18.10.2025 | 12:51
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή
«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές
Media 18 Οκτωβρίου 2025 | 12:27

«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές

Παλιοί λογαριασμοί ανοίγουν, ένοχα μυστικά βγαίνουν στο φως και οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον τους. Η ένταση κορυφώνεται και τίποτα δεν θα μείνει όπως ήταν.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Spotlight

Ο Μανούσος πετυχαίνει τον σκοπό του και τραυματίζει σοβαρά τον Παρασκευά. Η μοίρα του, όμως, είναι προδιαγεγραμμένη. Η Ασπασία μαθαίνει την αλήθεια για τον θάνατο του Κίμωνα και ο κόσμος της γκρεμίζεται.

Ο Παυλής και η Δάφνη παντρεύονται. Η Ισμήνη παίρνει τη μεγάλη απόφαση να γίνει παρένθετη μητέρα για να βοηθήσει την Αριάδνη να αποκτήσει παιδί.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από την Κυριακή 19 έως και την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου:

Επεισόδιο 25 (Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 22:20)

Ο Στάθης, ιδιαίτερα ανήσυχος, μεταφέρει στον Λυκούργο και τη Χάιδω τις πληροφορίες που έμαθε για τον Στέφανο.

Ο Λυκούργος αναλαμβάνει δράση.

Στην Κρήτη, ο Παυλής προσπαθεί να καθησυχάσει τη Δάφνη, ενώ η Αλεξάνδρα είναι οργισμένη με όποιον προσπάθησε να την εκμεταλλευτεί, χρησιμοποιώντας την απόγνωσή της για την εξαφάνιση της κόρης της, της Χριστιάνας.

Ο Παυλής πηγαίνει βόλτα με τη Δάφνη και τη ρωτάει ευθέως αν έχει ερωτική σχέση με τον Μιχάλη Χατζή.

Η Μαλένα, άθελά της, αποκαλύπτει στον Στέφανο πως το μυστικό που έχει με τη μαμά της βρίσκεται μέσα στο αρκουδάκι της.

Στο μεταξύ, η Ασπασία καταφέρνει να μαζέψει τα χρήματα που της ζητάει ο άγνωστος άντρας στο τηλέφωνο και βρίσκεται πλέον ένα βήμα μακριά από τις αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Κίμωνα.

Ο Μανούσος παρακολουθεί στενά τον Παρασκευά και προσπαθεί να βρει την κατάλληλη στιγμή για να τον σκοτώσει. Η ευκαιρία δεν αργεί να παρουσιαστεί και ο Μανούσος πυροβολεί τον Παρασκευά στην καρδιά.

Το γεγονός αντιλαμβάνεται ο Λυκούργος και η κατάσταση παίρνει άλλη τροπή…

Επεισόδιο 26 (Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στις 22:20)

Η Φρύνη, η Χάιδω κι η Βασιλική τρέχουν στο νοσοκομείο, ενώ ο Παρασκευάς χειρουργείται. Την ίδια ώρα, ο Λυκούργος ενημερώνει τον Κουράκο ότι βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα κι ετοιμάζει την απολογία του.

Οι Ρουσσάκηδες μαθαίνουν για την δολοφονία του Μανούσου, καθώς και την εμπλοκή του με το trafficking και πέφτουν από τα σύννεφα. Η Αλεξάνδρα αποφασίζει να πάει στη Μάνη προκειμένου να συμπαρασταθεί στη Χάιδω.

Η Ασπασία αγωνιά για τον Παρασκευά, αλλά ετοιμάζεται και για τη συνάντησή της με τον εκβιαστή ο οποίος δηλώνει ότι γνωρίζει τα πάντα για το θάνατο του γιου της. Η Κούλα και ο Λεοντιάδης τη στηρίζουν σε κάθε βήμα.

Η Μαργαρίτα αναρρώνει πλήρως κι η Αθηνά της προτείνει να συγκατοικήσουν. Ο Μανώλης ανακαλύπτει μια μυστική θυρίδα του πατέρα του στην Ελβετία, ενώ ο Παυλής τού εκμυστηρεύεται ότι σκέφτεται να ζητήσει τη Δάφνη σε γάμο.

Η Ασπασία φτάνει στο σημείο συνάντησης με τον εκβιαστή και μαθαίνει τη σκληρή αλήθεια για τον νεκρό γιο της και τον ρόλο του Δημοσθένη.

Επεισόδιο 27 (Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 22:20)

Η Ασπασία προσπαθεί να συνειδητοποιήσει όλα αυτά που έμαθε για τον Δημοσθένη, ενώ η Κούλα κι ο Λεοντιάδης της συμπαραστέκονται. Ο Μιχάλης επισκέπτεται τη Δάφνη, αλλά αυτή τον αδειάζει.

Την ίδια ώρα, ο Παυλής κάνει προσπάθεια να τη γνωρίσει καλύτερα.

Η υγεία του Παρασκευά παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, ενώ ο Λυκούργος αφήνεται ελεύθερος. Η Αριάδνη ελπίζει πως αυτή τη φορά η εξωσωματική θα πετύχει και η Ισμήνη βρίσκεται συνέχεια δίπλα της.

Η Μαλένα συνειδητοποιεί ότι ο Στέφανος ξήλωσε το αρκουδάκι της και το σκάει από το σπίτι. Η μικρή βρίσκει παρηγοριά στο μαγαζί της Κούλας κι εκείνη, με τη σειρά της, ειδοποιεί τον Στέφανο.

Ο Μιχάλης πηγαίνει στο γραφείο της Μαρουσώς και δηλώνει, ψευδώς, ότι έχασε την ταυτότητά του. Ο Παυλής αποφασίζει να ρισκάρει και κάνει πρόταση γάμου στη Δάφνη.

Επεισόδιο 28 (Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στις 22:20)

Η Δάφνη έχει ξαφνιαστεί πολύ από την πρόταση γάμου που της έκανε ο Παυλής, ο οποίος όμως της μιλάει ειλικρινά και από καρδιάς, και καταφέρνει να τη γοητεύσει υποσχόμενος ότι θα υιοθετήσουν το μωρό.

Εκείνη δέχεται κι έτσι το ανακοινώνουν στην οικογένεια. Όλοι υποδέχονται τα νέα με ενθουσιασμό και ειδικά η Αλεξάνδρα που θέλει να δει ευτυχισμένο τον αγαπημένο της ανιψιό.

Μια ακόμα προσπάθεια εξωσωματικής αποτυγχάνει και η Αριάδνη αρχίζει πλέον να χάνει το κουράγιο της.

Δυο μήνες μετά

Η ημέρα του γάμου της Δάφνης και του Παυλή πλησιάζει, ενώ αποφυλακίζεται και ο Αντώνης.

Όλοι είναι πολύ χαρούμενοι για τον επικείμενο γάμο, ενώ και οι Μανιάτες αρχίζουν σιγά σιγά να κατεβαίνουν στην Κρήτη.

Κι ενώ ο Δημοσθένης ετοιμάζεται να πάει στα Χανιά μαζί με την Αμαλία, αδιαφορώντας για την παρουσία της Ασπασίας, οι πληροφορίες που περίμενε εκείνη τόσο καιρό έρχονται και τώρα πια είναι σίγουρη ότι ο Κίμωνας δεν αυτοκτόνησε, αλλά έπεσε θύμα της παράνομης δράσης του πατέρα του.

Η Ασπασία είναι πλέον αποφασισμένη να εκδικηθεί τον Δημοσθένη για τον άδικο θάνατο του γιου της. Στη Μάνη, η Ισμήνη σε μία πράξη παρόρμησης προτείνει στην Αριάδνη να γίνει παρένθετη μητέρα ώστε να τη βοηθήσει να αποκτήσει παιδί.

Επεισόδιο 29 (Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 22:00)

Η πρόταση της Ισμήνης ξυπνά ξανά την ελπίδα στην Αριάδνη και της χαρίζει μια δεύτερη ευκαιρία στο όνειρό της να γίνει μητέρα.

Ο Δημοσθένης, κρατώντας τον Αντώνη στο χέρι με ένα σοβαρό μυστικό (τη διπλή ζωή του με άλλη γυναίκα), πετυχαίνει μια πιο συμφέρουσα συμφωνία για τον ίδιο, αποδεικνύοντας γι’ άλλη μια φορά πόσο αδίστακτος μπορεί να γίνει.

Ο γάμος του Παυλή και της Δάφνης ξεκινά με όλα τα έθιμα της Κρήτης. Συνοδεία μουσικών και αγαπημένων προσώπων, το ζευγάρι οδηγείται στην εκκλησία και ακολουθεί γλέντι στο ρακάδικο του Μανώλη.

Στο μεταξύ, η Άννα ζει μια δυσάρεστη έκπληξη, όταν δέχεται απρόσμενη «επίθεση» από έναν καλεσμένο που τη φιλά χωρίς τη θέλησή της.

Παράλληλα, η Ιουλία ζητά συγγνώμη από την Αριάδνη για τη συμπεριφορά της, αλλά εκείνη αντιδρά με θυμό, της επιτίθεται λεκτικά και τη διώχνει από το σπίτι της.

Κι ενώ οι εντάσεις κορυφώνονται, ένας παλιός έρωτας αναζωπυρώνεται: η Ερωφίλη και ο Στάθης ενδίδουν στο συναίσθημα που δεν έσβησε ποτέ και μοιράζονται ένα παθιασμένο φιλί, που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν

Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

#GiTisElias

Τράπεζες
Τράπεζες: Ολοταχώς για θετικό πρόσημο η πιστωτική επέκταση στα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα

Τράπεζες: Ολοταχώς για θετικό πρόσημο η πιστωτική επέκταση στα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα

Vita.gr
Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

inWellness
inTown
Media
«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ
TV 16.10.25

«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ

Η κάμερα του Buongiorno συνάντησε την Αγγελική Νικολούλη στο πλατό της εκπομπής Φως στο Τούνελ, λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 23.20, στο MEGA.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 16.10.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Αυτή την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Γ’ τόμο του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», το περιοδικό Harper’s Bazaar, ένα αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι, τη Μαθητική Εφημερίδα της Άμφισσας, και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι
Premier League 18.10.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι για την 8η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»
Κακή κριτική 18.10.25

Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»

«Ο Ιρλανδός ηθοποιός, Κόλιν Φάρελ, προσπαθεί να σώσει αυτή την κενή προσαρμογή του μυθιστορήματος του Λόρενς Όσμπορν για τον τζόγο, στο οποίο πρωταγωνιστεί και η Τίλντα Σουίντον, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κενά στην πλοκή» γράφει ο Kevin Maher στους Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός για την 6η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως
Εργασιακά 18.10.25

Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως

Παρότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν την τετραήμερη εργασία με λιγότερες εργασιακές ώρες, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, προέκρινε την 10ωρη, καθημερινή, εργασία. Ταυτόχρονα επέμεινε στην υπεράσπιση της 13ωρης εργασίας που καταδικάστηκε από εργαζόμενους και αντιπολίτευση

Σύνταξη
Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική 18.10.25

Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ

Για κοινή εκλογική κάθοδο των προοδευτικών κομμάτων, με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ, μίλησε ο Χάρης Καστανίδης. Ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να δίνει τις «μάχες» από τις τάξεις του κόμματός του, επισημαίνοντας ότι θα επιμείνει στις απόψεις τους καθώς «στα κόμματα δεν υπάρχει σιωπή νεκροταφείου».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το «NBA Europe» φέρνει σεισμό: ο Περσικός Κόλπος έτοιμος να αλλάξει το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Euroleague 18.10.25

Το «NBA Europe» φέρνει σεισμό: ο Περσικός Κόλπος έτοιμος να αλλάξει το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Αμπού Ντάμπι και Κατάρ αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στο φιλόδοξο σχέδιο της αμερικανικής λίγκας για την ίδρυση ευρωπαϊκών franchise. Mάντσεστερ και Παρίσι στο επίκεντρο, το μέλλον της Euroleague σε αχαρτογράφητα νερά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν
Στοιχεία Eurostat 18.10.25

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν

Χάσμα μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat - Ευάλωτα στη φτώχεια ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρώπη και ένας στους τρεις σε περιοχές της Δ. Ελλάδας, Μακεδονίας, Β. Αιγαίου και Ιονίου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Διακοπή κυκλοφορίας 18.10.25 Upd: 13:55

Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Αστυνομικές δυνάμεις είχαν νωρίτερα αποκλείσει την περιοχή γύρω από την οδό Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια όσο διενεργούνταν οι έρευνες από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

Σύνταξη
Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»
Πολιτική αντιπαράθεση 18.10.25

Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»

«Η ΝΔ ισχυρίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι προσέβαλε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ - Σφοδρά πυρά κατά της κυβερνητικής στάσης και από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης
Πολιτική Γραμματεία 18.10.25

Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα τεθεί προς ψήφιση την ερχόμενη Τρίτη. Η κυβέρνηση μετά τις έντονες αντιδράσεις προσπαθεί να αποσυνδέσει την απόφαση για το μνημείο από τον μεγαλειώδη αγώνα του Πάνου Ρούτσι.

Σύνταξη
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ντόχα μετά από τις σκληρές μάχες
Παράταση εκεχειρίας 18.10.25

Ειρηνευτικές συνομιλίες Αφγανιστάν και Πακιστάν στην Ντόχα μετά από τις σκληρές μάχες

Ο υπουργός Πληροφοριών και Πολιτισμού και εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ ανακοίνωσε ότι και η αντιπροσωπεία του Αφγανιστάν ταξιδεύει για το Κατάρ μετά από αυτή του Πακιστάν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 37χρονης – Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού – Αναζητείται η συνεργός της
Της πέρασαν χειροπέδες 18.10.25

Σύλληψη 37χρονης στη Θεσσαλονίκη - Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού - Αναζητείται η συνεργός της

Τουλάχιστον δύο ληστείες στη Θεσσαλονίκη είχε κάνει η 37χρονη με τη συνεργό της, η οποία αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές

Σύνταξη
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
