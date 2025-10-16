Τα 6 «μυστικά» που κάνουν ευτυχισμένους τους εργαζόμενους

Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων χρειάζεται να δουλέψει για να βιοποριστεί, ακόμη και αν η δουλειά που κάνει δεν είναι ό, τι καλύτερο θα ήθελε. Ωστόσο, όπως λέει ο ιδρυτής και CEO εταιρείας αναζήτησης στελεχών, που έχει πάρει συνεντεύξεις από περισσότερους από 30.000 υποψηφίους, William Vanderbloemen, η ζωή είναι πολύ σύντομη για να κυριαρχείται τόσο πολύ από δυστυχία ή δυσαρέσκεια. Πιστεύω λοιπόν ότι όλοι χρειάζονται – και αξίζουν – να είναι ευτυχισμένοι στην εργασία.

Ο William Vanderbloemen, έχοντας μελετήσει με τα χρόνια τι κάνει τους ανθρώπους επιτυχημένους και ευτυχισμένους – ή τι τους δυσκολεύει και τους κάνει δυστυχισμένους- στην εργασία, συνοψίζει σε 6 σημεία – «κλειδιά» την ευτυχία στη δουλειά. Και ιδού:

1. Έχοντας ένα καλό αφεντικό

Το να γνωρίζετε ότι ο προϊστάμενός σας έχει κατά νου τα συμφέροντά σας και να έχετε μια καλή σχέση μαζί του μπορεί να κάνει μια κατά τα άλλα όχι και τόσο καλή δουλειά απολύτως ανεκτή.

Ένα καλό αφεντικό γνωρίζει εσάς και τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, όπως το αν προτιμάτε να λαμβάνετε επαίνους δημόσια ή ιδιωτικά μέσω email. Μην τους κάνετε να μαντεύουν ποιες δεξιότητες θα θέλατε να αναπτύξετε ή ποιο στιλ διοίκησης λειτουργεί καλύτερα για εσάς. Αντίθετα, προσπαθήστε να μοιραστείτε τις πληροφορίες που θα χρειαστούν για εσάς για να σας υποστηρίξουν.

Αυτό ή θα βοηθήσει ένα καλό αφεντικό να γίνει ένα εξαιρετικό αφεντικό ή θα σας κάνει να καταλάβετε το αφεντικό σας δεν είναι το κατάλληλο για εσάς.

2. Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Όταν δεν είστε σε ετοιμότητα 24/7 και νιώθετε ότι ο χρόνος σας είναι στην πραγματικότητα δικός σας, είναι πολύ πιο πιθανό να είστε ευτυχισμένοι κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Αλλά η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής φαίνεται διαφορετική για διαφορετικούς τύπους ανθρώπων. Είστε ο τύπος που ελέγχει τα email της εργασίας ανά πάσα στιγμή της ημέρας ή κλείνετε τον φορητό υπολογιστή σας και τις επαφές της δουλειάς στο κινητό στο τέλος της εργάσιμης ημέρας και αφήνετε ό,τι συμβεί να είναι ένα πρόβλημα της επόμενης μέρας;

Κανένα από τα δύο δεν είναι σωστό ή λάθος, αλλά θα είστε πιο ευτυχισμένοι σε μια δουλειά που σέβεται την προσωπικότητά σας.

3. Αρκετά χρήματα

Εάν οι βασικές σας ανάγκες δεν καλύπτονται με τη μορφή ενός δίκαιου, αξιοπρεπούς μισθού, δεν πρόκειται να είστε ευτυχισμένοι, ακόμα κι αν υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι για κάτι τέτοιο.

Όλοι αξίζουν να πληρώνονται όσο αξίζει η δουλειά τους. Το να κάνετε τη δουλειά σας επειδή την αγαπάτε είναι υπέροχο, αλλά θα εξαντληθείτε γρήγορα αν στο τέλος του μήνα δεν μπορείτε να καλύψετε βασικές ανάγκες.

Μπορεί να είναι ένα ρίσκο υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, αλλά οι έξυπνοι εργοδότες γνωρίζουν ότι γενικά κοστίζει περισσότερο να σας αντικαταστήσουν παρά να σας κρατήσουν. Ζητήστε αύξηση αν νομίζετε ότι είναι δίκαιο.

4. Αυτονομία και ευελιξία

Το να σας αντιμετωπίζουν ως υπεύθυνο ενήλικα που είναι ικανός να κάνει τη δουλειά του είναι μια ανθρώπινη και σεβαστή προσέγγιση που μπορούν να ακολουθήσουν οι εργοδότες για να κάνουν τους εργαζομένους πιο ευτυχισμένους.

Η πανδημία μας δίδαξε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα κάνουν το καλύτερο δυνατό στη δουλειά, ακόμα και όταν κάθονται στο τραπέζι του σπιτιού τους.

Ζητήστε περισσότερη αυτονομία και ευελιξία εάν δεν έχετε αρκετά. Αν ο εργοδότης σας πει όχι, ίσως είναι καιρός να αναζητήσετε μια παρόμοια θέση αλλού που σας δίνει λίγο περισσότερη αναγνώριση.

5. Επαγγελματική ανάπτυξη

Το να έχετε την ευκαιρία να προχωρήσετε κάνεινα νιώθετε πως έχετε μέλλον στη δουλειά σας. Αυτό από μόνο του είναι κάτι που κάνει πιο ικανοποιημένους και σίγουρους εργαζόμενους.

Το αφεντικό σας μπορεί να μην σκέφτεται τρόπους για να αναπτύξει την καριέρα σας. Εξαρτάται από εσάς. Σκεφτείτε δεξιότητες που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν στον τρέχοντα ρόλο σας και αυτές που θέλετε στο μέλλον και βρείτε ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης που να ταιριάζουν. Κάποιες εταιρείες, μάλιστα, υποστηρίξουν οικονομικά την επιμόρφωση των εργαζομένων τους.

6. Ουσιαστική εργασία

Το να έχετε αίσθηση σκοπού και να πιστεύετε στην εργασία σας είναι βασικό συστατικό για την ευτυχία στον χώρο εργασίας. Στην πραγματικότητα, η έρευνα λέει ότι είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας ευτυχίας στον χώρο εργασίας.

Δεν χρειάζεται όλοι να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Η ουσιαστική εργασία φαίνεται διαφορετική για τον καθένα. Εφόσον πιστεύετε ότι αυτό που κάνετε κάνει κάποια διαφορά, προσφέρει κάτι, θα είστε πιο ευτυχισμένοι.

Αν δεν μπορείτε να το δείτε εξαρχής, ανακαλύψτε πώς ο ρόλος σας συμβάλλει στην επιτυχία της εταιρείας σας και πώς αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στον κόσμο. Αν αυτό δεν βοηθάει, ίσως θελήσετε να εργαστείτε για να βρείτε μια εταιρεία ή έναν σκοπό στον οποίο πιστεύετε.

Και εν τω μεταξύ, κάντε το καλύτερο δυνατό για να βρείτε ουσιαστική «δουλειά» εκτός εργασίας. Η ανατροφή καλών ανθρώπων, ο εθελοντισμός και το να είστε ευγενικοί άνθρωποι μπορούν να δώσουν νόημα στη ζωή σας, ακόμα κι αν η εργασία σας δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, καταλήγει ο συντάκτης των παραπάνω προτάσεων.

Βέβαια, πολλά από αυτά μπορεί να μην ακούγονται εφαρμόσιμα στην ελληνική πραγματικότητα. Αξίζει, ωστόσο, να τα σκεφτεί κανείς και να τα φέρει στα μέτρα του στον βαθμό που αναζητά τρόπο να περνάει καλά στη δουλειά του.

Πηγή: ΟΤ