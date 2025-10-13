Κεκλεισμένων των θυρών οι αγώνες των ισπανικών ομάδων λόγω… Ισραήλ

Οι δύο ισπανικές ομάδες, Τενερίφη και Μανρέσα, προχώρησαν σε κοινή απόφαση να αγωνιστούν χωρίς την παρουσία θεατών απέναντι στις ισραηλινές Μπνέι Χερζλίγια και Χάποελ Ιερουσαλήμ, στο πλαίσιο του Basketball Champions League και του EuroCup αντίστοιχα.

Το κλίμα στην Ισπανία απέναντι στο Ισραήλ είναι τεταμένο, με τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα την άρνηση της Μπαρτσελόνα να παραχωρήσει τις εγκαταστάσεις της για προπόνηση στη Χάποελ Ιερουσαλήμ. Παράλληλα, είχαν εκφραστεί έντονες αντιδράσεις ενόψει των αγώνων Τενερίφη – Μπνέι Χερζλίγια (BCL) και Μανρέσα – Χάποελ Ιερουσαλήμ (EuroCup).

Με κοινή ανακοίνωσή τους, οι δύο ισπανικοί σύλλογοι γνωστοποίησαν πως οι αναμετρήσεις θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια όλων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Παράλληλα, επανέλαβαν τη δέσμευσή τους στις αρχές του αθλητισμού και καταδίκασαν κάθε μορφή βίας ή διακρίσεων.

Όπως επεσήμαναν, η ακύρωση των αγώνων δεν ήταν εφικτή, καθώς κάτι τέτοιο θα παραβίαζε τους κανονισμούς των διοργανώσεων και θα μπορούσε να επιφέρει αυστηρές κυρώσεις ή ακόμη και αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η Τενερίφη θα αντιμετωπίσει την Μπνέι Χερζλίγια την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ενώ μία ημέρα αργότερα η Μανρέσα θα υποδεχθεί τη Χάποελ Ιερουσαλήμ. Έπειτα από συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τις δυνάμεις ασφαλείας, αποφασίστηκε οι αναμετρήσεις στο Σαντιάγο Μαρτίν της Τενερίφης και στο Νου Κονγκόστ της Μανρέσα να διεξαχθούν χωρίς θεατές.

H κοινή ανακοίνωση των ισπανικών ομάδων για τα ματς με ομάδες από το Ισραήλ