Αγαπάς τα ζώα αλλά δεν μπορείς την τρίχα; Σου έχω την καλύτερη λύση

Έχοντας μεγαλώσει με ζωάκια, ήταν φυσικό επόμενο και στην ενήλικη ζωή να τα αναζητώ. Έχοντας μεγαλώσει με τετραποδάκια, γνωρίζω επίσης πολύ καλά τι σημαίνει τρίχα παντού, στα πιο απίθανα μέρη, ειδικότερα τους μήνες που αισθάνονται ότι θέλουν να αλλάζουν καθημερινά όλο τους το τρίχωμα. Φανταστείτε λοιπόν να είστε σε ένα σπίτι με μία πανέμορφη μακρύτριχη γατούλα, παρέα με ένα αξιαγάπητο μαλλιαρό ημίαιμο λαμπραντόρ. Και με έναν σύντροφο που δεν αντέχει την τρίχα. Γελάστε ελεύθερα.

Όπως καταλαβαίνετε, το σπίτι αν δεν καθαριζόταν κάθε μέρα, έμοιαζε με σκηνή από ταινία γουέστερν, όπου αντί για αχυρόμπαλες, κυλούσαν παντού τριχόμπαλες, συνοδεία απίθανης γκρίνιας για το που θα πάει αυτή η ιστορία.

Αν έχετε και εσείς ζωάκι/α στο σπίτι ξέρετε ή καλύτερα νιώθετε την κατάσταση: συνεχές σκούπισμα, βούρτσες που γεμίζουν με τρίχες σε δύο κινήσεις – ειδικά όταν η κεφαλή της σκούπας μπουκώνει από τις μακριές τρίχες και πρέπει κάθε λίγο να σταματάς και να κάνεις καθαρισμό -αυτή τη φορά της κεφαλής. Ε, λοιπόν, ακόμα και εγώ δεν την πάλευα άλλο.

Σε μία στιγμή οριακής απόγνωσης, όπου έτρεχαν παρκούρ και τα δύο μέσα στο σπίτι παίζοντας και έβλεπα την τρίχα να ταξιδεύει από άκρη σε άκρη, είπα να κοιτάξω τον μάγο του διαδικτύου για κάποια λύση. Και τότε, μπήκε στη ζωή μου η νέα Dyson V16 Piston Animal. Όχι, δεν είναι απλά μια ακόμα σκούπα: είναι το βασικό όπλο μου στον καθημερινό πόλεμο με τις τρίχες και τη σκόνη και η υπόσχεση για τεχνολογία anti–tangle.

Η δύναμη της Anti–Tangle

Αγαπητοί μου σκυλογατογονείς, μπορούν πλέον οι τριχόμπαλες να γίνουν παρελθόν. Η Dyson V16 Piston Animal είναι η πιο ισχυρή ασύρματη σκούπα με 315 AW (Air Watts) απορροφητικής ισχύος, χάρη στον νέο μοτέρ Hyperdymium™ 900w. Αυτό σημαίνει ότι ρουφάει ό,τι βρει στο πέρασμά της, από τη λεπτή σκόνη μέχρι τη χοντρή τρίχα που έχει σφηνώσει στις ίνες του χαλιού, αφήνοντας εσάς με ένα χαμόγελο.

Η πραγματική επανάσταση όμως βρίσκεται στην κεφαλή All Floor Cones™ Sense. Αυτή διαθέτει δύο περιστρεφόμενες κωνικές ράβδους καθαρισμού, ειδικά σχεδιασμένες για να ξεμπερδεύουν τρίχες έως και 63 εκατοστά.

Στην πράξη; Σκουπίζω όλο το σπίτι (χαλιά, πλακάκια, ξύλινο δάπεδο) και όταν τελειώσω, το πέλμα είναι καθαρό. Τέρμα με το να σκύβω και να τραβάω μακριές, μπλεγμένες τούφες. Αυτό από μόνο του ισοδυναμεί με εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας κάθε μήνα.

Και συνεχίζω με τις έξυπνες λειτουργίες που λύνουν χέρια και κερδίζουν τις εντυπώσεις, τις δικές μου σίγουρα.

Αντί να ψάχνομαι με τα κουμπιά, η V16 κάνει τη δουλειά μόνη της, καθότι η τεχνολογία All Floor Cones™ Sense προσαρμόζει αυτόματα την απορροφητική ισχύ και τις περιστροφές των ράβδων ανάλογα με την επιφάνεια. Αυτό σημαίνει ότι όταν περνάω από το παρκέ στο χαλί, αντιλαμβάνεται τη διαφορά και αυξάνει την ισχύ για να ανασηκώσει και να αφαιρέσει τη σκόνη σε βάθος. Όταν επιστρέφω στο σκληρό δάπεδο, οι μαλακές, χνουδωτές ίνες αναλαμβάνουν, εξασφαλίζοντας καθαρισμό χωρίς γρατζουνιές. Τέλειο;

Όσο για την αυτονομία της, δεν έχω αγχωθεί ποτέ. Αυτό γιατί με 70 λεπτά μέγιστης αυτονομίας στην κανονική λειτουργία, μπορώ να καθαρίσω το σπίτι χωρίς να ψάχνω συνέχεια για την κατάλληλη πρίζα. Χάρη δε στον αισθητήρα ανίχνευσης σκόνης, που καταμετρά τα μικροσκοπικά σωματίδια 15.000 φορές το δευτερόλεπτο, η σκούπα βελτιστοποιεί την ισχύ και τον χρόνο λειτουργίας, εξοικονομώντας μπαταρία. Και επειδή υπάρχει η επαγγελματική περιέργεια (…διαστροφή που λέει και ο κόσμος), η οθόνη LCD μου δείχνει σε πραγματικό χρόνο τι έχει απορροφήσει, δίνοντάς μου την πληροφορία και την τεκμηρίωση που χρειάζομαι για να αισθάνομαι απόλυτα ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα.

Ένα άλλο πρακτικό ζήτημα που έχουμε όλοι με τις σκούπες είναι ο κάδος. Με τα δύο τριχοπλασματάκια μου, ο κάδος γέμιζε σε χρόνο μηδέν. Εδώ, η τεχνολογία CleanCompaktor™ της Dyson συμπιέζει τη σκόνη και τα υπολείμματα, επιτρέποντάς της να συγκρατήσει το χάος περίπου 3-4 εβδομάδες (με χωρητικότητα 1,35 λίτρα). Όσο για το άδειασμα; Πανεύκολο και υγιεινό. Ο εσωτερικός σχεδιασμός είναι λείος, οπότε ο κάδος καθαρίζεται καθώς αδειάζει, αφού δεν μένουν τρίχες ή σκόνη κολλημένες στα τοιχώματα (οπότε και δεν χρειάζεται δική μας επαφή για το καθάρισμά του).

Έξυπνα εξαρτήματα για κάθε γωνία

Ένα από τα πράγματα που μου αρέσουν στον ασύρματο καθαρισμό είναι η αίσθηση ελευθερίας στην κίνηση, με την V16 να τη μεγιστοποιεί με τα ενσωματωμένα εξαρτήματα. Συγκριμένα, με τα 2 κρυμμένα, ενσωματωμένα εξαρτήματα (1 για ψηλά και 1 για χαμηλά σημεία) όλα είναι άμεσα προσβάσιμα: αποσυνδέω την κεφαλή και αμέσως έχω πρόσβαση για να καθαρίσω ένα ψηλό ράφι ή μια γωνία χωρίς να σκύψω.

Όσο δε για το εξάρτημα για τρίχες 2.0 είναι πραγματικά ένα θείο δώρο. Με τη μηχανοκίνητη κωνική ράβδο και τη νέα ελαστική λωρίδα, αφαιρεί και ξεμπερδεύει τις επίμονες τρίχες από υφάσματα, όπως κρεβάτια κατοικίδιων, καναπέδες, ακόμα και από το… αυτοκίνητο!

Ποια V16 σας ταιριάζει;

Η ασύρματη σκούπα Dyson V16 Piston Animal έρχεται σε δύο μοντέλα, ανάλογα με τις ανάγκες μας:

Dyson V16 Piston Animal Matte Black/Copper: Το βασικό μοντέλο για βαθύ καθαρισμό, με 1 x κεφαλή καθαρισμού All Floor Cones™ Sense και συνολικά 5 εξαρτήματα (Εξάρτημα για τρίχες 2.0, Σύνθετο, Εξάρτημα για γωνίες, Φορτιστής, Επιτοίχια βάση). Αυτό καλύπτει όλες τις ανάγκες σκουπίσματος και ξεμπερδέματος τρίχας. Dyson V16 Piston Animal Submarine Matte Black/Copper: Αυτή η έκδοση έχει όλα τα παραπάνω, προσθέτοντας τη λειτουργία υγρού καθαρισμού με την Κεφαλή Submarine™ 2.0 με υγρό κύλινδρο. Αν θέλετε να σφουγγαρίζετε λεκέδες, κηλίδες και ξεραμένα υπολείμματα, τότε η Submarine είναι η ιδανική επιλογή. Σφουγγαρίζει αποτελεσματικά, ενώ διαθέτει και λειτουργία Max για επίμονους λεκέδες.

Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν το προηγμένο σύστημα φιλτραρίσματος HEPA, το οποίο συλλαμβάνει το 99,99% των σωματιδίων μεγέθους έως 0,1 microns, εξασφαλίζοντας ότι ο αέρας που επιστρέφει στο σπίτι είναι καθαρός.

Tip: Για να μεγιστοποιήσετε την αυτονομία των 70 λεπτών, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή MyDyson™ για ενημερώσεις λογισμικού και συμβουλές συντήρησης. Ο έξυπνος αισθητήρας σκόνης θα κάνει τα υπόλοιπα.

Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η σκούπα έχει αλλάξει την εικόνα και ατμόσφαιρα του σπιτιού. Η ευκολία χρήσης της Dyson V16 Piston Animal, και το σημαντικότερο οι επιδόσεις της, θα την κάνουν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του νοικοκυριού σας για περισσότερη καθαριότητα και λιγότερη γκρίνια.

Μάθετε περισσότερα για τις Dyson V16 Piston Animal ΕΔΩ.