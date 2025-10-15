Int.: Το νέο τεύχος έρχεται το Σάββατο με τα ΝΕΑ και μας ταξιδεύει σε έναν κόσμο που αλλάζει

Το 6ο τεύχος του περιοδικού διεθνών θεμάτων Int. κυκλοφορεί αυτό το Σάββατο 18 Οκτωβρίου μαζί με την εφημερίδα τα ΝΕΑ, με ένα μεγάλο αφιέρωμα στη Γαλλία — μια χώρα που βρίσκεται ξανά στο σταυροδρόμι της ιστορίας της.

Ο Γιώργος Σεφερτζής αναλύει πώς ο Εμανουέλ Μακρόν άντλησε λάθος διδάγματα από τον στρατηγό ντε Γκωλ, μετατρέποντας το όραμα σε αλαζονεία και την ηγεσία σε απομόνωση. Η Αλεξία Κεφαλά θυμίζει την καυστική φράση του Νομπελίστα Ζαν Τιρόλ — «Ο Τιτανικός βυθίζεται και εμείς μετακινούμε τις ξαπλώστρες» — ενώ ο Νίκος Αμανίτης και η Μελίνα Τανάγρη αναπολούν τη Γαλλία των νιάτων τους, μια χώρα που μοιάζει πια μακρινή από τη σημερινή πραγματικότητα. Στο ίδιο αφιέρωμα, ο μεξικανός ιστορικός Ενρίκε Κράουσε θέτει το επίκαιρο δίλημμα: ηθική της ευθύνης ή ηθική της πεποίθησης;

Από τις σελίδες του νέου τεύχους δεν θα μπορούσε να λείπει το φλέγον ζήτημα της Μέσης Ανατολής. Ο Χρήστος Κουρτέλης διερωτάται πόσο ανθεκτική είναι η στρατηγική αρχιτεκτονική του Ισραήλ, ενώ ο Γιώργος Κωστάκος υπενθυμίζει πως η διεθνής τάξη παραμένει εύθραυστη, αντιφατική και επικίνδυνα ασταθής.

Την ίδια στιγμή, στην Τουρκία, λίγο πριν η δικαιοσύνη αποφασίσει για την τύχη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Χριστοφής περιγράφει ένα πολιτικό σύστημα που διολισθαίνει σε ηγεμονικό αυταρχισμό, ενώ ο Παναγιώτης Τσάκωνας ιχνηλατεί την πορεία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν — από το «τραμ της δημοκρατίας» μέχρι τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Και καθώς ο κόσμος αλλάζει, ο Γιώργος Παυλόπουλος παρατηρεί την επιστροφή μιας παλιάς εμμονής: τη δίψα για νεότητα και αθανασία — με πρωταγωνιστές τόσο διαφορετικούς όσο ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, που αναζητούν το δικό τους ελιξήριο μακροζωίας.

INT.

Κυκλοφορεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου με ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο