Και διακοπές και τρέξιμο: Είναι το running vacations το νέο trend;
Vita 17 Οκτωβρίου 2025 | 07:30

Και διακοπές και τρέξιμο: Είναι το running vacations το νέο trend;

Μια νέα τάση θέλει το τρέξιμο να μην είναι απλά μια άσκηση, αλλά να συνδυάζεται με ταξίδια σε διάφορες χώρες. Το έχεις;

Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Το κλασικό τουριστικό μοντέλο «ήλιος – θάλασσα – φαγητό» δίνει σταδιακά τη θέση του σε ταξίδια που προσφέρουν προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Όλο και περισσότεροι προτιμούν προορισμούς που ενισχύουν την υγεία και τη μακροζωία. Ακόμα και την άσκηση, όπως το τρέξιμο.

Στην εποχή της τεχνολογίας και της υπερδιέγερσης, οι ταξιδιώτες αναζητούν τρόπους να ενεργοποιήσουν το σώμα τους, να βιώσουν νέες προκλήσεις και να νιώσουν ελευθερία. Για αυτό τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των αναζητήσεων για ταξίδια που συνδυάζουν φυσική δραστηριότητα και αναψυχή.

Φανταστείτε να ξυπνάτε σε μια άγνωστη πόλη ή σε ένα μαγευτικό φυσικό τοπίο, με τον ήλιο να φωτίζει τα κτίρια ή τα βουνά γύρω σας. Αντί να περπατάτε απλώς ή να επισκέπτεστε αξιοθέατα με το αυτοκίνητο, ξεκινάτε να τρέχετε. Το σώμα σας ζωντανεύει, η καρδιά σας χτυπά δυνατά και ο αέρας γεμίζει τα πνευμόνια σας.

Τα running vacations μεταμορφώνουν τον τρόπο που εξερευνούμε έναν προορισμό. Δεν πρόκειται απλώς για φυσική δραστηριότητα. Αποτελούν μια νέα μορφή τουρισμού που συνδυάζει την άσκηση, την περιπέτεια και την κοινωνικότητα. Μέσα από την κίνηση, οι ταξιδιώτες συνδέονται με το περιβάλλον τους και τους ανθρώπους του, απολαμβάνοντας μια πιο βαθιά, προσωπική εμπειρία.

Εργαλείο εξερεύνησης

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ξεναγήσεις ή τα τουριστικά λεωφορεία, το τρέξιμο επιτρέπει στους ταξιδιώτες να ανακαλύψουν μια πόλη ή ένα τοπίο με τον δικό τους ρυθμό. Κάθε βήμα προσφέρει μια διαφορετική οπτική γωνία: από τον θόρυβο των αγορών και των καφέ μέχρι την ηρεμία ενός ποταμού ή την αγριάδα των βουνών. Κάθε διαδρομή αποκαλύπτει νέες πτυχές: γραφικούς δρόμους, ιστορικά μνημεία, παραποτάμιες διαδρομές, ή μονοπάτια μέσα σε δάση, που διαφορετικά θα περνούσαν απαρατήρητα σε μια συνηθισμένη βόλτα. Ο συνδυασμός φυσικής δραστηριότητας και εξερεύνησης κάνει κάθε στιγμή πιο έντονη και αξέχαστη. Τα urban running tours, για παράδειγμα, επιτρέπουν στους δρομείς να δουν γνωστά μνημεία και κρυφές γωνιές της πόλης με μια διαφορετική ματιά. Ταυτόχρονα, οι διαδρομές στη φύση, όπως ορεινά μονοπάτια ή παραθαλάσσιες ακτογραμμές προάγουν την ψυχική αναζωογόνηση.

Κοινωνική διάσταση

Αν και το τρέξιμο είναι συχνά ατομικό άθλημα, οργανωμένες ομάδες ή run clubs προσφέρουν την ευκαιρία για κοινωνική σύνδεση. Οι δρομείς που συμμετέχουν σε τέτοιες ομάδες ανακαλύπτουν νέους φίλους, μοιράζονται εμπειρίες και βρίσκουν υποστήριξη, γεγονός που ενισχύει τόσο τη διασκέδαση όσο και την ασφάλεια. Η συμμετοχή σε ομαδικές διαδρομές μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση κοινότητας, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία.

Οφέλη για την υγεία

Το τρέξιμο προσφέρει πολλαπλά οφέλη για τη σωματική και ψυχική υγεία. Ενισχύει την καρδιοαγγειακή λειτουργία, βελτιώνει τη μυϊκή δύναμη και την αντοχή, ενώ συμβάλλει στην καύση θερμίδων και τη ρύθμιση του σωματικού βάρους. Παράλληλα, μειώνει το άγχος, ενισχύει τη διάθεση και βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου. Η συνδυασμένη εμπειρία άσκησης και ταξιδιού ενισχύει την αυτοπεποίθηση και αυξάνει τη ζωτικότητα.

Η σωστή προετοιμασία

Για να χαρεί κάποιος ένα running vacation με ασφάλεια, η προετοιμασία είναι απαραίτητη. Η σταδιακή προπόνηση σε αντίστοιχες διαδρομές, η σωστή ενυδάτωση, η ισορροπημένη διατροφή και η κατάλληλη επιλογή παπουτσιών είναι βασικά στοιχεία. Η προσαρμογή σε νέα εδάφη, κλίσεις ή μονοπάτια είναι σημαντική για την αποφυγή τραυματισμών. Για μεγαλύτερες ή πιο απαιτητικές διαδρομές, συνιστάται προπόνηση αρκετών εβδομάδων πριν από το ταξίδι.

Ακίνητα
Ακίνητα: Οι τράπεζες, οι ΑΕΕΑΠ και το στοίχημα του 1 δισ. ευρώ

Ακίνητα: Οι τράπεζες, οι ΑΕΕΑΠ και το στοίχημα του 1 δισ. ευρώ

Economy
S&P: Αξιολογεί την ελληνική οικονομία – Στο επίκεντρο η δημοσιονομική πορεία

S&P: Αξιολογεί την ελληνική οικονομία – Στο επίκεντρο η δημοσιονομική πορεία

inWellness
inTown
Fit & Run
Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
Όσα καταγράψαμε καρέ καρέ στο «Race for the Cure» – Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού
30.09.25

Όσα καταγράψαμε καρέ καρέ στο «Race for the Cure» – Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού

Μια ακόμα χρονιά που χιλιάδες γυναίκες, άντρες και μικρά παιδιά έδωσαν δυναμικά το παρών στο «Race for the Cure». Με την κάμερα του in καταγράψαμε καρέ καρέ τη διαδρομή μέχρι τον τερματισμό.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;
29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ
17.10.25

Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ

Η νέα βιογραφία καλύπτει τα πάντα σε ότι αφορά την Γκουίνεθ Πάλτροου: από την ερωτική της ζωή μέχρι σκάνδαλα όπως η υποτιθέμενη κλοπή του σεναρίου του «Shakespeare in Love» από την Γουινόνα Ράιντερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά
17.10.25

Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά

Τι δείχνει η σύγκριση 2024 -2025 σε μεγάλους οδικούς άξονες της Αθήνας- Αναλύει τα δεδομένα για το in, με πίνακες και γραφήματα, o Δρ. Ορφέας Καρούντζος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνική του ΕΜΠ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον
17.10.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον

«Ιθάκη» είναι ο τίτλος που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το βιβλίο του που κυκλοφορεί τον Νοέμβριο. Στα 11+1 κεφάλαια περιγράφει τα συγκλονιστικά γεγονότα του 2015 -2019, μιλά για τους πρωταγωνιστές, αποκαλύπτει ντοκουμέντα. «Ένας λαός που σταματά να ονειρεύεται το καλύτερο, είναι έτοιμος να αποδεχτεί το χειρότερο» γράφει στο τελευταίο κεφάλαιο μιλώντας για το όραμα του για τη χώρα.

Σύνταξη
Κέρκυρα: Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα – Ήχησε το 112
17.10.25

Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα στην Κέρκυρα - Ήχησε το 112 (βίντεο)

Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που καλύπτουν τον ουρανό - Δεν έχουν αναφερθεί τρυματισμοί ή εγκλωβισμένοι από τη φωτιά στην επιχείρηση

Σύνταξη
Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss
17.10.25

Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss

Ο Έις Φρίλι, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Kiss, πέθανε στα 74 του χρόνια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη μετά από πτώση στο στούντιο ηχογράφησής του

Σύνταξη
Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις
17.10.25

Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις

Μόνος πατριώτης στη χώρα ο πρωθυπουργός και τα μέλη της ΝΔ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο όσοι ασκούν κριτική στην εξωτερική πολιτική είναι «ψευτοπατριώτες». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι... μεταρρυθμίσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»
17.10.25

Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα είναι πλέον από τα βασικά ερωτήματα στις δημοσκοπήσεις. Η νέα έρευνα της MRB επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες επικροτούν την απόφασή του, ενώ η βάση για ένα πιθανό «κόμμα Τσίπρα» τοποθετείται στο 21,8%.

Σύνταξη
Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  
17.10.25

Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  

Το δριμύ «κατηγορώ» του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα «ήρεμα νερά». Η «μάχη» για τα ελληνοτουρκικά και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για ένα «νέο Ελσίνκι».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα
17.10.25

Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα

Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα… ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εμφάνισή του στη Βουλή μετά την παραίτηση Τσίπρα δεν άντεξε να μην αναφέρει το όνομά του και να μην εξαπολύσει επίθεση εναντίον του, ζητώντας από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ περίπου να αναφωνήσει απεταξάμην… Τσίπρα.

Ειδικός Συνεργάτης
Ισραήλ: «Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» – Μαρτυρίες από τη φυλακή
17.10.25

«Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» - Μαρτυρίες από τη φυλακή του Ισραήλ

Στα σωφρονιστήρια του Ισραήλ, μαχητές όλων των οργανώσεων ανδρώθηκαν μαζί - Οι απελευθερωμένοι «απόφοιτοί» τους ίσως διαμορφώσουν τη νέα παλαιστινιακή ηγεσία

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Το Δημόσιο χαρτογραφεί και αξιοποιεί χιλιάδες ακίνητα
17.10.25

Το Δημόσιο χαρτογραφεί και αξιοποιεί χιλιάδες ακίνητα

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, όλες οι κοινωφελείς περιουσίες και οι σχολάζουσες κληρονομιές θα χαρτογραφηθούν ψηφιακά από το Δημόσιο

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κληρονομιές: Διαθήκες ψηφιακά σε επτά ημέρες από 1ης Νοεμβρίου
17.10.25

Διαθήκες ψηφιακά σε 7 ημέρες από 1ης Νοεμβρίου

Η νέα πλατφόρμα αλλάζει ριζικά τον τρόπο δημοσίευσης, μειώνει τον χρόνο διευθέτησης για τις κληρονομιές και μεταφέρει τη διαδικασία από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους, χωρίς επιπλέον κόστος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη
17.10.25

Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη

Δύο αιώνες μετά τη γέννηση του Φρανκενστάιν, το αριστούργημα της Μέρι Σέλεϊ επιστρέφει μέσα από τη νέα ταινία του Γκιγέρμο ντελ Τόρο και μας θυμίζει πως το αληθινό τέρας δεν ήταν ποτέ το πλάσμα

Σύνταξη
