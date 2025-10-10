Στο στόχαστρο των βρετανικών αρχών ανταγωνισμού η μηχανή αναζήτησης της Google
Η εποπτική αρχή ανταγωνισμού ασκεί νέες εξουσίες χαρακτηρίζοντας την Google ως «στρατηγικό καθεστώς αγοράς»
Στο στόχαστρο για περαιτέρω ρυθμιστικά μέτρα έθεσε αρχή ανταγωνισμού της Βρετανίας την Google, θέτοντας τον αμερικανικό τεχνολογικό γίγαντα στο στόχαστρο για περαιτέρω ρυθμιστικά μέτρα.
Η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) επιβεβαίωσε ότι χαρακτηρίζει την Google ως εταιρεία με «στρατηγικό καθεστώς αγοράς» για τις γενικές υπηρεσίες αναζήτησης και διαφήμισης αναζήτησης. Ανέφερε ότι ο βοηθός Gemini AI της Google δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του χαρακτηρισμού, αν και συμπεριλήφθηκαν και άλλες λειτουργίες αναζήτησης που βασίζονται στην AI.
«Διαπιστώσαμε ότι η Google διατηρεί μια στρατηγική θέση στον τομέα της αναζήτησης και της διαφήμισης αναζήτησης – με περισσότερο από το 90% των αναζητήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο να πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα της», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Γουίλ Χέιτερ, εκτελεστικός διευθυντής ψηφιακών αγορών στην CMA.
«Έχοντας λάβει υπόψη τα σχόλια που λάβαμε μετά την προτεινόμενη απόφασή μας, σήμερα χαρακτηρίσαμε τις υπηρεσίες αναζήτησης της Google ως στρατηγικό καθεστώς αγοράς».
Η Google δήλωσε ότι συνεισφέρει δισεκατομμύρια λίρες στην βρετανική οικονομία
Η εποπτική αρχή δήλωσε ότι ο χαρακτηρισμός δεν αποτελεί διαπίστωση αδικοπραγίας και ότι δεν εισήγαγε καμία άμεση απαίτηση.
Η Google δήλωσε ότι το προϊόν αναζήτησης συνεισφέρει δισεκατομμύρια λίρες στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και η χώρα έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να αποφύγει δαπανηρούς περιορισμούς σε ορισμένες από τις δημοφιλείς υπηρεσίες της.
«Πολλές από τις ιδέες για παρεμβάσεις που έχουν προκύψει σε αυτή τη διαδικασία θα εμπόδιζαν την καινοτομία και την ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενδεχομένως επιβραδύνοντας τις κυκλοφορίες προϊόντων σε μια εποχή βαθιάς καινοτομίας που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε στο CNBC ο Όλιβερ Μπέθελ, ανώτερος διευθυντής ανταγωνισμού στην Google.
Πρόσθεσε ότι η Google ελπίζει να δει «αποτελέσματα που αντικατοπτρίζουν τέτοιες φιλοδοξίες στους κρίσιμους μήνες που έρχονται».
Πηγή: ΟΤ.gr
