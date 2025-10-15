Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
15.10.2025 | 08:35
Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Int.: Το νέο τεύχος έρχεται το Σάββατο με τα ΝΕΑ και μας ταξιδεύει σε έναν κόσμο που αλλάζει
Media 15 Οκτωβρίου 2025 | 11:29

Int.: Το νέο τεύχος έρχεται το Σάββατο με τα ΝΕΑ και μας ταξιδεύει σε έναν κόσμο που αλλάζει

Το νέο Int. έρχεται το Σάββατο 18 Οκτωβρίου μαζί με τα ΝΕΑ και ταξιδεύει στη Γαλλία – και στον κόσμο που αλλάζει.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Spotlight

Το 6ο τεύχος του περιοδικού διεθνών θεμάτων Int. κυκλοφορεί αυτό το Σάββατο 18 Οκτωβρίου μαζί με την εφημερίδα τα ΝΕΑ, με ένα μεγάλο αφιέρωμα στη Γαλλία — μια χώρα που βρίσκεται ξανά στο σταυροδρόμι της ιστορίας της.

Ο Γιώργος Σεφερτζής αναλύει πώς ο Εμανουέλ Μακρόν άντλησε λάθος διδάγματα από τον στρατηγό ντε Γκωλ, μετατρέποντας το όραμα σε αλαζονεία και την ηγεσία σε απομόνωση. Η Αλεξία Κεφαλά θυμίζει την καυστική φράση του Νομπελίστα Ζαν Τιρόλ — «Ο Τιτανικός βυθίζεται και εμείς μετακινούμε τις ξαπλώστρες» — ενώ ο Νίκος Αμανίτης και η Μελίνα Τανάγρη αναπολούν τη Γαλλία των νιάτων τους, μια χώρα που μοιάζει πια μακρινή από τη σημερινή πραγματικότητα. Στο ίδιο αφιέρωμα, ο μεξικανός ιστορικός Ενρίκε Κράουσε θέτει το επίκαιρο δίλημμα: ηθική της ευθύνης ή ηθική της πεποίθησης;

Από τις σελίδες του νέου τεύχους δεν θα μπορούσε να λείπει το φλέγον ζήτημα της Μέσης Ανατολής. Ο Χρήστος Κουρτέλης διερωτάται πόσο ανθεκτική είναι η στρατηγική αρχιτεκτονική του Ισραήλ, ενώ ο Γιώργος Κωστάκος υπενθυμίζει πως η διεθνής τάξη παραμένει εύθραυστη, αντιφατική και επικίνδυνα ασταθής.

Την ίδια στιγμή, στην Τουρκία, λίγο πριν η δικαιοσύνη αποφασίσει για την τύχη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Χριστοφής περιγράφει ένα πολιτικό σύστημα που διολισθαίνει σε ηγεμονικό αυταρχισμό, ενώ ο Παναγιώτης Τσάκωνας ιχνηλατεί την πορεία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν — από το «τραμ της δημοκρατίας» μέχρι τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Και καθώς ο κόσμος αλλάζει, ο Γιώργος Παυλόπουλος παρατηρεί την επιστροφή μιας παλιάς εμμονής: τη δίψα για νεότητα και αθανασία — με πρωταγωνιστές τόσο διαφορετικούς όσο ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, που αναζητούν το δικό τους ελιξήριο μακροζωίας.

INT.
Κυκλοφορεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου με ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Business
Σούπερ μάρκετ: Με νέες μειωμένες τιμές πάνω από 2.000 προϊόντα – Δήλωση Θεοδωρικάκου

Σούπερ μάρκετ: Με νέες μειωμένες τιμές πάνω από 2.000 προϊόντα – Δήλωση Θεοδωρικάκου

inWellness
Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
Media
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η υγεία πάνω απ’ όλα
Media 14.10.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η υγεία πάνω απ’ όλα

Η νέα κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA επιστρέφει με ατελείωτα ευτράπελα. Όλα όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο, στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
MEGA News: Το μόνο κανάλι που μετέδωσε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Media 13.10.25

MEGA News: Το μόνο κανάλι που μετέδωσε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το 4ωρο ενημερωτικό κανάλι της Alter Ego Media, το MEGA News, ήταν το μοναδικό τηλεοπτικό Μέσο στην Ελλάδα που μετέδωσε σήμερα, λεπτό προς λεπτό, όλες τις καταιγιστικές εξελίξεις της ιστορικής ημέρας για τη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Ertflix: «Έπεσε» η πλατφόρμα κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
«Μαύρο» 12.10.25

Χάθηκε η μπάλα στο ERTFLIX, στην κυριολεξία

Φιάσκο της ΕΡΤ. «Έπεσε» το ERTFLIX κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του μπασκετικού ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έντονες αντιδράσεις από τους χρήστες της πλατφόρμας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 27χρονος που απέδρασε τον Σεπτέμβριο από τις φυλακές Κασσάνδρας
Στη Βοιωτία 15.10.25

Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 27χρονος που απέδρασε τον Σεπτέμβριο από τις φυλακές Κασσάνδρας

Ο 27χρονος που είχε αποδράσει από τις φυλακές Κασσάνδρας χθες Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, σε περιοχή της Βοιωτίας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι replica και ένα κινητό τηλέφωνο

Σύνταξη
Ο κύβος ερρίφθη στο ΠΑΣΟΚ: Ποια είναι τα πρόσωπα «κλειδιά» των επιτροπών συνεδρίου
Όλα τα ονόματα 15.10.25

Ο κύβος ερρίφθη στο ΠΑΣΟΚ: Ποια είναι τα πρόσωπα «κλειδιά» των επιτροπών συνεδρίου

Τα πρόσωπα «κλειδιά» στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), στις επιτροπές καταστατικού, διακήρυξης και προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε η Χαριλάου Τρικούπη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κρυπτονομίσματα: Γιγαντιαία απάτη ύψους 14 δισ. δολαρίων – Απαγγέλθηκαν κατηγορίες
Στις ΗΠΑ 15.10.25

Γιγαντιαία απάτη σε κρυπτονομίσματα, ύψους 14 δισ. δολαρίων - Απαγγέλθηκαν κατηγορίες

Η απάτη περιελάμβανε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας - Τα κρυπτονομίσματα κατασχέθηκαν σε κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου - Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον ιδρυτή της Prince Group

Σύνταξη
«Παίρνω το 112»: Το διαδίκτυο «γλεντάει» την Κιμ Καρντάσιαν άλλη μια φορά – Η καμπάνια με τριχωτά εσώρουσα της Skims διχάζει
Φωτογραφίες 15.10.25

«Παίρνω το 112»: Το διαδίκτυο «γλεντάει» την Κιμ Καρντάσιαν άλλη μια φορά – Η καμπάνια με τριχωτά εσώρουσα της Skims διχάζει

Από τα σουτιέν με ψεύτικες ρώγες στα εσώρουχα με ψεύτικες ηβικές τρίχες. Η Κιμ Καρντάσιαν ξαναγράφει το manual της πρόκλησης, λανσάροντας το «The Ultimate Bush» — και φυσικά έγινε sold out.

Σύνταξη
Παπασταύρου: Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας το πετρέλαιο θέρμανσης – Έρχεται ΚΥΑ για επιδότηση
ΥΠΕΝ 15.10.25

Παπασταύρου: Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας το πετρέλαιο θέρμανσης – Έρχεται ΚΥΑ για επιδότηση

Αναμένεται να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση καυσίμων θέρμανσης μέχρι τέλος Οκτωβρίου - Τι είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το θέμα του GSI και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου

Σύνταξη
ΠΑΓΝΗ: «Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» – Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα
Κρίσιμες ώρες 15.10.25

«Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» - Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα

Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα το χειρουργείο στο κοριτσάκι, μετά τα ίχνη εγκεφαλικής λειτουργίας που φάνηκαν στη νέα αξονική - Παραμένει στη ΜΕΘ το παιδί - Τι δήλωσε ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ

Σύνταξη
Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή
Τέφρα σε ύψος 10 χλμ 15.10.25

Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή

Το μεγάλο ηφαίστειο στο νησί Φλόρες στην Ινδονησία άρχισε να εκρήγνυται τα ξημερώματα, χωρίς αυτή τη φορά να προκαλέσει ακυρώσεις πτήσεων.

Σύνταξη
Μόρνος: Νέα υποχώρηση των νερών της λίμνης – Ιστορικό χαμηλό 10ετίας στις βροχές, λέει ο Λαγουβάρδος
Καμπανάκι 15.10.25

Νέα υποχώρηση των νερών του Μόρνου - Για ιστορικό χαμηλό 10ετίας στις βροχοπτώσεις κάνει λόγο ο Λαγουβάρδος

Ο Μόρνος στην επιφάνειά του παρουσιάζει μείωση κατά 44% σχετικά με τον μέσο όρο της έκτασής της για τον Οκτώβριο την περίοδο 2016-2024, εξηγεί μεταξύ άλλων ο Κώστας Λαγουβάρδος

Σύνταξη
Ποια φάρμακα θεωρούνται πραγματικά καινοτόμα από τις αρχές διεθνώς;
Αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας 15.10.25

Ποια φάρμακα θεωρούνται πραγματικά καινοτόμα από τις αρχές διεθνώς;

Οι ελεγκτικοί οργανισμοί από την Αμερική και την Ευρώπη μέχρι την Αυστραλία δεν αξιολογούν τα ίδια δεδομένα για τις εγκρίσεις τους – Ο ρόλος των μελετών με δεδομένα πραγματικού κόσμου

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Στεγαστική κρίση: Η Κομισιόν φέρνει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις
Το δικαίωμα στη στέγη 15.10.25

Η Κομισιόν προαναγγέλλει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις - «Τεράστιο πρόβλημα» η στεγαστική κρίση

Αντιμέτωποι με τη στεγαστική κρίση είναι οι Ευρωπαίοι με την Κομισιόν να ανακοινώνει ότι θα λάβει μέτρα περιορισμού το προβλήματος

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο