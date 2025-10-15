Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Καλοκαιρινά και χειμωνιάτικα: Οργάνωσε τα ρούχα σου σαν επαγγελματίας
Τα Νέα της Αγοράς 15 Οκτωβρίου 2025 | 14:43

Καλοκαιρινά και χειμωνιάτικα: Οργάνωσε τα ρούχα σου σαν επαγγελματίας

Η οργάνωση της ντουλάπας δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο! Με αυτά τα μυστικά θα τακτοποιήσεις καλοκαιρινά και χειμωνιάτικα ρούχα στο μισό χρόνο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς να κερδίζετε περισσότερο χρόνο (χωρίς να σηκώνεστε χαράματα)

Πώς να κερδίζετε περισσότερο χρόνο (χωρίς να σηκώνεστε χαράματα)

Spotlight

Σιγά-σιγά οι μέρες μικραίνουν, η θερμοκρασία υποχωρεί και οι πρώτες βροχές έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους. Το φθινόπωρο είναι εδώ και αυτό σημαίνει ένα πράγμα – ήρθε η στιγμή να αποχωριστούμε τα καλοκαιρινά ρούχα και να δώσουμε την θέση τους στα χειμωνιάτικα.

Αυτήν την χρονιά όμως, ας το κάνουμε σωστά! Η οργάνωση και τακτοποίηση της ντουλάπας αποτελεί για πολλούς πρόκληση, όμως με τα κατάλληλα βήματα μπορεί να γίνει «παιχνιδάκι». Γι’αυτό, φτιάξαμε ένα σύντομο οδηγό με όλα όσα μπορείς να κάνεις αλλά και όσα θα χρειαστείς για να τα καταφέρεις. Ας ξεκινήσουμε!

Βγάλε τα καλοκαιρινά από τη μέση

  • Απαραίτητος ο καθαρισμός

Πριν την αποθήκευση, προηγείται φυσικά ο ενδελεχής καθαρισμός τους. Για να βρεις λοιπόν, τα καλοκαιρινά σου ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ έτοιμα την επόμενη καλοκαιρινή σεζόν, ξεκίνα βάζοντας πλυντήριο όλα σου τα ρούχα και καθαρίζοντας καλά παπούτσια και αξεσουάρ.

Ειδικά τα σανδάλια, οι εσπαντρίγιες και τα λευκά sneakers χρειάζονται καλό καθάρισμα, ώστε να παραμείνουν αστραφτερά. Μια καλή λύση είναι να χρησιμοποιήσεις ένα πανάκι με λίγο νερό και σαπούνι για να καθαρίσεις την σόλα και το πάνω μέρος. Εάν έχουν ύφασμα, βεβαιώσου ότι χρησιμοποιείς τα κατάλληλα καθαριστικά.

Αφού στεγνώσουν καλά – ρούχα και παπούτσια  – μπορείς να προχωρήσεις στην αποθήκευσή τους.

  • Ώρα για οργάνωση

Αντί να στοιβάξεις τα καλοκαιρινά σου στο πίσω μέρος της ντουλάπας, καλύτερα να τα οργανώσεις ανά κατηγορία – ο εαυτός σου στο μέλλον θα σε ευγνωμονεί, καθώς θα μπορείς να τα βρεις πολύ πιο εύκολα! Χρησιμοποίησε λοιπόν υφασμάτινες θήκες ή κουτιά αποθήκευσης ρούχων για να αποθηκεύσεις σορτσάκια, τζιν, φορέματα και μπλούζες. Σε διαφορετική θήκη μπορείς να αποθηκεύσεις μαγιό και παρεό ενώ μπορείς να έχεις μια ξεχωριστή θήκη και για τα αξεσουάρ σου όπως καπέλα και τσάντες.

Με αυτόν τον τρόπο η καλοκαιρινή σου γκαρνταρόμπα θα είναι τακτοποιημένη και προστατευμένη από σκόνη, ρύπους και δυσάρεστες οσμές. Το ίδιο μπορείς να κάνεις και για τα καλοκαιρινά σου παπούτσια, χρησιμοποιώντας μια υφασμάτινη θήκη παπουτσιών με πολλά διαχωριστικά για να χωρέσει όλα τα ζευγάρια.

  • Αποθήκευσέ τα στον κατάλληλο χώρο

Το μέρος που θα τα αποθηκεύσεις είναι κομβικής σημασίας για να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση. Ιδανικά, επέλεξε ένα χώρο χωρίς απότομες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και χωρίς υγρασία. Ιδανική επιλογή εκτός από την ντουλάπα, είναι το υπνοδωμάτιο. Αν δεν έχεις διαθέσιμο χώρο, τότε μπορείς να επιλέξεις μια υφασμάτινη ντουλάπα, που θα σου χαρίσει επιπλέον αποθηκευτικό χώρο με στυλ και πρακτικότητα.

Επιπλέον η υφασμάτινη ντουλάπα με φερμουάρ αλλά και ράφια εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση και άριστη ταξινόμηση των ρούχων, προστατεύοντάς από την σκόνη.

Βάλε τα χειμωνιάτικα στην θέση τους

Αφού αποθηκεύσεις τα καλοκαιρινά, θα απελευθερωθεί πολύτιμος χώρος για τα χειμερινά σου ρούχα. Για να οργανώσεις σωστά την γκαρνταρόμπα σου, κάνε ένα μικρό declutter. Αφού το ολοκληρώσεις, τακτοποίησέ τα σε ράφια και ντουλάπες ενώ μην ξεχάσεις να χρησιμοποιήσεις μια θήκη αποθήκευσης για τα πιο ευαίσθητα.

Η υφασμάτινη ντουλάπα μπορεί και σε αυτήν την περίπτωση να σου προσφέρει έξτρα αποθηκευτικό χώρο, για να έχεις όλα όσα χρειάζεσαι έτοιμα και οργανωμένα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακτοπλοΐα
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς να κερδίζετε περισσότερο χρόνο (χωρίς να σηκώνεστε χαράματα)

Πώς να κερδίζετε περισσότερο χρόνο (χωρίς να σηκώνεστε χαράματα)

Xρηματιστήριο Αθηνών
Γιάννος Κοντόπουλος: Υπάρχει δυνατό pipeline για εισαγωγές στην ΕΝΑ

Γιάννος Κοντόπουλος: Υπάρχει δυνατό pipeline για εισαγωγές στην ΕΝΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
Ο Πάνος Σκουρολιάκος μάς «βυθίζει» σε μια μετα-μπεκετική φαντασίωση λίγο πριν την πρεμιέρα της παράστασης Killing Godot
Στο Θέατρο Τόπος Αλλού 15.10.25

Ο Πάνος Σκουρολιάκος μάς «βυθίζει» σε μια μετα-μπεκετική φαντασίωση λίγο πριν την πρεμιέρα της παράστασης Killing Godot

Το Killing Godot αποτελεί μια μετα-μπεκετική φαντασίωση για δύο ηθοποιούς που παίζουν τον Εστραγκόν και τον Βλαντιμίρ επί 70 χρόνια... στο ίδιο θέατρο... στην ίδια αναμονή

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Η μητρότητα είναι ένα κατόρθωμα από μόνη της»: Άγαλμα στο Λονδίνο τιμά όλες της μαμάδες του κόσμου
Mother Vérité 16.10.25

«Η μητρότητα είναι ένα κατόρθωμα από μόνη της»: Άγαλμα στο Λονδίνο τιμά όλες της μαμάδες του κόσμου

Ένα επιβλητικό μπρούτζινο άγαλμα ύψους δύο μέτρων στέκει έξω από τη Lindo Wing του νοσοκομείου St Mary’s στο Λονδίνο ως ένα «υπερμέγεθες αφιέρωμα στη μητρότητα»

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα – Οι πιο ευάλωτες περιοχές
Κακοκαιρία 16.10.25

Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα - Οι πιο ευάλωτες περιοχές

Σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για έντονη κακοκαιρία στα δυτικά της χώρας, με βροχές και πιθανές θύελλες σε Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Θεσπρωτία και Πρέβεζα

Σύνταξη
Παραίτηση σύμφωνα με πληροφορίες υπέβαλε ο Κώστας Τσιάρας
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25 Upd: 15:43

Παραίτηση σύμφωνα με πληροφορίες υπέβαλε ο Κώστας Τσιάρας

Την παραίτησή του ήθελαν πληροφορίες να έχει υποβάλει ο Κώστας Τσιάρας με το Μαξίμου να μην την κάνει δεκτή. Η κυβέρνηση πάντως διαψεύδει τις πληροφορίες και την έντονη φημολογία που ακουγόταν έως πριν λίγο και μέσα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την παραίτηση του υπουργού. Όπως λένε δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.

Σύνταξη
Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ήρθε και άλλαξε το ποδόσφαιρο: 21 χρόνια από το ντεμπούτο του Μέσι στην Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ήρθε και άλλαξε το ποδόσφαιρο: 21 χρόνια από το ντεμπούτο του Μέσι στην Μπαρτσελόνα

Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ονόματι, Λιονέλ Μέσι φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και άλλαξε τα πάντα την ιστορία του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Φάμελλος: Εδώ και έξι χρόνια δεν παίζουμε απλώς άμυνα, μετράμε ήττες – Επίθεση σε Μητσοτάκη για εξωτερική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

«Εδώ και έξι χρόνια δεν παίζουμε απλώς άμυνα, μετράμε ήττες» - Επίθεση Φάμελλου για την εξωτερική πολιτική

«Θριαμβολογεί ο Μητσοτάκης γιατί ήταν μέρος του σκηνικού στο Σαρμ Ελ Σέιχ;», διερωτήθηκε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελλος που ζήτησε να προχωρήσει η αναγνώριση της Παλαιστίνης

Σύνταξη
Κάσος: Εγκαίνια για τον πρώτο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, ένα ελπιδοφόρο ορόσημο για το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Κάσος: Εγκαίνια για τον πρώτο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, ένα ελπιδοφόρο ορόσημο για το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων

Στα πιο απομονωμένα μέρη της Ελλάδας, η καθημερινότητα είναι δύσκολη, όμως η ελπίδα ζει και μεγαλώνει μέσα από τα νέα παιδιά.

Σύνταξη
Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων, αυτή η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα
ΚΚΕ 16.10.25

Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων, αυτή η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα

«Τα λεφτόδεντρα τα βρίσκεται μονάχα για τους εξοπλισμούς», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη - Σφοδρή επίθεση για τη στάση της κυβέρνησης στον πόλεμο στη Γάζα

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Άνθρωπος του Μπαλντίνι ο αντί-Παπαδημητρίου
Super League 16.10.25

Άνθρωπος του Μπαλντίνι ο αντί-Παπαδημητρίου στον Παναθηναϊκό

Ο Γιάννης Παπαδημητρίου έμεινε... απ' έξω στις υποθέσεις των Τεττέη-Παντελίδη και Μπενίτεθ και αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Τι ισχύει με τις άλλες αλλαγές.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο