από όλα τα στρώματα της κοινωνίας και γι’ αυτό ο λαός το εξέλεξε διαχρονικά. Αυτόν τον πολιτικό πολιτισμό πρέπει να προτείνουμε ξανά στον δρόμο προς τις εκλογές, ξεκινώντας από την προκήρυξη του συνεδρίου.

Ερωτηθείς για την πρόταση πολιτικών, όπως ο κ. Φάμελλος, περί συγκρότησης ενός ενιαίου προοδευτικού μετώπου, ο Νίκος Παπανδρέου απαντά: «Έίμαι κάθετα αντίθετος για πολλούς λόγους, αλλά θα σας αναφέρω δύο από αυτούς. Πρώτον, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι κυβερνητικό κόμμα, που διαχρονικά, παρά τις διαφορετικές απόψεις στο εσωτερικό του, έχει αποδείξει πως καταφέρνει να τις συνθέσει και να προχωρήσει μπροστά. Δεν υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ συνιστώσες, κόμματα εν τω κόμματι, αρχηγοί παρά τω αρχηγώ και ούτω καθεξής! Δεύτερον, διότι το ενδιαφέρον του κ. Φάμελλου και όσων απομένουν ή θα απομείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ είναι εντελώς όψιμο. Δεν αναζητούν μια ουσιώδη και ειλικρινή συνεργασία, αλλά ένα σωσίβιο πολιτικής σωτηρίας».