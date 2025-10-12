Τραυματίστηκε και αποχώρησε από την Εθνική Πολωνίας ο Ντραγκόφσκι – Ανησυχία στον Παναθηναϊκό
Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι δεν θα παραμείνει στην αποστολή της Εθνικής Πολωνίας και επιστρέφει στον Παναθηναϊκός – Ο λόγος…
Πρόβλημα με τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι στον Παναθηναϊκό, που θα περιμένει να δει ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.
Ο Πολωνός κίπερ τραυματίστηκε στην πλάτη και αποχώρησε από το ξενοδοχείο της αποστολής της εθνικής του ομάδας, αφού δεν θα είναι στη διάθεση του Γιαν Ούρμπαν ενόψει της αναμέτρησης με τη Λιθουανία.
Όπως είναι φυσικό αυτό έχει προκαλέσει την ανησυχία και των ανθρώπων του Παναθηναϊκού που περιμένουν την επιστροφή του 30χρονου τερματοφύλακα, ώστε να εξεταστεί και από το ιατρικό τιμ των Πράσινων.
Δείτε την ανάρτηση για τον Ντραγκόφσκι και τον τραυματισμό του
Sztab szkoleniowy reprezentacji Polski informuje, że trwające zgrupowanie reprezentacji Polski opuszcza dwóch zawodników – Bartłomiej Drągowski i Przemysław Frankowski.
– Bartek zmaga się z urazem przeciążeniowym pleców i wyjechał już z hotelu kadry. Przemek natomiast doznał… pic.twitter.com/25FbcS1Lxx
— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) October 10, 2025
