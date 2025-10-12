Τραυματίστηκε και αποχώρησε από την Εθνική Πολωνίας ο Ντραγκόφσκι – Ανησυχία στον Παναθηναϊκό

Πρόβλημα με τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι στον Παναθηναϊκό, που θα περιμένει να δει ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Ο Πολωνός κίπερ τραυματίστηκε στην πλάτη και αποχώρησε από το ξενοδοχείο της αποστολής της εθνικής του ομάδας, αφού δεν θα είναι στη διάθεση του Γιαν Ούρμπαν ενόψει της αναμέτρησης με τη Λιθουανία.

Όπως είναι φυσικό αυτό έχει προκαλέσει την ανησυχία και των ανθρώπων του Παναθηναϊκού που περιμένουν την επιστροφή του 30χρονου τερματοφύλακα, ώστε να εξεταστεί και από το ιατρικό τιμ των Πράσινων.

