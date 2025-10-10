Xiaomi 15T: Ακόμα να το ανακαλύψεις; 

Χάρη στα προσαρμοσμένα υλικά φωτεινότητας οθόνης της Xiaomi, η οθόνη επιτυγχάνει σημαντικά υψηλότερη απόδοση φωτισμού. Σε συνθήκες έντονου φωτός, ενεργοποιεί αυτόματα μια ενίσχυση φωτεινότητας APL ύψους 25%, διασφαλίζοντας ότι η οθόνη παραμένει ευκρινής και ορατή ανά πάσα στιγμή.

Η προηγμένη τεχνολογία του Xiaomi 15T

Με τεχνολογικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν και προδιαγραφές που δεν κάνουν συμβιβασμούς, το Xiaomi 15T εντυπωσιάζει με την ισχυρή του απόδοση και τις καινοτόμες δυνατότητες επικοινωνίας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης. Με επαγγελματική φωτογραφική ποιότητα, εντυπωσιακή οθόνη και εξελιγμένο σύστημα φόρτισης, το είναι έτοιμο να καλύψει τις ανάγκες του σύγχρονου user.

Τριπλή κάμερα που ξεπερνά τις προσδοκίες

Το Xiaomi 15T διαθέτει τριπλή κάμερα Leica Summilux με κύρια κάμερα 50MP και Light Fusion 800, που βελτιστοποιεί τον φωτισμό και τη δυναμική εμβέλεια, για ζωντανές φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας σε κάθε συνθήκη φωτισμού. Προσφέρει επαγγελματική ποιότητα εικόνας με τέσσερις εστιακές αποστάσεις (15mm, 23mm, 46mm και 75mm) για απόλυτη ευελιξία.

Η δυνατότητα 100x zoom επιτρέπει λήψεις με εξαιρετική λεπτομέρεια ακόμη και από μακριά, διατηρώντας την ποιότητα χωρίς απώλειες, για εντυπωσιακές κοντινές λήψεις. Έρχεται εξοπλισμένο με τη λειτουργία Master Portrait, η οποία χρησιμοποιεί AI για φυσικό βάθος και τέλειο φωτισμό για να δημιουργείς πορτρέτα με επαγγελματικό αποτέλεσμα.

Κορυφαία απόδοση & γρήγορη φόρτιση

Στην «καρδιά» του θα βρεις τον επεξεργαστή MediaTek Dimensity 8400-Ultra, που προσφέρει κορυφαία απόδοση για απαιτητικές εφαρμογές και παιχνίδια. Με προηγμένη αρχιτεκτονική, εξασφαλίζει εξαιρετική ενεργειακή διαχείριση για μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας.

Με 67W HyperCharge και μπαταρία 5500mAh, το Xiaomi 15T προσφέρει ταχύτατη φόρτιση και μεγάλη διάρκεια χρήσης. Η τεχνολογία φόρτισης εξασφαλίζει ότι η συσκευή είναι έτοιμη σε πολύ λίγο χρόνο. Έτσι συνδυάζεται ισχύς και αυτονομία για να απολαμβάνεις καθημερινή άνεση δίχως περιττά άγχη.

Premium αισθητική αλλά και αντοχή

Το Xiaomi 15T συνδυάζει κομψότητα και εργονομία με λεπτό σώμα και στρογγυλεμένες άκρες για άνετο κράτημα ενώ η ανθεκτική του κατασκευή εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα και προστασία σε καθημερινή χρήση. Διαθέτει επίσης Corning Gorilla Glass 7i για μεγαλύτερη αντοχή στις γρατσουνιές και αναβαθμισμένη αντοχή στη σκόνη και στο νερό σε βάθος έως 3 μέτρα.

Και μην ξεχνάς την εκπληκτική AMOLED οθόνη 6.83″ 120Hz, που προσφέρει ζωντανά χρώματα και ομαλή κίνηση. Με φωτεινότητα 3200 nits και τεχνολογία προστασίας ματιών, προσφέρει εξαιρετική θέαση και ασφάλεια για την όραση. Η αυτόματη φωτεινότητα και τα προσαρμόσιμα χρώματα εξασφαλίζουν άνετη ανάγνωση και φροντίδα για την υγεία των ματιών.

