Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Χωρίς λόγο 4 στις 10 αξονικές

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

«Τρώμε» περιττή ακτινοβολία

Χωρίς λόγο 4 στις 10 αξονικές

• Γιατί γίνονται ενώ είναι μερικώς ή εντελώς ατεκμηρίωτες επιστημονικά

• Γιατί η Ελλάδα κατέχει και αυτή την αρνητική πρωτιά

• Πόσο επικίνδυνες είναι για την υγεία μας

• Τι προκύπτει από διεθνή έρευνα, σχετικά με το θέμα

• Τι λένε γιατροί στα «ΝΕΑ» για την ευκολία με την οποία «γράφονται»

• Τι πρέπει να προσέχουν όσοι τους συστήνεται η εξέταση

===========

Μέση Ανατολή

Η επόμενη ημέρα σε 10 ερωτήσεις και απαντήσεις

• Η προειδοποίηση του αμερικανού προέδρου στη Χαμάς

• Ο ανταγωνισμός Νετανιάχου και Ερντογάν

• Η προοπτική της λύσης στο Ουκρανικό

===========

Ακίνητα

Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν

Στον αέρα μεταβιβάσεις, εκδόσεις αδειών

• Πώς διαμορφώνεται το τοπίο με τα νέα δεδομένα

===========

Κάμερες

Ποιες μπήκαν, ποιες θα μπουν και ποιες… μας έρχονται

• Και τι θα γίνει με τις κλήσεις που θα αποστέλλονται στο σπίτι

===========

Πολιτικό παρασκήνιο

«Καρφωμένο» στην Παλαιά Βουλή το Μέγαρο Μαξίμου

Τι είπε ο Τραμπ στον Μητσοτάκη ενώ τον χαιρετούσε;

===========

Τραγωδία

23 Μαρτίου ξεκινά η δίκη για τα Τέμπη

===========

Με χρήση ΑΙ

Χρυσές μπίζνες με deepfake εφαρμογή που «γδύνει» γυναίκες

===========

Γαλλία

Γιατί μπήκε στο συρτάρι το συνταξιοδοτικό

• Και τι προσδοκά τώρα ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός – Εφές 78-82

Λύγισε στο φινάλε

Εθνική

Πισωγύρισμα και από την 40ή θέση πήγε στην 48η

Εκαναν το 3×3 οι Ελπίδες, 1-0 τη Λετονία