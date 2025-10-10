Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Xiaomi 15T: Ακόμα να το ανακαλύψεις; 
Τα Νέα της Αγοράς 10 Οκτωβρίου 2025 | 12:28

Xiaomi 15T: Ακόμα να το ανακαλύψεις; 

Το Xiaomi 15T και το Xiaomi 15T Pro προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει δύναμη, αισθητική και επιδόσεις.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Spotlight

Η Xiaomi έχει εδραιώσει την σειρά Τ ως την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν την flagship εμπειρία χωρίς το flagship κόστος. Με έμφαση στις κορυφαίες επιδόσεις και τα premium χαρακτηριστικά, τα νέα μοντέλα Xiaomi 15T και Xiaomi 15T Pro πρόκειται για δύο από τις πιο δυνατές value for money επιλογές.

Τα premium specs του Xiaomi 15T Pro

Σχεδιασμένο για χρήστες που επιθυμούν υψηλές επιδόσεις, το Xiaomi 15T Pro συνδυάζει ισχυρό επεξεργαστή, εντυπωσιακή οθόνη 6,83 ιντσών και εξελιγμένο σύστημα τριπλής κάμερας, που καταγράφει ευρείες, μακρινές και ευκρινείς λήψεις, προσφέροντας εκπληκτικές φωτογραφίες και βίντεο υψηλής ποιότητας.

Σύστημα κάμερας που εντυπωσιάζει

Ο φακός Leica Summilux αποδίδει ζωντανά χρώματα και καθαρές λεπτομέρειες, ακόμη και σε χαμηλό φωτισμό, ενώ η τεχνολογία Light Fusion 900 καταγράφει σκιάσεις με ακρίβεια. Υποστηρίζει 4K 120fps για εξαιρετικά ομαλά και ευκρινή πλάνα, ενώ το Log 10-bit 4K 60fps διατηρεί πλούσιες λεπτομέρειες για επαγγελματική επεξεργασία. Η λειτουργία LUT προσφέρει προσαρμοσμένα οπτικά εφέ, ενώ η διάταξη 3 μικροφώνων εξασφαλίζει στερεοφωνική εγγραφή υψηλής ποιότητας. Η τεχνολογία HDR10+ αποδίδει ζωντανά χρώματα και ρεαλιστική αντίθεση σε κάθε λήψη.

Με την λειτουργία Master Portrait δημιουργείς ρεαλιστικά πορτραίτα με ένα πάτημα, ενώ με τη Φωτογραφία Δρόμου Leica θα έχεις διακριτικές και γρήγορες λήψεις για να απαθανατίζεις κάθε στιγμή της καθημερινότητας, δίχως να χάνεις λεπτό.

Super Antenna διάταξη & κορυφαία απόδοση

Με τον εσωτερικά ανεπτυγμένο δέκτη Xiaomi Surge T1S, το Xiaomi 15T Pro βελτιστοποιεί τα σήματα Wi-Fi, Bluetooth, GPS και κινητής τηλεφωνίας για πιο ομαλή και έξυπνη συνδεσιμότητα ενώ χάρη στην διάταξη Super Antenna, βελτιώνει τη σύνδεση σε 16 διαφορετικές περιπτώσεις, διασφαλίζοντας σταθερή επικοινωνία παντού. Ο σχεδιασμός του προσφέρει εργονομία για κράτημα με το ένα χέρι, οριζόντιο κράτημα και άνετο κράτημα κατά τη διάρκεια κλήσεων.

Ο επεξεργαστής του, MediaTek Dimensity 9400+ προσφέρει εξαιρετικά ομαλή απόκριση σε απαιτητικές εφαρμογές και παιχνίδια με υψηλής ποιότητας γραφικά. Με εξαιρετική θερμική απόδοση και σταθερότητα, εξασφαλίζει κορυφαία απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.

Καθηλωτική εμπειρία θέασης

Με την πρόσφατα αναβαθμισμένη μεγάλη οθόνη 6,83 ιντσών και το εξαιρετικά στενό και επίπεδο πλαίσιο, σε συνδυασμό με την υψηλή ανάλυση 1,5K, το Xiaomi 15T Pro σου προσφέρει ένα ευρύτερο οπτικό πεδίο και εκπληκτική λεπτομέρεια για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου σειρές και βίντεο με άνεση και ευκολία.

Χάρη στα προσαρμοσμένα υλικά φωτεινότητας οθόνης της Xiaomi, η οθόνη επιτυγχάνει σημαντικά υψηλότερη απόδοση φωτισμού. Σε συνθήκες έντονου φωτός, ενεργοποιεί αυτόματα μια ενίσχυση φωτεινότητας APL ύψους 25%, διασφαλίζοντας ότι η οθόνη παραμένει ευκρινής και ορατή ανά πάσα στιγμή.

Η προηγμένη τεχνολογία του Xiaomi 15T

Με τεχνολογικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν και προδιαγραφές που δεν κάνουν συμβιβασμούς, το Xiaomi 15T εντυπωσιάζει με την ισχυρή του απόδοση και τις καινοτόμες δυνατότητες επικοινωνίας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης. Με επαγγελματική φωτογραφική ποιότητα, εντυπωσιακή οθόνη και εξελιγμένο σύστημα φόρτισης, το  είναι έτοιμο να καλύψει τις ανάγκες του σύγχρονου user.

Τριπλή κάμερα που ξεπερνά τις προσδοκίες

Το Xiaomi 15T διαθέτει τριπλή κάμερα Leica Summilux με κύρια κάμερα 50MP και Light Fusion 800, που βελτιστοποιεί τον φωτισμό και τη δυναμική εμβέλεια, για ζωντανές φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας σε κάθε συνθήκη φωτισμού. Προσφέρει επαγγελματική ποιότητα εικόνας με τέσσερις εστιακές αποστάσεις (15mm, 23mm, 46mm και 75mm) για απόλυτη ευελιξία.

Η δυνατότητα 100x zoom επιτρέπει λήψεις με εξαιρετική λεπτομέρεια ακόμη και από μακριά, διατηρώντας την ποιότητα χωρίς απώλειες, για εντυπωσιακές κοντινές λήψεις. Έρχεται εξοπλισμένο με τη λειτουργία Master Portrait, η οποία χρησιμοποιεί AI για φυσικό βάθος και τέλειο φωτισμό για να δημιουργείς πορτρέτα με επαγγελματικό αποτέλεσμα.

Κορυφαία απόδοση & γρήγορη φόρτιση

Στην «καρδιά» του θα βρεις τον επεξεργαστή MediaTek Dimensity 8400-Ultra, που προσφέρει κορυφαία απόδοση για απαιτητικές εφαρμογές και παιχνίδια. Με προηγμένη αρχιτεκτονική, εξασφαλίζει εξαιρετική ενεργειακή διαχείριση για μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας.

Με 67W HyperCharge και μπαταρία 5500mAh, το Xiaomi 15T προσφέρει ταχύτατη φόρτιση και μεγάλη διάρκεια χρήσης. Η τεχνολογία φόρτισης εξασφαλίζει ότι η συσκευή είναι έτοιμη σε πολύ λίγο χρόνο. Έτσι συνδυάζεται ισχύς και αυτονομία για να απολαμβάνεις καθημερινή άνεση δίχως περιττά άγχη.

Premium αισθητική αλλά και αντοχή

Το Xiaomi 15T συνδυάζει κομψότητα και εργονομία με λεπτό σώμα και στρογγυλεμένες άκρες για άνετο κράτημα ενώ η ανθεκτική του κατασκευή εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα και προστασία σε καθημερινή χρήση. Διαθέτει επίσης Corning Gorilla Glass 7i για μεγαλύτερη αντοχή στις γρατσουνιές και αναβαθμισμένη αντοχή στη σκόνη και στο νερό σε βάθος έως 3 μέτρα.

Και μην ξεχνάς την εκπληκτική AMOLED οθόνη 6.83″ 120Hz, που προσφέρει ζωντανά χρώματα και ομαλή κίνηση. Με φωτεινότητα 3200 nits και τεχνολογία προστασίας ματιών, προσφέρει εξαιρετική θέαση και ασφάλεια για την όραση. Η αυτόματη φωτεινότητα και τα προσαρμόσιμα χρώματα εξασφαλίζουν άνετη ανάγνωση και φροντίδα για την υγεία των ματιών.

Θα τα βρεις και τα δύο, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε smartphones ενώ θα το παραλάβεις εύκολα στην πόρτα σου, στην ώρα του χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, όπου κι αν βρίσκεσαι.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Jefferies: Εύσημα στην Ελλάδα και στη… ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Jefferies: Εύσημα στην Ελλάδα και στη… ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στον ΑΔΜΗΕ πέρασε η Λευκωσία τις άδειες του GSI

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στον ΑΔΜΗΕ πέρασε η Λευκωσία τις άδειες του GSI

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Plus
BHMA: Κυκλοφορεί την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 09.10.25

BHMA: Κυκλοφορεί την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», το περιοδικό GRACE, η ΑΡΓΥΡΩ με 35 συνταγές για μακαρόνια και ζυμαρικά, και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Fall reset: Τα must-have της φθινοπωρινής ανανέωσης
Τα Νέα της Αγοράς 08.10.25

Fall reset: Τα must-have της φθινοπωρινής ανανέωσης

Έχει έρθει η στιγμή για το πολυαναμενόμενο fall reset - και αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για να φέρεις το πολύτιμο αίσθημα της ανανέωσης στην καθημερινότητά σου.

Σύνταξη
Η Ζωή Χατζηαντωνίου μάς μιλά για την επιστροφή της «Μέρας της φούστας» – Όταν το θέατρο λειτουργεί ως τόπος σύγκρουσης και αμφισβήτησης
Plus 08.10.25

Η Ζωή Χατζηαντωνίου μάς μιλά για την επιστροφή της «Μέρας της φούστας» – Όταν το θέατρο λειτουργεί ως τόπος σύγκρουσης και αμφισβήτησης

Η Ζωή Χατζηαντωνίου δεν σκηνοθετεί μια παράσταση που καθησυχάζει· παραδίδει μια παράσταση-εμπειρία που λειτουργεί σαν κάτοπτρο αντανακλώντας τον αναβρασμό μιας εποχής που κοχλάζει υπόγεια

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στη Βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή
«Και τώρα τι;» 10.10.25

Στη Βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή

Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Ισραήλ ότι τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα της περιοχής, αντικρίζοντας την απόλυτη καταστροφή

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής
Πριν τις selfie 10.10.25

Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής

Η φωτογράφος Adrienne Salinger επανέρχεται στο πρωτοποριακό της έργο της δεκαετίας του '90, προσφέροντας μια διευρυμένη ματιά στα δωμάτια και τις ζωές των Αμερικανών εφήβων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: «Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» – Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια
ΣΥΡΙΖΑ 10.10.25

«Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» - Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια

«Σε τέτοιες συνθήκες υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για αντανακλαστικά περιχαράκωσης με λογικές 'σκαντζόχοιρου' - Πρέπει να το αποφύγουμε» λέει ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την παραίτηση Τσίπρα

Σύνταξη
Η ζωή μετά την πολιτική για την 39χρονη Σάνα Μάριν: Διασκέδαση, απομνημονεύματα και συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς
Χαλαρή, ανεπίσημη, άτακτη 10.10.25

Η ζωή μετά την πολιτική για την 39χρονη Σάνα Μάριν: Διασκέδαση, απομνημονεύματα και συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς

Η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μάριν μπορεί να έχει αφήσει για τα καλά πίσω της τον κόσμο της πολιτικής, αλλά δεν έχει χαθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης
«Πολύπλοκο θέμα» 10.10.25

«Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης

Στην απομάκρυνση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, τονίζοντας ότι θα προχωρήσει σε αποκαλύψεις στην Εξεταστική.

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο