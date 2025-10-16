Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Thousand Olives: Διπλή διάκριση στα Supplement Awards 2025
English edition 16 Οκτωβρίου 2025 | 12:51

Thousand Olives: Διπλή διάκριση στα Supplement Awards 2025

Το Thousand Olives σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής συμπληρωμάτων διατροφής με βάση την Ελαιοκανθάλη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Την υψηλότερη διάκριση, Platinum & Gold Award, απέσπασε το Thousand Olives της Botanic-Art στα Supplement Awards 2025. Το Thousand Olives είναι είναι το μοναδικό ελληνικό συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει, μέσα σε μια συσκευασία, τη δύναμη και τα οφέλη από 1000 ελιές, από αυστηρά επιλεγμένες ποικιλίες για την υψηλή συγκέντρωση πολυφαινολών και Ελαιοκανθάλης.

H διπλή διάκριση στα Supplement Awards 2025 αναλύεται ως εξής:

Το Gold βραβείο απονεμήθηκε στην Botanic Art για το Thousand Olives, ως το Καλύτερο Συμπλήρωμα για την Καρδιά και το Κυκλοφορικό, ενώ το Platinum βραβείο ήρθε ως επιβράβευση του Thousand Olives για τη μεγαλύτερη βαθμολογία που απέσπασε στο σύνολο των 25 κατηγοριών βράβευσης του Πυλώνα 1 – Προϊόντα.

Το Thousand Olives

Το Thousand Olives σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής συμπληρωμάτων διατροφής με βάση την Ελαιοκανθάλη, μια από τις πιο ισχυρές αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις πολυφαινόλες, από εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρώιμης συγκομιδής (αγουρέλαιο).

Η διοργάνωση των Supplement Awards 2025, από τη BOUSSIAS events, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στο Anais Club και ανέδειξε τις κορυφαίες εταιρείες και προϊόντα που προάγουν την καινοτομία, την επιστημονική εγκυρότητα και την ποιότητα στον χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής.

«Η βράβευση του Thousand Olives με το Platinum και Gold βραβείο στα Supplement Awards, στην κατηγορία Καλύτερο Συμπλήρωμα για Καρδιά & Κυκλοφορικό, αποτελεί για εμάς στην Botanic Art, μια στιγμή υπερηφάνειας και επιβεβαίωσης», αναφέρει ο ιδρυτής της Botanic Art, Μανώλης Βασαρμίδης και προσθέτει:
«Μέσα από το όραμα “1000 ελιές, 1000 ζωές” αναδείξαμε την ελαιοκανθάλη, το πολύτιμο συστατικό του αγνού ελληνικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, σε καθημερινό σύμμαχο υγείας, μετατρέποντας τον πλούτο της Μεσογειακής διατροφής σε μια σύγχρονη, επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση για την ευζωία των ανθρώπων.
Δημιουργήσαμε ένα συμπλήρωμα διατροφής σε κάψουλα που προσφέρει με σταθερότητα και ασφάλεια τα οφέλη της ελαιοκανθάλης, μιας φυσικής πολυφαινόλης με ισχυρή επιστημονική τεκμηρίωση για την καλή λειτουργία της καρδιάς, την αντιοξειδωτική θωράκιση του οργανισμού και την προστασία των κυττάρων από πρόωρη γήρανση. Το βραβείο αυτό μάς εμπνέει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην έρευνα και να προσφέρουμε λύσεις που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής. Ευχαριστούμε θερμά για την τιμή και την εμπιστοσύνη».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακτοπλοΐα
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Γιάννος Κοντόπουλος: Υπάρχει δυνατό pipeline για εισαγωγές στην ΕΝΑ

Γιάννος Κοντόπουλος: Υπάρχει δυνατό pipeline για εισαγωγές στην ΕΝΑ

English edition
Traffic Restrictions Return to Central Athens
English edition 13.10.25

Traffic Restrictions Return to Central Athens

The Athens traffic ring returns October 13 after a summer suspension, reintroducing alternate-day car access to central Athens in an effort to ease traffic and improve air quality

Σύνταξη
Price Cuts on 1,000 Products Aim to Ease Cost of Living
English edition 12.10.25

Price Cuts on 1,000 Products Aim to Ease Cost of Living

More than 50 companies and 10 supermarket chains in Greece join an initiative to cut supermarket prices by an average of 8%, as inflation in consumer goods falls to its lowest level in four years

Σύνταξη
Greece Is Stable, Safe, and Open for Investment
English edition 12.10.25

Greece Is Stable, Safe, and Open for Investment

Speaking in Sydney, Deputy Foreign Minister Giannis Loverdos highlighted Greece’s strong economy, investor-friendly climate, and enduring ties with the Greek diaspora

Σύνταξη
Greece, Cyprus Invited to Gaza Summit in Egypt
English edition 12.10.25

Greece, Cyprus Invited to Gaza Summit in Egypt

Washington has significantly expanded the list of invitees, adding Spain, Japan, Azerbaijan, Armenia, Hungary, India, El Salvador, Cyprus, Greece, Bahrain, Kuwait, and Canada to the gathering, which will take place in the Red Sea resort of Sharm El Sheikh

Σύνταξη
Heating Oil Sales in Greece Begin October 15 at €1.11
English edition 11.10.25

Heating Oil Sales in Greece Begin October 15 at €1.11

From October 15, heating oil will be available at slightly lower prices than last year, with a heating allowance for eligible households. Applications open in early November, with first payments expected by mid-December

Σύνταξη
A Second Life for Xenia Hotels
English edition 07.10.25

A Second Life for Xenia Hotels

Once symbols of Greece’s post-war modernization, many Xenia Hotels face neglect, while others are being restored or repurposed as cultural and hospitality spaces, preserving their architectural and historical significance for future generations

Σύνταξη
Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English edition 06.10.25

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party

The former Greek prime minister, a polarizing figure in Greek politics, has resigned his MP seat to "return to the hopeful uncertainty of social struggle", hinting at a fresh movement beyond SYRIZA

Σύνταξη
Greece Tightens Rules on Short-Term Rentals
English edition 05.10.25

Greece Tightens Rules on Short-Term Rentals

Tourism authorities highlight that the framework sets out clear rules, establishing quality and safety criteria that reflect the rapid expansion of this segment of the hospitality industry.

Σύνταξη
Greek Beef Prices Soar As Imports Dominate Supply
English edition 03.10.25

Greek Beef Prices Soar As Imports Dominate Supply

Only 10% of beef consumed in Greece is locally produced, with rising dependence on imports pushing retail prices toward €20 per kilo. Farmers warn of further shortages.

Σύνταξη
Greece’s Waste Battle: The High-Stakes Gamble on Incineration
English edition 01.10.25

Greece’s Waste Battle: The High-Stakes Gamble on Incineration

With landfills overflowing, Greece plans six waste-to-energy plants by 2035 to cut burial rates from 80% to 10%. But delays in infrastructure, especially in Athens, and local opposition threaten to derail the ambitious strategy

Σύνταξη
«Η μητρότητα είναι ένα κατόρθωμα από μόνη της»: Άγαλμα στο Λονδίνο τιμά όλες της μαμάδες του κόσμου
Mother Vérité 16.10.25

«Η μητρότητα είναι ένα κατόρθωμα από μόνη της»: Άγαλμα στο Λονδίνο τιμά όλες της μαμάδες του κόσμου

Ένα επιβλητικό μπρούτζινο άγαλμα ύψους δύο μέτρων στέκει έξω από τη Lindo Wing του νοσοκομείου St Mary’s στο Λονδίνο ως ένα «υπερμέγεθες αφιέρωμα στη μητρότητα»

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα – Οι πιο ευάλωτες περιοχές
Κακοκαιρία 16.10.25

Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα - Οι πιο ευάλωτες περιοχές

Σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για έντονη κακοκαιρία στα δυτικά της χώρας, με βροχές και πιθανές θύελλες σε Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Θεσπρωτία και Πρέβεζα

Σύνταξη
Παραίτηση σύμφωνα με πληροφορίες υπέβαλε ο Κώστας Τσιάρας
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25 Upd: 15:43

Παραίτηση σύμφωνα με πληροφορίες υπέβαλε ο Κώστας Τσιάρας

Την παραίτησή του ήθελαν πληροφορίες να έχει υποβάλει ο Κώστας Τσιάρας με το Μαξίμου να μην την κάνει δεκτή. Η κυβέρνηση πάντως διαψεύδει τις πληροφορίες και την έντονη φημολογία που ακουγόταν έως πριν λίγο και μέσα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την παραίτηση του υπουργού. Όπως λένε δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.

Σύνταξη
Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ήρθε και άλλαξε το ποδόσφαιρο: 21 χρόνια από το ντεμπούτο του Μέσι στην Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ήρθε και άλλαξε το ποδόσφαιρο: 21 χρόνια από το ντεμπούτο του Μέσι στην Μπαρτσελόνα

Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ονόματι, Λιονέλ Μέσι φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και άλλαξε τα πάντα την ιστορία του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Φάμελλος: Εδώ και έξι χρόνια δεν παίζουμε απλώς άμυνα, μετράμε ήττες – Επίθεση σε Μητσοτάκη για εξωτερική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

«Εδώ και έξι χρόνια δεν παίζουμε απλώς άμυνα, μετράμε ήττες» - Επίθεση Φάμελλου για την εξωτερική πολιτική

«Θριαμβολογεί ο Μητσοτάκης γιατί ήταν μέρος του σκηνικού στο Σαρμ Ελ Σέιχ;», διερωτήθηκε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελλος που ζήτησε να προχωρήσει η αναγνώριση της Παλαιστίνης

Σύνταξη
Κάσος: Εγκαίνια για τον πρώτο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, ένα ελπιδοφόρο ορόσημο για το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Κάσος: Εγκαίνια για τον πρώτο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, ένα ελπιδοφόρο ορόσημο για το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων

Στα πιο απομονωμένα μέρη της Ελλάδας, η καθημερινότητα είναι δύσκολη, όμως η ελπίδα ζει και μεγαλώνει μέσα από τα νέα παιδιά.

Σύνταξη
Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων, αυτή η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα
ΚΚΕ 16.10.25

Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων, αυτή η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα

«Τα λεφτόδεντρα τα βρίσκεται μονάχα για τους εξοπλισμούς», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη - Σφοδρή επίθεση για τη στάση της κυβέρνησης στον πόλεμο στη Γάζα

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Άνθρωπος του Μπαλντίνι ο αντί-Παπαδημητρίου
Super League 16.10.25

Άνθρωπος του Μπαλντίνι ο αντί-Παπαδημητρίου στον Παναθηναϊκό

Ο Γιάννης Παπαδημητρίου έμεινε... απ' έξω στις υποθέσεις των Τεττέη-Παντελίδη και Μπενίτεθ και αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Τι ισχύει με τις άλλες αλλαγές.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
